Eleições 2022

Parados na História

No Estadão de ontem, a matéria Volta do PT ao poder e reeleição de Bolsonaro causam medo no eleitor (A7) nos mostrou que 45% dos eleitores não querem Jair Bolsonaro e 40% não querem o retorno de Lula à Presidência da República. Na eleição de 2018 vimos que a utilização do voto útil foi predominante e causou um atraso sem precedentes no desenvolvimento do Brasil. Se essa forma de escolher o futuro presidente for mantida, teremos 45% dos eleitores votando em Lula, por não quererem manter Bolsonaro no poder, e 40% dos eleitores votando em Bolsonaro, por não quererem o retorno de Lula. Resultado: continuaremos a ter mais do mesmo e, mais uma vez, ficaremos parados na História, sem educação, sem projetos, sem planos de governo, com desmatamento fora de controle, sem reformas, sem rumo. Para acabar com essa polarização, é preciso que estes 85% de eleitores votem em um candidato alternativo, como Simone Tebet ou Luiz Felipe D’Ávila, por exemplo. Chega de mais do mesmo. Este país é muito rico para ficar patinando sob a direção de pessoas incompetentes e preocupadas apenas com seu próprio umbigo. Com essas alternativas, como dizia Tiririca, pior do que está não fica. Mudança já.

João Penna

jar.penna@uol.com.br

São Paulo

Desserviço ao País

Em razão das pesquisas eleitorais para presidente destacarem Lula e Bolsonaro à frente na preferência dos eleitores, ouço cotidianamente que a opção é votar no menos ruim. Quando argumento que existem outros candidatos, e comprovadamente muito mais qualificados, a resposta é sempre a mesma: “Eles não têm chance”. O hábito brasileiro de só votar em candidatos com chance de sucesso é um desserviço à construção do País, e o resultado está aí para comprovar: elegeu-se Bolsonaro para evitar Lula. Mas, como o primeiro se revelou o governante mais incompetente da história republicana do País, ironicamente ele está carimbando o retorno daquele que foi evitado em 2018. Assim como naquele ano, hoje temos candidatos com experiência de governança pública municipal, estadual e ministerial, além de decência, ética e decoro. Opções não faltam. Basta deixar de lado o tolo costume de só votar em candidatos com chance de vitória e começar a analisar os demais. E é bom lembrar que pelo sucesso ou pelo fracasso da gestão e da legislatura de quem elegemos também somos responsáveis.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

Estamos emperrados

Centrão e evangélicos nas manchetes dos jornais do fim de semana passado nos dão conta da dificuldade de progredirmos em termos políticos e sociais. Não bastasse termos de nos conformar com a indigência dos líderes nas pesquisas eleitorais, a possibilidade de alguma melhoria no Poder Legislativo, de onde reformas poderiam ser votadas no interesse de todos, é uma miragem no desértico horizonte do Brasil.

Flávio Madureira Padula

flvpadula@gmail.com

São Paulo

Deus e família na eleição

É muito bonito falar em Deus e família. Mas o que isso tem que ver com ser presidente da República? O que um presidente pode fazer pelas famílias brasileiras? Muitas hoje estão chorando a perda dos seus por falta da vacina. E sobre Deus? Tivemos um presidente que não cria em Deus e, no entanto, foi o melhor que tivemos. Crer em Deus é uma coisa pessoal, e não uma qualificação para ser presidente. Falar evangeliquês para conquistar os crentes seguindo a orientação de pastores marqueteiros pode enganar alguns por algum tempo, mas não todos o tempo todo.

Roberto Croitor

roberto.croitor@gmail.com

São Paulo

O voto evangélico

É sabido, historicamente, que o voto do cristão evangélico é decisivo nas eleições, pois são muitos e fiéis à direção dada por seus pastores e bispos. A decisão do voto deste ano será uma escolha de Sofia para esse eleitor: comida no prato ou Deus no coração?

Rodrigo Ibraim Teixeira

rodrigoibraim@gmail.com

Joinville (SC)

Nelson Rodrigues

110 anos

Nesta terça-feira (23/8) seria o aniversário de 110 anos do inesquecível dramaturgo, jornalista e escritor brasileiro Nelson Rodrigues. Um dos maiores nomes do teatro nacional, ele marcou época nos palcos com obras como Vestido de noiva. Parabéns!

José Ribamar Pinheiro Filho

pinheirinhoma@hotmail.com

Brasília

CORAÇÃO IMPERIAL

A chegada do coração de D. Pedro I que, nesta terça-feira, 23/8, sobe a rampa do Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado, enseja a reflexão sobre os dois séculos que nos separam do histórico 7 de setembro de 1822. O que éramos naquele tempo e o que somos hoje. Assistir a esse "filme" pode nos indicar os caminhos ao terceiro século de existência do País e chamar aos brios cada um dos brasileiros para o cumprimento de sua missão para com a Pátria e consigo mesmo. Embora tenham nos ensinado sobre o descobrimento em abril de 1500, nos 322 anos antecessores da Independência fomos apenas um Estado (ou província) colonial de Portugal. D. Pedro I nos transformou num verdadeiro país com todas as possibilidades e riscos da vida independente. Não é exagerado pensar que o Brasil só existe depois da Independência. Nada de desenvolvimento ou melhora de vida do povo teria acontecido ou, pelo menos, ocorreria mais tardiamente, não fosse o ato de Pedro I, às margens do riacho Ipiranga. As comemorações de 7 de Setembro, no entanto, não tiveram grande destaque até que o presidente Jair Bolsonaro destacou a data e “encarnou” o verde e amarelo em oposição ao vermelho cultuado por seus antecessores. Hoje o feriado faz parte do embate político e motiva diferentes especulações muito ao sabor do que pensa e dos interesses imediatos de cada um. Isso é um mal que precisa ser sanado, pois a Independência é algo acima de ideologias e de interesses políticos. Deveria ser respeitada e cultuada por todos os brasileiros diante da certeza de que todos os que hoje compõem as diferentes correntes de pensamento foram, de alguma forma, beneficiados pelo evento de 200 anos atrás.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

ELEITOR RECEOSO

Li com atenção a matéria sobre o medo da volta de Lula e da continuidade de Bolsonaro por parte de parcela dos eleitores (Estado, 22/8, A7). Uai, então não vote em quem lhe causa medo, mas em outro candidato ou candidata que lhe inspire confiança. Não acredite nessa desculpa negacionista de que não há vias alternativas. Para ficar nos quatro primeiros colocados na intenção de voto, o terceiro colocado, Ciro Gomes, tem até um livro com o título Projeto Nacional: O Dever da Esperança e quer debater; a quarta colocada, Simone Tebet, se lança como alternativa do centro democrático e também aceita convites para debater. Então, eleitor receoso, aproveite a temporada de entrevistas, sabatinas e debates e examine a biografia, a trajetória e os projetos de país dos quatro candidatos. A TV Cultura convidou os quatro primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto para o excelente programa de entrevistas Roda Viva, que já entrevistou a quarta e o terceiro colocados e aguarda pacientemente a resposta do primeiro e do segundo colocados. Que estes aproveitem a oportunidade para fazer publicamente uma autocrítica que, eventualmente, possa afugentar o medo e recuperar a confiança dessa parcela de eleitores. O que mais desejo e espero é que não se repita 2018, quando o eleitorado ficou refém da polarização. Que o discernimento leve o eleitor a ampliar seu campo de visão, a superar restrições preconceituosas e a escolher a melhor alternativa. Que a esperança vença o medo.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

VOTO CONSCIENTE

Constatação lamentável, para não dizer trágica, a de que, segundo mostram as pesquisas, boa parte do eleitorado que tem medo da reeleição de Bolsonaro votará em Lula, assim como quem teme a volta do líder petista ao poder vai votar pela continuidade do atual presidente. Considerando o histórico tanto de um quanto do outro, nenhum mereceria o voto de quem não tem a mínima fidelidade a eles – metade do eleitorado segundo pesquisadores. O voto livre é condição fundamental e indiscutível da democracia. Entretanto, o que se espera de democracias maduras é o voto consciente, baseado nos projetos e qualidades de um candidato – sem medo, isso sim, de tomar riscos –, e não pela desconfiança de outro. Nossa democracia é forte, mas não está madura.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

À ESPERA DE UM MILAGRE

Considero que todas as pesquisas têm sua validade, mas essa história de que mais de 40% do eleitorado brasileiro tem medo da reeleição de Bolsonaro ou da volta do governo de Lula não parece refletida na própria pesquisa. O que se vê claramente é que um dos dois vencerá a eleição de outubro próximo. Os demais são figurantes que esperam milagre e este dificilmente ocorrerá, como todo milagre que se preza, aliás.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

ANDRÉ JANONES

Triste é o país que tem um ex-candidato a presidente da República com, segundo dizem, milhões de seguidores nas redes sociais que passou a apoiar um ex-condenado, é recebido como popstar em evento do partido desse candidato, acha que Macron é o presidente da Argentina e não sabe quem é o líder da China. Qual futuro pode ter esse país?

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

ESTADO ANTIDEMOCRÁTICO DE DIREITA

Em campanha eleitoral, no Rio de Janeiro, o negacionista presidente Bolsonaro disse em alto e bom som que respeitará o resultado das urnas se não for eleito. Sua declaração, num Estado Democrático de Direito, não teria nada a chamar a atenção. Mas, num Estado antidemocrático de direita, acabou virando manchete na imprensa (Estado, 21/8, A8). Que fase!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

TERCEIRA VIA

Quando é que o Estadão vai se deter na exposição das ideias e programas de Simone Tebet para que se conheça a terceira via? Falar sobre ladrões e ditadores não mais é preciso. Por favor!

Lima Gonzaga

luiz@limagonzaga.com

São Paulo

O CRIME COMPENSA

O artigo do jornalista Carlos Alberto Di Franco, Corrupção, combate prioritário (Estado, 22/8, A6), deixa claro que uma minoria militante e poderosa, armada de um cinismo cortante, argumenta que a Operação Lava Jato, "com sua sanha punitiva", destruiu empresas, criminalizou a política e condenou inocentes. Como se não existissem confissões documentadas, provas robustas e milhões devolvidos aos cofres como resultado de acordos. Quem devolve, por óbvio, reconhece o roubo. Para essa gente, no entanto, tudo isso precisa ser apagado. Mentem. Compulsivamente. Mentem com voz melíflua, sem ruborizar e mover um músculo do rosto. São exímios na arte da falsidade. A recente condenação do procurador Deltan Dallagnol pelo Tribunal de Contas da União (TCU) é, sem dúvida, um dos capítulos mais dramáticos na sequência de desmandos que vem transformando a Justiça brasileira na instituição de menor credibilidade no País. Protegem-se os corruptos, sobretudo o líder inconteste da criminalidade. Descaradamente. Usam-se artifícios formais para deformar a Justiça. Mas os que combatem os delitos são perseguidos e punidos. Trata-se de um recado claro: o crime compensa. Essas são verdades incontestáveis. O resto não passa de filigranas jurídicas.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

CORRUPÇÃO

Já estávamos nos esquecendo do mal maior deste nosso Brasil: a corrupção. Parabéns ao professor Di Franco pelo artigo deste domingo, 21/8. Duas vezes parabéns. Também ao Estadão, permitindo que mentes lúcidas e íntegras se expressem abertamente.

Cesar Eduardo Jacob

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

NETOS

Para salvar o Brasil desta profunda crise ética, temos que trabalhar nossos netos, desde crianças. Para estancar esta indústria da corrupção enraizada na nossa cultura e para que um dia nosso país volte a privilegiar a honestidade.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

CENTRO DE SÃO PAULO

O Liceu Coração de Jesus, um ícone do ensino na cidade de São Paulo, anunciou o encerramento das atividades, assim como empresas idôneas que se viram obrigadas a fechar ou mudar de endereço por terem sido expulsas por usuários de drogas e marginais de toda espécie. Cidadãos de bem úteis à sociedade e moradores há décadas da região central estão sendo claramente expulsos sem que se note uma mínima intenção por parte dos políticos de, em regime de urgência, votar medidas adequadas e enérgicas para acabar de vez com essa situação revoltante. A violência está se apoderando de nossa linda SP, e não se pode mais sequer usar o termo roubo porque estamos sendo saqueados como numa guerra civil.

Vera Augusta Vailati Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

APLICATIVOS DE PASSAGEM

Viagem de ônibus ganha a web e fica mais barata (Estado, 22/8, C6). Todas as vezes em que parentes e conhecidos compraram passagens mais baratas por outras empresas, e não de forma direta, passaram por todos os tipos de problemas possíveis. O barato saiu caro.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

MARCO AURÉLIO MELLO

Lendo o artigo do sr. J.R. Guzzo, ‘Funesto acontecimento’ (21/8, A9), em que ele enaltece as qualidades do ex-ministro Marco Aurélio Mello, chegando a afirmar que "é difícil achar neste país alguém que possa falar do Tribunal Superior Eleitoral com mais propriedade do que ele”, lembrei-me de um episódio muito especial em que o referido ex-ministro, ao soltar um perigoso traficante, lhe impôs condições com as seguintes recomendações: "Vou libertá-lo, mas lembre-se de que o senhor deve ir para a sua casa e dela só pode sair quando eu autorizar, viu? Entendeu?”. Evidentemente o traficante cumpriu à risca a recomendação, tanto é verdade que até hoje ninguém consegue saber em que casa ele se encontra. Realmente, sr. Guzzo, ninguém tem mais autoridade para cometer tamanha barbaridade. Aquela atitude, sim, um funesto acontecimento.

Mario Miguel

mmlimpeza@terra.com.br

Jundiaí

TRABALHAR DE GRAÇA

Luiz Fux, presidente da vez do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou ao O Globo que trabalharia de graça no STF pois é o grande sonho de um juiz de carreira. Óbvio que quando nomeado já teria direito a uma polpuda aposentadoria, a que merecidamente fez jus. Pena que alguns ministros eram biscateiros do Direito, os quais cito Fachin, Toffoli e Gilmar, vinculados a partidos políticos de esquerda e fiéis seguidores, não respeitando minimamente os aspectos jurídicos. Outros também têm carreiras anteriores bem obscuras. Trabalhando de graça todos, acabariam com o famigerado teto imposto à sociedade e terminariam com a saciedade infinita dos escalões inferiores da magistratura, do Ministério Público (MP), dos Tribunais de Contas e dos marajás do Executivo. Uma boa ajuda ao ajuste fiscal, tão necessário ao equilíbrio das contas públicas.

Iria de Sá Dodde

iriadodde@hotmail.com

Rio de Janeiro

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ainda temos mais de cem mortes por dia devido ao coronavírus. A varíola dos macacos já nos invadiu e somos um dos países com mais gente atacada por essa doença. Onde estão os alertas do Ministério da Saúde? E as campanhas de vacinação de outras doenças para proteger nossas crianças? O gato comeu?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo