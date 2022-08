Justiça Eleitoral

‘Direito’ dos empresários

O ex-ministro Marco Aurélio Mello foi o orgulhoso campeão do voto vencido quando passou pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e hoje, na inatividade, parece seguir a mesma trilha ideológica das posições solitárias e exóticas. No Estado de ontem, fez um salto triplo carpado hermenêutico para proteger o “direito” dos empresários bolsonaristas de defenderem um golpe de Estado com todas as letras do léxico golpista (‘Vinga ainda no País a liberdade de expressão’, A11).

Carlos Frederico B. Bentivegna

carlosbentivegna@uol.com.br

São Paulo

*

Conspiradores de quinta

Este caso do grupo do WhatsApp de empresários golpistas é uma bobagem. Conspiradores de quinta categoria. Soma-se à entrevista sonolenta de Jair Bolsonaro e às pregações de Michelle nas igrejas. O que me parece é que já há um conformismo de que Lula ocupa de novo o Planalto em 1º de janeiro. Obrigado, Bolsonaro, cumpriu sua missão de exibir o lado mais sórdido do Brasil. Quanto ao ministro Alexandre de Moraes, está parecendo Rorschach, personagem de Alan Moore em Watchmen: “As ruas são sarjetas dilatadas cheias de sangue. E, quando os bueiros transbordarem, os vermes vão se afogar. A imundície de tanto sexo e matança vai espumar até a cintura e políticos e putas olharão para cima gritando: ‘Salvem-nos!’ E eu sussurrarei: ‘Não’.”.

Júlio Zavack

juliozavack@gmail.com

São José dos Campos

*

Temperança

Seria patética a suposição de que empresários estivessem “armando mercenários e cooptando as Forças Armadas” para perpetrar um golpe de Estado. Segundo entendo, não há outra forma de tomar o poder, prender ou exilar juízes e parlamentares, destruindo a democracia, que não seja usando a força das armas. Ao menos até agora, parece-me que apenas pensar ou manifestar em grupo privado a preferência por um governo militar não reflete a prática de crimes. A bem da verdade, nem sequer tipificados em nossa branda legislação penal, de modo que a prática institucional de inibir coercitivamente o direito de livre pensar e manifestar ideias emerge com roupagem arbitrária e antidemocrática. Grave contrassenso supor que se está a defender a democracia por meio de atos arbitrários. É preciso comedimento, temperança e irrestrito respeito às normas constitucionais e legais, para evitar o caos consequente de possíveis embates mais acirrados e violentos – aí sim – insuflados pelo desequilíbrio emocional da autoridade investida no momento.

Ulisses Nutti Moreira

ulissesnutti@uol.com.br

São Paulo

*

Pulso

O poder econômico sempre esteve aliado ao poder político. O apoio de empresários a golpes de Estado não é novidade em nossa história, haja vista o ocorrido em 1964. O que mudou foi a maior chance de tais posições golpistas e antidemocráticas serem explicitadas pelo vazamento de trocas de mensagens eletrônicas. Que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha pulso para garantir a devida apuração: se está havendo o financiamento de tais atos, com os devidos processo e punição, ou se não passa de desvario de lamuriosos inconsequentes que muito desserviço já prestaram ao País.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

TREs e TSE

É impressão minha ou os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e o TSE não servem para muita coisa? Pergunto porque temos visto candidatos nesta eleição que declaram patrimônio de forma incompleta, que mudam de cor da pele de uma eleição a outra, que são investigados e acusados por crimes (alguns estão até presos), mas, ainda assim, seguem candidatos e com a vidinha mansa sem sobressaltos. Essa é a democracia mantida com nossos impostos? E, antes que tenham impressões erradas, não defendo golpes nem ditaduras.

João Paulo de Oliveira Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

Música sertaneja

Irmãs Galvão

Nos seus mais de 70 anos de carreira, as Galvão esbanjaram simpatia, carisma e bom humor e abriram espaço para muitas mulheres no gênero sertanejo. O Alzheimer decretou o fim da dupla em 2021, mas não vai apagar a bela carreira construída por Marilene e Mary. As Irmãs Galvão deixaram seu nome registrado na história da música brasileira. Que Marilene, falecida na quarta-feira, descanse em paz.

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

DESCASO À CONSTITUIÇÃO

Enquanto um condenado em três instâncias é aliviado sob alegação localização indevida, um WhatsApp despretensioso entre oito empresários que não dispõem de foro privilegiado, sob alegação de golpe bolsonarista, por solicitação do Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção da Polícia Federal (PF), é motivo para bloquear suas contas e devassar seus computadores. É mais um descaso à Constituição praticado pelo STF, que funciona como um partido de esquerda.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

EMPRESÁRIOS BOLSONARISTAS

Não entendo tantos pruridos em relação aos empresários bolsonaristas e sua atuação em favor de um golpe a fim de manter o atual presidente no poder. Foram esses mesmos empresários que apoiaram a campanha baseada em fake news que levou Bolsonaro à Presidência em 2018, com as nefastas consequências que todos conhecemos, entre elas os quase 700 mil mortos pela pandemia, uma porcentagem muito maior da população do que aquela ocorrida a nível global. Quer dizer que quando se é rico é permitido atuar contra a democracia?

Shirley Schreier

schreier@iq.usp.br

São Paulo

*

PRECEITOS RETRÓGRADOS

A ação persecutória de Alexandre de Moraes parece querer normatizar preceitos retrógrados entre empresários. A despeito da Constituição, o STF atua monocrática e arbitrariamente contra aqueles que pensam diferente do atual status quo. Adotar doutrina jurídica controversa (crime de opinião), sem o devido processo legal, em ambiente sem foro privilegiado, fere a Carta Magna e infringe o Estado Democrático de Direito.

Ricardo C. Siqueira

ricardocsiqueira@lwmail.com.br

Niterói (RJ)

*

CAIXINHA DE SURPRESAS

No Brasil, não só o futebol é uma caixinha de surpresas. A nossa Justiça, capitaneada pela Corte Suprema, também o é. No primeiro caso, os torcedores ficam perplexos com os resultados de certas partidas, mas no segundo é toda uma sociedade que, atônita, assiste às reviravoltas de opinião, aos posicionamentos esdrúxulos de alguns dos nobres ministros e às vezes até a agressões explícitas ao regulamento soberano, no caso, a Constituição federal cuja guarda cabe aos nobres togados. Trata-se de zebras que, ao contrário do que acontece no esporte, estão a ocorrer com frequência além do razoável, a ponto de deixar a população inquieta e desconfiada por conta das injustificáveis militância e politização do egrégio time.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MÉTODO

A distinção entre ditadura e democracia reside sobretudo nos métodos que cada sistema adota. Combater a ditadura com métodos semelhantes aos seus lembra o sujo falando do mal-lavado ou o roto se desfazendo do esfarrapado. Lamentavelmente, o STF nem sempre observa esse ponto.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

A MISSÃO DO STF

É bom ressaltar que o Supremo Tribunal Federal é a Corte máxima do Poder Judiciário brasileiro, cabendo a ele, com primazia e exclusividade, velar pela Constituição da República. É chamado, ainda, de Corte constitucional. Ao STF não cabe, pois, judicializar determinadas posturas e comportamentos que cabem a outros Poderes, desde que sejam legais e não contenham vícios ou nulidades. Neste governo da República, por diversas vezes, tivemos a oportunidade de ver ações que lhe são impróprias e não usuais, coletando o tribunal, então, críticas de diversos setores jurídicos e até de ex-ministros, como é o caso bem recente das manifestações do ex-ministro Marco Aurélio Mello (‘Vinga ainda no País a liberdade de expressão’, 25/8, A11). Cabe também observar que não se vê esse tipo de ativismo em outras Supremas Cortes, tais como EUA, Inglaterra e França. Certas atitudes vão com o tempo desprestigiando a Corte Suprema, o que poderia ser evitado em benefício da própria Justiça.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

‘¿POR QUÉ NO TE CALLAS?’

Respeito o senhor Marco Aurélio Mello como ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Data venia, não concordo com suas críticas e opiniões levianas sobre a condução processual de um ex-colega de turma, como na entrevista ao Estadão, num momento tão conturbado e inseguro por que passa nosso país. A meu ver, mereceria a mesma bronca que o rei Juan Carlos deu a Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas?”.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

ENSINAMENTOS DO PCC?

Profundamente lamentável, o Estadão dar espaço a três produtores de série televisiva, (O que o PCC nos ensinou sobre segurança pública, 25/8, A4) para, entre algumas tiradas sociológicas, fazerem elogios à atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) falando coisas como “entregou proteção informal para comunidades, pacificando-as pelo esclarecimento de mortes, e obtendo legitimidade fazendo ali o que é ‘certo, justo e correto’, além de regular estritamente o uso de armas e, sobretudo, o funcionamento dos mercados ilegais”. Já que os articulistas ainda sugerem que os métodos utilizados por essa organização, tanto nas periferias quanto nas cadeias, resultaram na pacificação das “quebradas” e questionam qual seria o impacto no modelo de policiamento ostensivo e segurança pública se o Estado adotasse tais métodos, e todos nós sabemos como são “pacíficos” esses métodos, eu pergunto o que diriam os defensores dos direitos humanos se isso fosse feito. Como assinante deste jornal há décadas, não posso entender como não há algum tipo de revisão para se evitar a publicação de tamanho elogio ao crime, até porque, a se considerar a opinião dos articulistas, devemos encarcerar as vítimas e libertar os criminosos.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

MACHISMO

A primeira-ministra da Finlândia, uma mulher de 36 anos, estava numa festa, fora do horário de trabalho, e agora precisa se explicar perante a sociedade machista mundial por que ela estava se divertindo dançando. Está explicado, o números de feminicídios e agressões que ainda acontecem contra as mulheres.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

PAI VELANDO FILHA

A foto da primeira página do Estadão desta quarta-feira, 24/8, causa tristeza, mesmo para quem sente certa ojeriza pela atitude da Rússia (com ameaça ao mundo de seu poderio nuclear) na guerra contra a Ucrânia. Não sabemos muito sobre o filósofo Alexander Dugin e ainda menos sobre sua filha assassinada. A agressão foi covarde, seja lá praticada por quem. Nenhum pai merece ter de velar a filha morta dessa maneira. Sabe-se que Dugin esteve no Brasil e até fala português e aparentemente não era adepto do comunismo. Coisas bastante fora da caixa para um russo atuando como guru de Putin.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

PAÍS POBRE

Li a entrevista com Roberto Setubal, copresidente do conselho do banco Itaú (Estado, 24/8, B12). Segundo consta, ele declarou que o Brasil é um país pobre. É preciso reconsiderar. Existem duas faces. Riquezas naturais e sociais. Quanto às primeiras, ou seja, em recursos naturais, somos dotados das maiores riquezas. A questão social é complexa. No social, a existência é concorrência. Seja no individual, social ou na exploração dos recursos naturais, nisso somos pobres. Elevar o social às suas conquistas depende de avanços que não encontramos em ninguém que represente nossos desejos. Por certo, a educação a um povo que sofre a peregrinação de viver no sofrimento de quem os domina, sem ambições e solução aos seus problemas. Onde encontrá-la? Com certeza não será pelos interesses mesquinhos que nos dominam. E surge a questão dos rendimentos. Quem mais tem, quer mais. Não há limites. Muitos sem merecer. A maioria vive no sufoco, quando empregado, a receber o que mal pode sustentar as contas. E aos desempregados, o sacrifício de se virar nos bicos ou da ajuda de quem pode pagar.

Geraldo Felippe Negrão

geraldo.f.negrao@gmail.com

São Paulo

*

LUCRO DOS BANCOS

O copresidente do Conselho de Administração do banco Itaú, Roberto Setubal, disse que o Brasil precisa crescer para resolver a pobreza. Que não se resolve o problema distribuindo renda. Muito bem, apesar dos problemas que o Brasil enfrenta, crescimento não acaba com a pobreza. Já tivemos época de crescimento econômico e o Brasil não saiu do atoleiro. Hoje está muito pior devido à pandemia e à guerra, mas o lucro dos bancos não sentiu a crise, portanto, crescimento econômico é sinônimo de mais dinheiro para banqueiro e nunca chega aos pobres. O banco Itaú lucrou no segundo trimestre de 2022 R$ 7,68 bilhões, prova de que, apesar dos problemas do País, os bancos nunca perdem, já os pobres…

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

TCHUTCHUCÃO

O artigo de Eugênio Bucci, Tchutchuca: ontologia e faniquito (25/8, A8), é, simplesmente, um artigão. Tragicômico, Bucci traça, de maneira irônica e superlativa, o perfil de um país que tem no comando um ex-capitão. Só podia mesmo dar confusão. Parabéns, Bucci, e parabéns ao Estadão.

José Roberto de Jesus

zerobertodejesus@gmail.com

Capão Bonito

*

CORRUPÇÃO

“Que serviço Leão prestou à Nação”, escreveu o cronista Eugênio Bucci numa cabal demonstração de pelegão do maior ladrão, aquele do mensalão, do petrolão. Enfim, só mais um tchutchucão da corrupção.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

'ROYALTIES' PARA O BRASIL

Tite está certo: a seleção brasileira não é patrimônio partidário, mas um patrimônio do País (Estado, 25/8, A22). Pelo uso do nome do Brasil, do verde e amarelo e da bandeira brasileira, a CBF é devedora dos royalties pelos direitos de uso, exploração e comercialização da marca Brasil, como ocorre com as franquias. Portanto, na minha opinião, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve entregar aos cofres públicos um porcentual dos ganhos pelo uso do nome Brasil, suas cores, e sua bandeira. A seleção é do Brasil, mas o Brasil não ganha nada, somente a CBF?

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo