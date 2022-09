7 de Setembro

Piada

Nenhum empreendimento humano se sustenta sem uma certa dose de cinismo, levando a sua falta absoluta inevitavelmente à melancolia e ao desespero. O grande Nelson Rodrigues já constatava isso quando dizia que “é preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata”. O governo Bolsonaro, no entanto, exagera na dose. Recentemente, o secretário de Comunicação Social da Presidência da República anunciou que haverá a presença de tratores na Esplanada dos Ministérios durante o desfile de 7 de setembro, pelo “trabalho especial” do setor durante a pandemia. Se deixassem o cinismo de lado por meio minuto – só meio minuto –, teriam notado que a falta de uma ambulância, de um rabecão, de um motoboy e de tantos outros que fizeram a diferença durante a tragédia humana será lembrada para sempre como uma piada obscena. Ainda há tempo de não contar a piada.

David Mandelbaum

davidmandelbaum22@gmail.com

São Paulo

*

Eleições 2022

Horário político

Pergunto-me se os que assistem pela TV ou ouvem pelo rádio as entrevistas dos candidatos aos cargos eletivos a serem sufragados nestas eleições se sentem satisfeitos ou gratificados com o que veem e escutam, ou se têm uma atitude semelhante à de torcedores de futebol e acabam votando no mais performático e capaz de fazer as piruetas mais mirabolantes. Considerando a imaturidade e o baixo nível de educação do eleitor brasileiro, a segunda hipótese, infelizmente, tem maior probabilidade de ocorrer. A verdade é que temos, ainda, um longo caminho a percorrer na difícil senda democrática.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

‘Fake news’

Já assisti e até participei de muitas campanhas eleitorais, mas nunca vi tantas mentiras como na propaganda iniciada no dia 26/8. Candidatos e seus propagandistas dizem ao eleitor fatos e coisas que jamais existiram e são facilmente identificáveis como fake news. Uma rápida pesquisa nas notícias de jornais, rádio, TV, revistas e outras fontes informativas é suficiente para desfazer os enganos que os caçadores de votos tentam fazer o eleitor cometer. Convém ao eleitor, portanto, para não ser enganado, verificar o que governantes que buscam a reeleição e ex-governantes prometeram e o que realizaram (de bom e de ruim), e pesquisar até a vida particular dos concorrentes de primeira eleição, que não têm passado político. A biografia do candidato diz mais do que qualquer afirmação de campanha. Não comprem gato por lebre.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

Planos de saúde

‘Rol taxativo’ e realismo

Cumprimento o Estadão por tratar com realismo, no editorial Populismo na saúde (2/9, A16), uma questão que diz respeito a todos os brasileiros: a polêmica em torno do “rol taxativo” fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que foi derrubado pelo Senado. Solidarizando-me e compreendendo os problemas que afetam as famílias que necessitam de atendimentos especiais – e que pela decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça tinham suas necessidades de alguma forma atendidas –, não podemos nos esquecer dos outros mais de 40 milhões de usuários de planos de saúde que poderão, eventualmente, não conseguir arcar com o aumento de custos que essa medida trará. Assim, a derrubada do “rol taxativo” e suas consequências têm de ser integralmente creditadas a estes inconsequentes parlamentares, que, diga-se, têm seus problemas de saúde custeados regiamente por nossos impostos e não sabem o que é depender do SUS.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

São Paulo

‘Big Brother’ paulistano

Com tantas mazelas no Município de São Paulo, a Prefeitura está preocupada com o reconhecimento facial do cidadão e seu rastreamento (Estado, 1/9, A14). Lembro que essa prática não deu certo na Europa nem nos EUA. O munícipe precisa, sim, de segurança física – guardas civis metropolitanos, Polícia Militar, Polícia Civil – em pontos de maior número de ocorrências. Pirotecnia política não salva a vida de ninguém. A pergunta que não quer calar: quem será beneficiado com a instalação de 20 mil “olhos do Grande Irmão”?

João Camargo

inteligencianomundo@hotmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

LEITE DERRAMADO

Para mim, é absolutamente surpreendente que a campanha de Lula da Silva esteja preocupada com a rejeição junto ao público evangélico, que retornou em peso a Jair Bolsonaro, embora houvesse a crença generalizada de que pelo menos a metade dos evangélicos estariam com Lula. Não aconteceu. Tenho dito há muito e muito tempo que a rejeição às esquerdas está associada a um sentimento de perda do sentimento de status quo e não é só entre evangélicos. Não estou inventando isso, são pesquisas universitárias norte-americanas (inclusive professores esquerdistas) que identificaram os motivos pelos quais a extrema direita cresce num país. Eu já falei que Lula precisa de especialistas em psicologia social e marketing político. Marque um almoço com metalúrgicos da Fiat e faça um discurso assim: "As duas melhores coisas que italianos inventaram foram os carros e a macarronada, mas minha esposa Janja é mais bonita que a Sofia Loren". O Brasil é um país miscigenado com mais de 100 milhões de descendentes de imigrantes de todos os lugares, mas as esquerdas fizeram os imigrantes se sentirem criminosos e invasores racistas. E, por outro lado, os tais "estudos de gênero" nas escolas enlouqueceram os pais, pois professores ficam dizendo aos alunos que gênero e orientação sexual são convenções sociais, portanto devem desprezar o que aprendem em casa e na igreja. Agora vocês querem chorar pelo leite derramado, depois de esquerdistas passarem anos e anos falando bobagens? De resto, temos aqui uma situação chamada "deus ex-machina", ou seja, Lula tentando reverter a rejeição através de algum processo sobrenatural.

Júlio Zavack

juliozavack@gmail.com

São José dos Campos

*

VOTO EVANGÉLICO

Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 pois, entre razões já conhecidas, se aproveitou da existência da "bancada da Bíblia", um dos absurdos existentes no Congresso Nacional. Além de não governar e prejudicar a todos – menos a sua família e aliados –, o presidente se aproveita da alienação de milhares de evangélicos pelo país para embarcar noutra aventura, a da reeleição, cujo desfecho é incerto. Quem irá se salvar? Aqueles que sabem que o Estado brasileiro é laico e não misturam religião com política e sabem distinguir as fake news? Ou as pessoas com baixo acesso à educação e cultura em meio a um contexto de pobreza e desigualdade?

Maria Lucia Ruhnke Jorge

mlucia.rjorge@gmail.com

Piracicaba

*

PIX

Fica o benefício da dúvida. Ou alguns membros da família Bolsonaro não ouvem seus assessores ou são mal-assessorados. Um exemplo simples é o uso do Pix na propaganda política. É de conhecimento geral que o Banco Central está constantemente desenvolvendo novos recursos, principalmente na área de Tecnologia da Informação (TI), para facilitar as transações bancárias como um todo, melhorar as relações entre bancos e correntistas, implantar novos sistemas necessários por mudanças na legislação, e outras coisas quejandas. Não me lembro de outro governo que tenha se apropriado ou reivindicado sua iniciativa com tais criações. Não é preciso muito conhecimento de economia ou do sistema bancário brasileiro para deduzir que o expressivo aumento da Selic por parte do atual governo favoreceu bastante os bancos. Por outro lado, o Pix se tornou um instrumento que acelerou o envio e o recebimento de recursos, permitindo o uso até para os mais humildes que nunca tiveram contas bancárias e hoje pagam e recebem valores, ainda que de pequena monta. Levando em conta que a cobrança dos serviços de transferências bancárias sempre foi dispensada para grandes correntistas, a implantação do Pix pouco alterou nos recebimentos das transferências de valores. Sem contar que essa facilidade foi agregada aos empréstimos bancários aumentando as carteiras. Quem realmente se saiu bem com o Pix foi o "crime organizado", que consegue penetrar nos sistemas computacionais, firmar um contrato de empréstimo em nome do correntista e transferir imediatamente para contas de laranjas. Fui um dos "presenteados" e por sorte descobri o golpe no dia seguinte ao falso contrato de financiamento, quando só havia sido transferido por Pix meu limite diário. Fui atendido de forma rápida e eficiente por minha gerente do banco, cancelando o contrato de 72 parcelas mensais. Fiz o boletim de ocorrência correspondente sabendo da dificuldade da polícia na identificação das contas dos favorecidos do golpe, evidentemente protegidas pelo sigilo bancário. Fui ressarcido por meu banco que ou teve cobertura de seguro ou arcou com o prejuízo. Estou bem próximo dos 80 anos e ainda tenho pendências de recebimentos de confiscos do Plano Collor, e seria um absurdo eu me arriscar a entrar com uma ação. Por oportuno, e atualmente lendo e escutando as maiores asneiras, tomo a liberdade de formular uma estúpida possibilidade: com o País à beira do caos econômico, um Orçamento nada factível e um aumento de correntistas bancários, será que seria possível o próximo presidente confiscar via depósitos bancários? Cruz credo!

Carlos Gonçalves de Faria

marshalfaria@hotmail.com

São Paulo

*

CRÉDITO

Eu fiquei estupefato com a notícia de que a famiglia Bolsonaro comprou 51 imóveis à vista. Mas, pensando bem, que banco daria crédito para essa gente? Só pode ser a dinheiro mesmo.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

ESCAMBO

Pelas denúncias a políticos por compra de imóveis com dinheiro vivo com indícios de origem ilícita, talvez voltem ao antigo e eficiente escambo.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

DINHEIRO VIVO

Nessa história envolvendo dinheiro “vivo”, Bolsonaro não é o único a se fazer de “morto”.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

ESCRITURA DE IMÓVEL

A propósito da sugestão do leitor Paulo Tarso J. Santos na carta Corrente Moeda Nacional (Fórum dos Leitores, 2/9), fiz questão de verificar a forma como consta nas escrituras dos imóveis que adquiri de forma lícita e com dinheiro honesto ao longo da vida. Realmente reza somente que foram pagos em “boa e corrente moeda nacional”. Assim, se é praxe dos cartórios nas escritura de compra e venda não informar a forma de pagamento, será que a suspeita levantada pelo UOL sobre os bens adquiridos pela família Bolsonaro não passa de mera presunção? O que é injusto e inaceitável.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

TRISTE FIM

O site registrado como bolsonaro.com.br, que era usado para propaganda e divulgação das ações do presidente, perdeu o domínio para opositores. As fotos e as mensagens são patéticas e causam risos. Afinal, confiar o País em Bolsonaro não poderia ser pior. A turma que se “apoderou” do site – agora derrubado – mostrava Bolsonaro fantasiado de Hitler, dando ordens às vaquinhas de presépio. Triste fim de um presidente que tinha tudo nas mãos, mas preferiu dar de “bandeja” seu cargo ao ex- presidiário. Triste fim de Jair Bolsonaro.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

CINCO POR CENTO

Números do Datafolha mostram Simone Tebet com significativos 5%. Razão dos foguetórios nos redutos da candidata do MDB, até então conhecida como nota de três reais.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

FICHA LIMPA

“Cessem tudo quanto a antiga musa canta que um valor mais alto se alevanta.” Seja bem-vinda, futura presidenta Simone Tebet. O Brasil merece um político com passado e ficha limpa.

Marcos Catap

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

*

CIRO GOMES

A entrevista a William Waack, na CNN, escancarou que Ciro Gomes é o melhor e talvez o único habilitado a tirar este país do atraso de 500 anos em que se encontra. Dominou todos os temas exigidos pelo grande jornalista, inclusive os de não percepção mais popular. Infelizmente, não sei se dará tempo para que cresça e ameace o regime fascista atual, tão cheio de podridões sedimentadas por décadas. Sim, o fascismo fundamentalista autoritário e corrupto necessita ser varrido, e Lula, embora cheio de grandes defeitos, sem garantia de que não irá repetir suas fórmulas do passado, no momento seria a opção mais viável a combater esse regime que aí está, segundo as pesquisas de intenção de voto. Isso em se considerando a falta de crescimento de outras candidaturas, bem como a falta de tempo hábil para tanto. Nada no mundo é perfeito nem é como gostaríamos que fosse, tal como a vitória de Ciro, mas se o Brasil puder avançar do -10 para -5, já seria o avanço possível, já que o +10 não existe de pronto em nenhum lugar.

Flavio Capez

flaviocapez@uol.com.br

São Paulo

*

CRÍTICA X RETALIAÇÃO

Chega às raias do deplorável quando segmentos da mídia escrita, falada e televisada, no uso da liberdade de expressão, utilizam-se dessa pertinente prerrogativa para cunhar imagem negativa sobre um ou outro candidato. Assim procedem em termos desfavoráveis ao candidato Ciro Gomes, adjetivando negativamente chamadas sobre aquele presidenciável. Um procedimento coincidente com aquelas parcelas petistas que confundem crítica com retaliação.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

CHAPA IMBATÍVEL

Se me perguntam em quem votarei para presidente, digo que Ciro ou Tebet. Ela está muito abaixo da possibilidade de se eleger neste pleito. Ele, Ciro, está ainda distante para alcançar os dois que lideram. Mas eleição é uma caixa de surpresas, tudo pode mudar de uma hora para outra. Há um tempo disse aqui mesmo que a chapa imbatível seria Ciro, presidente, Tebet, vice. Pena que as duas legendas não perceberam isso. E vamos voltar para trás com Lula. Mas esperamos nos livrar do chefe do clã das rachadinhas. Muito ruim é o Centrão permanecer dando as cartas no Congresso. É preciso acabar também com a reeleição de deputados, senadores e vereadores. Essa lixeira que é a política brasileira tem que ser descontaminada dos vermes de sempre.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

INVOLUÇÃO

Uma das razões pelas quais a criação explosiva de novos municípios verificada após a promulgação da atual Constituição Federal, em 1988, não conseguiu, na sua maioria, melhorar a vida de seus habitantes é que grande parte das emancipações não foram precedidas por uma análise criteriosa, inclusive de natureza socioeconômica, sobre a conveniência de transformar comunidades, às vezes com porte de bairros, em unidades autônomas capazes de gerar reais benefícios à população. Infelizmente, o que prevaleceu foi o fator político, turbinado por oportunistas da região, que viram no processo um trampolim para voos mais altos, bem ao estilo da classe dos homens públicos no Brasil. O resultado foi um inchaço administrativo provocado por favorecimentos a apaniguados que desembocou em sorvedouro de dinheiro público e indigência, em alguns casos, só aliviada pelo aporte de recursos advindos Fundo de Participação de Municípios (FPM) gerido pelo governo federal, e uma grande frustração da população, que se sentiu enganada ao constatar uma involução que levou quase sempre o recém-criado município a uma situação pior que a que vigorava antes.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

LADY DI E GORBACHEV

A princesa Diana queria ser rainha, e até o filme De Volta para o Futuro II assim previu, conforme notícia estampada na capa do fictício jornal de 2015. O líder soviético Mikhail Gorbachev promoveu talvez a maior mudança da geopolítica mundial, depois da própria constituição da União Soviética após a revolução bolchevique. Ambos representam oposições e concordâncias típicas dos governos e Estados que representaram. Ambos morreram num mesmo e icônico final de agosto, separado por um dia e 25 anos.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas