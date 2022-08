Eleição presidencial

Debate na Band

Assistindo ao debate entre os candidatos à Presidência na noite de domingo, vi que alguns não têm nenhuma proposta de governo. Somente ataques e mentiras. Principalmente Lula e Bolsonaro. Este, um desequilibrado, falando de um governo que não fez, exaltando qualidades que não tem e nada apresentando para o futuro, a não ser ódio. Lula, por sua vez, que há pouco reconheceu no Jornal Nacional a ocorrência de corrupção nos governos do PT, deveria tentar defender seu legado de 2003 a 2010, quando governou, mas se deixou envolver no desgoverno Dilma, talvez culpa inicial da pior situação econômica que o Brasil vive hoje, piorada pelo desgoverno atual. Com desgovernos assim, o Brasil vai para o fundo do poço. Sobraram os outros candidatos, entre eles uma Soraya Thronicke propondo isenção de IR e INSS a certas categorias (proposta irrealista e irresponsável) e, a meu ver, a melhor de todos: Simone Tebet. Responsável, conciliadora, realista, bem preparada. E leva como vice a senadora Mara Gabrilli. Terão o meu voto.

Éllis A. Oliveira

elliscnh@hotmail.com

Cunha

*

Frente a frente

Bolsonaro e Lula mentiram deliberadamente no debate, fugiram das questões colocadas e demonstraram, mais uma vez, que não têm as condições morais e cognitivas que o cargo de presidente da República exige.

Luca Dornelles

luca.carrard@gmail.com

Brasília

*

Tempo

O debate demonstrou claramente que os dois piores candidatos são Lula e Bolsonaro. Ainda há tempo de proteger a nação brasileira deste castigo cruel.

José Paulo Cipullo

j.cipullo@terra.com.br

São José do Rio Preto

*

A ‘caneta de ouro’

Por dever cívico, assisti ao espetáculo deprimente dos candidatos à Presidência se digladiando e agredindo com ofensas pesadas (“ladrão”, “corrupto”, “criminoso”), e pouco tratando do que fariam, se eleitos, para justificar nosso voto. Parece ilógico: se o Brasil fosse uma empresa privada, certamente não haveria nenhum interessado em presidir a massa falida. A experiência de longos anos, porém, nos diz que, apesar das evidências em contrário, o cargo que eles disputam deve ser bom mesmo para justificar tanta sanha pela caneta de ouro. As conclusões que qualquer ente pensante deve tirar desta lavagem pública de roupa suja só podem ser estas: qualquer um que seja ungido(a) pelas urnas vai afundar ainda mais o País, cada um a seu modo. E, nos próximos anos, os brasileiros fora da nomenklatura continuarão pagando a conta da festa dos outros.

Alfredo Franz Keppler Neto

alfredo.keppler@yahoo.com.br

Santos

*

A doação de Piquet

Sobre a notícia de que Nelson Piquet é, até então, o maior contribuinte pessoa física da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro – mediante PIX de R$ 501 mil (Estadão, 27/8, A6), penso que Piquet tem memória seletiva ou teve problema de relacionamento com o pai, Estácio Souto Maior, médico e político (1913 a 1974), que foi cassado pelo AI-5, louvado em prosa e atos do candidato à reeleição.

João Paulo M. Parreira

jpmparreira@hotmail.com

São Caetano do Sul

*

Educação

Termômetro da violência

Sobre as matérias Ameaças de massacre em escola devem acionar sinal de alerta e A violência pode ser ‘contagiosa’, diz cientista (Estado, 28/8, A21), é flagrante a violência no Brasil, em especial nas grandes capitais, e não só nas escolas. Ela está nas ruas diariamente, em assaltos, sequestros e homicídios, numa clara sinalização de que o poder público perdeu a mão. Relatos de professores denunciando agressão em sala de aula são um termômetro. Estão esperando o quê? Fechar escolas e abrir cadeias? Vamos aproveitar que as eleições estão aí para cobrar de todos mudança na legislação e punição da bandidagem. Basta de impunidade.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Professores na trincheira

Milhões de parabéns a Leandro Karnal pelo artigo Você é burro! (Estado, 28/8, C12). Mostrou com brilhantismo as dificuldades do professor nas atividades do magistério, bem definidas nesta frase: “Se você se irrita com um ou dois filhos em casa, pense em 45 numa sala quente no fim de uma manhã tensa”. Karnal tem se mostrado, em seus textos, um sábio que vê e relata a realidade como ela é.

Anderson Fazoli

anderfaz@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

POBRE DEBATE

De nada valeu o esforço de um pool da mídia para levar aos eleitores na noite de domingo, 28/8, um debate entre os candidatos à Presidência da República. Mais uma vez nos deparamos com agressividade, mentiras, ataques desnecessários e muita falta de capacidade dos candidatos de nos trazerem propostas, projetos, ideias sobre o futuro. Quase todos ficaram presos ao passado, aquele que não nos interessa. Queremos e precisamos saber do futuro do nosso país. A hora era de mostrar aos telespectadores o que pensam sobre educação, saúde, habitação, fome, desemprego e conjuntura política nacional e internacional. Lula da Silva se preocupou em falar do seu governo há 12 anos atrás (2003-2010). Quando falou sobre temas relevantes, não disse como iria fazer para torná-los realidade. Simone Tebet fala bem, porém, esconde de todos que sempre votou a favor dos seus apoiadores (fazendeiros, agronegócio, indústria de agrotóxicos) e raramente a favor da mulher e do povo brasileiro. Soraya Thronicke é coadjuvante de Jair Bolsonaro, parece que foi contratada para criticar o PT, que lidera as pesquisas, e não demonstrou desejo de sair dos últimos lugares da intenção de voto. Felipe d’Avila repetiu dezenas de vezes sua paixão pelo agronegócio e pelos empresários. Não tem proposta alguma, exceto uma sanha incontida de querer privatizar tudo. Ciro Gomes não foi de todo ruim, porém, exceto a educação no seu Estado, nada ou pouco tem a contribuir com propostas sobre o futuro do País. Preferiu, assim como os demais, atacar o líder das pesquisas, portanto, não irá ao segundo turno, se houver. Quanto ao candidato Bolsonaro, foi autêntico. Não tem programa de governo, não consegue mostrar legado da gestão que está findando e ainda por cima atacou jornalista e Lula e mentiu diversas vezes.

Rafael Moia Filho

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

*

PREVISÍVEL

No debate promovido pela Band, UOL, TV Cultura e Folha de S.Paulo, como era previsível, o atual presidente mentiu descaradamente e, para não perder o hábito, agrediu mais uma mulher, desta vez a jornalista Vera Magalhães, que tocou o dedo na ferida quando se referiu à sua desastrada e ignara política em relação à pandemia. Cumpre lembrar que um grupo de médicos infectologistas estimou em 250 mil mortos pela covid-19 só pelo atraso das vacinas provocado pelo presidente. Já o ex-presidente Lula, sobre a corrupção nos governos do PT, saiu pela tangente, pois não tinha o que dizer. Como era previsível, só Simone Tebet e Ciro Gomes se mostraram realmente aptos a governar este país. Se as pesquisas se confirmarem, iremos, de novo, ter de escolher o menos ruim. E as velhas frases como “o povo não sabe votar” serão novamente repetidas à exaustão, como se isso fosse verdade no Brasil. O eleitor não tem como saber das tramoias dos nossos políticos. O Centrão domina o governo federal há tempos e não é conhecido pelos eleitores. Seus membros, nas eleições, se apresentam com as siglas dos seus partidos. Tendo Bolsonaro como aliado, saquearam as verbas públicas, como os antigos piratas da América Central. É importante, nesta eleição, os eleitores saberem quem são os partidos do Centrão, liderados pelo PL e o PP, não votando em nenhum deles.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

*

POLITICAMENTE CORRETO

No debate na Band, o presidente Bolsonaro foi atacado porque reagiu de forma "nada politicamente correta" a uma tendenciosa acusação de má-fé, travestida de pergunta, da jornalista Vera Magalhães, militante vermelha de péssima cepa. Voltou a ser "misógino" para as oportunistas candidatas oponentes nos seus poucos minutos de fama, cujos discursos me remetem ao Samba de Uma Nota Só, do saudoso Tom Jobim. Qual seria a postura da oposição se a covarde acusação viesse de um profissional hétero raiz de mesma ideologia, nascido com cromossomos XY? O acusado deve defender-se, escolher palavras, de acordo com os cromossomos de quem acusa? Seria verdadeiro e honesto agindo assim, quedando-se a falsos interesses feministas para angariar votos? As mulheres estão antenadas. Não as subestimem.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MACHISMO

Minha total solidariedade à jornalista Vera Magalhães pelos covardes ataques misóginos e machistas que sofreu por parte do despresidente no debate de domingo, 28/8. É inconcebível que o ocupante do Planalto fale coisas como “acho que você dorme pensando em mim” e saia impune. As urnas já o estão julgando, mas espero que as associações representativas dos jornalistas tomem alguma atitude mais enérgica e imediata.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

PANTANEIRAS

Euforia nos redutos das mulheres. Para quem gosta de caneladas e chutes na virilha, a noite de debate na Band foi grandiosa. Faltou pouco para as fraternais amigas pantaneiras Simone Tebet e Soraya Thronicke virarem onça. Trocaram ensaiados salamaleques. As senadoras e Ciro Gomes tiraram o couro de Lula e Bolsonaro sem dó nem piedade. Sobretudo depois que o destemperado mito do brejo insultou a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura. Líder em todas as pesquisas, desde o início da campanha, Lula parecia distante, com cara de triunfalista. Não aceitou provocações de Ciro e Bolsonaro. Felipe D'Avila mostrou-se firme e articulado. As próximas pesquisas dirão se vale a pena Simone e Soraya continuarem na mesma toada, agressivas contra Bolsonaro e Lula. Sobretudo para Soraya, até agora sem pontuar nas pesquisas.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

VENCEDOR

Quem ganhou o debate? É a pergunta de todos, e todos têm uma resposta. Muito bem, mas basta ver qual é o objetivo dos candidatos num debate. Muito mais do que mostrar propostas é bater no candidato que está no cargo. Na verdade, perde o eleitor que ouve tantas mentiras e por isso precisa estar bem informado, pois a militância chegou na imprensa. Na realidade, foram cinco candidatos batendo em um, porque os cinco querem o lugar desse. Simples assim.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

BRASIL CAMPEÃO

Entre nove dedos escorreu-se no domingo, 28/8, a última chance de transformar as cores de nossa bandeira em um vermelho-sangue. Não haverá mais escoamento do suor do povo brasileiro para saciar as ditaduras latinas. E o Brasil, ora, o Brasil venceu acima de tudo.

Jatiacy Francisco da Silva

jatiacy@hotmail.com

Guarulhos

*

FICHA DE LULA

Afinal, as tais fake news são proibidas ou não? Pergunto porque no debate deste domingo, 28/8, Lula falou para milhões de telespectadores que foi absolvido de seus crimes. Falou até que foi absolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o que é uma rematada tolice. Lula foi beneficiado por uma suprema chicana, que depois de quatro anos “descobriu” que o tribunal de Curitiba era incompetente. Essa fala mentirosa de Lula ficará impune? Afinal, para as cortes brasileiras todos são iguais perante as leis ou realmente alguns são mais iguais do que os outros?

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

ELEIÇÃO DO BEM

Nem Bolsonaro nem Lula figurariam na eleição do bem. Se sumissem, Ciro, Soraya e Tebet protagonizariam uma campanha muito mais construtiva e plural. Mas o brasileiro médio prefere o “nós contra eles”, plantado por Lula e endeusado por Bolsonaro.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

PARADOXO DEMOCRÁTICO

Excelente, o artigo do advogado Sebastião Ventura Pereira da Paixão Jr. (Estado, 28/8, A4). "Palavras e discursos já não bastam; é preciso fazer, descer ao chão da vida e impactar a vida das pessoas." Por motivos políticos desencontrados, nenhuma alternativa superior surgiu no horizonte da Nação. Vivemos situações que apenas permitem "choice among evils". Eis aí o paradoxo trágico que a democracia pode impor aos cidadãos: uma eleição entre candidatos péssimos.

Cleo Aidar

cleoaidar@hotmail.com

São Paulo

*

LIBERDADE

Conforme artigo do jornalista J.R. Guzzo, Desastre à vista de todos (Estado, 28/8, A11), a lei no Brasil virou moeda de troca sem o menor respeito à tão citada Constituição. O desrespeito começou durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando, por conveniência, a Carta foi aviltada sem o menor pejo. Essa foi a senha. Todos viram, mas ninguém fez nada. Qual a tendência? Continuar até que a liberdade seja extinta de vez? Convém refletir: “Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar”.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

REELEIÇÃO

Em coluna (Estado, 26/8), Laura Karpuska defendeu a reeleição alegando que o governo deve pagar por seus exageros. Para mim tanto faz haver ou não reeleição. Quem manda e desmanda no País são os eternos ditadores do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa turma é nomeada por afinidade do presidente de plantão e "governa" até a aposentadoria compulsória. Fazem o que querem, inclusive monocraticamente, sem temer nada, pois não dependem do voto popular para continuarem mandando. Isso, sim, teria que acabar.

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

‘POCKET BOOK’

Banir livros não é inteligente (Estado, 29/8, A3). Entretanto, como são editados no Brasil também não o é. Pede a verdade que se diga que os países europeus, nórdicos e da América do Norte (até a Argentina) não editam livros, majoritariamente, como o fazemos; certo como é que a quantidade de livros editados no formato "pocket books" é enorme e com menor custo, fato este que torna mais barata suas edições e, por conseguinte, seus preços e, assim, os tornam mais acessíveis, mormente à população com renda mais baixa. No entanto, em nosso país, as editoras persistem em editar livros com papel mais caro, o que eleva seus custos e, consequentemente, o preço para consumo. Considerando que a maioria do público leitor brasileiro não tem a renda dos preditos países, torna a venda e aquisição dos nossos livros mais caras e menor; o que é agravado com o pouco hábito que temos de ler. Isso posto, as editoras brasileiras deveriam repensar seu tipo de edição, mudando-o para os aludidos "pocket books" e, assim, proporcionando maior acesso da população aos indispensáveis livros.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

FAMÍLIA MODERNA

Excelente, o editorial A necessária defesa da família (Estado, 27/8, A3), mostrando que a família é o núcleo basal da sociedade e precisa de suporte e atenção dos políticos de qualquer vertente. Entretanto, faltou a qualificação da família moderna, para demonstrar o apoio deste prestigiado jornal a um fato que é a realidade da vida moderna. A família hoje não é somente a formada por um casal heterossexual e que tem histórico de somente um único casamento. A minha, por acaso, é, mas isso não me faz cego à realidade da sociedade. A família hoje é de casais homossexuais, ou de segundos e terceiros casamentos, talvez com vários pais ou várias mães. E todas essas famílias compartilham o desejo de um país melhor para seus filhos, com escola, saúde, emprego, segurança, etc., como bem colocado no penúltimo parágrafo do editorial. Mas também esperam uma sociedade mais inclusiva e com menos preconceito, ponto que senti falta na argumentação do respeitável editorialista.

Roberto Falco

roberto.falco@terra.com.br

São Paulo

*

ESTRUTURA DA SOCIEDADE

Importantíssimo, o editorial sobre a defesa da família. A família sempre foi e sempre será a estrutura básica da sociedade, sobre a qual todas as demais estruturas devem ser construídas. Uma sociedade só é saudável se as famílias forem majoritariamente saudáveis. Governos sérios precisam criar todas as condições, materiais e imateriais, que colaborem com pais e mães para a formação e educação dos seus filhos. E aqui cabe um alerta atualíssimo: são pais e mães, não escolas, educadores e psicólogos, que devem definir os valores sobre os quais basear a formação dos filhos. Pais e mães podem ser religiosos ou não, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos ou ateus, de esquerda ou de direita, e as escolas têm que respeitar a orientação de cada um. Cabe às escolas ensinar – e bem! – português, matemática, ciências; têm que ensinar e exigir respeito e obediência aos mestres, respeito e aceitação aos colegas; devem apresentar valores básicos como dedicação aos estudos, cooperação, honestidade e ética; mas não podem impor às crianças em formação as pseudodoutrinas da moda, muitas vezes vazias e enviesadas. Infelizmente esses limites têm sido cada vez mais desrespeitados.

César Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo