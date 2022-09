Eleição presidencial

Tragédia na Saúde

A questão feita por Vera Magalhães no debate da Band com os presidenciáveis repercutiu muito pelo desequilíbrio e a falta de traquejo do presidente candidato, que de forma gratuita ofendeu a jornalista. Isso fez com que o conteúdo da pergunta ficasse em segundo plano, mas os dados reportados são de extrema gravidade. Os índices de vacinação no Brasil estão caindo para níveis inaceitáveis. A campanha antivacinas liderada pelo presidente é um crime de lesa Pátria, que deixará um imenso problema para o futuro próximo. Essa tragédia brasileira tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro.

Sandro Ferreira

Ponta Grossa (PR)

*

Família Bolsonaro

Dinheiro vivo

Depois de anos de infrutífera perseguição policial, e diante da falta de provas, Al Capone foi detido por sonegação fiscal e, em 1931, condenado a 11 anos de prisão. Caso eu compre ou venda um imóvel, tenho de provar à Receita Federal o ganho de capital que obtive e, assim, pagar o imposto respectivo, ou, no caso de compra, provar a origem do dinheiro para a compra de tal imóvel. Agora, lemos que a família Bolsonaro negociou 107 imóveis desde os anos 90, a maioria adquirida “em dinheiro vivo” (Estado, 31/8, A3). Com a palavra, a Receita Federal.

Nelson Cepeda

São Paulo

*

Imóveis dos Bolsonaros

De onde veio o dinheiro? A família tem como explicar? Acho pouco provável.

Robert Haller

São Paulo

*

R$ 13,5 milhões

“Não é proibido comprar imóveis em dinheiro vivo.” Comprar imóveis prodigamente em dinheiro – em torno de R$ 13,5 milhões –, em si, não é ilícito. Porém seu objetivo indisfarçável é ocultar a aquisição do Fisco federal e livrar-se do pagamento do Imposto de Renda. Rico, depois disso, pode falar tranquilamente em honestidade e combate à corrupção, no exercício da conhecida linguagem que disfarça, e não revela, a realidade. Falta a Jair Bolsonaro um pressuposto elementar para o discurso que faz candidamente: o da própria ética pessoal.

Amadeu R. Garrido de Paula

São Paulo

*

Mágicas

Já sabíamos da compra de alguns imóveis pela famiglia, mas o Estadão nos informa, agora, que foram ao menos 51 imóveis pagos em dinheiro. Conta a lenda que a Receita Federal controla a compra de imóveis dos contribuintes fazendo a conta para verificar se havia recursos na declaração de Imposto de Renda que permitissem essas compras. Além da mágica da venda de chocolates, que outras “mágicas” fizeram estes senhores para serem aceitos pelo Fisco?

Aldo Bertolucci

São Paulo

*

Brasil rural

Lições do campo

Muito oportuno e verdadeiro o artigo O campo tem muito a ensinar à cidade (Estado, 31/8, A4), de autoria de Nicolau da Rocha Cavalcanti. O autor destaca com maestria temas muito caros aos produtores rurais, como o valor do tempo, a incerteza e os riscos da atividade, a enorme carga de trabalho usando sempre tecnologia e inovações e a preocupação com a sustentabilidade, em especial o meio ambiente. Deixa claro que cuidar dos recursos naturais é inerente ao trabalho no campo: sem isso, a terra seria degradada, erodida e exaurida e perderia sua função, seu valor e sua utilidade. O artigo, na realidade, ensina muito a todos nós os valores da atividade rural. Muito obrigado por este testemunho de cidadão urbano.

Roberto Rodrigues

São Paulo

*

Simples Nacional

Armadilha tributária

O artigo Marginha e Marjão, do economista Bernard Appy (Estado, 30/8, B2), mostra de forma clara uma das distorções presentes no nosso sistema tributário. Buscar eficiência e produtividade produzindo e vendendo mais com uma margem menor pode levar o empresário a uma armadilha tributária. Esta é uma das questões que devem ser levadas àqueles que, neste momento, estão pleiteando um mandato ou a renovação de seu atual mandato no Congresso Nacional do Brasil.

Stefano Addeo Neto

Osasco

*

PACIFISTA

Depois de Jesus, o maior pacifista que a Terra conheceu faleceu nesta terça-feira, 30/8: Mikhail Gorbachev. Seus feitos valeram-lhe o Nobel da Paz em 1990. Suas ideias renovadoras como a perestroika (reconstrução) e a glasnost (transparência), apesar das barreiras conservadoras, produziram efeitos tão importantes que acabaram por contribuir para a formação de uma nova ordem mundial. Defendeu a redução do gasto com a defesa, e a não intromissão da Rússia em outros países comunistas. Partiu dele o fim da Cortina de Ferro e o fim da divisão da Alemanha, levando à queda do Muro de Berlim em 1989. Acabou com a Guerra Fria, queda de braço entre a Rússia e os Estados Unidos, evitando uma guerra quente. Negociou a redução de armamento com os EUA. Enfim, estendeu a mão, não só na teoria, não só com palavras, mas apresentando ações práticas, deixando exemplo luminoso. Estendeu a mão ao mundo para a construção da paz, e em troca recebeu do Ocidente o aumento dos países membros da Otan, com o consequente aumento do cerco militar à Rússia pela inclusão nela de países que faziam parte da Cortina de Ferro, como a Polônia, Hungria, Eslováquia, Bulgária, Estônia, Lituânia e Letônia. Abriu um portão para a paz, e recebeu em troca um considerável aumento do cerco que a Otan fazia e continua fazendo a seu país (como aconteceu há pouco com Vladimir Putin, que pediu para a Ucrânia não contribuir para o aumento desse cerco, sem ser atendido).

José Carlos

São Paulo

*

HOMEM DO BEM

Mikhail Gorbachev assumiu uma União Soviética que desmoronava. Ao invés de negar o fato, trabalhou duramente para reformas modernistas, a fim de preparar o país para a nova fase. Suas boas intenções e esforços nunca foram reconhecidos pelos russos, que parecem satisfeitos em viver sob o domínio ditatorial de Vladimir Putin; o qual é admirado por Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Ao contrário de Putin, Gorbachev era um homem do bem.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

EXPECTATIVA DE VIDA AMERICANA

Sabe a mania da esquerda na oposição de culpar o governante a quem se opõe por tudo de mau que possa ocorrer? Os Estados Unidos acabaram de registrar uma queda histórica na sua expectativa de vida. Foram três anos a menos nos últimos tempos. Usando a mesma lógica: a culpa certamente é de Joe Biden. Um "genocídio" como nunca se viu igual.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

*

SALÁRIO MÍNIMO

Ao ligar a TV no horário político, vi justamente o destinado ao PT com seu candidato dizendo o que ele diz desde sua primeira candidatura a presidente, quando perdeu para Fernando Henrique Cardoso. O discurso padrão do PT. Aumentar o salário mínimo para atender às necessidades dos mais necessitados. Falou, outro dia, que aumentaria o valor para os mais necessitados de R$ 600 para R$ 750. Disseram isso nos quase 14 anos de governo, de 2003 a 2016. Oito anos com Lula e seis anos com Dilma Rousseff. Agora voltam com o mesmo discurso. Esse discurso é o "chama votos". Se elegem e quero ver quando é que alguém vai dizer que vai cumprir o disposto no Artigo 7º da Constituição sobre o assunto, que reproduzo: "Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, por dia normal de serviço, capaz de satisfazer, em qualquer região do País, as suas necessidades vitais básicas, bem como as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”. Por que ninguém cumpre? E prestam juramento de posse. E tem quem os aplauda. Se interessa a alguém, esse valor seria R$ 5.375,05 em março de 2022, conforme calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Panayotis Poulis

São Paulo

*

DECLARAÇÃO DE BENS

Leio críticas a candidatos por declararem bens com valores abaixo do mercado. Quem faz o ajuste anual do Imposto de Renda (IR), sabe: não se corrige os valores dos bens móveis e imóveis. Assim, o candidato declara o que está no IR.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

*

REFORMAS

Discordo educadamente do editorial Não é possível mais adiar as reformas (Estado, 31/8, A3). Na verdade, o único consenso no sistema político atual é chegar ao poder e tentar desfrutá-lo com os apoiadores pelo maior tempo possível. Nesse sentido, não vejo nenhuma diferença significativa entre os vários candidatos à Presidência ou aos governos estaduais, portanto assumo que haverá pouca ou nenhuma mudança na triste realidade brasileira atual e, na melhor das hipóteses, devemos já começar a pensar nas eleições de 2026. Nesse ponto, infelizmente o Brasil vem fracassando como nação, pois o povo está sendo sempre submetido aos interesses imediatistas de seus governantes de plantão, não havendo nenhum projeto nacional, um norte a seguir, por pior que seja. Prova disso são as inúmeras obras paradas e a falta de direção geral do País, que parece pateticamente isolado e perdido no mundo contemporâneo. Não há mobilização popular possível quando se sabe de antemão que as demandas apresentadas, sempre filtradas por interesses políticos no longo caminho até as camadas mais altas dos governos estadual e federal, nunca serão atendidas ou serão desvirtuadas até ficarem irreconhecíveis. No estágio atual da democracia brasileira, infelizmente ao povo muitas vezes é relegado o papel de mera peça no jogo de xadrez político.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

*

PATRIMÔNIOS DE EXECUTIVOS

Excelente, o artigo Riscos fiscais e patrimônio de executivos (Estado, 30/8, A5), em que foi tratado o total descabimento de medida que vem sendo feito pela Receita Federal. Quando lavrado auto de infração contra a empresa, no mesmo ato o Fisco efetua o “arrolamento de bens” de todos os diretores. Com esse procedimento, todos os imóveis dos diretores ficam com suas matrículas nos registros de imóveis “carimbadas”, o que dificulta e impossibilita a venda. Como o processo administrativo demora de quatro a seis anos para decisão, os imóveis ficam invendáveis. Isso é mais uma total desmotivação de ser empresário e diretor de empresas no Brasil. Pessoalmente estou vivendo esse absurdo, pois na qualidade de presidente do conselho de administração de entidade (CIEE) que sofreu autuação e está se defendendo, eu tive todos os meus bens “arrolados”, impossibilitando sua venda, porque ninguém quer comprar um imóvel que foi arrolado/carimbado pela Receita Federal. Tal medida fiscal necessita ser cancelada.

Antônio Jacinto Caleiro Palma

São Paulo

*

DINHEIRO VIVO

É muito estranho que, dos 107 imóveis adquiridos pelo clã Bolsonaro desde 1990, 51 tenha sido pagos com dinheiro vivo. Ora, se não é crime comprar imóveis com dinheiro vivo, essa tem sido uma forma de ocultar a origem dos recursos e fazer lavagem de dinheiro. E a família é investigada pelos excrescentes desvios de recursos públicos, através das rachadinhas, esquema no qual assessores de gabinete devolvem em espécie boa parte de seus salários aos políticos que os nomeiam, o que configura crime. E, como há décadas o nosso sistema bancário vem se modernizando e facilitando os meios de pagamentos, e até para evitar assaltos como os das saidinhas de bancos, é uma loucura transportar grande soma de dinheiro. No mínimo teria utilizado o velho cheque para pagar a compra de imóvel. Ora, se Bolsonaro se gaba, como diz nesta campanha eleitoral, de ter lançado o sistema Pix de pagamento (o que é mais uma mentira sua, já que foi o Banco Central, que tem total autonomia), 51 bens pagos com dinheiro vivo têm cheiro de picaretagem.

Paulo Panossian

São Carlos

*

NÃO SOMOS SÉRIOS

A compra de dezenas de imóveis por parte da família Bolsonaro, pagos com dinheiro vivo e justificados pelo presidente com um sonoro e risível "qual é problema?" não é diferente da história de Lula e de seu filho, Lulinha, acusados de envolvimento em diversos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Fôssemos um país sério, esses escândalos já seriam motivo suficiente para que a popularidade de Lula e Bolsonaro despencasse de forma irreversível. Nada disso. Bolsonaro e Lula seguem populares e lideram as pesquisas de intenção de voto para presidente. Não somos sérios.

Luciano Harary

São Paulo

*

LEMBRETE

Desconhecia que antes da medida do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) era permitido portar armas nos locais de votação. A decisão me parece aqueles papéis autocolantes amarelos, usados como lembretes: “Não pode levar armas para a votação”.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

SETE DE SETEMBRO

Brasília está cheia de outdoors pagos por bolsonaristas, raça que segue esse elemento que dorme no Palácio do Planalto e se apropriou da bandeira nacional como se fosse muito patriota, com o dizer “7 de Setembro: é agora ou nunca!”. Alguém pode dizer o que isso significa? É agora ou nunca que daremos o golpe e implantaremos a velha e carcomida ditadura militar com os generais quase centenários e os fanáticos desfilando suas motociatas, evangélicos berrando Jesus é nosso, caminhoneiros querendo combustível de graça e carreata de tratores dos reis do agronegócio e da derrubada da floresta amazônica? Tudo sob a mira dos fuzis e pistolas dos caçadores, atiradores e colecionadores (CACs)? E aí, ministro Alexandre de Moraes, como é que fica isso?

Jane Araújo

Brasília

*

POLICIALESCO

Ultimamente o Supremo Tribunal Federal (STF) mais parece uma delegacia de polícia de bairro. Afinal, como mostra a matéria Moraes atendeu a pedido de Randolfe na quebra de sigilo bancário de empresários (Estado, 31/8, A8), a mais alta corte do País anda envolvida em várias investigações. O pior é que tudo isso é mobilizado por pedidos de membros de partidos nanicos. Ao invés de um STF ponderado, sereno e atuando com sabedoria, como a sociedade espera, o que temos visto é uma atuação policialesca. Algo está muito errado em tudo isso.

José Elias Laier

São Carlos

*

ALEXANDRE DE MORAES

O ministro Alexandre de Moraes tem afrontado um ódio corrompido e fabricado, vindo (não só) de empresários bolsonaristas golpistas que pretendem, literalmente, atingir o Estado Democrático de Direito. O ministro iniciou uma investigação contra esses cidadãos, apensada em outras anteriores existentes. Mas, inexplicavelmente, iniciou-se uma verdadeira revolução, até mesmo por parte da mídia, contra essa ação, sugerindo ser investigada só a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é um ministro probo, experiente, corajoso, capaz, com livros publicados e pós-doutorado em Direito Constitucional, advindo disso tudo que a operação certamente deve estar amparada na lei constitucional e visa, também, que o País esteja seguro neste próximo 7 de Setembro, sem medo de condutas antidemocráticas, como as que foram vistas nas manifestações do ano passado.

Eni Maria Martin de Carvalho

Botucatu

*

FORO DE EMPRESÁRIOS

Apenas por amor ao debate ou, ad argumentandum tantum: o ministro Edson Fachin considerou nulo o processo de Lula por incompetência de foro, no caso, Curitiba, e soltou o cara. Isso depois de condenações em três instâncias. Agora, cidadãos comuns, de bem, que trabalham e geram riqueza, e sem prerrogativa de foro, são violentados pelo STF em seu direitos fundamentais, porque supostamente teriam escrito mensagens “ameaçadoras”, segundo reportagem de uma revista X, e estão sendo “investigados” em foro incompetente. De plano, há uma ilegalidade gritante somente nesse aspecto, sem se falar, naturalmente, na violação do Artigo 5.º da Constituição. A par da violência praticada contra a nossa Carta, como diria o comediante: “Não precisa explicar, eu só queria entender”.

Ary Braga Pacheco Filho

Brasília

*

MUSEU DO MAR

A matéria sobre quatro maravilhosos museus do centro histórico de Salvador (Estado, 30/8, C1) merece aplausos. Contudo, sem desmerecer nenhum deles, foi lamentável não citar ou desconhecer o Museu do Mar Aleixo Belov, situado no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, também no centro histórico, instalado num casarão tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Inaugurado há menos de um ano, construído e mantido, sem nenhuma ajuda oficial ou privada, pelo próprio engenheiro Aleixo Belov para disseminar o saber e o aprendizado das suas cinco voltas ao mundo, três delas sozinho e hoje realizando sua sexta viagem de circum-navegação, passando pelo gelado Estreito de Bering, que liga o Oceano Pacifico ao Ártico, em seu veleiro-escola, denominado Fraternidade. No Museu do Mar encontra-se o seu veleiro Três Marias, no qual fez as suas três primeiras viagens, instrumentos de navegação, cartas náuticas, objetos de várias partes do mundo e um acervo fantástico, organizado pela museóloga e professora Heloisa Helena Fernandes Gonçalves Costa.

Thales de Azevedo Filho

Salvador