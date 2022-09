Recursos para 2023

Desvio perverso

Sobre a matéria Orçamento secreto encolhe Farmácia Popular (Estado, 7/9, B1), a redução de 59% dos subsídios do governo federal ao programa Farmácia Popular é uma decisão precipitada e perversa, pois o programa tem grande importância para cobrir deficiências do SUS na distribuição de remédios à população. Os pacientes, muitas vezes, recorrem ao programa quando não encontram medicamentos nas unidades do SUS. Se o medicamento também não estiver à disposição nas farmácias conveniadas ao Farmácia Popular e o paciente não tiver condições financeiras de comprar seus remédios em farmácias particulares, ficará sem o tratamento e provavelmente terá sua enfermidade agravada, pesando ainda mais nos cofres públicos. Enquanto isso, não há critérios para o direcionamento dos recursos destinados a essas emendas parlamentares do orçamento secreto, podendo eles ser usados, inclusive, para a compra de votos e apoio, sem fiscalização, favorecendo os desvios de recursos públicos.

Silvia R. P. Almeida

silvia_almeida7@hotmail.com

São Paulo

O piso da enfermagem

Hospitais sem condições

Lei recente sobre o piso salarial nacional de enfermeiros hospitalares teve a sua execução suspensa, por entender o relator da matéria no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, que ela poderia encerrar inconstitucionalidade. Nos próximos dias haverá o julgamento em plenário. Com efeito, foi satisfatória a providência judicial de Barroso, porque o piso de R$ 4.750,00 significa, na quase totalidade dos Estados brasileiros, um aumento de 141%, o que impossibilitaria a quase todos os hospitais nacionais cumprirem a disposição legal. A providência judicial, ainda, impediu a demissão de mais de 80 mil trabalhadores abrangidos pelo dispositivo legal. Entendo, como membro da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, que o hospital teria o seu funcionamento alterado e prejudicado, porquanto não tem condições de arcar com o ônus decorrente do piso relatado. Espera-se que o desenrolar da matéria no STF não traga novidades ou alterações imprevisíveis e danosas.

José C. de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

Sete de Setembro

Abuso de poder

Foi impactante ver aquele mar de gente reunida para festejar os 200 anos da Independência do Brasil sendo transformado em plateia de comício eleitoral assim que Jair Bolsonaro tirou a faixa presidencial. Nenhum dos outros candidatos à Presidência teve a mesma oportunidade. Então, todos teriam de ser convidados a falar ou o presidente tinha de tirar a faixa, sair dali e ir fazer seu comício em outro lugar. Foi abuso de poder – e o ministro Carlos Ayres Britto concorda comigo. Mas vivemos tempos em que se ultrapassam limites “dentro das quatro linhas” da Constituição, mas não acontece nada. Parece pai de família com medo do filho rebelde.

Ana Maria Willoweit

anawo@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

Sem medidas

Bolsonaro sequestrou a Bandeira Brasileira, o Hino Nacional, a Constituição, o 7 de Setembro, a família, o Congresso, o Exército e até mesmo Jesus, em sua campanha pela reeleição. Não tem medidas.

Etelvino J. Henriques Bechara

ejhbechara@gmail.com

São Paulo

Outubro

A nação brasileira precisa proclamar a independência em outubro. Para livrar o Brasil da corrupção e da incompetência. Vamos nos libertar do ódio e da luta do “bem” contra o “mal”. E, unidos, lutar para resgatar o país do futuro no presente.

José Paulo Cipullo

j.cipullo@terra.com.br

São José do Rio Preto

Museu do Ipiranga

Orgulho brasileiro

A reabertura do Museu do Ipiranga é o maior legado das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil e deve ser muito comemorada pela sociedade. Investir em ciência e cultura sempre traz bons resultados. Parabéns a todos os envolvidos nesta importante tarefa, que deve ser um orgulho para todos os brasileiros, demonstrando o que a união nas mais diferentes esferas pode concretizar.

Alexander Kellner, professor titular do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional/UFRJ

alexander.kellner@gmail.com

Rio de Janeiro

NEOBOLSONARISTAS

Eu tenho um Databolha. Analiso o comportamento de neobolsonaristas, que são diferentes das últimas eleições presidenciais. Em 2018, havia um interesse político legítimo. Hoje, existe uma lavagem cerebral feita sobre pessoas comuns, pessoal do subúrbio que frequenta igrejas. Bolsonaristas estão convencendo essas pessoas de que são inocentes perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Isso lembra o Pizzagate, quando um homem invadiu uma pizzaria, nos Estados Unidos, acreditando que salvaria crianças. O problema é que pessoas inocentes poderão ser presas e até mortas por conta disso.

Júlio Zavack

juliozavack@gmail.com

São José dos Campos

DECRETO DE ARMAS

Os decretos assinados pelo irracional presidente Jair Bolsonaro, que facilita como jamais visto neste país o porte e compra desenfreada de armas e munições, em boa hora acaba de ser suspenso pelo ministro do STF Edson Fachin. O ministro, sensato e lúcido, suspendeu cinco trechos dos decretos do presidente, porque vê risco iminente de aumento da violência neste período eleitoral. Mesmo porque, infelizmente, o Brasil tem um dos maiores índices de violência urbana do mundo. E mesmo assim Bolsonaro, que fala em vão o nome de Deus, insiste em armar a Nação. Não fossem os três pedidos de vista, sendo o último do ministro serviçal do presidente, Nunes Marques, certamente esse decreto que incita a violência, já que facilita a compra de armas, estaria enterrado pelo plenário do Supremo.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

ARMA BRANCA

Está ficando feio o ativismo político do petista Fachin. Mexer no decreto das armas até pode ser correto, mas apenas como alerta a ele: Adélio Bispo quase matou Bolsonaro com uma faca. Isso pode, ministro? Quantas facas por pessoa? Diz que defende a Constituição, sem esquecer que liberou geral os bandidos nas comunidades no Rio, onde a vida está pela hora da morte.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

MACHÕES ARMADOS

Desde que o Clã Bolsonaro aflorou do pântano do machismo inseguro e armado, com símbolos fálicos como pistolas e fuzis, o exército de falsos machões brasileiros passou a mostrar sua face tosca e primitiva no trato com mulheres e homens de verdade. O doutor Freud já explicou esses comportamentos de necessidade de afirmação permanente e uma carência de real masculinidade. Uma arma como símbolo fálico do medo de mulheres.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

MACHISMO

Bolsonaro, ao contrário de Lula, nunca se comportou como um democrata e estadista. Atacando as mulheres, a imprensa e as urnas, ele lembra mais um político ditador de extrema direita, um sujeito que tem como pauta a arrogância e a ignorância como plataforma de governar.

Célio Borba

celioborbacwb@gmail.com

Curitiba

ELEIÇÕES

Simone Tebet é a candidata falastrona, de nariz empinado e promessas mirabolantes. Saiu dos 3% e agora oscila entre 4% e 5%. No máximo chegará aos 7% até o final da campanha do primeiro turno. Em momento nenhum tirará o sono dos candidatos favoritos, Lula e Bolsonaro.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

DIA DA AMAZÔNIA

Em 5/9 foi celebrado o Dia da Amazônia, mas temos muito pouco o que comemorar após Bolsonaro, em seus quase quatro anos de mandato, ter abandonado sua guarda. Nesse intervalo, até julho deste ano, a floresta perdeu 24 mil quilômetros quadrados, área equivalente à soma das áreas dos Estados de Sergipe e Rio de Janeiro. Até agora, nas propostas dos candidatos à Presidência da República, não li nenhuma preocupação maior com o aquecimento global do planeta, considerando-se que a Amazônia tem uma importância fundamental no seu combate. Uma eventual reeleição de Bolsonaro representará, a meu ver, um perigo real de piora da situação, em vista dos seus projetos em andamento naquela região, em terras indígenas inclusive, de construções de hidroelétricas, rodovias, etc. Dos demais candidatos, não achei muita coisa. Apenas a candidatura de Lula apresentou as suas propostas à CNN. Ocorre que o aquecimento global, provocado pelos gases do efeito estufa, já vem provocando o desequilíbrio do planeta, que se manifesta de maneira mais contundente, inclusive com um número significativo de fatalidades. A Terra é um sistema termodinâmico fechado, que segue as leis da termodinâmica, não os achismos de governantes como Bolsonaro. Tendo em vista o agravamento das condições climáticas, um candidato à Presidência do Brasil não deveria sequer ser votado se no seu planejamento não constasse o combate ao aquecimento global e a preservação da Amazônia.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

FATOR AMAZÔNIA

A Amazônia pode ser um importante fator de decisão na eleição. Quem é a favor da preservação, da floresta em pé, deve votar em qualquer candidato, menos no presidente Bolsonaro. Nunca antes na história deste país o meio ambiente foi tão agredido como na gestão de Bolsonaro. O ainda presidente da República trabalhou com afinco desde o primeiro dia no cargo para acabar com a Amazônia e tem alcançado grande sucesso, com recordes de queimadas e desmatamento sendo batidos ano após ano. Quem está em dúvida sobre em quem votar pode usar a Amazônia como critério de desempate: todos que são a favor da preservação da natureza, todos que querem a Amazônia viva devem votar nos outros candidatos e não reeleger Bolsonaro, o carrasco da Amazônia.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

ODE À IGNOR NCIA

A discussão sobre o piso da enfermagem é só mais uma demonstração da falta de formação econômica de qualidade que permeia a esquerda, que já se manifestou contra, porque foi proposta por governo adversário (sem novidade aqui). Papo reto. Sim, é provável. Não, é certo que o aumento do piso salarial da categoria causará algum nível de desemprego. Maior salário exige maior produtividade. Maior produtividade significa mesmo trabalho executado por menor número de pessoas. Simples, não? Aliás, aumento real de salário mínimo cria exatamente o mesmo problema. Alguém vê alguém da esquerda contra aumento do salário mínimo por decreto? Não. Aliás, alguém da esquerda se lembra das demissões em massa de empregadas domésticas quando essas tiveram seus "direitos" alterados pelo governo petista? Não. Não convém. Papo reto, por favor. Procura-se um estadista.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

CHAPÉU ALHEIO

No Legislativo é fácil fazer bonito com o chapéu dos outros. Tanto a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votaram a favor de que os planos de saúde devem arcar com os custos dos procedimentos que não estão na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Se essa mudança fosse de custos por conta do Tesouro, seria bem-vinda. Só que quem vai arcar com esses custos são os associados dos planos de saúde. E, com certeza, muitos vão ter de cancelar seus planos. Esses são nossos políticos.

Mauro Branco Giuzio

mbgiuzio@hotmail.com

São Paulo

AUMENTO SALARIAL

Por que o Supremo Tribunal Federa e, por tabela, toda a magistratura, Ministério Público, servidores do Judiciário e Legislativo, Tribunais de Contas e elite do Executivo pleiteiam aumento salarial? O que já ganham supre muito bem suas necessidades básicas e sobra muito dinheiro. Talvez queiram blindar seus carros, comprar carros elétricos e ternos em Miami, fazer uma plástica, enfim, tudo o que é supérfluo. E os enfermeiros que tiveram seu aumento vetado? Quem é mais necessário ao País? O ministro que barrou seu aumento salva vidas? Enfermeiros salvam vidas. Têm que fazer bicos para receber um salário que apenas mata sua fome. É muita indignidade.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

PLEBISCITO NO CHILE

A aprovação em plebiscito no Chile, para o estabelecimento de uma nova Constituição, visando a substituir a atual promulgada durante a era Pinochet, representava fator importante para os projetos do presidente socialista Gabriel Boric, eleito na esteira dos movimentos populares, com mortes, deflagrados naquele país em 2019 e que reivindicavam a diminuição da desigualdade e melhores condições de vida. Assim, a preferência pela rejeição, manifestada de modo inconteste por 62% dos que votaram, configura uma acachapante derrota do governo. O resultado levou o presidente, mesmo antes do fechamento das urnas, talvez já antevendo o revés, a qualificar elegantemente o plebiscito como uma grande vitória da democracia, acrescentando que conclamará à unidade nacional e ouvirá todas as vozes para conseguir administrar a realidade que advirá, considerando a delicada situação da economia, com inflação de mais de 13%, e previsão de baixo crescimento em 2023. Boa sorte ao povo chileno.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

POVO CHILENO

Felizmente, após o erro de escolher um sujeito medíocre para presidente, os chilenos acertaram e recusaram a proposta de nova Constituição que destruiria o país.

André Coutinho

arcouti@uol.com.br

Campinas

MUSEU PAULISTA

Assim como o Brasil, nação livre e soberana há dois séculos, deve a d. Pedro I, à princesa Leopoldina e a José Bonifácio de Andrada e Silva a sua independência e autonomia, os brasileiros devem ao governo paulista de João Doria, à Universidade de São Paulo (USP) e aos patrocinadores privados a restauração impecável do então abandonado Museu do Ipiranga, o maior e mais importante monumento histórico do País.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

CEM ANOS DO RÁDIO

Tínhamos que comemorar no último 7 de Setembro também os 100 anos do rádio, um companheiro de milhares de brasileiros nos confins do nosso Brasil. Desde pequena, no interior de São Paulo, ouvia rádio e passei a gostar. Era o companheiro inseparável dos meus pais: notícias, novelas, sessões da Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, contos de terror. O Incrível, Fantástico, Extraordinário, que escutava do quarto com medo. Foi pelo rádio que ouvi as Copas do Mundo, os gols do Pelé, a chegada do homem à Lua, as cantoras, a renúncia de Jânio, o golpe de 1964. Por isso, tenho aparelhos pela casa e amanheço escutando rádio até que o jornal chegue. Tenho certeza de que ele não morrerá nunca. Viva o rádio.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo