Elisabeth II (1926-2022)

‘God save the queen!’

E ela, a rainha Elizabeth II, se foi. De repente, pacificamente. Reinou absoluta, por 70 anos, aguentou com firmeza um marido infiel, noras temperamentais, filhos problemáticos. Marcou toda uma era, que abrangeu dois séculos. O Reino Unido nunca mais será o mesmo. God save and take the queen!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

A serviço do povo

Ao ser coroada, ainda muito jovem, a rainha Elizabeth II declarou ao povo britânico: “I will be your servant” (serei sua serva), querendo dizer que exerceria o papel não de uma monarca absolutista, mas como representante e defensora dos interesses do seu povo. E assim o fez até o fim. No Brasil, com raríssimas exceções, os representantes eleitos pelo voto direto exercem seus cargos defendendo interesses predominantemente pessoais ou de poucos. É incerto se um dia os cidadãos que elegemos alcançarão o entendimento da rainha. Se um dia isso acontecer, não será antes de assistirmos ao passamento de mais alguns reis e rainhas britânicos.

Luciano Harary

São Paulo

Orçamento secreto

Por decreto

O presidente Jair Bolsonaro está completamente enganado se acha que a liberação de bilhões de reais em emendas parlamentares do orçamento secreto, até alguns dias antes da eleição, vai ter reflexo positivo na sua campanha (Estado, 9/9, A3). Muito ao contrário. Quem é o dono do voto é o povo, não os deputados e os senadores. Pobre Brasil, que tem de escolher entre o menos ruim.

Mauro Branco Giuzio

São Paulo

Poder Judiciário

Boa notícia

Finalmente uma boa notícia vinda do Supremo Tribunal Federal (STF)! Trata-se de julgamento negando o privilégio de férias de 60 dias aos advogados da União, como noticiado no Estado (6/9, A12). O bom da notícia é que parece ser um sinal de que este escárnio de férias de 60 dias no Judiciário pode estar também chegando ao fim.

José Elias Laier

São Carlos

História

Vovó do Pito

No informe publicitário sobre a reinauguração do Museu do Ipiranga (Estado, 7/9, A5), dos quadros históricos lá reproduzidos, apenas um se refere a uma figura feminina: trata-se de Adelaide Antônia das Dores, a Vovó do Pito (1823-1934). Essa centenária mulher, ex-escravizada, mereceria um estudo antropológico ou sociológico por causa do impacto afetivo que causou, durante décadas, na cidade de São Paulo, atravessando gerações e independentemente de questões raciais. Aliás, Vovó do Pito parece ter sido um fenômeno à parte do racismo estrutural que acompanha nossa sociedade. Amiga de Luiz Gama, palestrina fanática, adorada pelos acadêmicos do Largo de São Francisco, Vovó do Pito, de tão importante em termos de afetuosidade que era, acabou sendo retratada pelo afamado pintor belga Van Emelen (imagem publicada) e mereceu alguns raros frames do lendário documentário São Paulo, A Sinfonia da Metrópole, de 1929. E foi o saudoso Paulo Bomfim que trouxe a lume a Vovó para a jornalista Thais Matarazzo, que passou a perquirir os caminhos biográficos da mítica negra.

José D’Amico Bauab,

membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

São Paulo

Europa

O inverno está chegando

Na Europa, o inverno está chegando, e o velho continente pode reviver os horrores da guerra sem o gás vindo da Rússia. Falta pouco tempo para a civilização regredir um século e os países mais desenvolvidos do mundo enfrentarem situações de extrema pobreza. Os europeus de hoje não sabem o que é enfrentar um inverno em Hamburgo ou em Paris sem calefação. Não há tempo para medidas paliativas. A hipótese de invadir e conquistar a Rússia não é viável, portanto a Europa terá de se sentar para negociar com Vladimir Putin e terá, sim, de ceder às suas exigências. Do contrário, pode haver caos nas principais cidades europeias, governos poderão cair em razão disso e muitos poderão morrer de frio.

Mário Barilá Filho

São Paulo

GRANDE PESSOA

Em 27 de janeiro de 2005, no 60.º aniversário da libertação de Auschwitz, a rainha Elizabeth II recebeu um grupo de sobreviventes do Holocausto no Palácio de St. James, no centro de Londres. O rabino Lord Jonathan Sacks estava presente e mais tarde contou: “Quando chegou a hora de ela sair, ela ficou. E ficou. Um de seus atendentes disse que nunca a vira demorar tanto tempo depois de sua partida programada. Ela deu a cada sobrevivente – era um grupo grande – sua atenção concentrada e sem pressa. Ela ficou com cada um até que eles terminassem de contar sua história pessoal". Esse é apenas um dos inúmeros exemplos de sua grande estatura como pessoa humana. Por essas e por outras, não era à toa que os judeus britânicos e do mundo todo sempre a estimavam muito e rezavam regularmente pelo seu bem-estar.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

MORTE DA RAINHA

Em meio à forte queda da atividade econômica, inflação que pode chegar neste ano a 18% e recente posse da primeira-ministra, Liz Truss, uma comoção tomou o Reino Unido na quinta-feira, 8/9, com a morte da rainha Elizabeth ll, que ocupou o trono por 70 anos, no mais longevo reinado. Amada pelo seu povo, deixa um grande legado. Entre seus quatro filhos, o mais velho, aos 73 anos, vai assumir o trono como rei Charles lll.

Paulo Panossian

São Carlos

‘GOD BLESS THE QUEEN’

A recém-falecida rainha Elizabeth II, ao longo de sete décadas de reinado, empossou nada menos que 15 primeiros-ministros britânicos e presenciou a trajetória de sete papas, 13 presidentes dos EUA e 17 presidentes brasileiros. Um minuto de respeitoso silêncio à mais longeva, admirada, respeitada e icônica monarca britânica de todos os tempos, a mais importante figura política feminina do século 20 como chefe de Estado. God bless the queen Elizabeth II. God save the king George III.

J. S. Decol

São Paulo

SÍMBOLO DO IMPÉRIO

Sucessor natural da Rainha Elizabeth II, Charles III deveria, a pretexto da idade avançada de 73 anos, abdicar de seu direito ao trono em favor de seu filho, o príncipe William, e sua esposa, Kate Middleton, jovens admirados no mundo inteiro, ao contrário de Charles e sua segunda mulher, sem nenhum carisma. Esta é a opinião de um velho jornalista e marqueteiro político. Não se pode esquecer que a família real inglesa é uma marca, símbolo e selo do Império Britânico.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

CHARLES III

Ao contrário de sua mãe, que assumiu jovem, o atual rei já é velho e terá reinado curto, no meio da grande crise econômica pela qual passa a Inglaterra. Não tem mostrado estar à altura da mãe, mas teremos de esperar.

Ariovaldo Batista

São Bernardo do Campo

ATO DE 7 DE SETEMBRO

Chamaram o 7 de Setembro de ato político, mas alguma autoridade veio a público e falou sobre a importância da data? Vimos violência nas ruas? Violência política foi vista? E, por último, havia mulheres nos eventos? As imagens mostradas ao mundo derrubam a narrativa que tenta dividir o País. Queira ou não, o povo brasileiro é patriota, tem orgulho de sua bandeira e honra suas cores.

Izabel Avallone

São Paulo

MANIFESTAÇÕES POLÍTICAS

Ridículas, as acusações petistas sobre Bolsonaro “sequestrar” o 7 de Setembro. As cores verde, amarelo, azul e branco representam a bandeira brasileira, que os verdadeiros patriotas sempre carregaram, e nosso hino é o hino nacional brasileiro. O PT e seus puxadinhos representam a esquerda, ideologia que não nos pertence. Em suas manifestações, sempre usaram a cor vermelha e cantaram a Internacional Socialista. Por que agora querem diferente? Por que o Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) querem se intrometer na vida dos verdadeiros patriotas?

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

PRÓ-BOLSONARO

O povo que foi às ruas por todo o Brasil vestido de verde e amarelo não era para comemorar o Bicentenário, só os opositores querem fazer crer isso e a mídia manifestamente de oposição ao atual governo. Foi uma manifestação popular pró-Bolsonaro e, diante da absurda colocação de Lula na corrida eleitoral pelo STF, resta aguardar o resultado das urnas. Estamos em um mato sem cachorro, a oposição é medíocre tal qual o presidente.

Edmar Augusto Monteiro

São Paulo

ALÉM DA POLARIZAÇÃO

Lula e Bolsonaro são medíocres e perigosos, ao mesmo tempo. Triste é ver que o povo se contenta com esse embate e esquece Ciro, Tebet e Soraya.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

OUTRO PAÍS

Assistindo pela televisão ao desfile de 7 de Setembro, quando Bolsonaro discursou, a impressão que eu tive foi que nosso mandatário, quando dizia sobre nossa economia e o preço do combustível, falava de outro país. Durante seu discurso, ele ainda repetiu por várias vezes que era imbrochável. Com meus 76 anos de vida, confesso que nunca havia visto um presidente da República em comemoração ao Dia da Independência falar tantas abobrinhas.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

CRIME ELEITORAL

O fato é que o presidente-candidato cometeu crime eleitoral no 7 de Setembro, usando a máquina pública com fins eleitoreiros, fazendo um verdadeiro comício. Fora aquele desfile ridículo em Brasília, com o Zé Carioca no palanque, preterindo a presença do presidente de Portugal, nem tchum para a festa dos 200 anos da Independência. Alguém vai tomar alguma providência?

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

TAXA SELIC

Por tudo que foi publicado sobre a inflação brasileira e também exaustivamente comentado e pela própria realidade, verificou-se que a maior variável da inflação são os preços dos combustíveis e não pela demanda por produtos e serviços por parte dos consumidores que não têm recursos. A tendência da inflação é de baixa, segundo o relatório Focus, mas o Banco Central do Brasil ainda insiste em aumentar a taxa de juros. Fica evidente que Bolsonaro deveria preocupar-se com o fogo-amigo, pois os funcionários que foram nomeados pela confiança que tem neles (ou deveria ter) não estão para ajudar o presidente.

Franz Josef Hildinger

Praia Grande

CUSTO BRASIL

Em relação à notícia Custo Brasil encarece produtos industriais em 24,5%, diz estudo (Estado, 9/9, B1), gostaria de tecer os seguintes comentários. Esse estudo, cujo nome não foi divulgado na notícia, será algum dia divulgado na íntegra no site dessas entidades? A princípio, parece que foi visto só um lado da moeda, esquecendo-se aparentemente de descontar do chamado “custo Brasil” os generosos incentivos que a indústria nacional vem recebendo há muitas e muitas décadas. Se for levado em conta quanto cada um dos 15 países analisados oferece em isenções, subsídios, etc., como fica a posição do Brasil? Como foram abordados comparativamente, por exemplo, os mecanismos de proteção da indústria nacional contra a concorrência, o incentivo à criação de campeões nacionais e a Zona Franca de Manaus? Como foi discutida a questão da baixa produtividade, que nos obriga no Brasil a utilizar mais recursos para produzir a mesma quantidade de produtos em comparação a outros países? E a nossa defasagem tecnológica e baixo grau de participação nas cadeias internacionais de produção? Infelizmente, os consumidores brasileiros (que custeiam esses generosos incentivos à indústria nacional) ainda são obrigados a pagar muito mais caro por qualquer produto, desde telefones celulares a automóveis, e a meu ver é isso que contribui imensamente para nossa baixa produtividade e subdesenvolvimento atual. Como mudar essa triste situação deveria ser o principal foco do próximo governo.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

MUSEU DO IPIRANGA

A vida é engraçada. Em menino fui algumas vezes com meus pais ao Museu do Ipiranga. Nunca esqueci o enorme esqueleto de baleia que ficava no saguão de entrada. Não tinha nada a ver com a Independência, mas não deixava de ser curioso. Leio agora no Estadão um artigo que me pareceu emocionado do ex-governador João Doria, saudando o esforço da reforma enfim concluída (Novo Museu do Ipiranga, 6/9, A5). Uma atração cultural a mais para o município, o Estado e o Brasil. Sobre o político, parece realmente estar a se despedir da vida pública. Graças a Deus. Estou há mais de um ano aguardando uma complexa cirurgia do Sistema Único de Saúde (SUS) através do governo estadual, infelizmente sem perspectivas de ser realizada, parece, talvez para o bem, ou talvez, pela delicadeza da situação, para o mal. De qualquer jeito, desejo sorte a João Doria, esse ser humano que despertou algumas esperanças mas acabou frustrando um pouco o povo necessitado.

Ademir Valezi

São Paulo

FORA DA REALIDADE

A sociedade brasileira está dividida pelas desigualdades sociais e econômicas, pela rivalidade política. Quem sabe no futuro, a despeito de nosso absurdo sistema político e eleitoral, consigamos eleger lideranças que se dediquem a um projeto de longo prazo para reparar essas fendas. O ex-presidente Michel Temer, com seu artigo Setembro Branco (Estado, 7/9, A4), emula certos líderes religiosos com sua conclamação pela paz, pelo diálogo por um pacto nacional. Tudo fora da realidade, nada original e sem efeito nenhum na realidade. É preciso mais do que um discurso piegas para consertar o País.

Arnaldo Mandel

São Paulo