Orçamento 2023

Sagrado orçamento secreto

A República do Centrão já garantiu seus R$ 19,4 bilhões independentemente de quem seja o próximo presidente da República. A foto de Arthur Lira mostrando o celular para Bolsonaro, publicada pelo Estadão (1/9, A5), vale por mil palavras. Podem trocar o titular do Planalto, no Congresso, manda o Centrão.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Correção da tabela do IR

Há anos se promete aliviar a carga de Imposto de Renda (IR) dos assalariados por não se corrigir a tabela de desconto compulsório. Tá certo que o populista e mentiroso presidente Bolsonaro não cumpriu sua promessa de campanha e também ignorou o tema ao enviar o Orçamento para 2023, conforme reportagem do Estado (1/9, B1). Mas o que impede os senadores de votarem a PEC 110, que trata da reforma tributária e está parada no Congresso? Será pela força de conluios e de lobbies? Enquanto isso, nós, trabalhadores sem voz no Congresso, continuamos sendo furtados nessa malandragem.

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

Forças Armadas

Imagem arranhada

Alegando falta de estrutura própria para atender à demanda por certificações de armas importadas, o Exército pretende abolir definitivamente essa fiscalização, facilitando, assim, a importação desvairada de armamentos e satisfazendo imensamente o lobby armamentista. Enquanto isso, as Forças Armadas, convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a atestarem a idoneidade das urnas eletrônicas – convite que deveria ter sido recusado, pois as Forças Armadas não entendem nada de eleições nem aqui, nem na China, nem em qualquer lugar do mundo –, no afã de propor algo original, sugerem um desnecessário, complicado e atrapalhado teste de integridade das urnas eletrônicas, com participação de eleitores, no próprio dia da votação. Estes e outros eventos que aconteceram desde que Jair Bolsonaro assumiu a Presidência, sem dúvida alguma, arranharam a imagem das Forças Armadas perante a população. Desanimador, mas ainda reversível.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Confusão

Eu não acredito que o TSE, na pessoa do seu presidente, Alexandre de Moraes, caia na burla de fazer teste em paralelo com as urnas eletrônicas. Acordem! Se a pessoa que participar mentir para tumultuar os resultados, vamos ter confusão – como querem alguns!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Poliomielite

11 milhões sem vacina

Reportagem no Estado de 31/8 (A16) nos trouxe a preocupante informação de que 11,1 milhões de crianças de até 5 anos não tomaram a vacina contra a pólio. Fui vítima do poliovírus quando ainda não existia a vacina, tive de conviver com várias sequelas permanentemente e, por volta dos 60 anos, tornei-me cadeirante. No atual governo, com o presidente da República à frente, domina a teoria de que a vacina não pode ser obrigatória, muito ao contrário. Isso não tem lógica, é um achismo ignaro, que contraria a ciência e os médicos. A vacina não só protege o indivíduo, como impede que ele se torne um transmissor dos vírus, mormente nos casos dos altamente contagiosos, como o da pólio e o da covid-19. Na pandemia atual, os adultos que não se vacinaram não só correram o risco de morrer, como de contaminar outras pessoas. Mas uma criança não terá direito de decidir sobre a questão e poderá ser uma vítima da decisão de seus pais. Onze milhões de crianças sem vacina poderão gerar um número significativo de mortos e sequelados, além de sobrecarregar hospitais.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

*

Ciência e cultura

Incêndio na Unesp

Acabamos de ser surpreendidos com a informação de um novo incêndio numa universidade brasileira. Desta vez é o Instituto de Biologia da Unesp, em Rio Claro, São Paulo. A poucos dias da passagem do incêndio do Museu Nacional/UFRJ, é com muita tristeza que somos obrigados a fazer a pergunta: será que algum dia vamos aprender a cuidar do nosso patrimônio científico e cultural? Força aos colegas da Unesp!

Alexander Kellner,

diretor do Museu Nacional/UFRJ

alexander.kellner@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DUPLA INERTE

Seguindo a mesma linha dos últimos 44 meses, o presidente Jair Bolsonaro não está preocupado com o Brasil. Bolsonaro está passeando de moto e investindo pesado em sua campanha eleitoral. A reforma tributária não foi realizada, tampouco a administrativa. Bolsonaro não teve a coragem de privatizar nem de cortar nenhuma despesa na carne. Bolsonaro tem o dom de discordar de tudo e de todos, acobertando os próprios erros e de seus filhos também. O brasileiro, que queria se livrar de Lula da Silva em 2018, se enganou e fortaleceu a candidatura do petista em 2022. Desventurado povo brasileiro que não consegue se livrar dessa maquiavélica dupla.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

AUXÍLIO BRASIL

Falando aos quatro cantos, Jair Bolsonaro “prometeu” o Auxílio Brasil no valor de R$ 600, mas na proposta de Orçamento reduziu para R$ 405. Agora, sabendo que o desemprego caiu após anos e que a média do rendimento do trabalhador cresceu um pouco, ninguém duvida de que Bolsonaro vai reduzir ainda mais o valor do Auxílio Brasil. Afinal, é só pensar com a cabeça dele.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

IMPUNIDADE

Quando, no começo da atual gestão, o presidente colocou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de escanteio, um órgão responsável por receber e analisar as comunicações sobre movimentações financeiras suspeitas, direcionando-as às autoridades competentes para a aplicação da lei, tirando sua força no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, os mais inteligentes perceberam qual era a jogada. Agora, quando o noticiário expõe que a família do presidente adquiriu mais de cem imóveis, sendo uma parte considerável paga em dinheiro vivo, fica claro até aos incautos que o jogo é pesado, que a família que vive da política tem muito mais a explicar enquanto acusa seus adversários e agride os jornalistas. Foram milhões pagos em imóveis sem que haja a comprovação da origem do dinheiro e sem que os envolvidos tivessem vencimentos compatíveis com o enriquecimento que alcançaram. Um servidor comum já teria sido investigado, e estaria respondendo por diversos crimes. Aqui, ainda temos brasileiros que acreditam no Mito enquanto se usufrui do programa Meu Dinheiro, Nossas Casas, Nossa Impunidade.

Rafael Moia Filho

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

*

DECLARAÇÃO DE IMÓVEL

Estou acompanhando o noticiário sobre como Bolsonaro e os filhos pagaram imóveis com dinheiro vivo. O valor de aquisição de um imóvel é sempre declarado para a Receita Federal pelo valor de aquisição, sendo proibida sua atualização monetária devido à valorização de mercado ou à inflação. Quando da venda do imóvel, deverão ser declarados os valores da aquisição e da venda, estando a diferença sujeita ao pagamento de imposto sobre ganhos de capital. Não há nada estranho nas declarações dos imóveis. Quanto ao pagamento em dinheiro vivo, a Receita Federal deveria abrir uma investigação junto à Polícia Federal, porque à primeira vista parece estranho guardar dinheiro em espécie, apesar de ser comum entre políticos essa prática, lembrando do fato relatado em toda a imprensa da descoberta das malas de dinheiro em um apartamento vazio em Salvador que pertenceriam a Geddel Vieira Lima e família, que foi inocentado pela Justiça. Outros políticos já foram vistos carregando malas de dinheiro. Os Bolsonaros parecem seguir a mesma prática.

José Roberto Costa Lima

jrcostalima@terra.com.br

São Paulo

*

CORRENTE MOEDA NACIONAL

Para o bem da verdade, sugiro a todos que leiam as escrituras de compra e venda dos seus imóveis. Nelas constarão que terão pago em “boa e corrente moeda nacional”. Assim estão as minhas, parecendo indicar que tenha pago “em dinheiro vivo”, quando, certamente, foram feitas através de cheque administrativo, depósito ou transferência bancária.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

LUIZ FELIPE D’AVILA

Luiz Felipe D’Avila foi o candidato que mais apresentou soluções para o Brasil no debate entre presidenciáveis da Band, realizado no domingo, 28/8. Brilhou no quesito educação. Valorizou o agronegócio. Comentou muito bem a necessidade de privatizações. Mostrou um entendimento moderno, com conhecimento do verdadeiro sentido do exercício da política. Não vi um comentário sequer sobre sua atuação. Impossível, um jornal do porte do Estadão não se manifestar sobre a visão de Brasil do candidato Luiz Felipe D’Avila.

Monica Miranda Roquim

mmroquim@hotmail.com

São Paulo

*

ASTRONAUTA

O risonho astronauta bolsonarista e ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, tão logo chegou ao Brasil, pediu aposentadoria e apoiou o corte de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Hoje, é candidato ao Senado. Uma vergonha como cientista e cidadão.

Etelvino José Henriques Bechara

ejhbechara@gmail.com

São Paulo

*

ASSESSOR PARLAMENTAR

O cargo de assessor parlamentar deveria ser extinto. O parlamentar poderia usar os membros de seu partido para lhe prestar assessoria, sem custo algum para os cofres públicos. Os partidos políticos deveriam servir para alguma coisa além de contar o dinheiro da corrupção.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

APOSENTADOS

Como os governantes de São Paulo têm coragem de descontar 14% dos salários dos servidores, incluindo aposentados, depois de dez anos sem reajustes? Os salários dos vereadores também são descontados?

Lourdes Migliavacca

lourdesmigliavacca@yahoo.com

São Paulo

*

SEMÁFORO DESREGULADO

No bairro paulistano do Itaim Bibi, uma das ruas que atravessa a Avenida Nove de Julho teve um problema no funcionamento do semáforo (coisa excepcional, não?) e o pessoal da Prefeitura consertou. Porém, para esse pessoal, consertar significa acender suas luzes, pouco importa o tempo de abertura e fechamento. Virou um inferno. Agora, essa travessia dá pouco tempo aos veículos que se acumulam ao longo da via esperando muito tempo para superar o obstáculo. Fazem vários dias que o trânsito piorou muito, mas nada dessas questiúnculas incomoda a Prefeitura.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

INVESTIMENTO EM PESSOAS

Sobre a notícia da instalação de câmeras para o reconhecimento do rosto das pessoas com a finalidade de identificar os bandidos, diminuindo a criminalidade para devolver ao cidadão de bem e do bem a cidade de São Paulo, não seria melhor, até para evitar negociatas, favoritismo e o gasto com manutenção, colocar mais policiais nas ruas melhor treinados, equipados e remunerados? Investir em algumas pessoas sempre é melhor para todas as pessoas.

Maria Gilka

mariagilka@mariagilka.com.br

São Paulo

*

ASSALTO NO METRÔ

Assalto no metrô Tatuapé, em São Paulo. Era só o que faltava. Bandidos armados no metrô. Cadê a segurança dos passageiros? Arrastões estão na moda, e o que faz o poder público? Coloquem detector de metais nas estações, ou o povo que anda de metrô não merece que suas vidas sejam cuidadas? Lembrem-se: quem faz as leis não anda de metrô. Portanto, só nos resta rezar.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

PORTE DE ARMA

Imagino que a maioria das pessoas jamais pensariam em comprar uma arma. Mas de maneira nenhuma pode-se fazer uma lei proibindo o porte de armas. Se existir uma lei proibindo o porte de armas, o bandido sai de casa tranquilo para "trabalhar", sabendo que o seu "cliente" não está armado.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

REACIONÁRIO

A matéria Reacionário não é igual a conservador. É bem pior (Estado, 1/9, C6) é interessante, e sempre se aprende algo. A ver verdade, com a devida vênia, mister se faz antes saber outra distinção: como saber se é ou não comunista ou socialista. "Como você diz que é um comunista ou socialista? Bem, é alguém que lê Marx e Lênin. E como você diz que é um anticomunista ou antissocialista? É alguém que entende Marx e Lênin" (Ronald Reagan). De toda sorte, no que concerne à famigerada guerra levada a efeito por Vladimir Putin, não nos olvidemos de que "tão perigoso quanto um genocida no poder, são as pessoas que não o condenam" (Winston Churchill).

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

HORÓSCOPO

Oscar Quiroga é um astrólogo de alto nível. O Estadão soube escolher o melhor para compor seu caderno de Cultura & Comportamento. Certa vez, perguntei a meu irmão mais velho, que é físico e doutor em várias ciências, o que ele achava do horóscopo. Sua resposta foi de que só poderia crer se fosse individual, um para cada pessoa. Com Quiroga, a leitura do horóscopo, além de mostrar seu conhecimento dessa “ciência”, se é que podemos chamar a astrologia de uma ciência, embora não seja como a Física, a Química ou a Matemática, demonstra seu talento em escrever de forma abrangente sobre as nuances da passagem do tempo em cada signo. É um ótimo escritor que ensina muito mais sobre como encarar os desafios que a vida vai apresentando para cada um a todo instante. Ele sempre nos coloca em alerta e para cima, seja de qual signo for. Curto muito a hora em que leio sua coluna, e leio tudo, todos os signos, porque acho sua escrita sábia, relaxante, amorosa e muito saborosa.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília