O ato de 7 de setembro de 1822 traduziu e normalizou uma ideia, um sentimento que há muito existia em nossa terra de fato, se não de direito. Voltando de uma excursão a Santos, num final de tarde, o jovem dom Pedro recebeu correspondência enviada do Rio de Janeiro pela princesa Leopoldina e por José Bonifácio sobre as notícias vindas de Portugal e bradou “Independência ou morte!”. Deixando o Ipiranga, entrou em São Paulo pela Rua da Glória e foi aclamado imperador à noite, no teatro. Decorridos 200 anos daquela singela cena, celebramos nesta data a emancipação da qual resultaram para os brasileiros os direitos, responsabilidades e deveres de cidadãos. O ato de 7 de Setembro sempre foi grandioso e simbólico do melhor do nosso país.

Projeto de nação

Aula magna de História do Brasil nos proporcionou a entrevista com o historiador José Murilo de Carvalho no caderno Aliás do Estadão de 4/9 (C4 e C5): ‘Nosso projeto de nação faz 200 anos e não se realiza’. Sobre como nós, brasileiros, “destruímos nosso paraíso terrestre” em 522 anos de invasão e 200 de Independência; a total insensatez como desenvolvemos um modelo de vida antinatureza. Este testemunho, de um de nossos mais lúcidos intelectuais, deveria ser incorporado ao currículo escolar e universitário de nosso povo, alienado e predador de seu lar natural. O Brasil sofre de Alzheimer em relação ao passado. Carpe diem (aproveite o momento) quanto ao presente, e o futuro fica ao deus dará, é como José Murilo de Carvalho vê o comportamento do brasileiro em relação à vida e ao Brasil. Somos um país sem projeto de nação.

Museu do Ipiranga

Como paulistano, agradeço ao empresário, prefeito e governador João Doria e a suas equipes pelo maravilhoso trabalho na recuperação e reabertura do novo Museu do Ipiranga, nesta comemoração do Bicentenário da Independência. Sem a visão empresarial e a gestão pública da época, nada teria ocorrido. A depender do governo federal, os tanques soltando fumaça estariam hoje passando pelas ruas do Ipiranga e o museu estaria abandonado.

A reinauguração do Museu do Ipiranga é o grande fato do Bicentenário da Independência, fruto de abnegados pesquisadores da Universidade de São Paulo que convenceram o poder público da necessidade de tal preservação e restauração. Mas os ventos golpistas continuam a soprar, ainda mais com a estagnação do despresidente nas pesquisas de intenção de voto. E o que seria uma festa histórica e democrática pode se transformar em outra setembrada.

Comício no RJ

Bolsonaro utiliza ações militares para reforçar ato eleitoral no 7 de Setembro (Estado, 4/9, A6). Usar o Dia da Independência como instrumento de campanha e com recursos do Estado configura qual crime(s)?

A última diatribe

Quem sabe a última diatribe do presidente. A seres como Bolsonaro, após seu 7 de setembro de farsa e alegorias, nada mais restará, se não a precisa estrofe de Jorge Luiz Borges: “‘Não voltarás a ver a clara lua. / Já esgotaste a inalterável / soma de vezes que te dá o destino. / Inútil abrir todas as janelas / do mundo. / É tarde. / Não a encontrarás.’” / Vivemos descobrindo e esquecendo / esse suave hábito da noite. / Olha-a bem. / Quem sabe seja a última.

1822-2022

Neste histórico 7 de Setembro do Bicentenário da Independência, o Brasil grita em alto e bom som: democracia ou morte!

Brasileiros endividados

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de brasileiros endividados atingiu 79% do total de famílias no País. É assustador! E bolsonaristas (não endividados) esbanjarão, neste 7 de setembro, dinheiro com viagens, refeições e pernoites para demonstrar gratidão ao capitão comandante. Inacreditável.

LIMPEZA DA PÁTRIA

Como comemorar os 200 anos da Independência do Brasil se ainda nos sentimos subjugados por uma democracia tão falha, que causa enorme desigualdade social e aceita que a insensibilidade dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário conceda aumentos abusivos em seus próprios salários – diante do insuficiente salário mínimo, do desemprego e da fome de inúmeros brasileiros? Como comemorar se o nosso sistema desrespeita a voz soberana do povo – como na Lei da Ficha Limpa; financia campanhas eleitorais com dinheiro público; aceita um indecente orçamento secreto e candidatos à Presidência que já se demonstraram nocivos na administração do nosso País e se comprovaram antidemocráticos – dando apoio a regimes ditatoriais ou em atitudes, declarações, desrespeito às instituições e com projetos contra a liberdade de imprensa? Como comemorar a liberdade num sistema que mantém o voto obrigatório; aceita injustiças jurídicas por motivos insignificantes – como as que ignoraram o montante significativo do dinheiro roubado devolvido; que permite que um candidato indesejado seja eleito por meio das sobras de votos de outro e que seja empossado um senador suplente sem voto algum? Como seria bom se os mesmos homens de bem que, em 11/8 levantaram milhares de vozes numa bonita manifestação pelo sistema democrático, também levantassem suas vozes quando são ignorados os cinco princípios democráticos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – que por coincidência formam a palavra “Limpe”. Sem motivos para comemorar, ainda podemos alimentar a esperança de limpar a nossa pátria com o poder que o voto nos dá.

FEROMÔNIO DO ÓDIO

Formigas expelem feromônio – substância química marcadora de trilha – e, através dele, se comunicam entre si, indicando, por exemplo, o caminho para uma fonte de alimento. Quando uma formiga se desvia da trilha original, criando uma trilha paralela, leva suas seguidoras a entrarem num "loop", ou seja, um vórtice giratório, que resulta em morte por desorientação. Essa falha no comportamento de insetos se assemelha ao que ocorre quando uma pessoa errática leva uma multidão inteira ao descontrole, formando uma turba. Se extremistas nas celebrações do 7 de Setembro liberarem o "feromônio do ódio", levando outros a segui-los, certamente "vórtices de morte" tomarão conta das ruas e praças do Brasil. E, em Brasília, há uma sinistra torcida por isso.

VERDADEIRA INDEPENDÊNCIA

Sete de Setembro de 1822, quando, às margens do Rio Ipiranga, dom Pedro, empunhando sua espada, deu o grito da Independência. Passaram-se dois séculos e, para grande parte da população brasileira, a independência tão sonhada ainda não chegou. Para aqueles que vivem nas ruas, não só em São Paulo, como também nas grandes cidades brasileiras, continuam sonhando com a independência da casa própria e um prato de comida. Oxalá que, entre dezenas de candidatos que aparecem todos os dias com promessas que irão transformar a vida de muita gente, pelo menos parte deles faça algo para diminuir o sofrimento de tantos brasileiros que hoje vivem na penúria.

SEM SOLUÇÃO

Você, eleitor consciente, acha realmente que Lula e Bolsonaro estão preocupados com os miseráveis que vagueiam pelas ruas deste país riquíssimo? Neste momento estou presenciando uma mulher e o filho procurarem no lixo o que comer. Essa corja política tem que ser eliminada. Chega de hipocrisia. Gostem ou não, o Brasil não tem solução, essa é a realidade.

BICENTENÁRIO

O Estadão publicou uma excelente matéria que certamente deixou muita gente com dúvida sobre o conteúdo das respostas do acadêmico José Murilo de Carvalho sobre o bicentenário da Independência (Nosso projeto de nação faz 200 anos e não se realiza, 4/9, C4). A mim não causou nenhuma dúvida, pois meus pensamentos batem com as respostas do autor da corajosa, autêntica e esclarecedora entrevista, que deve ser amplamente divulgada. Infelizmente a história do Brasil sobre o assunto deixou muitas dúvidas e falhas em suas publicações. Parabéns ao editor do Aliás pela divulgação da veracidade dos acontecimentos "nebulosos" do passado.

CHANCE À ESPERANÇA

Como bibliotecária escolar, tenho experiência em trazer, para a rotina da biblioteca, programas voltados ao uso ético e criativo da informação como ferramenta para a solução de problemas. Objetivo? Educar cidadãos responsáveis, com senso crítico e opiniões embasadas em fontes confiáveis. Uma ideia que poderia, se universalmente adotada, contribuir imenso para agregar valor à educação brasileira. A considerar a afirmação de que uma boa pergunta pode mudar o mundo, trago aqui algumas perguntas que me causam indignação e perplexidade. Tenho acompanhado as entrevistas, debates e avaliação da mídia sobre as pesquisas e falas dos presidenciáveis. A disputa polarizada entre os dois políticos que querem mostrar mais do mesmo toma todo o espaço disponível na mídia. Pergunta n.º 1: por que não deixar que digladiem-se com xingamentos, agressões ou sorrisos amarelos? Para tentar esconder os rabos presos? A pergunta com a qual Lula respondeu a Bolsonaro quando confrontado sobre corrupção – “Qual a diferença entre mensalão e orçamento secreto?” – é de arrepiar os cabelos pela explícita anuência à corrupção e, ao mesmo tempo, tentativa de safar-se de uma acusação sobre a própria. Será que enlouquecemos? Quem aqui está interessado em saber sobre as estratégias que Lula e Bolsonaro adotarão para tentar disfarçar a mancha da corrupção em seus currículos? Pergunta n.º 2: por que, neste último mês de campanha, não voltar o foco para Simone Tebet e Ciro Gomes que, nas entrevistas e debates, saíram-se melhor que Lula e Bolsonaro, com suas propostas mofadas? Afinal, eles têm ficha limpa, pensamento articulado, proposta de transparência, atenção aos problemas sociais, à educação e à saúde. Para que tudo isso aconteça, por óbvio, é preciso acabar com a corrupção, as benesses, etc. Estamos cansados de saber e de não sair do lugar. Pergunta n.º 3: por que insistir em querer mais do mesmo sabendo que estamos indo para o buraco? Calamidade pública a ser eventualmente continuada em 2023 e outras aberrações. A mudança é necessária e urgente. Chega de falta de opção, condenados sempre a escolher entre o ruim e o menos ruim. O Brasil merece o melhor; todos os brasileiros merecem. Na corrida contra o tempo é preciso que a mídia dê uma chance à esperança.

AMEAÇA À DEMOCRACIA

A verdadeira independência do Brasil dar-se-á em 2 de outubro, quando o País se libertará definitivamente dos grilhões do jugo nazifascista que ameaça nossas instituições democráticas.

ELEIÇÃO EM DEZ PONTOS

Em tempo de eleição, segue a contribuição de um simples cidadão. Sem querer ser dono da verdade, longe da pretensão, seguem dez pontos para estimular uma necessária reflexão. Estranho porque os fatos importantes são esquecidos e permutados por irrelevantes. Brasil, vamos acordar. É tempo de reformar para o recurso público bem utilizar. Vamos lá, rápido, dinâmico e objetivo. Em lugar de muita locução, forte atitude e decisiva ação. 1) Extinção do cargo de vice-prefeito; 2) extinção de subsídios para vereadores dos municípios com população inferior a 100 mil habitantes; 3) extinção do cargo de suplente de senador. A suplência seria do segundo colocado na votação; 4) alterar, para menos, os números de deputados e senadores. Recalcular número de deputados federais e estaduais. Apenas dois senadores por Estado; 5) estabelecer no máximo em cinco o número de partidos: centro, centro-direita, direita, centro-esquerda, esquerda; 6) fim da reeleição para cargos executivos, único mandato de seis anos; 7) eleições legislativas a cada três anos, mandato de senador de seis anos, com renovação de metade da bancada a cada três anos; 8) reverter para distrito os municípios com inviabilidade econômico-financeira; 9) eleições legislativas no sistema misto. Metade distrital e metade proporcional; 10) reduzir o valor do Fundo Eleitoral. A hora é agora. Não podemos mais perder o expresso do progresso.

MALFADADO DESTINO

Num sonho de uma noite de inverno, tive um pesadelo: sonhei ter caído na malha fina do Juízo Final por escolhas desastrosas feitas em vidas passadas e, para expiar meus pecados, vi-me posicionado diante de uma bifurcação: o caminho à direita me levaria a ser martirizado durante quatro longos anos por baionetas impregnadas do caldo venenoso das fake news e infectadas pelo vírus do negacionismo e da ignorância bruta; o da esquerda me condenaria pelo mesmo período a conviver com intermináveis manifestações hipócritas de "esquecimentos" de malfeitos, sendo ainda obrigado a ouvir nauseantes autoelogios e promessas de refazer "tudo isso que está aí", independentemente de serem bons ou não. Tudo proferido por um magnífico Pai dos Pobres, o grande profeta da paz e do Amor, o mais honesto, imaculado e inefável espírito muito vivo da periferia da galáxia. Também percebi que uma pequenina terceira trilha, pouco perceptível sob a tênue luzinha de um vagalume, que poderia ser a rota da salvação, mal começara a ser pavimentada e as obras já haviam sido fragmentadas por rivalidades estúpidas, vaidades pessoais mesquinhas e interesses obscuros dos seus projetistas. Diante do malfadado destino que me aguardava, prostrei-me de joelhos, pedi mil perdões e rezei rogando que na próxima encarnação (se ainda existisse uma) eu renasça como um vira-lata caramelo. Ainda bem que acordei e, aliviado, dei-me conta de que a realidade é o oposto do pesadelo: afinal, eu moro no país das maravilhas, abençoado por Deus, desfruto as delícias de um conto de fadas sem fim e, portanto, viverei feliz para sempre. Aleluia!

IMPOSTO ÚNICO

A candidata à Presidência Soraya Thronicke deveria melhor detalhar a sua proposta de imposto único, quando sabemos que os tributos são as fontes dos recursos para manter o Estado. O sonho de todo contribuinte é que os impostos sejam menores ou mesmo inexistentes, mas no Brasil isso está fora de questão quando os políticos jamais abrirão mão dos seus indicados sem concurso para a administração pública, mais popularmente conhecidos como aspones. Também não abrirão mão dos funcionários fantasmas que lhes proporcionam as rachadinhas. Acrescenta-se aos gastos os com contratos emergenciais que são mais caros à administração, mas rendem muito aos corruptos que, além de dinheiro, empregam os amigos e as amantes do rei.

CONFISCO

Como reverter o atual quadro perverso, que faz com que o brasileiro trabalhe cinco meses para pagar impostos? Esse quadro perverso vem de longe e a resposta é simples, e está na boca de todo brasileiro que sente na pele esse assalto ao seu bolso. Basta governo e Congresso fazerem a reforma tributária, não aumentando impostos e sim cortando na própria carne. A pergunta que não quer calar: quando governo e Congresso terão coragem de enfrentar esse confisco?

INTERESSES POLÍTICO-ELEITOREIROS

Em nome do elogiável e indiscutível desempenho da categoria durante a pandemia, o Legislativo aprovou o novo piso nacional da enfermagem, confirmado em seguida pelo presidente Bolsonaro. Só que, como muito bem sabem os que não acreditam em contos da carochinha, o que moveu de fato a aprovação, irrefletida e a toque de caixa, tanto do Congresso quanto do presidente, foram interesses espúrios político-eleitoreiros. E, para variar, o vilão da história é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso que, acertadamente, suspendeu a medida até que se discutam os reais, complexos e contundentes impactos desse reajuste nas contas públicas e privadas. O governo Bolsonaro e o Centrão têm sido primorosos em procurar satisfazer determinadas categorias, pouco se importando com o todo e com o equilíbrio fiscal e provocando revolta das mesmas contra a "truculência" do STF. Essa forma de governar sempre foi e continuará sendo inviável seja quem for o próximo presidente. Agora, está na hora de os profissionais fazerem sua parte: deixar de olhar para o próprio umbigo.

STF ACIMA DE TUDO

Seguindo todos os trâmites previstos na Constituição, o Congresso Nacional aprovou o salário-base da enfermagem. Aí, aparece um ministro do STF e suspende a execução da lei. Os Poderes são independentes e harmônicos, mas o STF está acima de tudo. Vá ter poder assim na Conchinchina.

VALOR DA VIDA

Após o acidente na cervejaria mineira causar a morte de várias pessoas, seria de esperar que as indústrias alimentícias, inclusive para animais, aumentassem o rigor dos protocolos de controle de qualidade dos lotes produzidos, além de melhorar a manutenção preventiva de equipamentos, sem esperar pelos órgãos de fiscalização. Apesar de existirem alternativas de anticongelantes menos tóxicos como o propileno glicol, seguem utilizando produtos tóxicos como o etileno glicol e até o etanol por serem mais baratos.

