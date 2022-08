Fome

‘Vergonha brasileira’

Sobre o editorial Vergonha brasileira (Estado, 23/8, A3), eis o retrato do Brasil: enquanto o Fundo Partidário dá R$ 4,2 bilhões para nossos políticos se regalarem com hospedagem de luxo, viagem em jatinho e eventos temperados com discursos mentirosos, o garoto Miguel, de 11 anos, pede ajuda à Polícia porque sua família está passando fome.

Fábio Aulisio

São Paulo

Alerta

Cumprimento o Estadão pelo editorial Vergonha brasileira. É bom alertar a canalhada que se locupleta com ganhos e remunerações exorbitantes, assim como destina valores descomunais para Fundos Eleitoral e Partidário, orçamento secreto, emendas de relator e privilégios de toda espécie, que um dia o povo acorda e se rebela. Será que a atitude de um menino de 11 anos servirá de alerta?

Adib Hanna

São Paulo

S.O.S. Fome

Fome de muitos, vergonha de muitos mais. Refiro-me ao muito oportuno editorial no Estadão de 23/8 Vergonha brasileira, que narra o caso do menino Miguel, de 11 anos, que ligou para a polícia pedindo ajuda porque sua família estava passando fome. Sei que há muita gente disposta a ajudar, mas que não sabe como. Sugiro que se crie uma rede telefônica (um S.O.S. Fome), em todos os bairros da periferia de São Paulo e de outras cidades pelo País, é claro, incluindo delegacias, igrejas, escolas e voluntários. Os moradores de bairros de classe média, vizinhos de outros mais pobres, certamente ajudariam em casos como o do menino Miguel, se soubessem como. É difícil de dormir bem à noite sabendo que inúmeros Miguéis e suas famílias não têm o que comer.

Irene G. Freudenheim

São Paulo

Infância e juventude

Prioridade

A primeira infância é a pedra fundamental para a construção e o crescimento econômico de uma sociedade. Como foi dito no artigo Brasil só terá rumo ao priorizar as crianças (Estado, 24/8, A4), de Rubens Naves, urge um olhar atencioso dos candidatos à Presidência da República para os investimentos que beneficiem principalmente as crianças de zero a 3 anos, faixa etária em que o cérebro processa conexões numa velocidade vertiginosa para a construção da aprendizagem. Investir na infância e na juventude é o caminho para que o nosso país tenha trabalhadores altamente qualificados. E neste dia 25 de agosto, Dia Nacional da Educação Infantil, cumprimento todos os profissionais que trabalham nesta área.

Anderson Antonio Vidal,

professor da primeira infância

Suzano

Cracolândia

A febre, sem cura

Baixar a febre por incapacidade de cura. Após o colégio Liceu Coração de Jesus, nos Campos Elísios, anunciar que iria encerrar as atividades por falta de condições financeiras, a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai custear 200 vagas para mantê-lo em atividade. Dias atrás, o Estadão havia informado que a vizinhança da Cracolândia vinha reduzindo drasticamente a procura por matrículas no colégio que já foi ícone no ensino e nos áureos tempos tinha 3 mil alunos. É evidente que a atitude da Prefeitura é um paliativo, visto o problema estar na Cracolândia, chaga social que aparentemente extrapola a competência e a aparente falta de vontade política de sucessivas administrações para solucionar o problema. Para além das múltiplas e recorrentes soluções apresentadas por especialistas, como tratamento médico e ocupacional do público atual, os imóveis poderiam ser desapropriados e reformados para serem ocupados como residência de pessoas sem teto, revitalizando a região. É passada a hora de parar o jogo de empurra entre as esferas de governo e liderar um projeto sério, que certamente contaria com a colaboração da cidadania e de entidades para acabar com esta chaga urbana.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

Eleições 2022

O PT e o trabalho

Lula mandou Geraldo Alckmin coordenar as discussões da chapa sobre legislação trabalhista, para, após a posse, se eleito, ninguém poder dizer que ele mentiu, quem mentiu foi Alckmin!

Renato Maia

Prados (MG)

QUOCIENTE ELEITORAL

Sinto discordar do editorial desta quarta-feira (Estado, 24/8, A3), mas o voto não é exercício de liberdade, e sim de obrigação, pois o cidadão é obrigado a votar, coisa que não combina com democracia. Dito isso, vamos para a discussão a respeito do voto. Poucas pessoas sabem que o voto delas pode ajudar a eleger outro candidato, devido ao quociente eleitoral – total de votos que os candidatos e os partidos recebem dividido pelo número de cadeiras que serão ocupadas. É o chamado voto proporcional. Quando se vota em um partido, a vaga vai para qualquer candidato, isso no caso dos deputados estaduais e federais. Nas eleições de 2022, um partido precisará alcançar pelo menos 80% do quociente eleitoral para disputar as sobras, o que dificultará a vida das pequenas legendas. O sistema é complexo e não é do conhecimento da maioria dos eleitores. Alguns candidatos pedem para votar na legenda, pois a somatória dos votos favorecerá os candidatos e nem sempre aquele em que você vota consegue se eleger, mas o seu voto elege outro. Concluindo, tornam-se dispensáveis as brigas entre eleitores para esse ou aquele candidato, porque o sistema eleitoral dá fim a isso como num passe de mágica.

Izabel Avallone

São Paulo

VOTO INCONSCIENTE

Será que a grande maioria dos eleitores brasileiros vota conscientemente? É provável que não. Tudo leva a crer que uma ponderável parcela dos que se dirigem às urnas para participar do evento mais importante da democracia o faz mediante o que se poderia denominar voto inconsciente. O tipo consciente pode ser genericamente caracterizado por um período, mesmo minúsculo, anterior à votação, dedicado a um exame do perfil dos candidatos, ao fim do qual resulta a presumível melhor escolha para a população afetada. O baixo nível educacional do povo e a raquítica qualificação moral e ética de boa fatia da classe política já estabelecida e dos novatos postulantes sinalizam, no entanto, de forma inequívoca que o voto de uma imensa quantidade de portadores de título é, na verdade, do tipo inconsciente ou por impulso. Forma-se assim, ao longo do tempo, um quadro de maus eleitos eternizados no poder, guindados por um eleitorado com pouca noção do significado do voto e que se recusa a tomar parte efetiva no processo de decisões do País.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

DESESPERANÇA

As pesquisas de intenção de voto para presidente, que semanalmente são publicadas trazendo resultados polarizados entre o "muitíssimo ruim" e o "ainda pior" na liderança, demonstram inequivocamente a degradação política, moral e ética que estamos atravessando. Somam-se a esse cenário de filme de catástrofe os coadjuvantes que aspiram assentos na governança estadual, Senado e Câmara, e a receita da desgraça que ora vivenciamos está pronta para mais quatro anos de desesperança. O Brasil definitivamente não tem futuro enquanto esses abutres continuarem a voar em nosso horizonte, atacando e se alimentando da carcomida carcaça popular.

Renato Otto Ortlepp

São Paulo

PESQUISA ELEITORAL

Aos poucos o candidato à eleição presidencial Lula vem caindo nas pesquisas, e logo a realidade vai aparecer, ou seja, Bolsonaro em primeiro lugar. Quero ver a explicação de jornalistas, especialistas e outras pessoas que dão pitacos sobre isso. O termo, a desculpa esfarrapada que vão usar. Será que a candidatura do ex-presidente “desidratou”? No Dia da Independência, veremos nas ruas e não em pesquisas duvidosas o potencial de cada candidato à Presidência da República. O tempo é senhor da razão e ele vai nos mostrar que tudo era fajutice e inverdade.

Reinner Carlos de Oliveira

Araçatuba

POSTURA DE BOLSONARO

Algumas mulheres sujeitas à violência cotidiana de seus maridos, em certos períodos de pausa no espancamento, iludidas e com esperança de dias mais serenos ao lado de seus algozes, exclamam: "Ele está mudado! Hoje não gritou comigo e nem me bateu!". É esse tipo de ilusão com relação ao colérico e instável presidente Jair Bolsonaro que fez parte expressiva do eleitorado, após sua entrevista de alguns minutos ao Jornal Nacional, exclamar: "Que postura serena! Que equilíbrio! Que sensatez! Que estadista!". Não se iludam, a porrada vai continuar.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

‘COLA’

É dado a qualquer entrevistado – até mesmo testemunha em processo judicial – levar consigo algumas anotações para se orientar e dar informações mais seguras aos destinatários do seu depoimento. O presidente Bolsonaro, por esperteza (ou mesmo ignorância) preferiu levar, para a entrevista ao Jornal Nacional, algumas palavras escritas na palma da mão esquerda, percebidas pelo telespectador mais atento quando o entrevistado gesticulava com a mão espalmada. Talvez não tenha sido preciso consultar sua "cola", visto que sua personalidade prefira o improviso eivado de inverdades, mentiras mesmo, quando não falas – em geral, despautérios – inapropriadas, desprovidas de empatia ou qualquer outro sentimento impregnado de nobreza. Definitivamente, uma página a ser cancelada, e decretada sua incomunicabilidade com o futuro da nossa República.

Noel Gonçalves Cerqueira

Jacarezinho (PR)

REJEIÇÃO A BOLSONARO

A rejeição de Lula é lógica. Já Bolsonaro tem sua rejeição por ser um falastrão inconsequente, como Trump, que perdeu a eleição por causa disso. Um presidente não pode falar pelos cotovelos como se estivesse num botequim tomando pinga. Acorda, Bolsonaro, o peixe morre pela boca.

Ariovaldo Batista

São Bernardo do Campo

REGULAÇÃO DA MÍDIA

No excelente e oportuno editorial O que a esquerda quer? (20/8, A3), faltou mencionar o pior: o controle social da mídia. Em outras palavras: censura. Um projeto do PT inaceitável, que a imprensa deveria repudiar todos os dias.

Luiz Eduardo Magalhães

Bragança Paulista

IMPOSTO ÚNICO

A candidata à Presidência Soraya Thronicke pretende propor o imposto único. Anos atrás, uma proposta semelhante acabou gerando a CPMF. De único foi para mais um. Cuidado!

Paulo Rivetti

São Paulo

OS ERROS DO NOVO

Ao escantear João Amoêdo, o Novo saiu perdendo, o que terá consequências nas candidaturas de Luiz Felipe d'Avila, para o Planalto, e Vinicius Poit, ao Governo de São Paulo. Nada de alianças importantes, nada de visão de curto prazo. Em política como na vida, a experiência é tudo. As urnas dirão.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

Piracicaba

CIRO GOMES

Depois da nojeira de “entrevista” ao Jornal Nacional apresentada na segunda-feira, com o monopólio da mentira e do escárnio por Bolsonaro, Ciro Gomes mostrou na terça, 23/8, a que veio, com programa, projetos e propostas para fazer um governo de recuperação do Brasil, que chegou ao impasse de mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Vamos com Ciro, temos candidato.

Jane Araújo

Brasília

CAMPEÕES DA PRODUTIVIDADE

O agronegócio, mais uma vez, vai compor o nosso Produto Interno Bruto (PIB) com o expressivo aumento da safra atual, sendo que a safrinha de milho (plantio no interregno) já pode ser denominada de safrona. Assim, para uma categoria que vai representar 25% ou mais do PIB, não há como Lula da Silva querer compará-la à agricultura familiar, cujas dificuldades para sobreviver são bastante conhecidas. Aliás, o agronegócio é o fantasma do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), porque sempre demonstrou o contrário das pregações do referido movimento. Quem milita na terra e precisa de cesta básica do governo para sobreviver não está apto para agredir ou atacar os campeões da produtividade.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

CHUMBO GROSSO

Durante os três anos do governo Bolsonaro, vários diretores da Petrobras foram demitidos por não conseguirem conter o preço dos combustíveis. Durante os últimos meses, os aumentos eram constantes e em julho os combustíveis aumentavam quase que diariamente, porém, faltando poucos dias das eleições, Bolsonaro decidiu baratear o preço do petróleo. Deixa passar as eleições e, se Bolsonaro vencer, a partir de novembro quem for proprietário de veículo infelizmente vai sentir o chumbo grosso que virá.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

ÁRBITROS DE FUTEBOL

Revoltante, as cenas de barbáries contra árbitros em partidas de futebol. A mais recente foi no Equador, onde o juiz, após marcar penalidade, foi agredido com um soco no rosto. Outra foi na Argentina, onde uma árbitra foi agredida com um soco na cabeça, enquanto anotava uma advertência. Sem esquecer-se daquele caso do Rio Grande do Sul, onde o jogador deu uma rasteira e chutou a cabeça do juiz, após receber o cartão amarelo. Esses profissionais deveriam ser banidos do esporte em instâncias máximas, para nunca mais atuar em campo algum.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

BARBÁRIE FILMADA

O que separa o animal selvagem do ser humano? O raciocínio, a razão. Jamais o sentimento, a compaixão, a fidelidade. Nisso, o animal, mesmo o selvagem, ganha de lavada. Pensei nisso quando vi o espancamento de um homem por policiais nos Estados Unidos. Dessa vez, por acaso, a vítima foi um homem branco. A barbárie, na verdade, não tem cor. Só contém insanidade, raiva e brutalidade.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo