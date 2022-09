Deflação

Custo de vida

Em agosto, o Brasil, por conta da baixa do combustível e da energia, teve uma deflação, mas os alimentos não param de aumentar nos supermercados. Ainda bem que os brasileiros são nutridos com gasolina, porque, se eles precisassem comprar comida, morreriam de fome.

Maurício Lima

mapeli@uol.com.br

São Paulo

*

STF

Reajuste salarial

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) concedem-se um aumento extensivo a todo o Judiciário federal e mandam a conta para o Executivo. Mas não há grana, dizem os críticos. Retrucam eles que não tem problema, porque farão uma manobra financeira no orçamento da casa, isto é, em todas as instâncias do Judiciário, o que significa que o orçamento da “casa” está muito gordo. Mas, esperem aí, e o Judiciário estadual, com salários vinculados ao Supremo? E as procuradorias e advocacias públicas? Agora, saltando para os enfermeiros: o Congresso, por nossos representantes, aprova um piso salarial; o presidente Jair Bolsonaro sanciona a respectiva lei; o ministro Luís Roberto Barroso suspende a implantação, porque quer ouvir o plenário. Solução esperada: transfiram a gordura dos salários de cerca de R$ 46 mil, dos ministros, para o piso de R$ 4.750 dos enfermeiros. Qualquer dessemelhança não é mera coincidência nesta República em que a Constituição declara sermos todos iguais.

Paulo Mello Santos

policarpo681@yahoo.com.br

Salvador

*

Governo Bolsonaro

Autêntico

Jair Bolsonaro não esconde seus defeitos. Exibe-os. Exemplos não faltam: adota o slogan “Deus, pátria, família”, do movimento integralista; aplaude as façanhas de torturadores; afirma que a filha foi um erro de cálculo; rouba à luz do dia a festança da nossa Independência; tem o nome envolvido em indícios de prática de rachadinha; anuncia, com a concordância da patroa, que é macho; monta um circo imperdoável em torno da vacinação. Resumindo, é neste país de farsa que vamos viver?

Helena Rodarte Costa Valente

helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

Pé no chão

Muita gente está repetindo afetada e exageradamente a fórmula God bless the king, como se o rei Charles III estivesse com um ataque interminável de espirros. Mas os governantes ingleses sabem deixar o tal God longe do governo e trabalhar com os pés no chão. Bem diferente daqui, em que essa mesma figura vem sendo insistentemente invocada para dividir a Nação.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

*

Legado

Tudo se resume a uma questão de caráter. Elegemos um desclassificado para governar o País e estamos há quase quatro anos pagando o preço dessa escolha. No Reino Unido, em contraponto, a rainha Elizabeth II honrou sua pátria por 70 anos, foi admirada e respeitada em seu país e no mundo todo. No dia de sua morte, as manchetes de jornais com suas fotos ajudaram a ofuscar o festival de horrores perpetrados na véspera, em 7/9, por Bolsonaro. Diferentemente da rainha, esse não deixará saudades.

Rogerio Teperman

rogerioteperman@yahoo.com.br

*

São Paulo

Mau gosto

No rol de asneiras do governo federal, João Gabriel de Lima, em seu artigo de sábado (Estado, 10/9, A18), comenta mais um absurdo. Ao lado de Bolsonaro, entre o excelentíssimo presidente de Portugal, vestindo um colorido modelo de terno, estava colocado um conhecido “empresário” (não vou mencionar seu nome) com sugestiva gravata amarela. Gosto é gosto, mas a ocasião não se prestava a isso. Nada contra a gravata.

José Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

*

11/9

Nova era

O som de um avião voando baixo. Um estampido num trem lotado. Um caminhão andando num calçadão. Nada disso causava pânico e temor no século 20. Mas, naquela terça-feira ensolarada de 11/9/2001, tudo mudou. Foi o fim de uma era e o início de um novo período, muito mais sombrio e inseguro. Lá se vão 21 anos. Mas nunca iremos nos esquecer.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

INDECISO

Passei a pertencer à categoria dos indecisos na próxima eleição. Estou convicto de que a terceira via representada por uma das candidatas seria o melhor para o País, e assim pretendia votar nela. Agora essa minha convicção mudou e estou indeciso. A campanha da esmagadora maioria da mídia contra nosso lamentável presidente, procurando em todos os acontecimentos nefastos culpar o capitão falastrão suburbano, é tão nojenta que já está revirando o meu estômago. O último caso em que a mídia atribui culpa ao “imbrochável” é o do assassinato com 15 facadas de um petista por um bolsonarista. Ora, crimes como esse ocorrem frequentemente às dezenas em todo o País, nos botequins da vida, resultado de divergências futebolísticas, religiosas ou políticas entre cidadãos ignorantes bárbaros contra outros cidadãos imbecilizados selvagens. Não precisa muito. É só observar as verdadeiras batalhas medievais que ocorrem ao redor e dentro dos estádios, antes, durante e depois das partidas de futebol, quando sempre alguém é morto baleado ou, o que é pior, barbaramente espancado. Então parem de querer atribuir todas as mazelas de tudo o que acontece de ruim ao candidato à reeleição. Estou indeciso. Vou acabar votando nele.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

MORTES EM DISCUSSÕES POLÍTICAS

Tempos atrás, dizia-se que consubstanciam perigo e resultados indesejáveis nas discussões acirradas e apaixonadas sobre política, futebol e religião. Com efeito, as discussões sobre os temas relacionados só podem ocorrer em clima democrático e por pessoas que são capazes de se conter e de manifestar seus conceitos e opiniões de forma democrática e sem exasperação. Os excessos sempre produzem resultados graves, como são os casos de recentes mortes em discussões políticas sobre os candidatos Lula da Silva e Jai Bolsonaro. Esses desfechos poderiam ser evitados se os participantes cultivassem posturas democráticas menos agressivas.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

DISCURSO DE ÓDIO

Se vamos falar de assassinato, comecemos lá atrás, por Celso Daniel e Toninho do PT. Foi gente do mesmo partido, então, tudo bem, Caim também matou Abel. Voltemos ao 7 de Setembro. Milhares de pessoas em verde e amarelo concentradas nas praças e ruas deste país, comemorando em ordem e paz os 200 anos da Independência, nenhuma confusão, todos irmanados. Em uma roça no interior de Mato Grosso, lá depois do fim do mundo, dois homens discutem e um mata o outro, e de quem é a culpa? Bolsonaro, com seu discurso de ódio tão obediente que há quatro anos despertou a ira de Adélio Bispo, que se atirou sobre ele a facadas.

Maria Coelho

maricotinha63@gmail.com

Salvador

*

MOBILIZAÇÃO BOLSONARISTA

O economista José Márcio Camargo parece ter se sensibilizado com a capacidade de mobilização do presidente Bolsonaro pelas manifestações de 7 de Setembro (Estado, 10/9, B2). Talvez agora, depois das pesquisas apuradas nos dias 8 e 9/9, já deva ter mudado de ideia. Uma boa parte das pessoas não foi até lá para aplaudir o imbrochável, ou pelos motivos que o articulista aponta no artigo. Mas para celebrar a data. Bolsonaro não levou isso em conta. Nem José Márcio. É um caso parecido com o Auxílio Brasil. Recebe mas vai votar em Lula. Esse clima "nós contra eles", esquerda contra direita, teve uma grande parcela de culpa no surgimento do nazismo.

Otavio Durão

otaviodurao@hotmail.com

São José dos Campos

*

DUELO DE MEDIOCRIDADE

O festival de baixaria mostrado por Lula e Bolsonaro ultrapassa os limites do bom senso. Lula compara Bolsonaro e seus seguidores à Ku Klux Klan. Já o "imbrochável" presidente da República elege sua mulher como a mais bela primeira-dama do País e voltou a falar em aniquilar os petistas. Qualquer que seja o resultado da eleição, o bolsonarismo, assim como o petismo, vieram para ficar, para a desgraça do País.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

CONTRADIÇÕES MALDOSAS

Jair Bolsonaro se diz cristão. Fala em Deus o tempo todo. Mas na hora da propaganda eleitoral age com Satanás. Não teve dúvidas de tirar verbas da cultura, da merenda escolar e da Farmácia Popular para sua propaganda eleitoral. Atitude nada cristã, nada social, nada legal. Esse é o espírito do capitão que pretendia explodir o quartel e que agora quer continuar sua agenda de destruição do País.

Celso Battesini Ramalho

leticialivros@hotmail.com

São Paulo

*

DEMOCRACIA PRESIDENCIALISTA

A concentração de vastíssimos poderes nas mãos de uma só pessoa é o grande nó que dificulta a vida dos países de democracia presidencialista como o nosso. Há muitos senões na compatibilidade entre presidencialismo e democracia. Mas os grandes pensadores, daqui e de fora, não se dispuseram ainda a enfrentar a questão, contribuição nefasta dos Estados Unidos para o mundo.

Euclides Rossignoli

clidesrossi@gmail.com

Ourinhos

*

ILUSÃO

E pensar que o cargo de presidente da República deveria ser de sacrifício para ajudar seu povo a ter uma vida melhor. Triste ilusão.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

SEGUNDO TURNO

A pouco mais de 20 dias da eleição deste ano, as pesquisas de opinião indicam que haverá segundo turno, infelizmente, entre os indesejáveis candidatos Lula e Bolsonaro. O Datafolha, nos números de 9/9, traz na liderança Lula, com 45%, e Bolsonaro, com 34%. Já a pesquisa do Instituto Ipesp/Abrapel indica Lula com 44% e Bolsonaro com 36%. Ora, se, conforme o Datafolha, 77% dos eleitores já sabem em quem vão votar em outubro próximo, não serão Ciro Gomes, que tem entre 7% e 8%, ou Simone Tebet, com 5%, que vão evitar um segundo turno entre os citados acima. Lógico que nada é impossível. Porém a essa altura o eleitor vai ter que escolher para o segundo turno um desses medíocres candidatos como Lula e Bolsonaro para comandar o País em 2023. É bom lembrar que ambos são idólatras de

regimes totalitários, e também governam sem combater a corrupção. Só nos resta lamentar mais quatro anos de demagogia, populismo e retrocesso econômico e social.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

GERALDO ALCKMIN

A melhor chance que o País tem de sair da tenebrosa situação em que se encontra é eleger o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice-presidente da República. A eleição do vice de Lula é o melhor caminho para apaziguar o Brasil, e o papel de Alckmin no governo Lula será muito grande. Lula pode se dar ao luxo de deixar o dia a dia do governo a cargo do competente Alckmin enquanto desfruta da parte mais amena da Presidência da República, participando de solenidades e homenagens, viajando pelo mundo, etc. O melhor cenário para o País é Geraldo Alckmin no governo.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PROFESSOR DE INGLÊS

Soraya Thronicke se intitula professora de inglês. Eu gostaria de saber que formação ela tem. Estudou na universidade? Fez licenciatura? Ou tem certificação Celta ou Delta? Precisamos dar valor ao professor de inglês que de fato tem formação para ensinar. Não basta falar o idioma. Como professora de inglês há 37 anos, com licenciatura plena formada pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, fico indignada.

Claudia Maria Agostinho Bonemer

cbonemer@yahoo.com

São Paulo

*

CONSEQUÊNCIAS DO ÓDIO

Sobre o editorial As consequências do ódio (Estado, 10/9, A3), infelizmente, aquele Brasil gostoso das praias, discotecas, carnaval, futebol, almoço de domingo e missa das 11h foi destruído por um incansável e diário ataque verborrágico. O ódio constante e o vitimismo colocaram megalentes de aumento no sol de problemas que deveriam ser dissolvidos pelo tempo. Ocorre que, no final dos anos 1970, para "ganhar súditos e seguidores fanáticos", foram fomentados ódio e promessas bíblicas de destruir reinos e supostos inimigos, pois nada mais fácil de dirigir que súditos com ódio, e hoje colhemos o resultado triste desse terror criado por uma guerrilha psicopata que esteve no poder e quer voltar. Só que desse “câncer” nasceu uma "quimioterapia" que vai matar um dos lados. Ou os dois. Os culpados vão pagar no inferno, afinal, aqui estão culpando a "quimioterapia" pela doença. Ou o espelho é culpado e não o dono da figura.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

REFLEXO DAS QUEIMADAS

É absolutamente inacreditável que um jornal da qualidade do que se conhecia do Estadão fique papagaiando essa conversa absurda de que as queimadas na Amazônia poluem os céus da cidade de São Paulo. Não estou negando as queimadas. Estou afirmando que cientificamente existe algo que se chama lei da dispersão de gases. Isso se aprende no segundo grau e imagino que todos na Redação tiveram que passar por essa etapa acadêmica. Pois bem. De acordo com a lei da dispersão de gases, dado tempo suficiente e condições atmosféricas adequadas, até a fuligem de um vulcão ativo no Oceano Pacífico atingirá São Paulo. Assim como a fumaça das queimadas, a fuligem do vulcão chegaria a São Paulo em camadas extremamente altas da atmosfera, em quantidades só perceptíveis por aparelhos científicos, e nunca pelo olfato humano. Aliás, parece sempre engraçado que essa "fumaça amazônica" chega a São Paulo de forma sorrateira, passando desapercebida por, literalmente, milhares de quilômetros até aqui chegar. Até outro dia, porções gigantescas do interior do Estado ardiam na época de queimadas nas plantações de cana-de-açúcar e não se percebia nada na cidade. Agora, um pasto pega fogo no Pará e a fuligem vem "empacotada pelo correio" aterrissar aqui. Fala sério.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

CONSTRUÇÃO IRREGULAR

A delegada Ivalda Aleixo, chefe da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), da Policia Civil de São Paulo, merece os maiores elogios e agradecimentos da população pela atuação junto à Subprefeitura da Lapa. Nós, moradores da zona sul de São Paulo, também estamos pedindo ajuda em relação aos irregulares estabelecimentos comerciais e em construção na Av. Atlântica, n. 4000-5000, Interlagos. A Subprefeitura da Capela do Socorro, responsável pela região, não consegue auxiliar, as obras continuam.

Werner Sönksen

wsonksen@hotmail.com

Kirkenes, Noruega

*

HEXACAMPEÃO

Com a conquista do sexto título mundial de surfe por Filipe Toledo nos EUA, o futebol brasileiro, único pentacampeão mundial, acaba de ser superado pelos garotos das ondas do mar: Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano Souza, o Mineirinho (2015), e Ítalo Ferreira (2019). Viva o Brasil hexacampeão!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo