Eleições 2022

Primavera da desilusão

A 43 dias das eleições, o que uma parcela grande da população brasileira sente é um misto de desânimo com letargia, incredulidade e desesperança. A terceira via se perdeu e a polarização entre o ruim e o péssimo vem se firmando cada vez mais. É a primavera da desilusão.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

Brancos e nulos

Muitos afirmam que votar branco ou nulo é jogar o voto fora. Porém, se os votos brancos e nulos superarem os 50%, então que vencedor vai governar sem a legitimidade do voto da maioria dos cidadãos eleitores brasileiros? Portanto anular o voto é, também, dizer que nenhum candidato a presidente da República representa este eleitor.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

Limites

Votar em Jair Bolsonaro para evitar a eleição de Lula é uma insensatez. Votar em Lula para impedir a vitória de Bolsonaro é uma insanidade. Conhecemos os resultados dos governos destes dois inúteis presidentes. Bestificar o povo de baixa renda, deter o progresso, desmerecer enfermidades e degradar a economia são condutas desses concorrentes. Rejeitá-los nas urnas significa estabelecer limites para a deterioração do Brasil. Chega! Já não aguentamos mais este escárnio!

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

Tchutchucas do Centrão

O presidente Jair Bolsonaro foi chamado por um youtuber de “tchutchuca do Centrão” (além de “safado”, “vagabundo”, etc.) quando saía do Palácio da Alvorada. A palavra tchutchuca, neste caso, quer dizer submissão, e, portanto, submissão ao Centrão, ala de políticos no Congresso que negocia apoio em troca de cargos e benefícios e que com frequência tem envolvidos com corrupção. O presidente Bolsonaro, em busca de base e da reeleição, fez acordo com esta gente. Mas a realidade é que ninguém governa sem fazer acordo com adversários/inimigos políticos, e tudo isso faz parte hoje da “democracia” brasileira. Bolsonaro, que foi deputado por 28 anos, sabe como funciona o Congresso há anos, e muito daquilo que ele falava em campanha foi ao vento na Presidência. Nesse sentido, se está ruim com Bolsonaro, melhor não vai ficar com Lula e os criminosos do PT no poder.

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

Só confusão

O lema do presidente Jair Bolsonaro é cópia daquele do Velho Guerreiro Chacrinha: “Eu não vim para governar, eu vim para tumultuar”. E com sucesso!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

Congonhas

Enfim, o futuro?

Finalmente saiu a privatização do Aeroporto de Congonhas. Um aeroporto antigo e que está às moscas. O mundo mudou, mas o Aeroporto de Congonhas ficou estacionado no tempo. Nem o monotrilho que foi prometido para a Copa de 2014 chegou até lá. Que o grupo espanhol Aena expanda os voos regionais, atraia novas companhias e que o preço das passagens seja acessível, como são os preços lá fora.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

Urbanismo

O Centro de SP habitado

O projeto que trata do adensamento do Centro de São Paulo, em debate na Câmara Municipal, vem de encontro à realidade sobre o meio ambiente e o bem-estar da população, muito ao contrário. Chamou a minha atenção no projeto, que divide opiniões, a manutenção da isenção da taxa cobrada para erguer edifícios acima do limite de altura básico (a chamada outorga onerosa). Creio que o projeto para abrigar a população de rua em edifícios abandonados tem todo sentido, mas este não. São Paulo já tem uma área arborizada por habitante muito menor que a preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda em 2011, o professor Paulo Saldiva, patologista da USP, realizou pesquisas em São Paulo e constatou àquela época que 4 mil paulistanos morriam por ano vítimas da poluição. A meu ver, o problema da nossa cidade não é adensar demais. Ao contrário, temos de recompor o equilíbrio da população e os parques arborizados. Estes e as praças de verdade, não aqueles criados na imaginação dos vereadores, muitos verdadeiras piadas de mau gosto.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

SELVAGERIA INSTITUCIONAL

Mais um show de horrores do atual presidente, o que ocorreu nesta quinta, 18/8, no cercadinho do Alvorada, em que Jair Bolsonaro reagiu e puxou pela gola e braço o youtuber Wilker Leão, tentando inclusive pegar seu celular no momento em que foi questionado sobre a aliança que fez com partidos que sempre apoiaram o PT de Lula. Wilker, nervoso, chamou o presidente de “vagabundo”, “canalha” e “tchutchuca” do Centrão. E para completar essa selvageria institucional, os seguranças do presidente agarraram e jogaram o youtuber no chão. Essa é a forma agressiva e nada republicana com que Bolsonaro comanda a Nação.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

ATITUDE CONTIDA

O presidente Jair Bolsonaro, perto do cercadinho do Palácio da Alvorada, foi peitado por youtuber que o chamou de “tchutchuca do Centrão” e “covarde”. A reação de Bolsonaro foi tentar arrancar o celular do agressor. Aí, chegou a segurança e afastou os contendores. Com cara de paisagem e “fulo” da vida, Bolsonaro, com seu português sofrível, disse: “Não posso ser um presidente 100%, vai desagradar um ou outro em alguma outra coisa”. Na verdade, dessa vez Bolsonaro não teve as atitudes animalescas de sempre somente porque a TV Globo estava registrando tudo in loco. Está explicado!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

FALTA DE EDUCAÇÃO

Não é a primeira vez nem será a última que um presidente da República é ostensivamente desrespeitado e insultado. Antes de o youtuber xingar Bolsonaro de safado, covarde e vagabundo, Lula já havia passado por situação semelhante enquanto presidente, e todos se lembram do episódio em que Dilma Rousseff chegou a ser apupada por parte da torcida num jogo de futebol. Ofensas verbais podem até fazer parte da liberdade de expressão. Mas xingar publicamente presidentes da República é medida direta do nível educacional de um povo. Enquanto os governos não investirem adequadamente em educação, presidentes continuarão a ser rotineiramente vituperados.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

SIGLAS ESCONDIDAS

A campanha política às vésperas das eleições começou com a maioria dos postulantes pelo Centrão escondendo desavergonhadamente a identidade partidária pela qual concorrem, como se fossem candidatos de si mesmos, mostrando somente a foto e o seu número, numa clara demonstração de que as siglas não passam de meros ajuntamentos de letrinhas alugadas por tempo e propósito determinados.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

PARTIDOS DO CENTRÃO

Novamente o Estadão prestou contribuição para a nossa democracia, desta vez com a reportagem Para evitar rejeição, candidatos omitem partido na propaganda (18/8, A7). Na atual legislatura, o Centrão, contando com o beneplácito do presidente, se locupletou das verbas federais como jamais havia conseguido desde a sua criação, no governo Sarney. Impôs até as emendas do relator, que abocanhou neste ano R$ 5,8 bilhões empenhados. Tornaram-se necessários cortes nas verbas, pasmem, da saúde, ciências e educação. Abusaram tanto, que os veículos da imprensa começaram a divulgar os partidos agregados ao famigerado grupo, o que os incomodou. Seus principais partidos são Republicanos, PL, PP, PTB, PSC e Solidariedade, além de outros partícipes. Tornadas públicas tantas tramoias, agora seus membros escondem na campanha suas siglas de origem. Nesta sexta-feira, o editorial do jornal voltou ao assunto apontando, inclusive, que de acordo com a Carta Magna a filiação partidária é obrigatória (Ocultar partido é minar a democracia, 19/8, A3). Ademais, se o eleito se desligar do partido pelo qual se elegeu, perderá o mandato. Então fica claro que o candidato não pode na campanha omitir a sua legenda. Se não há regra para tanto, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecê-la. Via de regra, não pesquisamos os candidatos ao Congresso. É um erro, pois é assim que o grupo vem dominando o governo federal, não interessa quem seja o presidente. O Centrão transformou a nossa democracia em uma piada.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

DOIS POR CENTO

Não tenho conhecimento para contestar as pesquisas de voto dos institutos especializados, mas Simone Tebet, desconhecida e antes de ser candidata, tinha 2% de preferência, agora, depois de se fazer presente em várias entrevistas na grande mídia, ser bem articulada e ter mostrado competência para governar o Brasil, sendo que 40% dos eleitores não querem Lula nem Bolsonaro, como ela ainda tem só 2%? Fica difícil acreditar que não há manipulação.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

ILUSTRE DESCONHECIDA

Como Simone Tebet não se ajoelha em cultos, iludindo os crentes, nem faz comícios populistas prometendo a volta da tal prosperidade do passado, continua sendo uma ilustre desconhecida para a maioria dos eleitores brasileiros. Falta visibilidade em sua candidatura, infelizmente. É urgente que o Brasil saia daquelas duas opções maléficas de governo para termos a esperança de um futuro melhor.

Olga Espinosa Croitor

olgacroitor@bol.com.br

São Paulo

DEBATES ENTRE PRESIDENCIÁVEIS

Se Lula e Bolsonaro, "confortáveis" entre primeiro e segundo colocados nas pesquisas, não manifestarem interesse em participar dos debates, os debates serão cancelados? A mídia vai compactuar com essa sandice? Por que não dar mais espaço para os demais candidatos? Por que não dar espaço para nós, eleitores, que desejamos Lula e Bolsonaro fora do segundo turno? Até quando vou ter que dizer que quem nasceu para vira-lata jamais será pastor alemão? Até quando vou ter que dizer que somos uma republiqueta de bananas? Até quando as urnas serão usadas como pinico? Culpa minha, sua ou da mídia?

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

INCOMPREENSÍVEL

No excelente editorial Um desserviço à democracia (Estado, 13/8, A3), é compreensível que demagogos-populistas desejem ocultar seus malfeitos pretéritos e presentes, que num debate entre os demais candidatos e questionados por experientes jornalistas por certo seriam expostos. O que é incompreensível, para mim, é o cancelamento do debate promovido pelo consórcio de imprensa, marcado para o dia 14 de setembro de 2022, com os demais candidatos. O Brasil não merece postulantes ao cargo máximo da República que se negam a expor suas ideias e se expor ao público ao qual solicitam votos. Mantenham o debate, com os lugares dos ausentes vazios. Mantenham nossa jovem democracia viva.

Paulo Nobre

nobrepaulo@gmail.com

São Paulo

QUEM DEVE, TEME

O não comparecimento dos candidatos líderes nas pesquisas nos debates promovidos pela imprensa deixa a impressão de que quem deve, teme. Naturalmente, o medo de se expor é em função dos descalabros cometidos por ambos durante suas gestões. Fossem eles candidatos sérios e democráticos, seriam os primeiros a incentivar os debates. Entretanto, ou seus eleitores não enxergam dessa forma, ou compactuam com esse tipo de atitude, no mínimo antidemocrática. Este país precisa urgentemente de lideranças corajosas e sérias. Se os candidatos temem um simples debate, como terão coragem de enfrentar os grandes problemas que assolam o País, como miséria, fome, desigualdade social, saúde à beira de um colapso, educação escangalhada, inflação, violência galopante, racismo, etc.? Sem debate não há esperança.

Ricardo Yazigi

ryazigi@terra.com.br

São José dos Campos

TRAGÉDIAS

Não sei o que é pior: ver notícias trágicas ou ver que o Brasil ainda está indeciso entre Lula e Bolsonaro, o que provavelmente será uma tragédia futura.

Maike André Marques

@maikeandremarques

Itapira

LEI DA FICHA LIMPA

Como divulgado pela imprensa, o ex-presidente Lula pretende rever a Lei da Ficha Limpa. Santo Deus! Tínhamos nos livrado de fichas-sujas. Será que serão ressuscitados?

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

TARCÍSIO

Causa estranheza a forma como o editorial A presunção de Tarcísio (Estado, 19/8, A10) aborda a entrevista do candidato ao Governo do Estado de São Paulo concedida ao Valor, O Globo e CBN como desrespeito aos paulistas. Fica difícil para quem é contra Bolsonaro aceitar alguém que diz que pode resolver os problemas de São Paulo? Precisa morar aqui? É tão furado esse argumento que os que moram aqui nunca resolveram os problemas citados por Tarcísio. E, por acaso, quando vem alguém de fora numa empresa, os funcionários o rechaçam por ser de fora? É tão explícito o preconceito que não dá para discutir. A verdade é que os paulistanos e paulistas estão cansados de promessas, e que qualquer governador que seja eleito não governará se não tiver uma Assembleia Legislativa alinhada ao Governo e suas propostas. Diga-se de passagem, estamos em ótimo momento para renovarmos a Alesp, que realmente nada faz por este Estado. Isso sim é desrespeito ao cidadão, o resto é militância pura. São Paulo merece alguém que resolva os problemas do Estado, seja quem for.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

MALDITA TABELA

Até agora pouco se tem falado nos programas dos candidatos à Presidência sobre o reajuste necessário da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), incluindo os limites de abatimento por dependente, por despesas médicas, etc. A maldita tabela está congelada há anos, transferindo às pessoas físicas, principalmente da classe média, os ônus decorrentes da ineficiência do governo evidenciada pela inflação. Por questão de justiça, o reajuste se faz urgente. E mais, o reajuste deveria passar a ser automático, passando a tabela a ser regida, anualmente, pelos índices de inflação. Em 2018, Bolsonaro prometeu, mas não cumpriu. Até tentou, em 2021, mas o Guedes não deixou.

David Hastings

david.hastings.brazil@gmail.com

São Paulo

ESTADO MÍNIMO

A ideia de Estado mínimo para o Brasil precisa ser reformulada porque temos uma população que necessita e depende dos serviços públicos. O que poderia ser feito é cortar despesas desnecessárias do Estado para assim reduzir a carga tributária. Bolsonaro, enquanto esteve no Legislativo, evidenciou a desnecessidade do gasto com assessores. Quanto se gasta no Brasil com assessores e comissionados que são inúteis ao Estado? Mas os seus salários são enormes comparando-se com o de um servidor que está na linha de frente dos serviços essenciais, tais como médicos, professores, policiais, etc. Nem sempre diminuir os serviços realizados pelo Estado resulta em economia, como é o caso de lançar mão das terceirizadas. O problema muitas vezes não é só em razão da incompetência e da corrupção nos Poderes Executivo e Legislativo, mas nos órgãos de controle externos, como o caso dos caríssimos Tribunais de Contas, que conceitualmente deveriam ser revistos ou mesmo extintos. O Estado mínimo deveria ter como princípio enxugar custos desnecessários, e não as atividades necessárias.

Franz Josef Hildinger

frzjsf@yahoo.com.br

Praia Grande