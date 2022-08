Fome

Pesadelo

Jair Bolsonaro colocou em dúvida dados estatísticos sobre a pobreza no Brasil. Em entrevista a uma rádio de São Paulo notória por sua bajulação ao presidente, ele disse, com sua peculiar indigência linguística: “Alguém vê alguém pedindo pão no caixa da padaria? Você não vê, pô”. Bolsonaro rebaixa o cargo que ocupa e se comporta de forma indigna, indecente e cruel, negando a pobreza e a fome que estão escancaradas nas ruas e avenidas de toda grande cidade brasileira. Milhões de miseráveis passam fome no País (33,1 milhões, segundo números de 2022 da Rede Penssan), dependem da caridade alheia para se alimentar, mas o primeiro mandatário da Nação simplesmente se cala sobre isso. Não vejo a hora deste pesadelo acabar.

Flavio Calichman

São Paulo

Aquela velha opinião

O ainda presidente Jair Bolsonaro superou todos os limites da estupidez ao desacreditar os números da fome e fazer pouco-caso deste grave problema que o País enfrenta. Bolsonaro governa na base do achismo, forma suas opiniões do alto de sua ignorância, não conhece nada sobre nenhum assunto, mas tem sempre aquela velha opinião formada sobre todos os assuntos. Via de regra, Bolsonaro está errado, mas, mesmo assim, ele “lacra” e, então, a baboseira da vez se torna verdade absoluta e será repetida por seus seguidores. É inacreditável que o País ainda tolere Bolsonaro na Presidência da República.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Eleição 2022

Celular na hora do voto

O presidente Bolsonaro discorda da proibição de os eleitores levarem celulares para dentro da cabine de votação, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana passada. Positivamente, a cabeça do presidente funciona no modo “melhor é o errado”, que ele vem usando desde o início do seu governo.

Euclides Rossignoli

Ourinhos

Grata surpresa

Foi uma grata surpresa a entrevista da candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) no Jornal Nacional. Ela respondeu às perguntas não muito amistosas dos dois entrevistadores com segurança e com conhecimento de causa de problemas políticos, sociais e econômicos do País. Foi franca e admitiu que não é unanimidade nem em seu próprio partido. Isso me deu certa segurança de votar nela para o cargo máximo da República. Vou pagar para ver.

João Henrique Rieder

São Paulo

Vida inteligente

Na entrevista que deu ao Jornal Nacional, Simone Tebet mostrou que existe vida inteligente fora da dupla dissimulada Lula-Bolsonaro. Vamos refletir, por favor!

Luiz Frid

São Paulo

Reeleição

Limite no Legislativo

Achei muito pertinente o artigo sobre reeleição, de Laura Karpuska (Estado, 26/8, B3). Contudo, acho necessário que haja um limite para a quantidade de mandatos dos cargos legislativos, já que muitos deputados federais e estaduais de reputação e caráter questionáveis continuam se reelegendo inúmeras vezes, por meio de relações de clientelismo e patrimonialismo. Isso prejudica a eficiência do Estado e contribui para perpetuar no poder políticos mais preocupados com seus interesses privados do que com os interesses públicos.

Lucas De Oliveira Meurer

São Paulo

Tráfico internacional

Deus nos ajude!

Edevaldo de Medeiros, da Justiça Federal de Itapeva (SP), anulou a prisão de um homem preso em flagrante por tráfico internacional de armas (Estado, 27/8, A34). O acusado dirigia em alta velocidade, em rodovia de Capão Bonito (SP), um carro com placa do Estado de Mato Grosso do Sul. Parado pela polícia, no veículo foram apreendidas somente 10 pistolas e 40 carregadores. O argumento do juiz para anular a prisão foi de que “o fato de o automóvel ter placas de outro Estado indica preconceito inaceitável da polícia”. Será que as armas também foram devolvidas? E ele merece, ainda, uma indenização? Que Deus nos ajude!

Fernando Chagas Pedrosa

São Paulo

PODE ISSO?

O Estadão de 26/8/2022 publicou no caderno de Economia/Negócios que Paulo Guedes, ministro da Economia, disse num evento realizado em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que não quer a “chinesada” entrando no País para “quebrar a indústria nacional”. Falou, ainda, que “queremos uma coisa moderna”. Será que ele sabe que a indústria chinesa é mais moderna que a do Brasil e que o país asiático é o maior importador de produtos da agricultura e pecuária do Brasil? Como ele é ministro do governo Bolsonaro, sabemos que segue a linha de pensamento do chefe, mas não podemos admitir que ofensas ao país que é parceiro da nossa economia possa prejudicar o nosso país.

Piracicaba

CORTE NO ICMS

Teles prometem repassar corte do ICMS ao consumidor até novembro (Estado, 27/8, B6). Se fosse para aumentar o valor da conta, o repasse seria imediato. Como é para reduzir o valor da conta, resolveram deixar o repasse para novembro.

Prados (MG)

SIMONE TEBET NO ‘JORNAL NACIONAL’

O Brasil é muito maior que a polarização medíocre do “nós contra eles”, criada pelo petismo e endeusada pelo bolsonarismo. Simone Tebet tem consistência. Tem projetos e tem vontade. Não está por um lado ou outro. Está pelo Brasil.

Porto Feliz

40 MINUTOS

Simone Tebet não soube aproveitar, eleitoralmente, os 40 minutos de fama no Jornal Nacional. Estrebuchou, chorou pitangas, fez promessas mirabolantes, romanceou o falatório e deu tiro no próprio pé, mostrando desprezo, infantilidade e falta de respeito pelos caciques do MDB, expoentes do partido, acostumados com expressivas vitórias eleitorais e contrários, desde o início, à insossa candidatura da senadora. Só livrou a cara de Ulisses Guimarães, que a esta altura do campeonato deve ter perguntado, intrigado, aos astros e estrelas quem era a falante criatura entrevistada e a qual galáxia pertencia. Simone continua sem chances. A duras penas, subiu para 2,8% nas pesquisas. Dados avaliados revelam que a participação de Tebet no Jornal Nacional foi a mais fraca dos quatro candidatos entrevistados pela emissora. Não aparece bem nas pesquisas nem no próprio Estado, Mato Grosso do Sul. Pelo desempenho chocho na disputa presidencial, Simone ficará, no fim da jornada, sem o mel e a cabaça, porque o mandato de senadora termina no final de 2022.

Brasília

IMPACTO

O que esperar de uma candidata nanica, que tem 2% das intenções de voto, em sua entrevista ao Jornal Nacional, algum impacto? Aliás, alguém ainda fala em terceira via ou Simone Tebet?

Casa Branca

TEMOS OU NÃO OPÇÃO?

Simone Tebet, em sua entrevista ao JN, colocou o programa de governo na mesa, com muita segurança. Ciro Gomes foi pouco didático, mas tentou colocar o dele também. Jair Bolsonaro, sem comentários, é inútil. E Lula mentiu, tergiversou e tirou o corpo fora com seu populismo barato. E aí, temos ou não opção?

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

DOIS ÓTIMOS

Impressionante a capacidade de Simone Tebet de articular com clareza suas ideias sobre o que tem em mente para governar o País. Não dá para deixar de comparar com os dois presidentes que já dirigiram o Brasil e buscam esta eleição. Um leva cola nas mãos e mente e tergiversa sobre as questões que lhe são colocadas. O outro, experiente em se esquivar de responder perguntas incômodas sobre seu passado na Presidência, mantém a capacidade de transformar qualquer espaço com audiência em palanque para sua aspiração de voltar ao poder. Ciro Gomes foi uma ótima surpresa, com projetos e programas para tirar o Brasil da atual situação, responsabilidade direta dos dois últimos governantes candidatos. Temos dois ótimos candidatos como alternativa ao ruim e ao péssimo. O voto tem de ser livre e responsável. Vamos acreditar no bom e no ótimo ou nos dois ótimos: Ciro e Tebet?

Brasília

O CRIME COMPENSA

Assistindo à entrevista do candidato à Presidência sr. Luiz Inácio Lula da Silva no Jornal Nacional, lembrei-me de uma fala do ministro Gilmar Mendes exibida pela mesma emissora há alguns anos, em que afirmou: “O PT (entenda-se Luiz Inácio Lula da Silva) idealizou o plano perfeito para se eternizar no poder. O dinheiro desviado da Petrobras, 2 bi, será suficiente para dar suporte para financiar eleições até 2038. Temos uma guarnição corrupta, método de governança cleptocrata”. Passados mais de cinco anos, eis que o Supremo Tribunal Federal (STF) percebeu, inclusive o ministro Gilmar Mendes, que a vara de Curitiba não era competente para julgar os processos do sr. Lula, considerando, assim, que tais processos estavam com o CEP errado. Surreal, já que nenhum dos juízes que julgaram e condenaram o sr. Lula havia antes percebido este pequeno e sutil detalhe. E, assim, tais processos foram anulados e a maioria, prescrita, e desde então nenhum foi reaberto. A desfaçatez, a parcialidade, os interesses ocultos, infelizmente, nos levam a acreditar que o crime compensa.

Jundiaí

EX-LADRÃO

Lula é ex-presidente, ex-presidiário e, agora, segundo o decreto de William Bonner, proferido no início da sabatina dia 25/8 no JN (“portanto, o senhor não deve nada à Justiça”), Lula, então, passou a ser também ex-ladrão.

São Paulo

CARA DE PAU

Impressionante a performance do descondenado Luiz Inácio na entrevista que deu ao Jornal Nacional. Ele melhorou muito no quesito cara de pau. Deu para perceber que ele passou muito óleo de peroba na cara antes da farsa que Bonner e Renata proporcionaram. O Brasil não merece o retorno da quadrilha do PT ao comando do País. Lula só se esqueceu de dizer que continua sendo o homem mais honesto do Brasil.

São Paulo

DESRESPEITO

Vergonhosa, senão constrangedora, a entrevista do ex-presidiário ao desacreditado JN, outrora respeitado noticioso da televisão. Se não bastasse o teatro montado pela emissora, o biltre de São Bernardo, mentor de infindáveis crimes que desviaram pomposas cifras dos cofres públicos, disse, pasmem, que “precisamos criar mecanismos para combater a corrupção”. Já o entrevistador, o mesmo que foi deselegante com o presidente Bolsonaro, transformou-se numa pessoa afável, generosa, atenciosa e solícita, mas se esqueceu de combinar com as robustas provas que levaram três distintos e respeitados tribunais a condenar o maior corrupto da história recente por absoluta unanimidade. Em respeito ao Brasil e à sua história, eu não assisti à entrevista, mas tomei conhecimento do seu teor através dos jornais diários. O crime não compensa e fora da lei não há salvação.

Salvador

REDES SOCIAIS

Deu nas redes sociais: “A única verdade na entrevista de Lula ao JN foi a voz rouca dele”, disparou Sergio Moro sobre sabatina de Lula. E Moro conhece bem Lula... Voto com o relator.

Rio de Janeiro

‘A LAVA JATO ATRAPALHOU A ECONOMIA’

É realmente incrível como grande parte dos influenciadores políticos condena a finada Operação Lava Jato por conta de uma suposta queda na produção econômica do Brasil, e isso, então, segundo o melhor estilo de economia do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, porque sem a Lava Jato, que tanto atrapalhou a nossa economia, se roubava, mas se fazia. Em suma: no Brasil, quem quer ser honesto e moralizador da coisa pública é malvisto, já os corruptos e ex-presidiários se lançam em campanhas políticas para o Parlamento e a Presidência da República.

Rio de Janeiro

REALMENTE

Como certa feita um determinado candidato disse publicamente que “não lê”, mais do que nunca fica confirmada a precisa definição do presidente Ronald Reagan: “Como você diz que é um comunista ou socialista? Bem, é alguém que lê Marx e Lênin. E como você diz que é um anticomunista ou antissocialista? É alguém que entende Marx e Lênin”.

São Paulo

A VERDADE DO ‘SUCESSO’ DE LULA

O que costuma ser aceito, até pelos seus adversários, como sucesso do governo Lula pouco passa de sucesso ocorrido no período em que Lula governou. Do começo do século 21 até por volta de 2014, o mundo conheceu o fenômeno do superciclo (ou boom) das commodities, e foi ele que fez jorrar dinheiro nos países exportadores de matérias-primas e produtos do agronegócio. Para ter uma ideia, ele permitiu que nossas reservas cambiais saltassem de menos de US$ 40 bilhões para US$ 370 bilhões. Mas mesmo nossos jornalistas mais competentes não buscaram a História para se informar corretamente. E não serão Lula ou o PT que irão buscar a verdade.

Ourinhos

VANGUARDA DO ATRASO

Na entrevista-sabatina passa-pano da TV, a glossolalia verborrágico-demagógico-populista do ex-presidiário candidato à Presidência não deixou dúvidas. Se eleito, o Brasil, na vanguarda do atraso, terá como futuro um passado brilhante. Geraldo Alckmin é o avalista...

São Paulo

O BRASIL NÃO MERECE

A entrevista no Jornal Nacional, da TV Globo, com os dois mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos deixou evidente que o País vai enfrentar sérios problemas de gestão. Para falar dessas duas figuras patéticas, temos, de um lado, um mentiroso neurótico que foi expulso do Exército brasileiro por planejar atentado terrorista. Do outro lado temos um corrupto confesso, desatualizado e que arruinou severamente a Petrobrás. Na verdade, os brasileiros não devem dar seu voto aos melhores colocados, mas sim a gente nova e de ideias novas, para colocar o País do nos trilhos. O Brasil não merece mais quatro anos de desgoverno.

São Paulo

MINHA INDIGNAÇÃO

Desde minha infância, nos anos de 1950, eu ouvia nossos políticos dizerem que o Brasil era o país do futuro. Mais de 70 anos se passaram, e o futuro que a nos fora prometido, na minha opinião, ainda não chegou. Ao contrário, passaram-se os dias, os meses e as décadas, e nunca antes vivemos uma situação tão complicada como a que vivemos na atualidade. Referente aos nossos políticos, as promessas continuam as mesmas, mas infelizmente os ricos continuam mais ricos e o pobres dos pobres, cada vez mais pobres. Dizem que a esperança é a última que morre, porém, se a situação continuar como está, ela acabará morrendo também.

Jandaia do Sul (PR)

O PAÍS DO ATRASO

O Brasil é, mesmo, o país do atraso. Diante de toda medida que visa a facilitar a vida do cidadão aparecem entraves para inviabilizar. Tomemos como exemplo o PIX, que, com toda a facilidade que oferece, foi cooptado pela bandidagem. A biometria foi a forma encontrada pela Justiça Eleitoral para dar mais segurança ao voto, evitando, assim, que uma pessoa votasse em lugar de outra. Testada em 2008 em algumas cidades nos Estados de SC, MS e RO, mostrou-se um sucesso e foi avançando, tendo registrado em 2020 cerca de 120 milhões de brasileiros cadastrados biometricamente. Em razão da pandemia, o cadastramento foi suspenso. A pandemia acabou, mas a Justiça Eleitoral não percebeu. E, agora, a novidade: o eleitor não poderá levar celular no dia da votação. Votar por biometria virou um problema, e não uma solução. Haja retrocesso.

São Paulo

A FIESP E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Em relação à notícia Fiesp defende liberdade de expressão após operação contra bolsonaristas (Estado, 26/8, A9), gostaria de tecer os seguintes comentários: pelo que li no Estadão, num momento delicado, em que a indústria brasileira continua definhando a olhos vistos, essa entidade escolheu desviar seu foco e razão de ser ao se envolver em temas da discussão política eleitoral do momento. E, aparentemente, isso está ocorrendo sem uma discussão democrática interna que possibilite a livre expressão de seus representados. Isso não é uma evidente contradição? Se eu fosse associado a essa entidade, provavelmente estaria me perguntando o que estou fazendo ali e se vale a pena continuar a perder tempo precioso nessas discussões, enquanto o setor industrial continua perdendo lentamente sua relevância na economia nacional, rumo à insignificância econômica. Tristes trópicos.

São Paulo

DEMOCRACIA EM CRISE

As buscas feitas pelo FBI na residência de um ex-presidente dos Estados Unidos, a mando do Departamento de Justiça, pelo fato de Donald Trump ter surrupiado documentos secretos de Estado ao deixar o governo, mostram o grau de bandidagem deste ilustre cafajeste que os eleitores americanos elegeram presidente uma vez, por ser ele uma figura popular, e quase reelegeram, com mais de 80 milhões de votos, depois de todo o horror que foi seu primeiro mandato. A democracia está em crise tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, por causa da ignorância e da estultice dos eleitores e do oportunismo de partidos políticos capazes de eleger qualquer desqualificado e incompetente, para assumir o poder por meio de figuras populistas perigosas e destrutivas. Partidos políticos e eleitores precisam ter consciência de seus impensados atos que podem matar a democracia.

Porto Alegre