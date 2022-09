Eleições 2022

Mal menor

Para mudar o olhar na polarização entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro, tenho focado no resultado, e não no agente. Quem causa menos dano? Quem causa mais? O Estadão de 3/9 trouxe dois exemplos cristalinos. Para o acolhimento a mulheres vítimas de violência, só 12% de um ridículo orçamento foi gasto em três anos (A14). E, na Funasa, coach e especialista em cachaça ocupam diretorias e administram R$ 2,9 bilhões destinados à saúde dos brasileiros (A18). E não faltam outros danos, inúmeros, como a merenda escolar, há cinco anos sem reajuste; o meio ambiente, a Amazônia e tudo o que ela engloba; a fome negada; o racismo ampliado e muito mais. Não acaba nunca a lista de danos causados por este governo. Diante disso, a corrupção institucional do Brasil, para mim, é um mal menor. Controlável, se houver decisão política. Já contra esta força descontrolada que destrói tudo, minha única arma é o voto.

Ana Maria Willoweit

Espírito Santo do Pinhal

*

Não é fácil esquecer que houve corrupção no governo Lula. Mas muito mais difícil será esquecer o tamanho do mal que Bolsonaro tem causado ao Brasil, que vai desde o descaso com a pandemia e milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas; o desmonte da educação, ciência e cultura; o estímulo criminoso à aquisição de armas e à violência; a ineficiência governamental, tudo isso somado a uma corrupção sem controle pelos órgãos competentes, como a Procuradoria-Geral da República (PGR), Polícia Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e Receita Federal, com o tal sigilo por um século, orçamento secreto e por aí vai. Se o povo tivesse mais acesso a esse tipo de informação, como acontecia durante a Operação Lava Jato, duvido que Bolsonaro ainda estivesse no poder. Infelizmente Ciro Gomes e Simone Tebet não têm chances de vencer, e só vão facilitar a reeleição do presidente. É desanimador. Mesmo com os erros cometidos, Lula é ainda muitíssimo mais capacitado para governar o País neste contexto de degradação em que nos encontramos, em todos os sentidos. Sem jamais ter sido petista, nunca estive tão segura disso.

Eliana França Leme

Campinas

*

Mão no vespeiro

No debate entre presidenciáveis da Band, em 28/8, presumo que, por não ter o que falar dos feitos de seu governo, o presidente Bolsonaro resolveu colocar suas mãos no vespeiro chamando o ex-presidente Lula de corrupto e ladrão. Como na vida tudo tem suas causas e efeitos, não demorou nem uma semana para as suspeitas de irregularidades envolvendo seu nome pipocarem por todos os lados. E agora, Jair?

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

*

À vista

A respeito da compra de imóveis em dinheiro vivo, nosso mandatário rebateu: “Qual o problema?”. Ora, problema nenhum, senhor presidente, desde que o dinheiro seja fruto de seu trabalho e declarado ao Fisco, como fazemos todos nós, mortais contribuintes. Fugir das vias normais de pagamento através da rede bancária é querer escamotear a operação, 51 vezes.

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

*

‘A paz de Deus’

Sobre a notícia do fiel baleado em uma igreja de Goiânia por discordar das falas do pastor que pregava voto contra a esquerda (Estado, 3/9, A2), diariamente preciso lembrar a meus parentes da Congregação Cristã no Brasil sobre o Jesus histórico, que era pacifista e lutava contra as injustiças e a favor dos excluídos. Nos anos 1990, a congregação desaconselhava ver TV, e agora adere ao celular que, com suas fake news, faz a cabeça dos fiéis. Meus parentes aderiram à cultura armamentista, mas falam “a paz de Deus” mecanicamente o dia todo, mostrando a distância entre discurso e prática. Tenho a impressão de que o Jesus que eles dizem seguir não é o bíblico. Para ser cristão não basta a fé, tem que ter conhecimento histórico.

Eliel Queiroz Barros

Santo André

*

Parece que já estamos colhendo os frutos do “liberou geral” para compra de armas de fogo feita pelo presidente Bolsonaro. As pessoas estão se matando por motivos fúteis e desequilíbrios emocionais. O Brasil está se tornando também o país do crime organizado. É muito retrocesso em tão pouco tempo.

Luiz Frid

São Paulo

*

CRISTINA KIRCHNER

A democracia latino-americana encontra-se numa encruzilhada política. Há diversas camadas interpretativas diante do ocorrido contra a vice-presidente Cristina Kirchner, após o Ministério Público da Argentina pedir 12 anos de prisão por corrupção. De um lado, não se pode criminalizar a hermenêutica do Poder Judiciário. Do outro lado, há uma defesa de que existe lawfare contra os mandatários de esquerda da região por razões políticas. As posições irreconciliáveis são agravadas pela polarização ideológica, com forte influência das diversas mídias, e ganham contornos ainda mais dramáticos pelos componentes da chance de atirar (acaso) versus não se ferir (providência divina) diante do atentado. O Estado pode aplicar a pena capital por corrupção (China comunista) versus o indivíduo (neonazista) perpetrar um atentado com esse mesmo objetivo. Finalmente, o político mesmo sob suspeição poderia considerar-se absolvido pelas urnas ao ganhar o pleito com os votos da maioria dos eleitores.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

*

UM ATENTADO NA ARGENTINA

De repente as TVs deram a notícia vinda da Argentina de que um brasileiro tentou matar Cristina Kirchner, a vice-presidente do país. De imediato houve aqui uma ideia espalhada pelos petistas de que esse fato poderia inspirar problemas no Brasil dada a proximidade da data de votação. O presidente Bolsonaro errou na forma com que tratou o assunto, pois mesmo não simpatizando com o governo argentino, por uma questão diplomática teria que emitir um comunicado lamentando o atentado e desejando que o país supere essa ocorrência. Passados os primeiros momentos, somos informados de que o pistoleiro é filho de pai chileno e mãe argentina, apenas nasceu aqui e foi com eles para aquele país com seis anos de idade, portanto nada tinha de brasileiro a não ser um registro de nascimento. Diferentemente de Bolsonaro, Lula fez declarações a respeito de Cristina Kirchner a considerando uma pessoa política excepcional, mas esquecido de que ela responde inquérito na justiça argentina por suspeita de corrupção. Daí se entende a simpatia de Lula pela “companheira” esquerdista.

Laércio Zanini

Garça

*

MILAGRE ARGENTINO

A arma que dispararia contra Cristina Kirchner falhou. Ainda bem. Embora a política argentina seja um câncer para sua nação, tal ato de covarde violência é imperdoável. Mas, presunçosos que são, provavelmente os argentinos atribuirão a falha a um milagre do falecido Maradona. E vão pedir sua canonização.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

FORA DE FOCO

Muito conveniente e pitoresco esse atentado contra a Cristina Kirchner, com revólver com balas de festim e inoperante. Qual era o intuito desse indivíduo? A consequência é clara: tirar do foco a sentença de condenação da eventual vítima.

João Ernesto Varallo

São Paulo

*

TANGO ARGENTINO

Antes, com a guerra das Malvinas. Agora, o atentado de Cristina. Isso dá rima. Pode não dar um tango, mas nem precisa. Disfarçando o descalabro perene, o populismo faz a Argentina dançar sem música.

A. Fernandes

São Paulo

*

TEATRO DE ATENTADOS

Uma facada elegeu Bolsonaro, como um tiro, que não saiu, vai eleger Cristina Kirchner na Argentina. Nenhum dos dois atentados foi armação, mas, se a moda pega, vamos ter um teatro de atentados nas próximas eleições na America Latina, muito chegada a dramalhões novelescos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

DESPERDÍCIO DE DINHEIRO

Alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro decidiram fazer um jejum de um mês pela reeleição. Num país que tem milhões de miseráveis, alguns fanáticos continuam fazendo gracinha com a falta de alimentação. É lamentável a baixaria observada nessa época de campanhas eleitorais. O dinheiro destinado ao Fundo Eleitoral poderia garantir R$ 600 para quase 10 milhões de brasileiros, por exemplo. No entanto, os candidatos estão gastando dinheiro com jatinhos, bandeiras, santinhos e toda a parafernália envolvida nas campanhas. Esse deplorável desperdício do dinheiro público precisa acabar.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

*

CELULAR COM MESÁRIO

Será que os nossos deuses de toga deixarão os seus celulares com o mesário ou essa lei foi feita somente para os mortais cidadãos pagadores de impostos?

Emerson Luiz Cury

Itu

*

JUSTIÇA ATRASADA

O editorial Justiça atrasada não é justiça (Estado, 3/9, A3) comenta um dos sérios problemas que afligem os brasileiros que procuram na Justiça os reparos de danos sofridos das mais diversas situações, sejam na esfera criminal ou civil. O seu sistema, ilógico e moroso, faz com que, não raro, a vítima faleça antes de ter o seu caso resolvido. Vítima de quatro decisões ilegais na esfera administrativa, ocorridas entre 1988 e 1995, esperei décadas para receber apenas dois precatórios alimentares, sendo que os dois restantes ainda estão sem prazo previsto para os pagamentos. Já os políticos que cometem tais ilícitos continuam as suas carreiras, isentos de ressarcir o erário pelos prejuízos que causaram. Sim, pois, fato jamais comentado pela imprensa, tais processos duram décadas, utilizando a mão de obra dos procuradores, despesas judiciais, ressarcimentos com juros e correção monetária, onerando a administração pública, indevidamente. Tal expediente é muito utilizado pelo chefe do Executivo de plantão, exatamente por saber da lerdeza do nosso Judiciário, tendo a certeza de que não caberá a ele pagar os prejuízos de seu ato. Pior ainda são os casos dos imóveis, moradias dos seus donos, desapropriados, para as realizações de obras públicas. Muitas levam décadas para serem realizadas, ou mesmo iniciadas, mas seus proprietários são prejudicados de imediato. Por fim, cumpre destacar, por necessário, a estranha prerrogativa dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de pedirem vista de determinado processo, sem que tenham prazo máximo estipulado para a sua devolução.

Gilberto Pacini

São Paulo

*

INJUSTIÇA QUALIFICADA

Como bem sabido, o nosso Judiciário é o mais caro e o mais lento do mundo, sendo sua ineficiência uma característica bem explorada pelos advogados. Afinal, um festival de recursos protelatórios é colocado à disposição para a alegria dos advogados. O editorial Justiça atrasada não é justiça mostra com destaque os números dessa tragédia, bem como o oportuno registro de que Rui Barbosa, um século atrás, já dizia: Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Ao longo de um século, infelizmente as coisas só pioraram. Um país com tantas limitações de recursos para educação, saúde e segurança não merece esse escárnio.

José Elias Laier

São Carlos

*

MALES ATUAIS DA JUSTIÇA

Absolutamente procedentes as críticas, como sempre respeitosas, deste jornal à Justiça brasileira, principalmente ao compará-la às dos demais países. Duas observações: uma em duas pessoas judicializa conflitos porquanto as agências reguladoras servem aos dirigentes e não aos consumidores. Uma única pena severa e exemplar poderia modificar muitos procedimentos desrespeitosos aos direitos do povo, reduzindo a litigiosidade absurda. Por outro lado, é certo que duas instâncias bastariam. Isso se a segunda não fosse, como é possível constatar diariamente, uma outra instância monocrática, a do relator, que todos acompanham invariavelmente, ainda que ele decida contrariamente à tese de Galileu Galilei.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

*

MOROSIDADE DA JUSTIÇA.

A morosidade da Justiça desgosta não só os advogados e partes litigantes, mas também aqueles que são apenas ouvintes e observadores, e que sabem poder precisar dela um dia. Falta de verbas para seu aperfeiçoamento não é, porque a Justiça brasileira tem bem mais recursos financeiros que a França, Inglaterra, Itália e outros países. Também falta de dispositivos legais determinantes de eficiência e agilidade não é, porque os códigos processuais estabelecem prazos para os magistrados cumprirem seus atos, ficando eles sujeitos às punições eventuais da respectiva Corregedoria de Justiça. O que falta então para que tenhamos um Poder Judiciário mais ágil e eficiente? Falta, em especial, a redução de tarefas (ações) para cada magistrado, restringindo a legislação o desejo de procurar e de se servir da Justiça, com delimitação expressa de casos possíveis de serem satisfeitos pelo Judiciário. Ainda, em sequência, faltam punições efetivas e prejudiciais às carreiras dos magistrados não diligentes e operosos, para que se saiba que o trabalho do magistrado é impostergável, necessário e sujeito a prazos. Por fim, o espírito de corpo precisa ficar ausente nas ocasiões punitivas, o que não é fácil e difícil de não ser praticado. Resta mesmo, como recurso imprescindível, que a figura do magistrado, após a escolha, seja bem esculpida e isentada da imperiosidade que lhe atribuem costumeiramente. Ser magistrado é uma tarefa nobre, mas sujeita às contingências normais de todo trabalho na sociedade.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

*

PODER SUBORDINADO

Ao contrário do que prega a Constituição, não existe independência entre os Poderes, a Justiça está cada vez mais subordinada ao Poder Executivo, mais precisamente ao presidente da República. Não é possível imaginar que o presidente da República nomeie os juízes do STF, o procurador-geral da República, os chefes das Forças Armadas e das polícias, só um néscio pode esperar um julgamento justo do presidente da República nessas condições. De todos os crimes cometidos no País os que mais se destacam e mais danos trazem à população são os crimes praticados pelos políticos e essa casta se tornou imune à justiça. Não será com arbitragens e outras medidas paliativas que o Brasil vai sair da lama do terceiro mundo no quesito Justiça.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

GRANDES IMPACTOS

Com relação ao artigo escrito por Adriano Pires (O agro e a energia, 3/9, B2), concordo plenamente que o desenvolvimento do agro é fundamental para o País e que a disponibilidade de energia elétrica de qualidade para seu desenvolvimento é fundamental, porém não concordo que a construção de gasodutos seja a solução. Hoje a diversidade de fontes é gigantesca e a viabilidade do uso de solar em conjunto com baterias tem se tornado uma alternativa viável e de muito menor impacto para essa aplicação. A geração distribuída deve sempre ser considerada antes de grandes projetos com grandes impactos.

Sergio Jacobsen

São Paulo

*

FORMADOR DE OPINIÃO

Excepcional o artigo de Adriano Pires deste sábado, 3/9. Parabéns também ao Estadão, pela criteriosa escolha de seus colaboradores, na verdade formadores de nossas ideias e opiniões.

César Eduardo Jacob

São Paulo