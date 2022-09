Sete de Setembro

Independência ou morte?

Amanhã o Brasil comemora sua Independência, que significa liberdade, autonomia, autodeterminação, ausência de subordinação, prosperidade. Passaram-se 200 anos, e uma pergunta ainda ecoa às margens do Ipiranga: cadê a liberdade e autonomia do povo brasileiro? Temos uma Previdência Social quebrada, saúde e educação públicas precárias e juros abusivos. E, como se não bastasse tudo isso, trabalhamos cinco meses de um ano somente para arcar com impostos.

Rosângela Lopes

rosanlopes47@gmail.com

Sorocaba

*

Medo

Com 83 anos vividos, não consigo me esquecer de estar montado no pescoço do meu pai para assistir, no Vale do Anhangabaú, a uma parada de 7 de Setembro. Era uma festa popular, uma verdadeira comemoração patriótica, com o povão aplaudindo ali, na beira da calçada, vendo os soldados passarem ostentando as bandeiras de seus batalhões e, muito mais importante, a bandeira brasileira. Criança, eu sentia arrepios de patriotismo presenciando aquele desfile, que sempre transcorria em paz. Com o passar dos anos, na Avenida Tiradentes o desfile passou de exclusivamente militar a ser um evento também cívico, com a participação de escolas e setores da sociedade. Hoje, este vovô octogenário sente enorme diferença na comemoração da Independência, transformada em comício político. Sente saudade do pescoço do pai e da paz que havia entre todos, da certeza de saber o que se comemorava ali. Mas sente, também, com enorme surpresa, uma sensação nova na aproximação desta data: medo. É muito estranho sentir medo do 7 de Setembro, do que poderá acontecer. Tomara que eu esteja errado.

Ruy Carlos Silveira Crescenti

ruycarlos39@uol.com.br

Águas de São Pedro

*

Eleição presidencial

Ação controlada

Há temas que ameaçam os votos já conquistados pelo presidente Jair Bolsonaro: por exemplo, a pandemia, a relação com o Centrão e a corrupção no seu governo. Ao ser confrontado com a realidade desses temas, ele atira duas pedras misóginas e problema resolvido, serpentes encantadas por 72 horas. Como pode, depois de 2020 e de 2021, um debate presidencial ter a misoginia como tema central? Quem planejou as ações do presidente para o primeiro debate na TV entre os candidatos à Presidência não é nada tresloucado, muito ao contrário, mostra uso refinado de estratégia. Controlou a ação. A guerra poderia ter sido perdida ali, naquela batalha, mas os 30% das intenções de voto foram muito bem protegidos. Missão cumprida.

George Paulus

georgepaulus@gmail.com

São Paulo

*

América Latina

Devoção aos mitos

Após ler a reportagem Sob o comando de Daniel Ortega, Nicarágua mergulha no totalitarismo (4/9, A12), percebi que aparelhamento da Justiça, luta contra a imprensa livre e manobras para continuar no poder usando a via democrática não são atitudes exclusivas de grupos e candidatos de esquerda. No Brasil hoje governado pela direita vemos as mesmas ações, disfarçadas de “luta contra o comunismo e defesa da família”. O problema é a população deixar-se seduzir pelos mitos de esquerda e de direita. Cabe à imprensa dar um choque de realidade na população para que ela seja devota, sim, das instituições e de seu papel na manutenção da liberdade democrática.

Roberta Melissa Oliveira Sales

ro2011melissa@gmail.com

São Paulo

*

Plebiscito no Chile

Feliz e acertada a rejeição majoritária à nova Constituição no Chile, e há de reconhecer a atitude madura e digna do presidente Boric ao aceitar a vontade popular. Por outro lado, o presidente colombiano, Gustavo Petro, não respeitou a “autodeterminação” do povo chileno e cometeu um reducionismo falacioso ao dizer que Pinochet “reviveu”. Por mais que seja desagradável preservar de certa forma o legado do ex-ditador, a proposta votada no domingo foi desvirtuada por lideranças radicais de esquerda e embarcaria o país numa aventura retardatária e caótica. Parabéns aos nossos vizinhos, prevaleceu o bom senso.

Luca Dornelles

luca.carrard@gmail.com

Brasília

*

Correção

No artigo Forças Armadas subordinadas ao poder político (3/9, A6), o presidente Marechal Hermes da Fonseca era sobrinho de Deodoro da Fonseca, e não de Floriano Peixoto, como informado.

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PISO DA ENFERMAGEM

A celeuma sobre o piso da enfermagem expõe a gigantesca falta de eficiência do setor de saúde brasileiro e a patética política de reembolso do Sistema Único de Saúde (SUS) aos hospitais privados. Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que deve ter uma estrela de cinco pontas tatuada no lado esquerdo do peito, seguiu a cartilha da composição da Corte e meteu a caneta onde não deveria (Barroso suspende lei de piso da enfermagem, 5/9, B4). Desde quando a discussão sobre o piso salarial de uma categoria passou a ser assunto constitucional?

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

IMPACTO DO REAJUSTE

Como obra de um Congresso e de um presidente irresponsável, foi aprovado em meio ao caos financeiro dos hospitais, principalmente filantrópicos e Santas Casas, o piso salarial da enfermagem. Sem desmerecer que essa nobre categoria deva ter salário melhores, sensato foi o ministro do STF Luís Roberto Barroso, que, a pedido da entidade que congrega o setor hospitalar público e privado do País, decidiu suspender por 60 dias o pagamento do piso. E pede dados sobre o impacto nos custos no atendimento hospitalar, porque os 1.824 hospitais filantrópicos e Santas Casas, que atendem mais de 60% dos pacientes, vivem pendurados por empréstimos nos bancos, já que governos que se sucedem há 15 anos não reajustam a tabela do SUS. E, se tiverem de pagar esse piso de R$ 4.750, mais de 20 mil leitos serão desativados nos hospitais, seguidos de 83 mil demissões pelo País. O impacto desse reajuste será de R$ 6,3 bilhões para os hospitais, ou 30% dos R$ 19 bilhões liberados como acordados com Bolsonaro para o inconstitucional e indigesto orçamento secreto. Se tivéssemos um presidente digno do cargo que ocupa e um Congresso preocupado com a Nação, esses R$ 19 bilhões deveriam ser destinados ao SUS para salvar a vida de milhares de brasileiros.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

BANHO SEM SABONETE

Em meio à grave crise financeira que o País vive, com desemprego e inflação nas alturas, causa espécie o estudo da consultoria Kantar, que revelou que o expressivo aumento dos itens de higiene pessoal tem obrigado parcela da população das classes D e E a abrir mão do uso de sabonete no segundo banho diário, agora tomado apenas com água (Estado, 4/9, B1. Diante do aumento do preço de nada menos que 27,97% do sabonete nosso de cada dia nos últimos 12 meses, o jeito é se lavar apenas com as mãos. A que ponto chegamos.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PAÍS BOMBANDO

Para o governo Bolsonaro, especialmente o ministro Paulo Guedes, o País está bombando. Com mais de 30 milhões de pessoas passando fome e 100 milhões em situação de insegurança alimentar, qualquer pessoa normal, não precisa ser especialista, sabe que o Brasil está numa situação muito difícil. Sem contar as diárias tentativas de golpe.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

CREDIBILIDADE DOS POLÍTICOS

Interessantes, as posturas políticas tanto de Bolsonaro como de Lula. Dependendo das circunstâncias e dos interesses, elas mudam ou sofrem adaptações, a exemplo de Lula quando o tema é corrupção. Quando se trata de Bolsonaro, a situação econômica do País pode ser boa ou má, dependendo do interesse momentâneo da afirmação. Portanto, a credibilidade nos políticos está na razão direta de seus interesses e inversamente proporcional aos interesses nacionais.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

SUBMISSÃO FEMININA

“Casamento é submissão. Não se engane, nenhuma mulher é insubmissa, independente e livre”, disse Heloísa Bolsonaro, mulher de Eduardo, deputado federal e filho do presidente da República. Casamento perfeito, o deles, não? Tanto esforço das mulheres, para depois ouvirmos uma coisa dessas. Dá-lhe retrocesso! Contando os dias…

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

INVEJA DE MORO

É vergonhosa a perseguição da Justiça Eleitoral ao candidato Sergio Moro, ex-juiz da Lava Jato (Justiça apreende material de campanha no apartamento de Moro, 4/9, A9). Tantos crimes mais graves, como entrega de cestas básicas, campanha antecipada, caixa dois, etc., e nada disso enseja busca e apreensão ou a cassação dos candidatos. Por que tanto ódio ao único juiz que tentou colocar um basta na corrupção em nosso país? Inveja ou conivência?

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

LIMPEZA POLÍTICA

A tentativa de intimidar o candidato ao Senado Sergio Moro, fazendo busca e apreensão em seu apartamento, mostra que os partidos de esquerda têm dificuldade para aceitar que pessoas com pensamentos diferentes busquem se candidatar. Mas não fica só na tentativa, é também uma inveja, pois gente preparada chegando naquela Casa vai abalar a estrutura retrógrada e ultrapassada que cheira a mofo. Podem tentar, mas em outubro vamos limpar o lixo que se instalou em Brasília.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

PODER JUDICIÁRIO

Comparar o ativismo judicial, porque o Parlamento não cumpre sua função de fiscalizar o Executivo, com os atos da ditadura militar é leviandade ou oportunismo execrável de J. R. Guzzo (De volta ao AI-5, 4/9, A8). Ou ambos. O jornalista parece se esquecer do chumbo grosso que caiu sobre nossas cabeças naquele triste período. Há falhas jurídicas no momento, mas o Poder Judiciário está tentando salvar a democracia, coisa que o mandatário-mor quer ver destruída e o Legislativo, de licença sabática, é conivente apenas para se reeleger.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

CHILE

A Constituição de 1980 continua sendo socialmente insustentável por não prover à sociedade chilena o mínimo básico do ponto de vista da educação, da saúde, da previdência e do saneamento (principalmente no acesso à água). A Constituição de 2022 seria fiscalmente insustentável por não indicar as fontes de financiamento para a implantação da universalização de um Estado de bem-estar social e a criação de vários órgãos reguladores nacionais. A encruzilhada política do Chile, ao retornar ao grave impasse de um país fraturado e com falta de consenso, provocará a necessidade de reformar a Carta Magna vigente. A vitória do “não” enfraquece o governo do presidente Gabriel Boric e indica que houve uma ampla coalizão contra temas relevantes como o estabelecimento de um Estado plurinacional (autonomia dos territórios indígenas), a nacionalização dos recursos naturais, o fim do Senado (substituído por uma Câmara das Regiões), a possibilidade de reeleição para o atual mandatário, a legalização do aborto e do suicídio assistido que, nos dois últimos casos, dependeriam de regulamentação em lei.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

DUAS LIÇÕES

O Chile acaba de passar duas lições muito significativas ao Brasil e ao mundo. A classe dominante (milionários e bilionários), na defesa da extrema concentração de renda e da desigualdade social, possuem uma metralhadora giratória de desinformação que pode aniquilar qualquer rejeição ao seu domínio: as fakes news das redes sociais ajustadas com as mídias corporativas. A segunda lição é que toda e qualquer oposição precisa se ater a um programa mínimo básico da realidade: combater a fome e o desemprego. No Brasil, o antipetismo inclui a corrupção que não pode ser descartada dessa guerra. Defender e atacar. Qualquer outro projeto de reforma ou reconstrução nacional precisa aguardar o veredito das urnas e a correlação de forças. Agora é: fora, Bolsonaro; e volta, Lula, com Congresso de esquerda e amigo.

Antonio Negrão de Sá

negraosa1@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

CAMUFLAGEM

Bolsonaro vai gastar mais do que o triplo com desfile de 7 de Setembro em Brasília que em 2019 (Estado, 5/9). Óbvio: R$ 971 mil em fogos de artifício para camuflar as sucatas do Exército do Brasil.

Vanderlei Pereira de Jesus

pvanderlei@hotmail.com

São Paulo

*

UMA GRANDE FARSA

Um ato de fundamental soberania estatal, como o praticado pelo príncipe regente do Brasil dom Pedro I, que teve a altivez de desfazer os laços que nos faziam subservientes da Corte metrópole de que era filho, pelo qual conquistamos liberdade política e autodeterminação, não pode ser apropriado por militares que, de resto, não coadjuvaram à libertação. Tampouco por um capitão da reserva, levado ao poder equivocada e desastradamente por nosso povo, depois de dois séculos. E exibindo as forças militares atuais como se fossem apoiadoras à sua reeleição. Se vivemos no momento do que se deliberou chamar de "fake news", o que se fará neste 7 de Setembro é muito mais grave, uma grande farsa. O filósofo Karl Marx teve razão no ponto em que abre seu conhecido O 18 de Brumário de Luís Bonaparte: “A história se repete por duas vezes: a primeira como tragédia, a segunda como comédia”.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

CAMINHO QUE NÃO TERMINOU

A história é clara: no dia 7 de setembro de 1821 foi decretada a independência do Brasil do jugo de Portugal. Só que o Brasil só se tornaria uma república tal qual é hoje com separação nítida dos três Poderes, em 1888. Nesse intervalo, o País foi governado por dois imperadores. Quando Jair Bolsonaro evoca essa data como sendo representativa da conquista da liberdade, sabe muito bem a ladainha que profere. A liberdade individual só seria conquistada a partir da proclamação da República, com inúmeros calços e percalços no meio de um caminho que ainda não terminou. Bolsonaro despreza a liberdade. Se dependesse dele, não haveria República alguma.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

CADETES, PANQUECAS, INTELECTUAIS

Deveras interessante, o C2 do último domingo. Milton Hatoun, Leandro Karnal, Sérgio Augusto e o imortal José Murilo de Carvalho, este em entrevista, compareceram com ideias e revelações ensejadoras de reflexão. O pertinente questionamento de Hatoun sobre o que os cadetes leem na sua formação (De volta às vidas secas, 4/9, C9) fez-me pensar na minha já longínqua docência na Academia da Força Aérea, quando, entre outros, inclusive ficção, trabalhamos com Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Retrato do Brasil, de Paulo Prado, O Caráter Nacional Brasileiro, de Dante Moreira Leite, Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Debates com essa qualidade levam-nos a digerir com boa vontade não só o azedume de José Murilo, mas também as panquecas da primeira página e a generosidade de Karnal, na última, ao afirmar que Lula foi “inocentado de muitos processos”.

Joaquim Quintino Filho

jqf@terra.com.br

Pirassunuga