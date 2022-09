Sucessão no Reino Unido

O Brasil no funeral

O Estadão noticiou ontem (página A12) que Jair Bolsonaro irá ao funeral de Elizabeth II. Se realmente for, é bom que o Itamaraty o instrua sobre como proceder em ocasiões como esta, principalmente em terras inglesas, e evitar, a todo custo, utilizar a data com finalidades políticas, em sua campanha à reeleição. Isso seria uma ofensa muito grande aos ingleses e à monarquia. O Itamaraty deve, ainda, informá-lo sobre eventuais contatos com o rei Charles III. Esperamos não passar vergonha.

Alvaro Salvi

Eleição presidencial

Em quem votar?

Um dos maiores problemas do Brasil, se não o maior, é sua absurda desigualdade social. Tal desigualdade é ora a causa, ora a consequência de outros graves problemas que vimos enfrentando há décadas. Lula, então presidente da República, deu início à divisão entre “nós” e “eles”. Jair Bolsonaro incorporou a liderança do “eles”, foi eleito presidente e empenha-se na pregação entre o bem e o mal. Paira a dúvida: estaria um destes dois senhores seriamente comprometido com encaminhar a solução da desigualdade social ou disposto a estimulá-la até o seu limite? Às vésperas de uma eleição tão importante para todos e para a Nação, é hora de os brasileiros refletirem muito bem sobre em quem votar.

Roberto Mendonça Faria

O mínimo

Os indicados pelo presidente da República para assumir posições no Supremo Tribunal Federal (STF) têm de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Os presidentes da República deveriam ter no mínimo reputação ilibada, o que lamentavelmente nenhum dos dois candidatos preferidos nas pesquisas eleitorais neste ano tem. Sinais evidentes de corrupção aparecem na ficha dos dois. A corrupção já não mais é impedimento para que eles sejam votados por nós, brasileiros. Ou seja, a corrupção já é estrutural. Em outras palavras, não sabemos votar e por isso não podemos nos queixar de quem elegemos. É tudo farinha do mesmo saco. Que tal dar uma chance a Simone Tebet ou a Ciro Gomes, para dar um fim a este partidarismo extremamente prejudicial ao País e ao seu povo?

Károly J. Gombert

Equilíbrio

Brasileiros equilibrados, que sabem um pouquinho, acreditam que nada sabem. Os lulistas e bolsonaristas, uns fanáticos, alienados e adoradores de corruptos, julgam-se “os caras”.

Oswaldo Baptista Pereira Filho

Fundo Eleitoral

Mulheres preteridas

No Brasil, até na política eleitoral temos concentração de renda em desfavor das mulheres. Do Fundo Eleitoral de R$ 4,9 bilhões, as mulheres disputando uma vaga na Câmara dos Deputados receberam 29% e os homens, 71% (Estado, 11/9, A10).

Vital Romaneli Penha

Guerra na Ucrânia

Brasil ‘putinizado’

Sobre o artigo A América Latina diante da guerra na Ucrânia (Estado, 12/9, A4), certamente, era de esperar um posicionamento mais articulado dos países da região, mas, com o fundamental Brasil estupidamente “putinizado”, seja com Bolsonaro ou com Lula, o que se pode esperar?

Albino Bonomi

Copa do Mundo 2022

Os estádios do Catar

A Copa do Mundo no Catar nem começou, mas já foi possível conferir de perto como estão os oito estádios que receberão os jogos. Todos luxuosos, com boa acústica e sistema de refrigeração cuja energia virá de uma fazenda de painéis solares construída para a Copa, conforme relatou Luciana Dyniewicz, enviada pelo Estadão para a visita (11/9, A23). Segundo Luciana, alguns estádios, depois do Mundial do Catar, serão transformados em hotéis. Outros serão a casa dos times locais. Igual ao Brasil, onde cerca de R$ 8 bilhões foram investidos em estádios (90% financiados pelo setor público e 10% pela iniciativa privada), foram construídas 12 arenas e mais da metade delas se transformou em elefantes brancos, sustentados com dinheiro público.

Izabel Avallone

LUTO DO PRESIDENTE

Para o presidente Jair Bolsonaro, quase 700 mil mortos no Brasil pela covid-19 não o sensibiliza, mas a morte da rainha Elizabeth II vai levá-lo à Inglaterra. Muito conveniente.

Luiz Frid

INVEJA DOS INGLESES

Mais uma vez fico com inveja dos ingleses. Apesar de todos os podres das terras do Bardo, invejo o respeito e a reverência que a família real ainda desperta em seu povo e o mobiliza nos momentos importantes de sua história. No Brasil, temos um bozo, um tchutchuca de um lado, e de outro um notório acusado de corrupção, que trocam baixarias e envergonham seu povo, aqui e no exterior. Nosso futuro é obscuro, por enquanto.

Elisabeth Migliavacca

O BRASIL QUE SE LIXE

Espanta ver quantos leitores usam o espaço que os jornais dispõem para as pessoas colocarem suas críticas e opiniões sobre os assuntos que dominam as mídias no dia a dia a fim de exprimirem enorme revolta em relação ao que leem. Chegam ao extremo de confessarem que, por considerarem as pesquisas mentirosas, vão votar no pior candidato, “só de raiva”. É esse o eleitor que promete jogar o Brasil por mais quatro anos nas garras de um despreparado até para comandar a própria casa. Um psicopata que deveria estar em tratamento, não usando o cargo para promover motociatas e estimular a violência já crescente no País. O Brasil perdeu totalmente o rumo do futuro.

Jane Araújo

CONSCIÊNCIA DE CLASSE

O editorial O eleitor não é ingênuo (12/9, A3) mostra que os de renda mais baixa parecem enxergar melhor o engodo eleitoral que é a tentativa de reeleição do despresidente. Ao contrário de certos setores da classe média, homens brancos em sua maioria, que ainda creem no mito fantástico, alguma consciência de classe parece adentrar os dependentes de auxílios para sua sobrevivência.

Adilson Roberto Gonçalves

SEM ESCOLHA

Realmente, o eleitor não é ingênuo. Mas e daí? Votará em um dos demais candidatos à Presidência? Não será eleito. E daí? Daí que guardará sua inteligência para apresentá-la, talvez, nas próximas eleições presidenciais. Saliente-se que, se Lula da Silva não fosse candidato, sendo certo que o é por entendimento de Edson Fachin e outros ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em seu lugar teríamos Ciro Gomes, Simone Tebet ou outro. Por não ser ingênuo, então, o eleitor poderia escolher. E hoje não pode, não é?

José Carlos de Carvalho Carneiro

BEM-ESTAR SOCIAL

Como adotar uma política de ajuda aos miseráveis sem criar dependência? (Estado, 12/9, A8). Não é função do governo sustentar financeiramente a população do País. Ao contrário, o povo é que deve pagar impostos para sustentar o governo. Programas como Bolsa Família, Auxílio Brasil, vale-absorvente, auxílio-caminhoneiro e vale-gás não trazem nenhum progresso para o País, apenas geram dependência dos beneficiários. Investimento em infraestrutura gera progresso e emprego para os brasileiros. Qual a preferência dos brasileiros: emprego ou ajuda? Uma frase que foi dita recentemente na China cai como uma luva no Brasil: “O governo deve evitar cair na armadilha de estimular pessoas preguiçosas em nome do bem-estar social”.

Renato Maia

PROPAGANDA ELEITORAL

Gostaria de saber qual o critério que permite ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibir a divulgação de imagens do 7 de Setembro por parte de Bolsonaro e permite que o PT, na propaganda de Lula, divulgue que o ex-presidiário foi absolvido em todos os processos, o que é uma aberração, visto que os processos foram simplesmente transferidos de Curitiba para Brasília. Outra dúvida: Roberto Jefferson foi preso no mensalão e está proibido de candidatar-se a presidente, enquanto Lula foi condenado no mensalão e no petrolão e pode se candidatar.

Luiz Roberto Savoldelli

MULTIDÕES ÀS RUAS

Em sua coluna Eleição sem povo (Estado, 11/9, A10), J.R. Guzzo só se “esquece” de lembrar que o 7 de Setembro sempre levou multidões às ruas, e que a Universidade de São Paulo (USP) mostrou que foram milhares, menos do que as fotos representaram para Guzzo.

Paulo Tilelli de Almeida

J.M. BOLSONARO E J.R. GUZZO

Fora, Bolsonaro. Fora, J.R. Guzzo. Basta!

Vicky Vogel

FUTURO

Após período de selvagem crescimento, a inflação brasileira, até então orgânica a ponto de gerações inteiras terem com ela convivido, foi estancada pelo lançamento do Plano Real, responsável por levar Fernando Henrique Cardoso (FHC) ao poder, o que inaugurou período de relativa estabilidade política, anuviado, no entanto, pela aprovação por ele pilotada da suspeita Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reeleição, graças à qual voltou à Presidência, na esteira da recuperação econômica, na única vitória obtida em primeiro turno desde a chamada redemocratização. Seguiu-se o ciclo o PT, marcado pela aluvião de corrupção capitaneada por Lula da Silva, o que lhe custou condenação na Justiça e até detenção, embora tenha, assim mesmo, conseguido emplacar desastrada sucessora, defenestrada por impeachment, sendo ele, mais tarde, liberado e elevado à categoria de candidato à Presidência por obra e (des)graça da Corte Suprema. Aí, veio o tumultuado governo Bolsonaro, referendado por mais de 60 milhões de votos, mas impedido de promover o desenvolvimento desejado por conta, entre outros fatores, da eclosão da pandemia e de conflitos bélicos de repercussão mundial na economia. Vive-se hoje um clima eleitoral tenso e polarizado. Em suma: trata-se ou não de uma história recente confusa e melancólica? Que futuro o Brasil pode esperar?

Paulo Roberto Gotaç

ESTADO FORTE

Líder nas pesquisas de intenção de voto, Lula prega um Estado forte, indo na contramão das economias mais desenvolvidas do planeta, que apostam na iniciativa privada. O programa de desestatização lançado por FHC se revelou um sucesso, com a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Vale, Embraer, entre outras. O PT simboliza o atraso e, com Lula, o Brasil vai continuar a ser o gigante adormecido.

J. A. Muller

CAMPEONATO MAIOR

O campeonato maior do povo brasileiro será disputado no dia 2 de outubro. Infelizmente, não vamos escolher o melhor, mas o mal menor. A sra. Tebet tem excelentes referências, mensagens, ponderação e educação. São vitórias possíveis: haver um segundo turno e, aí, obrigar os candidatos ao título a negociarem amplamente com os candidatos das minorias, que são maiorias, porque excluídos de uma sociedade que é sua. Vamos todos votar.

Agostinho Amado Rodrigues

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

A respeito do editorial Preocupante déficit de aprendizagem (Estado, 12/9, A3), meus estudantes do ciclo de alfabetização aprenderam mesmo numa sala de aula superlotada (29 na lista e mais os que chegam de outra sala porque o professor regente se afastou por covid ou algum acidente, e a Prefeitura não tem professores para substituir). Eles aprendem mesmo sem livros didáticos (este ano, após a pandemia, eles receberam os livros didáticos somente no meio do ano e os professores são pressionados a trabalharem sem os livros e a não cobrá-los do secretário municipal de Educação). Sem falar que os aplicativos dos materiais escolares e uniformes não funcionam como anunciado, e é rotineiro crianças irem para a escola sem o básico (caderno, lápis e borracha). O Sistema de Gestão Pedagógica (SGP) dos professores também não funciona. As crianças aprendem mesmo com diversos problemas de saúde, e que as famílias não conseguem atendimento médico na rede pública (tenho alunos precisando de oftalmologista, pediatra, neurologista, psicólogo, psiquiatra, etc.). Os estudantes das escolas públicas são verdadeiros heróis que, junto dos professores, resistem e lutam por uma educação de qualidade. Que essa qualidade seja oferecida pelos poderes públicos conforme determina a legislação, e não cobrada apenas dos professores.

Eliel Queiroz Barros,

professor de educação básica

DESAFINADO

O Rock in Rio deste ano teve uma peculiaridade interessante: as apresentações dos icônicos cantores Axl Rose, Billy Idol e Djavan tiveram marcada repercussão junto à imprensa e às redes sociais muito mais pelos inesperados desafinos do que pelos shows propriamente. É preciso lembrar que o tempo é inexorável para todos e, assim como pele, olhos, ouvidos envelhecem, não é diferente com as cordas vocais. O público tem todo o direito de se decepcionar com os desvios de voz de seus ídolos, mas os tempos mudaram. É necessário ter tolerância e entendimento para com a ordem natural da vida, da qual o envelhecimento faz parte.

Luciano Harary

NAUFRÁGIO NO PARÁ

Talvez seja o assinante que mais faça críticas ao Estadão. Hoje me curvo ao jornal dos Mesquitas para elogiá-lo pela matéria sobre a tragédia ocorrida aqui, em Belém (Naufrágio de lancha irregular no Pará deixa pelo menos 13 mortos, 9/9, A16). Sendo assinante dos quatro maiores jornais do País, observei que a matéria feita pelo jornal é a melhor, aliás, a mais correta em relação à região. Enquanto o jornal dos Marinho identifica as águas da Baía do Guajará como sendo do Oceano Atlântico, o Estadão acertou identificando as águas da Baía do Guajará como as águas que separam Belém do Arquipélago do Marajó. Para chegar de um ponto ao outro, saindo de Belém, são duas horas de lancha até o Porto de Camará, no Marajó, ou quatro de balsa, com passagem a R$ 31 – a lancha cobra R$ 52. As águas que rodeiam o Arquipélago do Marajó, com 16 municípios – maior que a Holanda –, são do Rio Amazonas. O Globo se afogou longe do local: nas águas do Atlântico.

Luís Decarlos

