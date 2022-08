Eleição presidencial

Pão e circo

O povo vibra com pão e circo. Os auxílios econômicos estão providenciando o necessário pão. Já o circo virá dos esperados debates entre candidatos. A falta de conteúdo, a aparência, o gestual dos candidatos chamam mais a atenção – fator não desprezível, já que importante para a vitória de Kennedy nos EUA foi sua presença jovial, descansada e firme no debate contra Nixon. A falta de debate até agora e as entrevistas no Jornal Nacional dos polarizados Lula e Bolsonaro não trouxeram nada de novo ao público num cenário previsível de gestão. Todos já sabem o que um ou outro farão caso eleitos. Na apresentação, ficaram um Bolsonaro que se diz autêntico, mas que lutava contra sua espontaneidade sincericida, e um Lula com cara de Alckmin, intenso ao emitir as palavras para querer imprimir credibilidade, vermelho de emoção, contrastando com a tranquilidade e o deboche que queria deixar transparecer. No mais, vamos esperar as cenas futuras de debates/embates. O circo pegará fogo? É o que o povo quer ver.

Lula no ‘Jornal Nacional’

Tergiversou sobre a corrupção, criticou Moro e negou a gravidade do “nós contra eles”. Pareceu até Bolsonaro. Faltou o mea culpa. Ah, e a herança de FHC não era maldita; a de Bolsonaro é!

De 2003 a 2023

Na entrevista ao JN, Lula comparou o governo que recebeu em 2003 de FHC com o que vai receber, se eleito, de Jair Bolsonaro. Tudo, naturalmente, com muita esperteza política, predicado que não lhe falta. No primeiro caso, Lula recebeu o Brasil num dos melhores momentos da economia mundial e com todos os fundamentos econômicos bem tratados ou já equacionados, assumidos na solenidade de posse pelo ministro da Fazenda que escolheu, Antonio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Agora, confirmado seu favoritismo, herdará o País num momento agravado por uma epidemia mal conduzida pelo governo federal, com inflação e juros muito altos e economia arruinada para 2023.

‘Nós contra eles’

Lula disse que vai governar para acabar com o ódio na política. É cômico, afinal ele mesmo incitou o Brasil ao ódio: antes, tínhamos a política versus o povo, e ela tinha de andar certinho para ter a graça popular. Lula criou o odioso “nós contra eles”. Agora, não venha com este papo-furado de que é “adversário”.

Mentiras e utopias

Após ouvir as mentiras e utopias de Bolsonaro e de Lula no JN, tenho uma certeza: nenhum deles merece meu voto. Que tal dar uma chance a Ciro Gomes, político experiente, que já exerceu vários cargos e apresentou um plano de governo, enquanto Lula e Bolsonaro ficaram na defesa tentando justificar o injustificável?

Guardas Municipais

Mudança constitucional

A decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que impede as guardas municipais de realizarem abordagens e buscas pessoais deverá ter impacto sobre a segurança pública nas localidades que organizaram e hoje mantêm suas corporações. Os ministros invocam dispositivos da Constituição, que resumem a função do guarda municipal à “proteção de bens, serviços e instalações do seu município” e o impedem de executar tarefas análogas às das Polícias Civil e Militar. Com isso, caem por terra as flexibilizações ao entendimento constitucional que levaram os municípios a criar milícias próprias e armá-las para atuação complementar às das polícias do Estado. Na convivência local e regional, Estados economizaram investimentos na ampliação de suas polícias e os municípios investiram para atender diretamente à segurança dos seus cidadãos. Embora constitucional, a orientação que pode prevalecer a partir do pronunciamento do STJ não me parece condizente com o momento que vivemos. O quadro atual é diferente do vigente na época da Constituinte. No lugar de exigir o frio cumprimento do texto constitucional, o mais prudente seria a mobilização pela reforma do dispositivo. A solução não é obra para o Poder Judiciário, mas de alçada da classe política.

Impossível compreender quem mente mais ou se desviou das perguntas dos entrevistadores do Jornal Nacional: Jair Bolsonaro ou Lula da Silva. O atual presidente parecia estar no já famoso “cercadinho” à porta do Palácio da Alvorada, onde enaltece seu desgoverno na maior cara dura a um bando de fanáticos. Lula, o que deseja voltar para salvar o País, na sua fala demagógica, mesmo reconhecendo a corrupção que houve na Petrobras e em outros órgãos durante os 13 anos em que o PT esteve no governo, joga toda a culpa na gestão de Dilma Rousseff, quando os fatos mais que comprovados vieram à tona como se não fosse ele quem exercia um “terceiro mandato”, que disse não ter aceito. Pior é que vive “elogiando o toco”, dizendo que seu governo foi o do melhor presidente que o País já teve, ainda que reconhecendo, ao elogiar Alckmin, que o PSDB em vários níveis fez melhor governo do que o seu. Ciro Gomes é bem mais preparado do que esses dois fanfarrões, mas tem o defeito de se expressar muito depressa, confundindo a maioria dos eleitores/ouvintes que não conseguem acompanhar seu raciocínio. Por isso, não chega à curta compreensão da nossa população. Por último, a senadora Simone Tebet certamente não vai conseguir ser conhecida dos eleitores do País e vai ficar para outra eleição. Melhor seria se a disputa atual, que parece mais plausível num segundo turno, estivesse acontecendo entre Ciro e Simone.

DETECTOR DE MENTIRAS

Nenhum polígrafo resistiria às mentiras de Bolsonaro e Lula. Teriam overdose acima do suportável. E temos de aguentar até 2 ou 30 de outubro. Haja saúde!

ENTREVISTA PARTIDÁRIA

A entrevista do Jornal Nacional com Luiz Inácio Lula da Silva foi simplesmente inaceitável. Já registro que não sou bolsonarista e tenho me horrorizado constantemente com o bestialógico que Bolsonaro promove em seus discursos e com suas desastrosas operações como presidente da República. Mas nada justifica o que ocorreu nesta quinta-feira, 25/8: William Bonner começou a entrevista dizendo que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou o juiz Sergio Moro parcial e anulou as decisões contra o petista. "Portanto, o senhor não deve nada à Justiça. Mas houve corrupção na Petrobras.” Ou seja, convergiu as perguntas para os atos dos outros, retirando completamente o foco do ex-presidente. E o que ocorreu, na verdade, não foi nenhuma isenção de culpabilidade. O ministro Edson Fachin, do STF, anulou as decisões por uma questão processual, do que considerou uma incompetência territorial de foro, decisão essa, aliás, cuja análise competiria ao juiz de primeira instância, nunca a um ministro de Suprema Corte em sede de embargos de declaração. Depois, porque, como não houve julgamento de mérito, é completamente descabido dizer que o até então réu não deve nada à Justiça. Livrou-se dela por questões de forma e não de conteúdo. Tempos muito difíceis.

PROPOSTAS CONCRETAS

Diferentemente de seu principal adversário na entrevista ao Jornal Nacional, o ex-presidente Lula teve comportamento republicano, fez uma defesa intransigente da democracia e de suas instituições, além de oferecer propostas concretas para os principais problemas do País. Um verdadeiro estadista.

LULA X BOLSONARO

O Brasil na encruzilhada. A volta de Lula irá tirar o País do mapa da fome. Teremos a volta do legado de Paulo Freire à Educação no lugar das Bíblias fajutas dos falsos pastores. O País deverá ter alguém da envergadura de Gilberto Gil na Cultura, no lugar de Mario Frias e Regina Duarte. O desmatamento na Amazônia voltará a recuar em vez de continuar batendo recordes. Já a reeleição de Bolsonaro será o fim do meio ambiente: o Pantanal será drenado; a Amazônia, desmatada. Teremos pessoas irrelevantes na Saúde, Cultura e Educação. A fome irá se agravar muito com o aumento do desmatamento, secas cada vez mais severas e toda a produção agropecuária sendo exportada. Lula sempre foi ruim, mas é um príncipe se comparado a Bolsonaro.

ORATÓRIA

A propósito da entrevista desta quinta-feira, 25/8, pode ser tudo balela e mentira, mas, como orador, Lula põe o Tchutchuca no bolso. Resta Simone Tebet. Deus olhe por nós.

SEPTUAGENÁRIO

Comparando as manifestações e rompantes do septuagenário Luzinácio e do quase octogenário Joe Biden, atual presidente dos EUA, com o devido respeito aos demais irmãos da melhor idade, sou levado a crer que a única diferença entre os políticos sob comento está no CEP. De resto, a inconsistência nos argumentos, a dificuldade na concatenação e na lógica das ideias e falas me fazem crer que ambos estão a necessitar de uma voz amiga e confiável, longe de interesses, intuída pelo sucesso da cantora Wanderléa, ícone do movimento Jovem Guarda, dos anos 1960, para recomendar-lhes: "Por favor, pare agora!”. Em sequência, ainda na letra da canção: "Senhor juiz (quem?), pare agora!". Pela boa saúde, recomenda-se a juízes e políticos que abdiquem da vida pública, adotando doravante por hábito regulares caminhadas nas suas chácaras/fazendas/sítios com banhos de sol, dispensando atenção especial aos jardins, à horta, à piscina, à alimentação e ao sono. Não sei o mundo, mas o Brasil agradecerá. Vida longa para todos.

EXPERIÊNCIA

Lula não deve se deixar intimidar por aqueles que tentam tolher sua espontaneidade, dizendo que deve seguir roteiros prontos. A espontaneidade de Lula é altamente benéfica à sua candidatura, pois expõe político experiente e preparado.

CAETANO

Caetano Veloso chorou com a entrevista do ex-presidente Lula e vai mudar seu voto. Mas será que ele não aplaudiu quando a Operação Lava Jato devolveu bilhões de reais desviados pelo PT do dinheiro público?

REELEIÇÃO

No país vizinho Uruguai, a reeleição não é permitida e o mandato presidencial é de cinco anos. No Brasil, ao contrário, não só é aceita mas também permite que o reeleito lance o nome em novas eleições. Devemos trabalhar para o fim da reeleição dos cargos majoritários e não permitir mais que o reeleito volte a se candidatar, pois pode se perpetuar no poder em detrimento da democracia e da vontade popular.

GRUPO DE EMPRESÁRIOS

A respeito da polêmica decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, de autorizar a Polícia Federal a realizar mandato de busca e apreensão nos endereços de oito importantes empresários bolsonaristas que trocaram mensagens via WhatsApp defendendo um golpe caso Lula saia vencedor da eleição presidencial, cito os escritores britânicos John Trenchard e Thomas Gordon nas Cato’s Letters, publicadas em 1720: "Sem liberdade de pensamento, não pode haver sabedoria; nem liberdade pública, sem liberdade de expressão, que é direito de todo homem, na medida em que por ela ele não fere ou controla o direito de outro. E este é o único freio que deve sofrer, e os únicos limites que deve conhecer. Este privilégio sagrado é essencial para governos livres; para que a segurança da propriedade e a liberdade de expressão sempre andem juntas. Nos miseráveis países onde um homem não pode chamar sua língua de sua, ele dificilmente pode chamar qualquer outra coisa de sua. Quem quer que queira derrubar a liberdade de uma nação, deve começar subjugando a liberdade de expressão”. Com efeito, suas palavras não poderiam soar mais apropriadas. Liberdade de opinião e de expressão, sempre. Censura e mordaça nunca mais.

ATOS DE ALEXANDRE DE MORAES

Estamos às voltas com algo similar ao Ato Institucional n.º 5 (AI-5). O juiz, seja de qualquer instância, somente deve agir se provocado for. Estou me referindo ao ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a Polícia Federal a tomar providências contra um grupo de empresários que conversavam por meios modernos, ou seja, não estavam ao redor de uma mesa e sim ao telefone. Conversavam. Estavam jogando conversa fora, lero-lero, mas estavam sendo bisbilhotados em ambiente privado. O policial da escuta resolveu atuar para mostrar serviço e defender posição, fazer barulho, indicar poder para terceiros. Pediu autorização e a obteve para tomar as devidas providências intimidatórias sob, talvez, a argumentação da prudência da cautelar para impedir um dano maior em futuro próximo. Tenho certa familiaridade com o serviço policial investigativo. O bom profissional que está preocupado com a segurança do coletivo faz investigação, chamada de “inteligência”, e municia o sistema policial de informações que leva a se preparar para um ato de potencial dano no futuro. Se esse ato não progredir, ótimo. Termina ali o serviço, valeu o aprendizado e novos conhecimentos, tudo de forma discreta, sem alaridos aterrorizantes. Não foi o que vimos. Vimos, isso sim, um ato intimidatório sobre uma população pacífica e indefesa, que está neste momento fazendo suas escolhas. Ato covarde. Ato doentio e partidário, que terá algum tipo de resultado que ainda não sabemos qual é, mas que machucou e quando sarado deixará cicatriz.

INTIMIDAÇÃO

Agora, em conversas privadas, devemos tomar cuidado se não formos politicamente corretos. Se o cerife Moraes, lá no STF, não gostar, poderemos ter nossas casas vasculhadas pela Polícia Federal. Intimidação é a nova forma de defesa da democracia. Viu, Augusto Aras, no que deu em concordar com o “inquérito do fim do mundo”?

LIMITES

Não se sabe até o momento as reais razões legais que levaram o ministro Alexandre de Moraes a investigar empresários bolsonaristas acusados de incitar um golpe de Estado. Alguns desses empresários vieram a público dizer que prezam a democracia e que nunca participariam de uma conspiração dessas. Ora, é preciso fazer um paralelo: os tempos mudaram para melhor e a sociedade repudia veementemente, com razão, manifestações racistas, homofóbicas, gordofóbicas, etc., nem que seja por brincadeira ou força de expressão. E o mesmo tem que acontecer na esfera política. Brincar ou desejar, de fato, um golpe de Estado, mesmo não ultrapassando os limites da legalidade, é inadmissível e imoral. Brincadeira e liberdade de expressão têm, sim, limite.

DELÍRIOS GOLPISTAS

Quando empresários defendem suas preferências por ditadura ao invés de democracia e fazem eco aos delírios golpistas do presidente da República, é sim necessário que haja investigação sobre suas condutas eventualmente criminosas. Opinar não é crime, mas tramar atos ilegais é, portanto, passível de punição. Não dá para ignorar o poder do capital na ascensão de tiranias. Os colaboracionistas de Hitler são um caso clássico. Porém, o que mais intriga é o que se passa pela cabeça desses milionários que pregam golpe militar em pleno século 21. Construir bibliotecas ou fazer filantropia não passa por suas ideias. Preferem acabar com urnas eletrônicas e destruir o sistema judicial. Será que eles não suportam a ideia de que no dia da eleição seus votos valem tanto quanto o de um miserável? Ou será apenas falta de estudo e leitura sobre a História? Ou até mesmo um fetiche reprimido por coturnos e pistolas? Com a palavra, os “patriotas”.

