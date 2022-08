Eleições 2022

Dezenas de motivos

Se eu precisava de só mais um motivo para definitivamente não votar em Bolsonaro ou em Lula, o debate de domingo na Band me deu dezenas deles. Despreparados, inconsequentes, sem o menor senso de humanidade, os dois passam a impressão de que pretendem o cargo de presidente para cuidar de porcos, e não de cidadãos. Deus salve o Brasil e o mundo dessa tragédia.

Clodomir de Jesus Redondo

clodoredondo@hotmail.com

Araçoiaba da Serra

*

Na balança

O debate na Band serviu para escancarar a qualidade moral dos dois principais candidatos ao Planalto, que, porém, não pode ser colocada na mesma balança. Bolsonaro é incomparável. Reacendeu, ali, mais uma vez, o ogro autoritário, reacionário e misógino que sempre foi. Lula, de seu turno, reagiu muito mal ao assunto corrupção, jogou na retranca, bem diferente da performance altiva que teve no Jornal Nacional sobre o tema. Mas não distorceu a realidade quando disse que saiu inocente dos processos em que foi acusado: anulados os dois mais notórios, o do sítio e o do triplex, por razões processuais, voltou à condição de presunção de inocência e foi efetivamente absolvido em mais outros três: nos casos do quadrilhão do PT, Zelotes e Nestor Cerveró. Entretanto, faltou-lhe, realmente, comprometer-se com os eleitores de que mensalões ou petrolões não mais se repetirão num novo eventual governo seu.

Luiz França G. Ferreira

luizfgf.adv@gmail.com

São Paulo

*

Povão decidido

Não se pode discordar do editorial Um debate muito útil (Estado, 30/8, A3), mas, infelizmente, mesmo com alternativas de candidaturas que não as de Lula ou Bolsonaro, o povão parece já se ter decidido por um dos dois. É pena, pois os brasileiros terão mais quatro anos de infelicidade e arrependimento – sem mencionar que o PT no poder poderá não largar o osso tão cedo. Esperanças foram depositadas numa terceira via, mas, como a principal candidata do que poderia ter sido essa alternativa, Simone Tebet, expôs claramente em algumas ocasiões, os donos de partidos (MDB à frente) não lhe conferiram apoio, tendo ela de brigar para ser candidata. E a imprensa, por sua vez, se limita a lamentar a falta de planos e programas de quem tem chances de ser eleito. O Brasil não merece isso.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

O triunfo das nulidades

Deplorável é ter dois trastes liderando a corrida presidencial. Inacreditável é o fato de que a soma de intenção de votos em ambos é de quase 80%. Diante dessa tenebrosa situação, nunca foi tão atual a frase de Ruy Barbosa: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir da honra e ter vergonha de ser honesto”.

Renato Otto Ortlepp

renatotto@hotmail.com

São Paulo

*

Nicarágua

Sob a ditadura de Ortega

A situação política da Nicarágua ganhou contornos ainda mais conturbados quando a polícia do ditador Daniel Ortega prendeu o bispo Rolando Álvarez, junto com oito sacerdotes e seminaristas e um laico. Desde então, já houve a solidariedade do cardeal Leopoldo Brenes, em Manágua, e a manifestação de tristeza do papa Francisco, no Vaticano. Além disso, António Guterres (secretário-geral da ONU) mostrou-se preocupado com o grave fechamento do espaço civil e democrático e as ações contra organizações da sociedade civil, incluindo a Igreja Católica.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

‘Agenda Estadão’

Engessamento

Lendo a análise Como mudar o quadro atual e administrar o País sem tanto engessamento? (Estado, 28/8, A12), em que é dito que, “de cada R$ 100 que a União arrecada, mais de R$ 90 estão empenhados em despesas obrigatórias, como aposentadorias e salários de funcionários públicos”, cabe a pergunta: como podemos sobreviver num país assim? Isso é o que se chama uma verdadeira ditadura do serviço público. Ou seja, vivemos num regime democrático de direito (dos servidores públicos) ou num Estado totalitário de deveres (dos cidadãos comuns)? Pobres dos que, como eu, pertencem à última classe.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

‘ULTIMATO’ BOLSONARISTA

Às mensagens bolsonaristas em outdoors, propondo "ultimato" e "agora ou nunca" para os atos de 7 de Setembro (Estado, 30/8, A9), nossa resposta é: nunca. O Brasil já fez sua opção histórica pela democracia, pela liberdade, pelo Estado Democrático de Direito. Tudo o que desejamos agora é justiça social, educação, saúde, emprego, saneamento básico, preservação do meio ambiente, segurança e paz. Para o Brasil ser uma grande nação, é decisivo que saibamos eleger estadistas qualificados para nos governar.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

GRITO

Sem se identificar explicitamente, mas já se identificando, outdoors francamente bolsonaristas exibidos em Brasília convocam a população para manifestações no 7 de Setembro usando slogans "segunda Independência" e "agora ou nunca", entre outras barbaridades, e o mesmo acontece nas redes sociais. Esses fanáticos são os mesmos que protestam contra o que chamam de ativismo do judiciário quando o Supremo Tribunal Federal (STF) age veementemente, com razão, para coibir incitações violentas dessa natureza. Se houve realmente o grito da Independência por parte de d. Pedro I, não se sabe ao certo. O que é certo é que bolsonaristas antidemocráticos gostariam de implantar uma ditadura no Brasil, no grito. Ficarão na vontade.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

SUPREMO

Em que pese concordar com o teor do editorial Um debate muito útil (29/8, A3), faço veemente objeção à falácia segundo a qual a Lava Jato foi destruída por erros do ex-juiz Sergio Moro e membros do Ministério Público Federal (MPF). Não contesto que o STF tenha a palavra final nos processos judiciais. Mas as decisões daquela Corte não são, obrigatoriamente, as corretas. Lá se erra por último. Alguns ministros, com compromissos políticos, valeram-se de normas processuais para anular os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Não tiveram a ousadia de inocentá-lo, então anularam as provas. Assim salvaram-se muitos outros de outros partidos. Por outro lado, essa insistência em afirmar que os operadores da Lava Jato são os responsáveis por seu desmanche só fortalece o discurso do candidato petista e de seus seguidores segundo o qual ele foi absolvido. E diz até que “a ONU” o absolveu. Repetir parte de uma mentira só a expande. E convenhamos que de mentiras o povo honesto está farto.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

CPI DA COVID

Vejo comentários nos jornais de que a Senadora Simone Tebet, apesar de ter vasta experiência na política e de apresentar um projeto já traçado com muita consistência e coerência, tem pouca chance de ser eleita à Presidência por ser uma pessoa ainda desconhecida do eleitor. Infelizmente, o eleitor brasileiro, na sua grande maioria, não tem o hábito de ler jornal ou assistir a programas de televisão como os que mostraram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que mostrou um pouco da senadora Simone Tebet, cuja postura foi de muita indignação e revolta por ver de perto todos os erros cometidos pelo Estado em questão tão grave. É triste ver que pessoas públicas se tornem conhecidas somente em ocasiões extraordinárias, como foi o caso do deputado federal André Janones, que se tornou conhecido porque tomou frente na greve dos caminhoneiros em 2018. Enquanto os brasileiros não buscarem informações sobre seus representantes antes de lhes dar a chave da suas vidas sem nenhum critério, iremos amargar as más escolhas. Temos hoje informações em abundância, é só fazer bom uso delas. A felicidade está em nossas mãos.

Eliane Oliveira

eo620412@gmail.com

São Paulo

*

PROMESSAS DEMAGÓGICAS

Tempo de eleição é tempo de promessas. Chama a atenção que os candidatos que mais aparecem nas pesquisas de intenção de voto tenham a mesma preocupação em relação às mulheres: prevenção, combate e punição aos crimes contra as mulheres, enfrentamento ao feminicídio. Num claro aceno ao voto feminino, todos prometem. Mas uma pergunta: esses crimes só acontecem agora? E por que nada foi feito? Um ex-presidente, um presidente, uma senadora e um ex-deputado não tiveram oportunidade de fazer os verbos virarem ação? Punir, enfrentar, prevenir e combater? Porque sabem que essas promessas dependem do Congresso que finge não ver como a criminalidade vem aumentando. Quantas vezes vimos discussões acerca da reforma do Código Penal e nada além disso? Portanto, essas pautas continuarão no discurso, mas não virarão prática. Muitas pessoas serão mortas em nome dessa demagogia. A conferir.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

VERA MAGALHÃES

Diante da cena pastelão vista ao vivo pelo País durante o debate na Band, o misógino e machista presidente Bolsonaro foi responsável pela condenável e desrespeitosa grosseria contra a jornalista Vera Magalhães por ter dito que ela "deveria dormir pensando nele". Diante da patética e descabida fala, a respeitada jornalista deveria ter dito que dormir pensando em alguém como ele é ter uma noite só de pesadelos.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

HOMEM X MULHER

A política brasileira está tomada pela polarização direita X esquerda. Soraya Thronicke e Simone Tebet estão lançando uma nova polarização: homem X mulher. O fato de ter poucas mulheres na política é um problema cultural. É como no futebol, há 20 ou 30 anos atrás você não via mulheres na política nem em um estádio de futebol. Aos poucos, a mulher vai aumentando sua presença nas arquibancadas, talvez no futuro seja até maioria. Problema cultural demora duas, talvez até três gerações para ser solucionado. Não adianta fazer lei, estabelecer cotas para a presença de mulheres no estádio. As mulheres vão conquistar seu espaço no futebol, com tempo e naturalidade. O mesmo vale para a política. Simone criou até o slogan "mulher vota em mulher”. A mulher vai conseguir seu espaço na política, no Congresso, no Ministério com o tempo, não precisa forçar a barra. Simone e Soraya não devem transformar a política num problema de gênero.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

DADOS DAS PESQUISAS

Comovente, a torcida declarada e empolgada de setores da mídia pelas candidaturas das senadoras Simone Tebet e Soraya Thronicke. Tudo porque a dupla de pantaneiras bateu no fígado dos adversários no debate da Band. Simone atolou nos 3% e Soraya, coitada, não alcança nem 1% nas pesquisas. Podem ficar ensandecidas e descabeladas, virar onça, pintar o sete nos debates, mas em momento algum da campanha tirarão o sono de Bolsonaro e Lula. São constatações que refletem os fatos. Fartamente reiteradas nas minhas redes socias.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

MANDATO LIMITADO

Sempre é interessante analisar as propostas de todos os candidatos, pois, mesmo que diversas delas sejam canoas furadas, pode-se encontrar uma que seja um transatlântico. A proposta de Simone Tebet de limitar o mandato dos ministros do Supremo a dez anos tem o potencial de resolver o principal problema enfrentado atualmente por nosso país de forma simples, inteligente e democrática.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

IMPOSTO DE RENDA

No debate presidencial organizado pela Band, finalmente ouviu-se voz solitária (por enquanto) enunciando proposta de interesse de parcela significativa dos brasileiros: a senadora Thronicke disse claramente que pretende isentar do imposto de renda todos os que recebem até R$ 5 mil. Ainda que essa medida possa não ser suficiente para eliminar a injustiça que vem sendo perpetuada há anos, certamente será um passo marcante no sentido justo. Aliás, fiquei muito satisfeito ao ver que, afinal de contas, temos quatro opções positivas dentre as quais podemos escolher nosso futuro presidente: Ciro Gomes, Felipe D'Avila, Simone Tebet e Soraya Thronicke. Os outros dois nem merecem ser citados.

David Hastings

david.hastings.brazil@gmail.com

São Paulo

*

ELEITORADO EM PÂNICO

Depois de ouvir as "propostas de governo" de Bolsonaro e de Lula, o eleitorado ficou em pânico. Eleitores que detestam Lula vão, sem vontade, votar em Bolsonaro. Já eleitores que não querem Bolsonaro vão, contra sua vontade, votar em Lula. Na verdade, o eleitorado não precisa entrar em pânico, basta olhar para os demais candidatos que se sobressaíram com honradez nos debates. O País precisa de uma chance para voltar a crescer e não ficar discutindo "corrupção e negacionismo". Fora, Bolsonaro e Lula, afinal, ninguém mais aguenta.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

CONDENADOS

Sinceramente, o debate transmitido pela Band no domingo, 28/8, nem deveria ter ocorrido. Um presidente da República, quem quer que seja, não deveria aceitar debater com condenados pela Justiça (esses caras têm de falar com a Polícia Federal). E a imprensa, se for séria e ética, jamais poderia dar chance a bandidos em programas de televisão ou páginas de jornal.

André Coutinho

arcouti@uol.com.br

Campinas

*

EXPECTATIVAS

Apesar de todos os “mas” contidos no editorial sob o título A melhora das expectativas (Estado, 30/8, B6), finalmente temos o reconhecimento de notícias animadoras no front econômico. Importante porém lançarmos um alerta baseado no último parágrafo do referido texto, quando é dito que os brasileiros terão uma oportunidade de mudanças para 2023 através das eleições de outubro vindouro. Alerta esse que eu friso: mudanças, e não retrocesso a épocas de ideologia e desvios.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

BIG BANG

A imagem da ‘galáxia fantasma’ M74 estampada na capa do Estado (30/8, primeira página) faz lembrar que da mesma forma que os filósofos pré-socráticos insistiam na teoria da Terra plana, a comunidade científica atual insiste na teoria do Big Bang. Vão continuar procurando inutilmente um início para um universo que, ressalte-se, existe desde sempre. Ou seja, existência desde sempre significa que nunca houve um início.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

MESTRE

Leandro Karnal, ao escrever, dá sempre uma aula sobre a vida e seus inextinguíveis desafios. Ao falar sobre o descontrole de um professor em sala de aula que chamou o aluno de burro (Estado, 28/8, C12), permite tantas reflexões sobre a atitude absurda do profissional que jamais poderia perder o autocontrole e ofender e/ou subestimar o aluno que está sob seus cuidados, quanto sobre o sistema de ensino que se perde e expõe a fratura do já famoso “você sabe com quem está falando?”, que impregna uma relação que deveria ser de respeito conquistado pelo amor, paciência, dedicação e competência do verdadeiro maestro em uma sala de aula: o mestre. Mas professores são seres humanos e como tal podem ter uma crise extrema ao lidar com o estresse constante do ofício. É preciso tratar desse aspecto também, que é o da saúde emocional antes de o profissional adentrar em uma sala de aula. Viver é muito perigoso, já dizia Guimarães Rosa em seu soberbo Grande Sertão: Veredas. Bravo, Karnal! Esse, sim, é um mestre em seu ofício, que só nos ensina e faz refletir.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília