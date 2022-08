Eleição presidencial

Mentiras

O problema das mentiras contadas por Jair Bolsonaro na entrevista ao Jornal Nacional – uma a cada três minutos, segundo o Estado (23/8) – não são elas em si, mas sim a sua defesa intransigente e psicótica da ditadura militar, da tortura, do racismo, da homofobia, do machismo e do sexismo como sua verdade.

Marcos Barbosa

Casa Branca

Bolsonaro no ‘JN’

Pena que não deu para ver crescer o nariz do Pinocchio!

Robert Haller

São Paulo

Na segunda-feira, Bolsonaro mentiu, como de costume, fugiu dos assuntos e se gabou do que não fez. Pareceu até Luiz Inácio.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

Populistas

Uma mentira a cada três minutos durante a entrevista de Bolsonaro ao JN até que foi pouco. Seu governo tem sido uma tal sucessão de mentiras, ilusões, irresponsabilidades e tergiversações, para dizer o mínimo, que seria mais fácil enumerar as poucas verdades. E não será diferente com Lula, talvez até pior, pois ele e o PT negam até hoje o envolvimento no mensalão e no petrolão, por exemplo, atribuindo esses escândalos a um hilário e delirante complô das elites. Populistas são mentirosos por excelência, faz parte do modus operandi. É perda de tempo ouvi-los falar do passado. Não há nariz que caiba no Pinocchio.

Luciano Harary

São Paulo

Aprendizado

Tenho de reconhecer que o presidente Bolsonaro, que pretende se reeleger, foi muito bem preparado para a entrevista na Rede Globo. Não sei onde conseguiu tamanha ingenuidade em tantos anos de vivência na escola do Congresso Nacional. Já pode dar umas dicas para Lula. Oremos!

Luiz Frid

São Paulo

‘Se’

Na entrevista ao Jornal Nacional, Jair Bolsonaro disse que respeitará os resultados das eleições, se elas forem limpas e transparentes. Isso também será válido para senadores, deputados, governadores e prefeitos, exceto para aqueles do PL, do Republicanos e de outros partidos que o apoiam. Neste caso, vai nomear políticos “biônicos” como durante a ditadura de 1964?

Etelvino J. Henriques Bechara

São Paulo

Operação da PF

Silêncio

Pouco tempo atrás, o senador da República Flávio Bolsonaro chegou a pedir que os brasileiros boicotassem os produtos de duas grandes empresas (Fiat e Gerdau), por patrocinarem uma equipe de vôlei que se viu obrigada a dispensar um atleta bolsonarista acusado de homofobia. Agora, as redes sociais estão repletas de postagens sugerindo o boicote às empresas de empresários bolsonaristas acusados de trocar mensagens golpistas pelo WhatsApp e que por isso foram alvo, ontem, de operação da Polícia Federal. Diante do clima de rancor que vigora no País – por sinal, nunca visto na sua história –, empresários deveriam temer pelos seus negócios e não se manifestar, seja para que lado for.

Jorge de Jesus Longato

Mogi-Mirim

Liceu Coração de Jesus

Convênio com a Prefeitura

Golaço a decisão da Prefeitura de São Paulo de amparar o Liceu Coração de Jesus, patrocinando 200 vagas para alunos de baixa renda da região central de São Paulo. Toda ação voltada para melhorar a educação fundamental é válida, além de ajudar a requalificar a região e, ainda, preservar o belíssimo patrimônio histórico e arquitetônico que é o prédio da escola. Que dê certo!

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

Independência, 200 anos

O coração de d. Pedro I

Parece que a estupidez humana é mesmo insuperável. A mim parece absurdo, primeiro, retirar para exibição o coração de um cadáver e depois mantê-lo em formol como relíquia já há quase dois séculos. Mas é o que foi feito com o coração de dom Pedro I em Portugal, numa demonstração macabra de terrível falta de sensatez. Pior ainda é imaginar que o passeio do órgão fúnebre até o Brasil pudesse ser motivo de honra para os brasileiros.

Ademir Valezi

São Paulo

PÁ DE CAL

A entrevista da equipe do Jornal Nacional realizada nesta segunda-feira, 22/8, com o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi uma pá de cal na credibilidade jornalística da Rede Globo e de seus jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos. Não foi uma entrevista, mas a provocação de um embate, mais parecendo a disputa entre dois candidatos bem antagônicos. Talvez tenha sido esse o sentido. Faltou profissionalismo, faltou cabeça fria e honestidade de princípios. Enfim, os telespectadores foram submetidos a um período que nada acrescentou e apenas mostrou as garras afiadas com que a empresa está tratando o assunto. Minha manifestação não vai de encontro a uma defesa do candidato, que considero chucro, inábil na condução política, porém, diante das circunstâncias, é o único que se apresenta em condições de pleito, o único que poderá tentar efetivamente mudar as condições ruins que atravessamos há décadas. As outras opções, infelizmente, sequer são opções, já demonstrado de forma ampla. Onde estariam outros líderes que a sociedade nos apresenta? Parece que não há interesse e o “sistema” não deixa aparecer líderes com real grandeza que possam ter condições efetivas, embora saibamos que nenhum seria uma unanimidade. Em quem confiar se a própria Corte máxima de “justiça” hoje é formada por interesseiros, incompetentes e outros adjetivos não publicáveis mas de conhecimento geral? O que esperar, em quem confiar, se sequer podemos confiar no nosso próprio eleitorado? O mesmo eleitorado que já reelegeu Lula, que elegeu e reelegeu Dilma, cujos desgovernos montaram toda a estratégia de corrupção, roubalheira e destruição demonstrada nos últimos anos. O mesmo eleitorado representante de um povo formado em sua esmagadora maioria por miseráveis financeira, intelectual e moralmente, que só pensa na própria vantagem e aproveitamento de qualquer oportunidade. Um povo liderado por linguagens de uma imprensa ideológica, corrupta e tapada, por artistas que só pensam no próprio umbigo (quando pensam), e incapaz de criar um pensamento próprio sobre qualquer assunto. Vamos lá torcer ainda para que haja algum discernimento geral, pois caso contrário só nos restará pular no buraco e mandar jogar também uma pá de cal em cima.

Roberto Barbieri

Passos (MG)

DIREITO A RESPOSTAS

Impressionou muito o tom de arrogância, despreparo e até falta de educação do candidato à reeleição Jair Bolsonaro durante entrevista na TV Globo. Ele demonstrou também ser um experto em fugir das perguntas que o acusam, perguntas extremamente pertinentes, e que nós, eleitores e cidadãos, temos o direito de ouvir suas respostas.

Célio Borba

Curitiba

CONTESTAR MENTIRAS

Que me desculpem os simpáticos apresentadores do Jornal Nacional. Mas, na entrevista com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, eles se deixaram ser metralhados com absurdas e infames mentiras fáceis de serem contestadas. Em vez disso, usaram basicamente como réplica a estratégia de mudar de tema. Em alguns momentos, deu até para perceber que ambos gaguejaram na frente do candidato, que à vontade lamentou o fim da entrevista.

Abel Pires​ Rodrigues

Rio de Janeiro

ENTREVISTADORES

William Bonner, de canastrão, ficou péssimo; e Renata Vasconcellos, como viúva do mundo, pior ainda. Mas que final de carreira, quanta hipocrisia!

Ricardo C. Siqueira

Niterói (RJ)

PERDA DE TEMPO

Resumo da entrevista da Globo com Bolsonaro: mais do mesmo, de ambos os lados. A apresentadora mostrou imensa ambiguidade: vestida de bandeira branca da paz, partiu para o ataque com ares de “santa” na luta do bem contra o mal. Bolsonaro, mostrando que quando quer se controla, defendeu-se como sempre: nega o que lhe interessa. As perguntas não serviram para esclarecer nada, não contribuíram para a reflexão do eleitor indeciso. Pura perda de tempo.

Sandra Maria Gonçalves

São Paulo

VERDADE SUBVERTIDA

O “candidato” Bolsonaro deu um olé em William Bonner e Renata Vasconcellos na primeira entrevista promovida pela Rede Globo nas eleições de 2022. Com um surpreendente sangue frio, resfriado não sei se depois do destempero da “tchutcuca do Centrão” ou pelo treinamento pelo qual passou antes de chegar à bancada do jornal, o “candidato” fez os dois de pasmados. Os experientes âncoras da TV não conseguiram disfarçar a irritação com as rasteiras do “candidato”, acostumado de longa data a mentir e subverter as informações sempre a seu favor. Até quando perguntado sobre os deboches imitando pacientes agonizando com a falta de ar na crise mais aguda da covid, ignorou a pergunta e ainda teve o desplante de dizer que os pacientes que morreram por asfixia em Manaus em 48 horas já teriam recebido os cilindros de oxigênio necessários para não terem morrido. Uma mentira logo lembrada por Renata de que os cilindros demoraram nove dias para serem entregues pelo Ministério da Saúde. Ou seja, os pacientes deveriam ter esperado nove dias sem ar antes de morrer. Sobre a economia, teceu loas ao governo por ter ajudado na redução do preço dos combustíveis; implementado o Auxílio Brasil de R$ 600 (Deus sabe a que custo) para as famílias que não têm nem o que comer; e criado o Pix, como se o Pix fosse uma criação do governo dele e não dos bancos. Nem aí foi desmentido por Bonner ou Renata. Para seu público, Bolsonaro foi o grande vitorioso na entrevista. Uma pena. Bonner e Renata perderam uma oportunidade única de mostrar o cinismo e a mentirada do entrevistado, mas ficaram visivelmente aborrecidos enquanto eram colocados diante dos “fatos”, na verdade subvertida bolsonarista.

Jane Araújo

Brasília

ANTES QUE SEJA TARDE

Jamais, em toda a minha vida, vi um ser tão abjeto, inescrupuloso e perverso como Bolsonaro. Tem problemas gravíssimos de caráter. Por isso é preciso tirá-lo da Presidência já no primeiro turno antes que seja tarde demais. Quem não se dá conta disso, me perdoe, mas está pondo suas idiossincrasias e ilusões acima do destino de nosso país. Um segundo turno é dar chance para esse senhor decrépito, auxiliado por seus filhos que lhe saíram à semelhança, fazer jogadas muito perigosas, já que tem a caneta nas mãos e um bando de aliados e alienados que só pensam em seus próprios interesses. Pelo Brasil e pelo povo brasileiro, #ForaBolsonaroNoPrimeiroTurno.

Eliana França Leme

Campinas

CARA DE PAU

Haja óleo de peroba para lustrar a cara de pau do presidente. Realmente muito triste o padrão de qualidade que ele demonstra pelos seus medíocres ministros, elogiando Ricardo Salles, negando corrupção explícita nos seus Ministérios da Educação, Meio Ambiente, Saúde e por aí vai. Continua falando que aceita resultado de eleição se for limpa. Que critério vai usar para dizer que houve fraude? Só se ele ganhar? O panelaço ouvido foi espetacular! Lamentável ver à minha volta amigos que apoiam esse infeliz, quanta gente igual a ele!

Cecilia Centurion

São Paulo

POLÍTICA MENOR

Uma pequenês, o comportamento de Renata e Bonner na entrevista com o presidente. Pegaram-se em minúcias, em afirmações do candidato-presidente Bolsonaro, muitas vencidas pelo tempo da política menor que se pratica no Brasil. Tendo aceito ir à Globo e não exigindo o mesmo tratamento dado no passado aos petistas – entrevista no Alvorada –, vimos a dupla de entrevistadores comandarem o programa com mão de ferro dando muito pouco tempo para o presidente expor o que fez de bom neste primeiro mandato e o que fará. E exultavam, sorrindo debochadamente, ao tentar acuar Bolsonaro. Veremos bonomia no tratamento de Lula?

Roberto Maciel

Salvador

GAFE DE LULA

Não é possível, ou Lula deve estar esclerosado ou borracho. Num evento em São Paulo, o candidato teve a desfaçatez de dizer “quer bater em mulher, vai bater em outro lugar, mas não dentro de casa e no Brasil”. Esse demiurgo de Garanhuns, que sonha em voltar ao Planalto, na maior cara de pau pede voto das mulheres, mas admite que elas podem apanhar fora de casa. Pode?

Paulo Panossian

São Carlos

‘OUTSIDER’

O que Tarcísio de Freitas está querendo com essa candidatura outsider aqui em São Paulo? O Estado, que há muito tempo vem sendo bem governado por verdadeiros paulistas (de nascimento, de convívio ou de coração), não pode aceitar esse bolsonarista, originário do Rio de Janeiro, onde ninguém consegue governar, vir aqui bagunçar uma administração séria, com lei e ordem funcionando, nenhum atraso no pagamento de funcionários e compromissos, que nunca precisou de intervenção das Forças Armadas ou de segurança nacional para se manter dentro da governabilidade. Deus nos livre de aventureiros que podem trazer bagunça e desordem econômica de outro Estado para cá. Votemos em quem sempre participou da vida paulista.

Éllis A. Oliveira

Cunha

RODRIGO GARCIA

Na sabatina promovida pelo Estadão nesta segunda-feira, 22/8, o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), ex-vice de João Doria, não fez nenhuma menção ao absurdo desconto previdenciário dos servidores aposentados do Estado, que durante a vida toda deram a sua contribuição. Faz dois anos já que um verdadeiro massacre ocorreu nas finanças daqueles que foram obrigados a reduzir drasticamente seus gastos com medicamentos e alimentação. Nossa memória não é curta e no dia 2 de outubro o troco virá.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Itapeva

ARGENTINA

MP da Argentina pede 12 anos de prisão para Cristina Kirchner (Estado, 23/8, A11). Que a vice-presidente Cristina Kirchner roubou ao longo dos anos, não existe a menor dúvida, as provas acumuladas são contundentes. No entanto, lá como aqui, as “firulas” das leis e os desdobramentos da Justiça impedirão certamente que a sentença solicitada seja cumprida.

Jorge Spunberg

São Paulo

AS LEIS E A MORAL

Em relação ao manifesto de defesa da democracia, lido pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) em 11 de agosto, devo dizer o seguinte: a carreira em Direito requer a compreensão de diversos segmentos da sociedade e o estudante deveria aprender, além de outros temas, os direitos humanos, a ética e, principalmente, as leis. Diante disso, não tenho como não tratar desses temas sem antes citar a declaração de um advogado renomado, dr. Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, que, ao discursar para apoiadores de Lula, disse o seguinte: "Que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Nós estamos ao seu lado procurando recolocá-lo na Presidência da República para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam superadas pela presença da dignidade, da honestidade, da correção e da justiça social. Viva o Brasil. Viva o Lula". Conforme eu relatei, o estudante de Direito precisa aprender, principalmente, sobre as leis, e devo aconselhá-lo a ler um filósofo renomado, nascido em 1724 e falecido em 1804. Aos estudantes de leis, Kant disse o seguinte: "Existe um dever universal baseado nas leis morais, e esse dever está submetido ao estrito cumprimento das leis morais em qualquer situação racional. O ser humano deve cumprir aquilo que é estabelecido pela lei moral”. Modestamente, eu, Chehade João Massad, em meus 75 anos, médico formado em escola federal, aconselho os jovens estudantes a lerem o que está escrito na lápide do filósofo. ”Sobre a minha cabeça, as estrelas; dentro de mim, a moral".

Chehade João Massad

São Paulo

ESPETÁCULO DESNECESSÁRIO

Jair Bolsonaro ficou radiante com a ideia da médica Nise Yamaguchi de trazer o coração de Dom Pedro I para o Brasil em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil. Como se sabe, a médica bolsonarista é aquela que comparou a pandemia ao holocausto. Por outro lado, o povo faminto reagiu negativamente com o alto gasto para trazer a relíquia. Além de desnecessário, não deixa de ser um espetáculo muito bizarro.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo