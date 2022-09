7 de Setembro

O discurso do ódio

Protesto, veementemente, contra a absurda, injustificada, ofensiva, agressiva e injuriosa afirmação de Lula de que as comemorações nas ruas no 7 de Setembro se pareceram com “uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz. Porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador”. Faltou a Lula mencionar a ausência dos quadrilheiros do mensalão, como ministros do STF a esses criminosos se referiram.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

O que os move

Donald Herbert Davidson (1917-2003), filósofo norte-americano, catedrático de Filosofia da Linguagem em Stanford e Princeton, desenvolveu em sua produção intelectual o conceito do “princípio da acomodação racional”, também denominado de “princípio da caridade interpretativa”, que prescreve ao intérprete, num debate, maximizar o acordo e minimizar o desacordo, procurando entender o ponto de vista de seu interlocutor da forma mais forte e persuasiva possível, para que impere uma verdade partilhada entre os dois, viabilizando o entendimento mútuo. As expressivas manifestações do 7 de Setembro, muito mais ordeiras do que apocalípticas, impõem a aplicação desse princípio dialético no entendimento dos anseios que movem os direitistas. Os esquerdistas já não são mais detentores da exclusividade do “lugar de fala”. A nação brasileira tem de aprender a ser ambidestra.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

Eleição presidencial

Nem um nem outro

O artigo da professora Laura Karpuska A bandeira é nossa (Estado, 9/9, B4), que apoio ipsis verbis, lavou nossa alma. É um absurdo que uma turba se aposse de nossa bandeira nacional e de outros símbolos de nosso querido Brasil para apoiar um candidato a presidente que só faz incitar ódio aos adversários. Como já afirmei aqui, neste Fórum, não votarei na dupla BolsoLula. O sonho de grande parte do eleitorado é que um consiga a impugnação da candidatura do outro e, assim, a eleição fosse decidida entre os demais candidatos. Importante: como já está se tornando moda um bolsonarista assassinar um petista, não sei se vão sobrar eleitores de ambos os lados.

Carlos Gonçalves de Faria

marshalfaria@hotmail.com

São Paulo

*

Mato sem cachorro

Os fatos que a Nação teve de suportar nas “comemorações” de 7 de Setembro demonstraram que, realmente, estamos num mato sem cachorro. Lembrei-me da escandalosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020. O pior é que assistiremos a eventos muito mais vexatórios, por longuíssimos quatro anos, caso seja eleito Lula ou Bolsonaro. Com certeza, não é isso que merecemos. Aos 71 anos, sou eleitor facultativo, mas no dia 2 de outubro cravarei meu voto em Ciro Gomes, a meu ver o mais preparado. Farei, ainda, questão de não reeleger nenhum pleiteante ao Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa e ao governo do meu Estado. E, caso haja um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, terei grande prazer em votar em branco.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

*

Brasil

Projeto nacional

Além de oportuna, considero a recente entrevista do historiador José Murilo de Carvalho ao Estado (4/9, C4 e C5) um alerta aos cidadãos e eleitores brasileiros. A menos de um mês das eleições, é chegada a hora de decisão racional sobre o voto e escolha lúcida e crítica do(a) candidato(a) mais preparado(a) para enfrentar os problemas econômicos, sociais, políticos, educacionais e morais a partir de 1.º de janeiro de 2023. É preocupante a constatação do historiador e membro da Academia Brasileira de Letras: “Vamos levando sem termos um projeto, um fim a atingir”. Ao ler e reler a entrevista, sublinho sua referência aos repetidos movimentos de ajustes entre as elites brasileiras que “tiveram enorme capacidade de se reproduzir e, em conluio, barram as medidas que envolvam redistribuição de renda no Brasil”. Correlaciono a entrevista com uma passagem, na página 256 do livro Projeto Nacional: o dever da esperança, de autoria do 3º colocado nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República: “O que salvará (o Brasil) um dia é seu próprio povo munido de um projeto e da determinação de executá-lo”.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

VERDE E AMARELO

As comemorações dos 200 anos da Independência atraíram multidões e "tingiram" de verde e amarelo as vias e logradouros em todo o País. Não aconteceu a quebra institucional que os adversários denunciavam estar em preparação por Bolsonaro ou pelos militares que o apoiam. Agora, a oposição tenta criminalizar o presidente, argumentando que ele usou a festa cívica para fazer campanha. Os nanicos, figurantes da campanha, que dificilmente chegarão a ser terceira via, querem pegar o presidente, mas pouco falam sobre o ex-presidente retirado do cárcere e reabilitado eleitoralmente antes de terminados os seus processos. E se ele for eleito e uma ou mais de suas condenações for confirmada? Como ficará o seu mandato? O uso do verde e amarelo constitui reverência à Pátria. Está acima de ideologias, partidos e candidaturas. Nada deve impedir seu uso por Bolsonaro ou por qualquer outro candidato em campanha, se este assim o quiser e puder. Melhor as cores dos símbolos nacionais do que o vermelho imposto à Nação durante os governos petistas e até antes deles. É o que o presidente vem fazendo e, logicamente, buscando frutos. O suposto "golpe" de 7 de Setembro já é coisa do passado e as possíveis tentativas de criminalizar o presidente por sua participação nos atos dos 200 anos da Independência serão apenas a reedição de questões já levantadas e que não prosperaram em eleições anteriores. Enquanto houver reeleição, a cada quatro anos haverá um presidente da República (e, além dele, governadores) que, mesmo sendo candidato, tem o direito e o dever de participar da festa. Se todos forem denunciados, a Justiça ficará atravancada. Melhor os oportunistas desistirem disso.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

TEMOR DE GOLPE

Diante do temor de um possível “golpe” defendido por empresários bolsonaristas, lembremo-nos do pronunciamento do presidente americano Franklin Roosevelt, em seu discurso de posse: “Permitam-me expressar minha firme crença de que a única coisa que devemos temer é o próprio medo – terror sem nome, irracional, injustificado que paralisa esforços necessários para converter recuo em avanço”.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

EVENTO OFICIAL

A propósito das críticas pertinentes quanto ao não comparecimento do presidente Bolsonaro na solenidade realizada na quinta, 8/9, no Congresso Nacional, pergunto por que as mesmas críticas não foram feitas a todos os outros chefes de Poderes que também não compareceram ao evento oficial, realizado no dia 7/9 que, segundo se sabe, há 200 anos se comemora a Independência? Afinal, a multidão que lá compareceu para acompanhar o desfile cívico, trajada com as cores nacionais, não o fez por conta de sanduíches de mortadela nem outros “agrados”, mas por livre e espontânea vontade. Acho que já está passando da hora de a imprensa tratar com o mesmo peso ações tanto de um lado quanto do outro do espectro político.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

O GIGANTE ACORDOU

Bolsonaro despertou o gigante deitado eternamente em berço esplêndido.

Eugênio José Alati

eugenioalati13@gmail.com

Campinas

*

MULHERES E BOLSONARO

Mulheres rejeitam Bolsonaro? Pois sim! Na noite de 7 de setembro, jornalistas de diversos canais de TV manifestaram a certeza de que o presidente deu um tiro no pé ao aceitar e repercutir o grito de "imbrochável" no comício após o desfile do Dia da Pátria, em Brasília. Achei engraçado que não lembrassem as mulheres "daquilo" duro que Lula, em discurso com direito a sorrisos e aplausos, convocou para a faina da sua tentativa eleitoral. O machismo é um mal mas a parceria amante é dom de Deus. Feministas-femininas gostam dos imbrocháveis. Imbrochável não é o cara que não falha na horizontal, mas o lutador, o que permanece de pé no meio do combate, não falha na defesa da família. Teve feminista mais ousada neste país que Leila Diniz? Disse ela, anotado por Erasmo Carlos, que "homem tem que ser durão”. Maitê Proença, que os imbrocháveis do meu tempo chamavam, carinhosamente, de Maitesão, experimentou, corajosamente, uma relação homoafetiva, mas declarou, também corajosamente, que para essas coisas "homem é bem melhor". Quanto à disputa da vaga de primeira-dama a partir de 2023, parece-me coisa decidida.

Roberto Maciel

rovisa681@gmail.com

Salvador

*

MULTIDÃO PSICODÉLICA

O que assistimos no último 7 de Setembro, em lugar da comemoração do Bicentenário do Brasil, foi um furto irrecuperável que sofremos, pois, no próximo centenário nenhum de nós estará vivo. Vários projetos foram executados para comemorarmos a grandeza da data, todos inutilizados, ante a vergonha por que passamos. Bolsonaro, imaginando-se rei, criou um reino imaginário, onde não faltou nem o bobo da corte, colocado entre ele e o presidente de Portugal, a quem devemos desculpas homéricas. Ele transformou o palanque em picadeiro e não perdeu o ensejo, entre obscenidades, de elogiar a sua masculinidade, em estranha e constante afirmação. Ao mesmo tempo, nos envergonha, como povo, perante o resto do planeta. Como plateia, uma multidão de psicodélicos portando cartazes contra as nossas instituições, ou seja, um golpe contra a nossa democracia. Vestiam roupas, com as cores da nossa bandeira, como se tal atestasse o patriotismo de alguém. Paralelamente, exibiam mensagens contra as nossas instituições e autoridades. Isso não pode ficar impune.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

*

SEQUESTRO DO BRASIL

Bolsonaro conseguiu fazer deste 7 de Setembro, quando o Brasil comemorava os 200 anos da Independência, um festival de horrores e um sequestro de tudo que pertence aos brasileiros. Uma autêntica antiaula de processo independentista (fatos históricos, dom Pedro I, crise do sistema colonial, ideias iluministas, etc.), democracia, liturgia do cargo e decoro. Além de um inédito desfile cívico-eleitoral – algo que nenhum presidente, candidato à reeleição, nunca fez –, suas falas e atitudes foram para o mesmo público que o acompanha no cercadinho. Só que muito maior, pois havia fanáticos apoiadores misturados aos admiradores dos símbolos da Pátria, desfiles militares, escolas, bandas, todos vestindo verde e amarelo para homenagear o grito "independência ou morte". Fanáticos estes que são os mesmos sequazes que o aplaudem quando, por exemplo, maltrata, principalmente, as mulheres, mente, humilha grupos LGBTQIA+, despreza os pobres e miseráveis, provoca e atiça os religiosos e as instituições de Estado e coloca uma inapropriada e indecente virilidade nos discursos que costuma vociferar sempre que pode. Ou seja, quando não está trabalhando. Ou seja, o tempo todo de uma campanha que dura quase quatro anos e ninguém aguenta mais.

João Di Renna

joao_direnna@hotmail

Quissamã (RJ)

*

HUMORISTA

Gente, gente! Depois do que assistimos neste 7 de Setembro, Tiririca para presidente.

Nivaldo Ribeiro Santos

nivasan1928@gmail.com

São Paulo

*

DESCULPEM-NOS, PRESIDENTES

Aos presidentes Marcelo Rebelo de Sousa, José Maria Neves e Umaro Sissoco Embaló, respectivamente de Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, as sinceras desculpas da maioria dos brasileiros. Ao contrário do que foi exibido por Jair Bolsonaro, somos um povo educado que, nos eventos comemorativos em nossos lares, acolhemos calorosamente nossos convidados, cedendo-lhes os melhores lugares à mesa. Nossas conversas são pautadas por palavras respeitosas, em tom amigável e respeitoso. Nossas famílias são constituídas em ambiente salutar em que a individualidade é preservada e atende o respeito ao próximo, as convicções pessoais e a opção religiosa. Nossas mulheres não são princesas porque somos uma República, mas sim cidadãs honradas que também labutam diuturnamente na manutenção da família e deste país. Quanto à nossa virilidade, entendemos ser assunto íntimo, e a avaliação do desempenho sexual reservado às pessoas envolvidas, jamais venerado de público porque temos a noção e segurança de suficiência pessoal. Portanto, senhores presidentes convidados, e que tanto nos honraram com suas presenças, desculpem-nos pelos eventos grosseiros durante as comemorações de 7 de Setembro. Não é o comportamento da maioria de nós, brasileiros.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

REALIDADE VERGONHOSA

Meus colegas no exterior me perguntam o que está acontecendo no Brasil e a resposta mais próxima da realidade vergonhosa em que vivemos é "uma tragédia criminosa". Não apenas o chefe do Executivo usou e abusou do Bicentenário para fazer propaganda política, como também comprou o silêncio do Parlamento e tentou comprar os votos da reeleição. Apenas esse último crime ainda não foi consumado, haja vista as recentes pesquisas de intenção de voto. Onde estão os defensores do Estado Democrático de Direito para colocar o despresidente atrás das grades?

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

GAÚCHA

É um truísmo acentuar a bravura do povo gaúcho, tão importante como o paulista em nossa história, sem nenhum desmerecimento dos demais povos federados de nossa República. Os antepassados dos gaúchos vieram por mar, enfrentando heroicamente seus conhecidos humores. Aprenderam a caminhar seguindo a rota das estrelas, fortaleceram-se com o ar diáfano de seus largos horizontes e com os hábitos dos pássaros. Criaram animais de consumo e sangue quente, que os tornaram guerreiros – não da violência gratuita, mas do justo necessário. A nova presidente de nossa Suprema Corte, Rosa Weber, já tirou da Procuradoria-Geral da República (PGR) as medidas jurídicas em face do ataque às urnas perante embaixadores, representantes de outras nações sem vínculos diretos com as instituições do Brasil. Atraiu para o Supremo e sua autoridade que, sem nenhuma dúvida, não admitirá aventuras contra nossa democracia. Boa sorte à ministra Rosa.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

BRIGA IDEOLÓGICA

A deputada Janaína Paschoal, candidata ao Senado, não conseguiu legenda em nenhum grande partido. O que conseguiu foi um convite para ser suplente. Como pode uma deputada, que teve a maior votação da história, ser ignorada pelos partidos? Vemos falar tanto em defesa da mulher e, por ser ela uma candidata mulher, não estaria sendo preterida pelos machistas que se escondem atrás de um discurso pseudoideológico? Perde o Brasil, que fica nessa briga ideológica e deixa passar a oportunidade de mandar para o Senado uma pessoa preparada e à altura do cargo.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

PESQUISAS ELEITORAIS

Institutos que efetuam pesquisas sobre tendências das candidaturas presidenciais para o pleito que se aproxima estariam proporcionando uma visão mais nítida de perspectivas caso considerassem em suas pesquisas a hipótese de uma disputa entre uma candidatura ocupando o terceiro lugar nas preferências do eleitorado, no caso de concorrer no segundo turno com um outro ocupante dos dois primeiros postos, revelados na pesquisa. Explicitando, para melhor entendimento: na referida hipótese, qual a tendência do eleitorado em havendo uma disputa de Ciro Gomes com Lula ou Bolsonaro.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

FEDOR DE ENXOFRE

Os supostos pastores evangélicos que estão celebrando aliança com Lula não passam de parasitas da esquerda que usam o protestantismo brasileiro como hospedeiro, através de falsas teologias de viés marxista, como as da libertação e da missão integral. O que esses parasitas mefistofélicos escondem é que pretendem tão somente exaurir o hospedeiro, para depois rasgar seu ventre com a foice e golpear sua cabeça com o martelo, destituindo Jesus Cristo e entronizando Marx, Engels e Lênin, a "santíssima trindade" da esquerda. O cristão não precisa dos preceitos esquerdistas para ser justo, fraterno e oponente da acumulação egoísta e ilusória de riquezas, pois já tem a Sagrada Escritura que o exorta firmemente a ser assim. A propósito, a equanimidade exige a declaração de que esse parasitismo e também o bolsonarismo fedem a enxofre.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

SINAL DE FUMAÇA

A Floresta Amazônica pede socorro com sinais de fumaça a São Paulo. S.O.S. à maior cidade do Brasil. A fonte natural de água e vida da Nação pode secar e o País, morrer.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre