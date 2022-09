7 de setembro de 2022

O jugo da boçalidade

O Bicentenário da Independência de nosso país do jugo português deveria ser comemorado com respeito e exortação a ela. Não foi o que tivemos: foi um espetáculo vergonhoso, político e escrachado – sem falar no vocabulário chulo. A Independência, d. Pedro e a importância do ato nem sequer foram citados. E tudo pago com dinheiro público. Saímos do jugo português e estamos sob o domínio da boçalidade. E transformando tudo isso em normalidade.

Lucia Helena Flaquer

São Paulo

Vergonha

O show para peão ver em que Jair Bolsonaro transformou a celebração do Bicentenário da Independência contou com um festival de machismo e grosserias, como a comparação entre Michelle Bolsonaro e Janja, como se elas fossem um trunfo de políticos “machos”, não seres humanos dignos de respeito. O beijo na “princesa” e o grito repetido de “imbrochável” foram a prova de que o sujeito sofre de enorme insegurança sobre a própria virilidade. Além de crime eleitoral (usurpação das celebrações da data cívica para fazer campanha), foi patético de assistir. Bolsonaro não se cansa de nos envergonhar.

Jane Araújo

Brasília

Dia histórico

Jair Bolsonaro manchou nossa história, desbotou nossa bandeira, ofendeu a nossa nação. Que vergonha!

Fernando Pirro

São Paulo

Falta de vigor

O termo “imbrochável” é muito sintomático do desejo que o presidente parece nutrir em face de seus apoiadores. Num governo capenga, com alta taxa de rejeição, existe mesmo toda esta vitalidade? Temos uma inflação alta que afeta a alimentação dos brasileiros, um salário mínimo que não cumpre a função de pagar todas as contas das famílias e políticas de assistência aos mais necessitados que só foram robustecidas no período de eleição, e não foram suficientes por causa da inflação. Ou seja, longe de ser este “imbrochável”, temos um governo que falha: nos projetos de crescimento econômico; nos projetos sociais; e no combate à corrupção. E as suas taxas de rejeição são evidências de que falha até em seu próprio projeto político. As menções a objetos fálicos são prova de que o governo tenta criar uma imagem ilusória de um tipo de força que ele não tem, mas deseja. A realidade brasileira mostra em números e experiências cotidianas que as políticas de governo careceram durante todo o seu mandato de vigor.

Eduardo Barbosa

São Carlos

Nós, o povo brasileiro

“Imbrocháveis”, senhor presidente, somos nós, o povo brasileiro. Acordamos cedo, trabalhamos duro, e na maioria das vezes ganhamos pouco, pagamos uma das maiores cargas tributárias do planeta, mas recebemos de volta serviços públicos de má qualidade. Convivemos diariamente com a violência urbana crescente e assustadora, que ceifa milhares de vidas por ano. Temos uma classe política perdulária e nociva, uma Justiça vergonhosa, omissa e de costas para a Nação. E, no dia da celebração dos 200 anos de nossa independência, somos obrigados a ouvir do senhor, em evento oficial, gracejos desnecessários e vergonhosos. Definitivamente, não somos um país sério.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

São Luís

Campanha

Como cidadã cumpridora das leis e dos meus deveres, fiquei muito incomodada com a descarada, ilegal e vergonhosa campanha eleitoral feita pelo presidente Jair Bolsonaro nas celebrações do 7 de Setembro, custeadas com recursos públicos. Espero e confio que se faça cumprir a Lei Eleitoral.

Maria Ísis Meirelles M. de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

Silêncio

É inegável que o presidente Bolsonaro usou a data do Bicentenário como campanha eleitoral. Também é inegável que, se ele fez de tudo, exceto homenagear o Bicentenário, ninguém, nenhuma TV, nenhuma autoridade do Legislativo ou do Judiciário e nenhuma universidade fez essa homenagem no 7 de setembro. Exceção para o ex-governador João Doria, que se preocupou com a restauração do Museu do Ipiranga para esse fim. Os demais, com seu silêncio, fizeram também sua campanha.

Lígia M. G. P. Orru

São João da Boa Vista

PRESIDENTE ISOLADO

No 7 de Setembro, nosso presidente mostrou a falta de respeito ao País e se dedicou à sua campanha eleitoral. Nenhum outro chefe de Poder compareceu aos atos, mostrando seu isolamento. No dia 8, todas as autoridades se reuniram para homenagear o País, mostrando o seu respeito pela nossa história. Só Jair Bolsonaro não participou porque, além de seu desinteresse pelo país, está completamente isolado das autoridades pensantes do Brasil. Que parta e nos permita retomar nosso caminho para recomeçarmos a construir o que foi destruído por ele.

Aldo Bertolucci

São Paulo

FATOS ESCANDALOSOS

Depois dos escandalosos fatos do presidente e “suas” Forças Armadas no dia de comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, só nos resta tirá-los do poder no primeiro turno. No domingo, 7/9, fez campanha com nosso dinheiro e, na segunda, 8/9, fugiu da real comemoração da data. Acredito que somente Lula e o PT poderão dar conta da família Bolsonaro e dos bolsonaristas que apoiam um presidente que põe sigilo de 100 anos sobre sua saúde e se diz “imbrochável”, mas é “tchutchuca do Centrão”.

Cecilia Centurion

São Paulo

RODRIGO PACHECO

Do curto discurso do senador Rodrigo Pacheco na sessão solene do Congresso, que celebrou os 200 anos da Independência, fazendo remissão aos feitos do patriarca da Independência José Bonifácio, e de d. Pedro l, concluí que o "cândido" orador ainda está em campanha, sem limitação de tempo na TV e no rádio. Para quê? Desconheço. Palavras, palavras e palavras, sonhos não sonhados, etc. Alguns deles poderiam ser realidade há algum tempo, vez que, houvesse o parlamentar cumprido os seus deveres constitucionais, afastando interesses escusos, o Brasil estaria mais em ordem, com a "liberdade" libertada e a "democracia" democraticamente respeitada pelas instituições. Abaixo os chavões. Esvazie as gavetas, senador. Sobre o show do senador Randolfe Rodrigues, pula essa! Viva a Carta Magna, se cada um fizer a sua parte com a liberdade que todos defendemos.

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

AUSÊNCIA IMPERDOÁVEL

Foi linda, ordeira, pacífica e sem nenhum incidente a manifestação de 7 de Setembro em Vila Velha (ES), numa caminhada de 8 quilômetros (ida e volta da Praça do Papa, em Vitória). Foi disparado o ato com maior número de pessoas dentre todos os que aconteceram. Creio que foi assim em todo o Brasil. O feio foi em Brasília, durante o feriado mais importante do calendário brasileiro, sem a presença dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF), mas com a imensa Esplanada dos Ministérios, até próximo à rodoviária, completamente povoada de verde e amarelo. Foi imperdoável, no Brasil democrático, a ausência do Legislativo e do Judiciário na comemoração ao Dia da Pátria.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

RESPOSTA DURA

O povo brasileiro viveu no último domingo, 7/9, um dos dias mais felizes de sua existência. Afrontar e subestimar diariamente o povo brasileiro, pela tentativa de imposição imoral de um criminoso repugnante ao cenário político, convenhamos, foi mais uma motivação que levou milhões de brasileiros às ruas e praças de nossas cidades na data da Independência, além do apoio incondicional e espontâneo a um governante que preza pela família e pelos bons costumes. O crime não compensa, advirto. Fora da lei não há salvação, já dizia o grande Ruy Barbosa. Ainda há tempo de se redimir e buscar um candidato digno e respeitoso para fazer frente ao capitão Bolsonaro. Do contrário, a vitória do capitão é uma questão de tempo. A vida real é dura e implacável para com os criminosos. O aviso está dado.

Moacyr Rodrigues Nogueira

Salvador

PRIMEIRO TURNO

O sr. Bolsonaro, presidente do Brasil, não usou os 200 anos da nossa Independência para comemorar com o povo essa nossa conquista cívica. Ao contrário, usou os recursos públicos para fazer propaganda e discursos pró-reeleição, o que não é permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e outras grosserias. Como tem desrespeitado os Poderes para esticar a "corda" e causar confusões antes e depois das eleições, temos de ficar alertas. Suas atitudes podem ter feito os indecisos e os que ainda querem uma terceira via repensar seu voto e liquidar tudo já no primeiro turno, malogrando um desejado golpe.

Tania Tavares

São Paulo

SENSAÇÃO DE IMPOTÊNCIA

Bolsonaro se diz 'imbrochável' e defende casamento com 'princesa' (Estado, 8/9, A8). Muito estranho, singular e passível das mais diversas interpretações que um homem que se diz em plena posse de suas faculdades viris saia por aí alardeando tal fato aos quatro ventos. De qualquer maneira, se Jair Bolsonaro fizesse uso dessa sua tão propagandeada virilidade para olhar compassivamente e dar alento e soluções aos desempregados, subempregados, esfomeados e miseráveis, poderia entrar para a História como um verdadeiro homem de Estado. Não sabemos e não nos interessa a vida sexual do presidente. Mas é fato que as asneiras verbalizadas por ele nos últimos anos causaram, em boa parte da população, uma verdadeira sensação de impotência.

Luciano Harary

São Paulo

CONSTRANGIMENTO

Na condição de mulher, tenho que manifestar meu constrangimento e humilhação diante da postura boçal do chefe do Estado quando fez uma comparação entre as mulheres dos candidatos (Michelle e Janja). Cabe aí um processo de assédio moral por parte da sra. Janja, e com milhares de testemunhas, contra esse ser que se acha acima da lei.

Eliane de Oliveira

São Paulo

PRIMEIRA-DAMA

Ficou feio no discurso. Parecia um proxeneta fazendo propaganda da mulher. É melhor do que a do outro? Como assim? No intelecto? Na cama?

Jorge Carrano

Niterói (RJ)

SETE DE SETEMBRO

Lamentável a postura do nosso presidente durante os atos do bicentenário da Independência. Um dia para se esquecer!

Robert Haller

São Paulo

O DELÍRIO DO ‘DATAPOVO’

O presidente Bolsonaro, entusiasmado diante da multidão que compareceu às suas manifestações convocadas em 7 de setembro em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, disse que aquela era a verdadeira pesquisa, o Datapovo, e que mostrava ser ele que estava à frente na corrida eleitoral. Foram milhares que, vale ressaltar, não ouviram uma palavra sobre a data festejada, mas entoaram um chulo “imbrochável” e ouviram comparações toscas entre primeiras-damas e princesas, fazendo daquela ocasião, ao invés de uma festa cívica, uma vergonha nacional. Entretanto, de volta às pesquisas, o presidente precisa lembrar que pesquisas confiáveis e registradas são feitas com critérios científicos e não visam somente pessoas que seguem um mesmo candidato. Seus recortes miram nos mais diversos cidadãos brasileiros, das cinco regiões do País e que somam mais de 156 milhões de eleitores. Os votantes brasileiros não são somente os milhares que se juntaram para ouvir intempéries inacreditáveis advindas de um presidente da República no dia que a Independência comemorava 200 anos.

Eni Maia Martin de Carvalho

Botucatu

DIPLOMACIA

Considero um desrespeito ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que veio ao Brasil para participar da comemoração dos 200 anos de Independência de nosso país, e se viu no meio de um comício político. Pior ainda foi aquela figura folclórica, que saiu de seu lugar pré-determinado e se interpôs entre os dois presidentes. Luciano Hang não tem bom senso, muito menos conhecimento diplomático. Onde estavam os membros do cerimonial brasileiro que permitiram tal aberração? E a segurança, por que permitiu que tal coisa acontecesse? Como brasileiro, peço desculpas ao presidente português, não só por este 7 de setembro de 2022, mas por sua visita anterior, quando teve cancelado um almoço que Bolsonaro teria com ele. É preciso que o Itamaraty insista para que a diplomacia entre países seja praticada.

Alvaro Salvi

Santo André

RÁDIOS BRASILEIRAS

É uma alegria podermos festejar os cem anos da existência do rádio no Brasil. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi o palco da comemoração. A Rádio MEC, que está no ar desde 1923, é a emissora que tem um dos maiores acervos sobre música popular brasileira do período inicial do século 20 até hoje; pode-se ouvir tangos cantados em português, sambas antigos, frevos, chorinhos, jazz e demais gravações de nossa música assim como a história desse meio de comunicação. As demais rádios brasileiras que protagonizaram essa belíssima trajetória, como a Rádio Gazeta, Nacional, Jornal do Brasil, Inconfidência, Clube de Pernambuco, Tupi, Cultura e tantas outras pelo Brasil afora até hoje prestam um serviço espetacular para os cidadãos de todo o território brasileiro, especialmente das regiões Norte e Nordeste.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

DESPEDIDA DE EMANOEL ARAÚJO

Mais um importante filho desta nação se despede para uma vida melhor. Emanoel Araújo, renomado escultor e fundador do Museu Afro do Brasil, nos seus dignos 81 anos de vida, deixa um grande legado para as artes e cultura brasileiras. Privando de sua amizade, ao visitá-lo em meados da década de 1990 como recém-diretor da Pinacoteca do Estado, ao lado da Estação da Luz, convidado que foi pelo já falecido ex-governador Mario Covas, aceitou essa nobre tarefa por um salário de apenas R$ 500, que era o que Covas poderia pagar. Determinado na sua gestão com verbas doadas, reformou o museu, bateu recordes de público e transformou a Pinacoteca, hoje, em orgulho dos paulistanos. Vá em paz, baiano e brasileiríssimo Emanoel Araújo.

Paulo Panossian

São Carlos

RAINHA ELIZABETH II

Morre rainha Elizabeth II (Estado, 8/9). Quase um século de existência. Sete décadas de serviços prestados, incansavelmente. Embaixadora não apenas de um povo, mas de todas as centenas de povos e incontáveis culturas os quais teve a oportunidade de conhecer. Descanse em paz, majestade. Obrigado por seu bom senso, doçura e perseverança. Qualidades tão faltantes no mundo atual.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz