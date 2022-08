Eleições 2022

Prioridades

Na manhã fria da última sexta-feira em São Paulo, saí de casa para fazer algumas compras. Passei por uma avenida e fiquei chocado com a quantidade de pobres coitados que ergueram barracas com farrapos, alguns com fogueiras acesas para se aquecerem. Nas travessas, a mesma cena, os mesmos coitados, a pobreza chocante. Voltei para casa e a TV me informou que os candidatos à Presidência proclamam que são os mais próximos de Deus, e Jair Bolsonaro anunciou com orgulho que baixou os impostos incidentes sobre roupas de motociclistas e suplementos alimentares consumidos por frequentadores de academias de ginástica. Para os candidatos, não existem pobres e os eleitores são todos alienados? Como poderemos salvar nosso futuro?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

Garantia

Uma vastidão de eleitores que, como eu, desejam votar contra Bolsonaro, não vê qualquer credibilidade em Lula. Isso porque, entre outros motivos, faltou a ele ou ao PT fazer, lá atrás, uma autocrítica sincera de seus atos, quando, atônitos, os brasileiros viram os descalabros ocorridos na Presidência petista. Sem isso, quem garante que a roubalheira não voltará?

Waldemar Silvestre Carlos

waldemar.carlos@uol.com.br

Salvador

*

Botando banca

Era só o que faltava! O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas botou banca ao dizer em sabatina que o Estado mais desenvolvido e próspero da Nação “vai precisar de um cara de fora de São Paulo chegar aqui para concluir o Rodoanel” e “fazer o metrô andar”. Tarcísio, que jamais morou em São Paulo, deveria estudar a história deste nosso Estado. Já que, desde a Revolução Constitucionalista de 1932, seu povo, com raras exceções, vem elegendo bons governadores, caso contrário não seria a pujança que é. Se realmente se julga competente para administrar um Estado, como cidadão deveria se preocupar com a sua terra natal, o Rio de Janeiro, que há décadas infelizmente é governado por corruptos e dominado por milícias, inclusive ligadas ao seu idolatrado Bolsonaro. Como ministro, Tarcísio, no auge da pandemia, deu um péssimo exemplo ao acompanhar o presidente nas irresponsáveis aglomerações que promovia pelo País, sem uso de máscara. E agora quer dar uma de bom moço, porém desrespeitando os paulistas e os milhares de imigrantes que vieram de outros Estados e países e que, bem acolhidos, muito ajudaram no desenvolvimento deste rico Estado de São Paulo.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Editorial impecável sobre A presunção de Tarcísio (19/8, A10). Só não foi dito que o candidato não fez nada por São Paulo nos 40 meses em que foi ministro da Infraestrutura.

Luiz Eduardo Magalhães

lemaga@gmail.com

Bragança Paulista

*

Educação

Algo de muito errado

Sobre a parceria da Prefeitura de São Paulo com o centenário Liceu Coração de Jesus, a pergunta que fica é: como será solucionado o problema da segurança no centro paulistano para que o colégio continue suas atividades oferecendo tranquilidade aos pais e alunos? Fui criada na região, batizada nessa igreja. Com meus amigos de infância vivi os dias de glória desse colégio, que proporcionava atividades aos finais de semana para todas as crianças dos bairros adjacentes. O recado que fica é que a educação perdeu espaço para a violência, fruto da ingerência do poder público. Inclusive é conveniente lembrar que temos candidato ao governo do Estado que já esteve à frente da Prefeitura e nada fez para garantir a solução desse grave transtorno social que é a Cracolândia. Quando um colégio desse porte chega a cogitar fechar as portas por uma razão dessas, é porque existe e sempre existiu algo de muito errado com a administração pública.

Ana Silvia F. P. P. Machado

anasilviappm@gmail.com

São Paulo

*

Rede pública

Enquanto a Prefeitura de São Paulo não se move com a situação dos alunos da rede pública municipal, que convivem com salas superlotadas, falta de material escolar e material didático chegando na metade do ano letivo, e tantos outros estudantes sem conseguir vagas, ela rapidamente se propõe a salvar uma escola privada.

Eliel Queiroz Barros,

professor da educação básica

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

FAZER MAIS

Com relação ao artigo da professora Claudia Pitta Presidiários e o capitalismo de ‘stakeholders’ (Estado, 20/8, A4), gostaria de dizer que já há algum tempo defendo a ideia de que empresários e executivos, em quaisquer áreas de atuação, precisam entender que suas ações impactam a vida de milhares de pessoas e que, o mínimo a se esperar de cada um deles, é a capacitação suficiente para que isso seja compreendido de forma correta, completa e abrangente. Isto é, compreender a grandiosidade de se trabalhar para a melhoria de vida de todos aqueles que “giram” em torno das empresas – colaboradores/fornecedores ou consumidores/clientes –, assim como conhecer os reais impactos gerados junto à sociedade de tudo aquilo que se faz, pois ao final de tudo, de um jeito ou de outro, essas ações geram efeitos – para o bem ou para o mal – para a vida de todos. Como expressado no artigo, é fundamental que as organizações “enxerguem essa parcela da população (encarcerada) como potencial stakeholder”, uma das únicas formas, creio também, de se “criar possibilidades para integrá-la no ecossistema produtivo e social”. Empresas têm função social e precisam exercê-la. As duas cartas lidas no dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo de São Francisco, por uma parte significativa da sociedade civil, intelectual, empresarial e sindical, para defender a democracia e o Estado de Direito, foi um grande e necessário passo. Mas, ouso complementar, é preciso fazer mais, pois assim como esses valores são inegociáveis, também devem ser as políticas públicas que promovam o crescimento econômico, o emprego e a educação, e que estimulem a pesquisa e a ciência, bem como as políticas sociais que protegem os mais carentes e desamparados. Inclusive os “encarcerados”. Não é uma discussão ideológica, mas a simples compreensão de que democracia e Estado de Direito são imprescindíveis, principalmente quando alcançados em sua plenitude e valendo para todos.

Paulo Roberto Guedes

prguedes51@gmail.com

São Paulo

*

DEMOCRACIA

Será que a carta pela democracia é válida somente para um lado? Primeiramente, os autores da iniciativa, membros da Faculdade de Direito da USP, deveriam implantar a democracia nas dependências do Largo de São Francisco, onde é reprimido quem pensa diferente do pessoal da esquerda, predominante no local. Será que a carta serve para o programa do candidato do PT, que prevê, entre outras barbaridades, a censura da imprensa? Será que serve para a "democracia" do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que, na semana passada, 18/8, impediu violentamente o governo de entregar títulos de propriedade para agricultores do Pará? Só vejo, inclusive neste espaço, pregação "filosófica" contra o governo.

José Carlos Castaldo

jcastaldo@uol.com.br

Jundiaí

*

AINDA SOBRE CARTAS

Uma carta ampla em defesa da democracia, que deve ser enaltecida, enfaticamente, precisa conter, além do que foi sugerido pelo leitor Silvano Corrêa (Fórum dos Leitores, 17/8, A4), um capítulo execrando a corrupção que quase destruiu a Petrobras e engordou os bolsos dos que comprovadamente avançaram sobre o butim; também um tópico abominando as arbitrariedades praticadas por alguns usuários da toga que se consideram vítimas de ofensas, assumem o papel de acusadores, e se preparam, irados, para julgar os supostos malfeitos que teriam sido praticados por certos desafetos, já submetidos à ordem de prisão, impondo-se obstáculo ao livre exercício dos advogados de defesa. Sem tais requisitos, parece-nos incompleta e ineficiente qualquer abordagem sobre tema tão sensível.

Ulisses Nutti Moreira

ulissesnutti@uol.com.br

Jundiaí

*

POSTURA ANTIDEMOCRÁTICA

Excelente, o editorial O que a esquerda quer? (20/8, A3). Deveria ser leitura obrigatória para muitos, inclusive alguns colunistas do próprio Estadão, que só enxergam a postura antidemocrática de Bolsonaro, nada dizendo sobre as ações antidemocráticas, como a compra de votos via mensalão, ou o apoio a ditaduras assassinas, crudelíssimas, por parte de Lula e do PT. Infelizmente, salvo milagre eleitoral, a terceira via não decolou e nós, eleitores, no segundo turno teremos de optar pelo menos ruim, ou melhor, menos péssimo. Pobre Brasil, pobres brasileiros.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

*

A ESQUERDA QUER O QUE SABEMOS

A esquerda quer a ocupação abundante dos cargos públicos de entidades e estatais da República. Quer apresentar e aparentar uma democracia que não pratica, porque ama mais ditadores e extremistas como Maduro e outros da América Latina. Gosta de percorrer a Petrobras na coleta de dinheiros para seus chefes, PT e agregados. Não esqueceu o mensalão e fará a repetição dele em escala maior certamente. Concordará e até estimulará a invasão de terras em protesto contra o agronegócio e em busca de inexistentes latifúndios. Como não pode enfrentar as Forças Armadas, pede o auxílio do MST e de seus chefes. Fará tudo isso, mas não retirará o povo da fome e da miséria, apenas dará as costumeiras migalhas aos 33 milhões de brasileiros na extrema miséria. A esquerda assim procederá, com os acréscimos bem lembrados no editorial O que a esquerda quer?.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

DIREITO À MERENDA

Parece inacreditável o que o editorial Nem a merenda escapa (19/8, A3) traz ao nosso conhecimento. Deprimente, chocante, revoltante e surreal são alguns adjetivos

que caem bem nessa situação. No governo que inventou o orçamento secreto e a emenda do relator, “o presidente vetou o reajuste dos valores que o Ministério

da Educação transfere a Estados e municípios para o custeio da merenda escolar”. Isso acontece no País em que a desigualdade, a pobreza, a miséria, a fome e a insegurança alimentar afligem milhões de irmãos nossos e no momento em que os alimentos sofrem uma explosão de preços. Os motivos me fazem lembrar de uma frase da ministra Cármen Lúcia que se referia a escárnio e cinismo. Repare bem: o reajuste contraria o interesse público, produz rigidez orçamentária e onera outros itens do Orçamento. Que os deputados e os senadores derrubem o veto são os votos deste educador solidário às crianças e adolescentes que têm na merenda escolar um necessário paliativo e um direito.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

TOMA LÁ, DÁ CÁ

O nobre deputado Arthur Lira se diz orgulhoso de pertencer ao Centrão. Alega que esse grupo não achincalha, não exige, não faz toma lá, dá cá. Risos.

José Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

*

CENTRÃO

O Centrão está se articulando para dominar o próximo governo, qualquer que seja. Ora, está tudo sendo feito à luz do dia, e todos sabemos quem são, seus nomes, onde vivem e o que pretendem. Será impossível fazermos um movimento para que não sejam eleitos? Acho que seria um ótimo começo para que não consigam dilapidar o patrimônio público.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

JOÃO 8:32-40

O presidente Jair Bolsonaro usava como mote de sua campanha em 2018 a citação bíblica de João "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". O povo brasileiro conheceu a verdade da sua inepta ação na pandemia, no avanço no desmatamento, no desprezo à população indígena e quilombola, no fracasso diplomático vergonhoso, no conluio com a velha corrupção, na discriminação a homossexuais e mulheres, no seu apoio à tortura e armas, nos xingamentos e impropérios dirigidos a opositores e até aliados, na sua postura raivosa e anticristã. Sim, o povo conheceu essas verdades, e libertar-se-á em outubro de 2022.

Bernardo Assis Filho

bafpsi7@uol.com.br

Salvador

*

CANDIDATO A BISPO

Deus e família protagonizam 1.ª semana; economia é coadjuvante (20/8, A18). Pelo título da reportagem do Estadão, Lula e Bolsonaro são candidatos a bispos de igrejas pentecostais. Em sendo assim, a economia também deveria ser o tema mais importante. "É a economia, estúpidos", o resto é conversa fiada.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

VALENTÃO DE RUA

Ao cair na provocação barata de um youtuber direitista que o chamou apropriadamente de "tchutchuca do Centrão", o presidente Bolsonaro, que reagiu partindo para cima dele como um valentão de rua, não apenas reiterou sua famigerada índole truculenta e incapacidade de ouvir críticas, como também ignorou a natureza de seu cargo como representante supremo do Estado. Ao reagir de pronto e partir para a briga, sem o necessário uso do raciocínio, que não é o seu forte, demonstrou ter acusado o golpe certeiro no fígado ao vestir a carapuça. Freud explica.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PRIMEIRA PÁGINA

Embora seja do conhecimento de boa parte dos leitores que o presidente Bolsonaro "fale sem rodeios" e com agressividade, é lamentável o modo com que o Estadão conduziu a reportagem relativa à celeuma do presidente Bolsonaro com o youtuber. Faltou colocar na primeira página da edição de 19/8, junto das fotos, as palavras ofensivas que o citado cidadão xingou o presidente, “vagabundo, covarde, canalha e tchutchuca do Centrão”, e não escondê-las nas páginas internas (A8). A segurança dos candidatos tem que limitar a aproximação aos mesmos, principalmente de cidadãos portando qualquer tipo de objeto. O celular do youtuber poderia ser algum tipo de arma ou explosivo camuflado. Não devemos esquecer o atentado sofrido por Bolsonaro em Juiz de Fora.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

PRIMEIRO TURNO

Devido ao histórico das pesquisas deste ano, a imagem que os analistas estão divulgando é que a polarização Lula/Bolsonaro é definitiva, mas devemos nos lembrar que só eles fizeram campanha até agora. A petistas e bolsonaristas não interessa que consideremos uma alternativa e buscam descartá-la tanto na mídia como nas redes sociais. Sem Bolsonaro na disputa, Lula perde, sem Lula na disputa, Bolsonaro perde. Não esqueçamos que a terceira via é feita no primeiro turno, não percamos a esperança.

Radoico Câmara Guimarães

radoico@gmail.com

São Paulo

*

TRIBUNAL ELEITORAL

Realmente a existência dos tribunais eleitorais só se justifica como cabide de empregos. Os candidatos mudam a cor da pele a bel prazer e informam o patrimônio de forma fraudulenta e fica tudo por isso mesmo. Aliás, nem poder para vetar os fichas-suja esses cabides tem. E ainda há quem aplauda.

Joao Paulo de Oliveira Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

CLAUDIA JIMENEZ

Ao ver partir essa que tanto nos fez rir com seu jeito natural e engraçado, lembrei que ela me fazia rir não com piadas, mas com as respostas que dava aos ataques que recebia. Nunca mais esqueci Claudia em uma de suas personagens que era agredida verbalmente de “burra, inútil, gorda” e por aí vai, e a cada ofensa ela respondia “Ah, tá. Obrigada”. Um besteirol. Mas até hoje me lembro, e meu humor fica bom. Enfim, gente desse porte, quando parte, deixa mesmo um vazio na parte mais séria do nosso dia a dia, o humor. Vá com Deus, sorte do céu ter você agora.

Roberto Moreira da Silva

r56729202@gmail.com

São Paulo