Eleições 2022

Brasil reagindo

Nova pesquisa de intenção de voto mostra que Simone Tebet e Ciro Gomes aumentaram seus índices e indica que a eleição provavelmente não será resolvida no 1º turno. É o Brasil reagindo à dupla Bolsonaro-Lula: um, cuja família comprou 51 imóveis em cash; e o outro, que assolou a Petrobras. Afinal, Deus é brasileiro!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Investigação

A investigação da Receita Federal sobre a compra de 51 imóveis em cash pela família Bolsonaro sem justificar a origem do dinheiro não vai dar em nada, como não deram em nada as investigações sobre o sítio de Atibaia e o triplex no Guarujá. Este é o país das maravilhas e da impunidade.

Eliane Oliveira

São Paulo

A rouquidão de Lula

Lula tem de ficar sem falar por um mês, por causa do seu problema de rouquidão. O ex-presidente não teve sucesso no primeiro debate com os outros candidatos à Presidência. O candidato do PT perderá menos votos ficando calado. É melhor não ter de responder às eventuais perguntas sobre a enorme corrupção durante os governos petistas. O silêncio ajudará Lula a enfrentar este período em que seus espertos marqueteiros utilizarão técnicas para promovê-lo, a exemplo do que ocorreu com Bolsonaro em 2018.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

Orçamento 2023

Calamidade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, a fim de reclamar a continuação do auxílio de R$ 600,00, sugeriu prorrogar o estado de calamidade em 2023. Só pode estar se referindo à reeleição de Jair Bolsonaro para a Presidência da República. Esta, sim, a possível calamidade.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

‘Agenda Estadão’

‘Justiça tardia’

Em relação à matéria Como liderar uma cruzada que deságue em uma reforma da Justiça com foco na eficiência (Estado, 1/9, A10), ela é certeira quando diagnostica que parte da morosidade do Judiciário está atrelada às execuções fiscais. Entretanto, é importante esclarecer que no Estado de São Paulo é o Decreto nº 61.141/15 que determina a inscrição na Dívida Ativa no 91º dia a partir da constituição do crédito. Esse prazo exíguo não permite que a cobrança realizada pela administração tributária seja eficaz. Na OCDE, por exemplo, o índice de recuperação da cobrança é muito grande (52% entre o 3º e o 12º mês, sendo feita apenas na esfera administrativa), comparado aos 14% daqui do Estado obtidos na esfera judicial. Pior: essa precipitação toda fica mais cara para o contribuinte, em razão do acréscimo da sucumbência ao débito original. Para o Estado, isso é catastrófico. Estima-se uma perda de R$ 5 bilhões/ano com esse descompasso. A solução é a aplicação da ciência da Administração Tributária, um conjunto de medidas baseadas nas melhores práticas dos países que mais investem em administração tributária.

Carlos Leony, presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de SP

São Paulo

Funcionários insuficientes

A propósito da reportagem publicada na página A10 de 1/9, que faz parte da Agenda Estadão, é importante informar que os juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) têm, mês a mês, superado suas metas de produtividade. Ainda assim, não há quem cumpra os comandos judiciais, uma vez que os cartórios, por onde tramitam os processos, não têm funcionários suficientes para expedir mandados, ofícios, cartas precatórias, etc. E quem sofre é a parte que alcançou a vitória, mas não consegue fazer valer o seu direito. Autêntica vitória de Pirro, da antiguidade grega, que alude àquele que ganha, mas não leva.

Theodureto de Almeida C. Neto

Campinas

Atentado na Argentina

Cristina Kirchner

Sou visceralmente contra atentados como o que aconteceu contra Cristina Kirchner, e celebro que a vice-presidente argentina tenha saído ilesa, para que possa cumprir integralmente a sentença de 12 anos de prisão solicitada pelo Ministério Público daquele país pelos crimes e falcatruas cometidos durante seu reinado.

Jorge Spunberg

São Paulo

TRAGÉDIA ANUNCIADA

O Brasil caminha para uma tragédia. As eleições não serão tranquilas, tudo indica que poderão ocorrer novos atos de violência e até mesmo mortes. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, só não foi assassinada nesta quinta-feira, 1/9, porque a arma do extremista falhou. O ex-ministro Ricardo Salles atropelou um motociclista para escapar de uma situação que poderia evoluir para um linchamento. Já houve a detonação de uma pequena bomba em um evento do ex-presidente Lula da Silva. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi vítima de um atentado na última eleição. Todos brigam e ninguém tem razão. Os dois principais candidatos ao Planalto são péssimos e deveriam fazer um favor para o País retirando suas candidaturas. Sem Lula e Bolsonaro na disputa, o Brasil poderia ter paz novamente e eleger alguém honesto e competente.

Mário Barilá Filho

São Paulo

BRASILEIRO

Absurdo dizer que o homem que tentou atirar em Cristina Kirchner é "brasileiro" (Estado, 2/9, A14). Ele apenas nasceu no Brasil, filho de pai chileno e mãe argentina, e foi embora do País quando tinha seis anos de idade. Dizer que ele é brasileiro traz para o Brasil um problema que não é nosso, mas exclusivamente argentino, além de contribuir para confundir o leitor, já ansioso com os problemas da nossa polarização eleitoral. Pela linha de raciocínio, Clarice Lispector não é uma escritora brasileira, mas ucraniana, só porque nasceu na Ucrânia em 1920, embora tenha sido trazida pelos pais ao Brasil com apenas um ano de idade, em 1921.

Airton Reis Jr.

Guarulhos

‘KORRUPÇÃO’

No dito atentado à ex-presidente da Argentina, só faltou Steven Spielberg para dizer: luzes, câmera, ação. Tirar o foco da korrupcao e ameaça de prisão é coisa de honestos y espertos.

Marieta Barugo

São Paulo

LÍDERES DE ESQUERDA

O que Lula da Silva e Cristina Kirchner têm em comum? São dois aproveitadores do dinheiro público amados pela população. As vítimas da roubalheira acabam desenvolvendo uma ligação sentimental ou empatia por seu aproveitador. Me engana que eu gosto.

J. A. Muller

Avaré

ÓDIO POLÍTICO

Gleise Hoffmann falar em ódio político e o PT ser contra só pode ser alguma falha de pensamento, ou está precisando urgentemente verificar o que o PT e o capô do partido, o honesto Lula, fala e repete como mantra há décadas. O “nós contra eles”, “herança maldita” e, recentemente, “genocida”. Se isso não é impulsionar o ódio dentro do PT, algo está errado no Brasil. O PT e Lula sempre foram seguidores do “façam o que digo, nunca o que faço”. Dizer que o PT nada tem a ver com a corrupção é uma hipocrisia cega. Além do que, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, amigos do PT e petistas cometeram "feminicídio verbal" contra médicas que foram até lá para esclarecer fatos e não serem apedrejadas por eles. Mas isso o PT pode, aliás, hoje o que é que o PT não pode?

Antônio José G. Marques

São Paulo

CAMPANHA PRÓ-ARMAS

Nestes tempos sombrios de insegurança pública e de alta tensão que o País vive sob o reacionário e beligerante desgoverno bolsonarista, que promove uma descabida campanha pró-armas, cabe, por oportuno, citar dados de pesquisas recentes. De acordo com dados do Instituto Igarapé e Sou da Paz, a quantidade de armas registradas por caçadores, atiradores e colecionadores, que compõem o grupo de CACs, quase triplicou desde dezembro de 2018, ultrapassando, em julho deste ano, a marca de 1 milhão, num aumento de incríveis 287%. Atualmente, o número de CACs já é maior que os 406 mil policiais militares da ativa no País e os 360 mil homens das Forças Armadas. Conforme pesquisa da Genial/Quaest, para 75% dos respondentes, pessoas armadas podem se envolver mais facilmente em tiroteios; 64% acreditam que os jovens correm mais riscos com a liberação; 64% sentem medo perto de uma pessoa armada; e 81% sentem-se inseguros sabendo que seu vizinho possui uma arma. Por outro lado, só 30% dos entrevistados disseram acreditar que as leis que facilitam a compra, o porte e o uso de armas aumentaram a segurança das pessoas, mesmo porcentual dos que gostariam de ter uma arma para se defender. Com efeito, o País precisa de paz, ordem e progresso, não de revólveres, pistolas, metralhadoras e fuzis nas mãos de sua população.

J. S. Decol

São Paulo

BOA SURPRESA DO PIB

Boa notícia vem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo o qual o crescimento econômico no segundo trimestre deste ano alcançou a marca de 1,2%. Acima do que estimavam os especialistas, de 0,9%. Setores com melhores resultados foram a indústria, com alta de 2,2%; serviços, com alta de 1,3%; consumo das famílias, com alta de 2,6%. Já o setor agropecuário cresceu no trimestre citado apenas 0,5%. Se no início do ano a estimativa era de um Produto Interno Bruto (PIB) para este ano de até 1%, agora já se fala num crescimento de 2,5% até 3%. Lógico que, com a queda do preço do barril de petróleo, hoje em torno de US$ 94, já que em março, com o início da guerra da Ucrânia, atingiu quase US$ 140, esse fato ajudou muito na redução de custos. A redução do ICMS sobre os combustíveis e energia elétrica, mais o reajuste do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, incluindo também o bolsa-caminhoneiro e bolsa-taxista, que vão vigorar somente até dezembro, e a queda do desemprego estão ajudando o consumo das famílias, e alavancando o nível de investimentos que, neste segundo trimestre, ficou na casa dos 18,7% (ideal seria de 25%). Porém, para o próximo ano, Bolsonaro está deixando uma conta perversa e de difícil equação para o equilíbrio das contas públicas.

Paulo Panossian

São Carlos

CADERNETA DE POUPANÇA

A sentença de morte decretada pelo governo contra a caderneta de poupança, o mais popular dos instrumentos de guarda e acumulação de dinheiro do País, criado em 1861, parece não ter desagradado ninguém. Dos nossos quase 213 milhões de brasileiros, só conheço a mim próprio como advogado de acusação contra a barbaridade cometida em desfavor dos poupadores. Não vi sequer um comentarista de economia e finanças tocar no assunto. O Brasil anda muito esquisito.

Euclides Rossignoli

São Paulo

QUESTÃO AMBIENTAL

Sobre o artigo A Terra grita e ninguém escuta (Estado, 2/9, A4), o jornalista tem razão ao apontar a irresponsabilidade na destruição das florestas e o suicídio coletivo da humanidade que insiste em não se preocupar com essa questão. O mesmo jornalista erra, no entanto, ao focar a análise das propostas dos presidenciáveis apenas no ataque (ainda que justificado) ao descaso do ex-presidente Lula e às ações criminosas do presidente Bolsonaro com relação à questão ambiental e à preocupação com o aquecimento global. Durante o debate na Band, em 28/8, a pergunta de Lula ao candidato Luiz Felipe D’Avila foi justamente sobre esse assunto, e a resposta não deixou dúvidas quanto à importância dada ao tema em seu plano de governo. Um programa que coloca como meta a inserção do Brasil como primeira grande nação do planeta com a economia totalmente adaptada à nova era do carbono zero, e que vê como oportunidades a recuperação e a proteção das florestas, mostra a preocupação com esse tema por pelo menos um dos candidatos. É uma pena que a atenção se concentre apenas nos piores candidatos, ao invés de oferecer aos leitores uma visão mais abrangente sobre os outros planos de governo, que merecem análise com o mesmo rigor e responsabilidade.

Paulo Roberto Martins Serra

Lorena

A CAMINHO DO CADAFALSO

A menos de um mês das eleições, o nosso sistema político ainda não se definiu por uma saída dessa situação beirante à calamidade endêmica que se avizinha caso qualquer um dos dois candidatos ocupantes das primeiras posições conforme as pesquisas de intenção de votos venha a ser eleito para presidir a República. O futuro nos dirá o quanto o nosso jurássico Estado é responsável por este estado de coisas, desde a proclamação da República. Precisamos urgentemente de políticos com colhões suficientes para dar uma virada nesta situação, ou seja, a promoção de uma reforma geral de Estado e isso, a meu ver, só será possível com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte – com membros alheios à politicalha reinante – exclusiva para a promulgação de uma Carta com características de super-rigidez quanto às propostas de emendas que só seriam postas em práticas com o aval de uma nova assembleia, com as mesmas características, convocada para tal finalidade. Aguardemos então. Com os meus 71 anos de idade recém-completados, jamais jogarei a toalha quanto à minha participação nos processos eleitorais, mas, diante da polarização que vivenciamos, com certeza no primeiro turno escolherei o candidato do partido Novo – única agremiação avessa ao patrimonialismo que impera no nosso meio político – e, a persistirem o semianalfabeto capo di tutti capi da corrupção brasileira versus a besta quadrada que ocupa a Presidência no segundo turno, farei questão de ir às urnas e, sem o mínimo pudor, cravar o meu voto em branco, pois nenhum cidadão merece a imposição de ter de escolher entre o pior e o menos pior para reger o futuro da sua nação. Aproveitaria também para conclamar os meus concidadãos bem-intencionados a fazerem o mesmo e, mais que tudo, saberem escolher, também, entre os candidatos a governantes dos Estados e do Distrito Federal e os pleiteantes a uma cadeira no Senado, na Câmara de Deputados, na Câmara Distrital e nas Assembleias Estaduais, guardando os seus nomes para uma cobrança posterior.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

Vitória da Conquista (BA)

LUZIA

A carta Incêndio na Unesp (Fórum dos Leitores, 2/9, A4) precisa de esclarecimento. Na próxima semana, será "inaugurada" a recuperação da fachada do ex-Museu Nacional, o museu do meteoro Bendegó, este salvo do incêndio, por óbvio. O museu jamais será o mesmo, ainda que o edifício seja totalmente recuperado. A principal "ocupante" do ex-museu "faleceu" pela segunda vez no incêndio, a paleontologicamente provecta senhora Luzia. O esclarecimento necessário é lembrar que o incêndio começou numa gambiarra na sala da diretoria. A pergunta feita na carta "será que algum dia vamos aprender a cuidar do nosso patrimônio científico e cultural?", pelo próprio diretor do museu, parece trágica mas também bastante cômica.

Paulo Araujo

Rio de janeiro

LEI DE COTAS

A Lei de Cotas no Brasil chegou bastante atrasada, criando um privilégio de vaga na universidade em lugar de se cuidar da péssima qualidade do ensino básico em nosso meio, esse sim a verdadeira razão do desequilíbrio educacional, como bem destacado no editorial Um prazo para a Lei de Cotas (Estado, 30/8, A3). Com propriedade, a Lei 12.711/2012 estabeleceu o prazo de 10 anos para ser revista, uma vez que os privilégios criados não devem se eternizar, sem contar que os custos de permanência dos alunos cotistas oneram sobremaneira os já reduzidos orçamentos das instituições universitárias, bem como implicando na criação condenável de comissões raciais de julgamento para examinar eventuais fraudes, demandando atividade muito estranha ao meio universitário.

José Elias Laier

São Carlos

MATEMÁTICA E LEITURA

As pontuações de matemática e leitura para crianças de nove anos nos Estados Unidos caíram entre 2020 e 2022 para um nível não visto em décadas, em consequência das medidas adotadas durante a pandemia da covid-19. Os resultados fizeram parte da Avaliação Nacional do Progresso Educacional de longo prazo. E o que ocorreu no Brasil, onde as escolas públicas praticamente não funcionaram durante dois anos? Para muitos dessa idade, as pontuações devem ter despencado tendendo a zero. Ao invés de chorar, a solução para repor a perda passa por aumentar as cargas horárias.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

UIGURES

O relatório divulgado por Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, demonstrou a real situação dos uigures (minoria muçulmana) na província de Xinjiang, na China. Os eufemisticamente chamados campos de reeducação, na verdade, não passam de campos de concentração com milhares de presos. A repressão do governo comunista contra extremistas islâmicos não serve de justificativa para prender a comunidade inteira, por motivo religioso, mantendo milhões de pessoas em confinamento já por vários anos.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

‘ÍNDIO DO BURACO’

Manhã de sol, café quente e Estadão na mesa. Leio a matéria Último de sua etnia, indígena que vivia sozinho é encontrado morto em Rondônia (28/8, A19) e choro. A manhã ficou triste, o café amargou. Até quando vamos continuar a ler notícias assemelhadas, de violência e morte contra os indígenas? E continuar sabendo que os assassinos estão impunes? Nossa humanidade ficou mais pobre, sombria, morreu com ele uma visão de mundo única que herdou de sua gente morta por invasores, assassinos travestidos de fazendeiros, povo do agronegócio. Clamemos, todos os que têm no peito um coração humano, por justiça, a divina. Quanto à da terra brasilis, além de tardar, talvez nunca chegar, ainda vai tentar culpar a vítima.

Sonia Maria Gonçalves Negri

São Paulo