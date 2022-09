Eleição presidencial

O que dizem as pesquisas

Se as pesquisas de intenção de voto estiverem corretas e até o dia 2 de outubro não acontecer qualquer fato extremamente relevante, Luiz Inácio Lula da Silva voltará “à cena do crime”, como já disse Geraldo Alckmin. Não que Jair Bolsonaro seja coisa melhor. Uma coisa é certa: o povo brasileiro merece o que virá pela frente, infelizmente.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

Confiança plena

Partindo do princípio de que a esperteza é o atalho mais curto para ludibriar os tolos, surge uma pergunta: quem contrataria Luiz Inácio ou Jair Messias para ser síndico de seu prédio ou contador de suas finanças com uma procuração de plenos poderes?

Helena Rodarte Costa Valente

helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

Voto inutilizado

Muito oportuno o editorial ‘Voto útil’ para quem? (Estado, 13/9, A3). Votar em quem tem mais chance de se eleger no primeiro turno, preterindo seu candidato verdadeiramente escolhido, é menosprezar o seu próprio voto, além de reduzir a chance deste à vitória. Inclusive, nesta eleição, os dois candidatos majoritários nas pesquisas de intenção de voto, Lula e Bolsonaro, travam uma disputa tóxica nos extremos de direita e esquerda, na base do “nós contra eles”, que nada traz de positivo e de propositivo para todos nós. E ambos apresentam um histórico de experiências de gestões desastrosas. Por outro lado, temos ao menos dois candidatos com gestões bem-sucedidas nas áreas municipal, estadual e até ministerial. E não se esqueçam: quando votamos, estamos dividindo com o escolhido a responsabilidade na gestão pública. Por essa razão, não podemos utilizar o voto em candidato que não compartilhe de nossas convicções. É inutilizar o seu voto, jamais dar a ele utilidade.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Em busca do ‘voto útil’

O candidato Lula (PT) deve ater seu pensamento na forma do poema de Carlos Drummond de Andrade: “No meio do caminho tinha um Ciro / tinha um Ciro no meio do caminho / tinha um Ciro / no meio do caminho tinha um Ciro”.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

A volta de Lula

A conjuntura política não é das melhores, mas a pior hipótese é o retorno do PT e, me desculpem, de seu bando “à cena do crime”. Como diria Alckmin, é demais.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Descrentes

Geraldo Alckmin, que antes acusara Lula de ter quebrado o Brasil e de estar querendo “voltar à cena do crime”, agora diz que Lula é inocente. Geraldo subestima a inteligência alheia ao proferir esse despautério. O Brasil todo sabe que Lula não foi inocentado pelo STF das provas que o condenaram, mas tão somente por exceção de incompetência de foro e pela prescrição dos crimes cometidos. Ao se retratar assim, publicamente, de tudo o que disse sobre Lula, Geraldo Alckmin mente para os eleitores e mostra que, na política, tudo é válido e que os fins justificam os meios. É por isso e por outras coisas que o eleitor é levado, cada vez mais, a desacreditar nos políticos.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

STF

Sob nova presidência

A ministra Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) com um discurso contraditório. Ela afirmou que decisão judicial se cumpre e que é este um alicerce do regime democrático. Ora, o tribunal que agora preside afirmou, pouco tempo atrás, que decisão judicial, mesmo transitada em julgado, não se cumpre, ao permitir que os Poderes Executivos de todos os níveis postergassem o pagamento de precatórios.

José Renato Nascimento

jrnasc@gmail.com

São Paulo

*

Leandro Karnal

‘Reforma, História e sexo’

Foi agradável ler o artigo de Leandro Karnal no domingo (Reforma, História e sexo, 11/9, C12). Diverti-me ao ler as comparações da História com a ideia de iniciar uma reforma. Sempre leio seus artigos, mas este superou minhas expectativas. Cumprimento o jornal por nos proporcionar momentos descontraídos diante de tantas notícias nefastas.

Edda Forestieri Fernandes

eddafore@gmail.com

São Paulo

*

ROSÁRIO DE PROMESSAS

Toda vez que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) assume a presidência desse que é o maior órgão de Justiça do País, seu discurso de posse é um rosário de promessas feitas com palavras difíceis ao brasileiro comum de entender, mas fica a esperança dos mais crédulos de que será um mandato especial, em que sempre haverá a preocupação vigilante de manter os direitos contidos em nossa Constituição. Foi o comportamento da ministra Rosa Weber ao assumir a presidência do Supremo nesta segunda, 12/9. Sabemos todos que o mandato do presidente do STF é de dois anos que passam rápido, e muitas vezes nem sempre ocorrem momentos que podem marcam sua atuação no cargo. Mas, quanto ao passado, é impossível esquecer posições tomadas pelos seus membros face a decisões que poderiam melhorar a Justiça brasileira, como foi a de Rosa Weber, em 2019, em conjunto com outros ministros, que por 6 x 5 votou contra a continuidade da lei da condenação em segunda instância, que vinha sendo aplicada graças à decisão do próprio STF. Essa lei evitava aqueles processos em que bastava o réu recorrer por quantas vezes quisesse de decisões tomadas na Justiça para poder ficar em liberdade, o que era comum escapar da pena por idade em alguns casos ou prescrição da lei, em outros.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

*

BOM SENSO FEMININO

Desejo sucesso à ministra Rosa Weber na presidência do STF. Quem sabe ela consegue, senão acabar, pelo menos diminuir os excessos de privilégios dessa Corte. É um absurdo. Nosso povo está passando fome, literalmente. Nós, mulheres, muitas vezes conseguimos, com o bom senso que nos é peculiar, convencer a maioria. Tenho certeza de que Rosa Weber terá aliados.

Cleo Aidar

cleoaidar@hotmail.com

São Paulo

*

AUSÊNCIA DE BOLSONARO

Por ocasião da posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal – a terceira mulher a ocupar o posto em 131 anos de existência da Corte –, cabe registrar a lamentável, condenável e descabida ausência do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro chefe do Poder Executivo a faltar à marcante cerimônia do dirigente máximo da Suprema Corte em quase 30 anos. Conforme noticiado, Bolsonaro preferiu viajar a São Paulo para gravar um podcast com evangélicos.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PODER SUPREMO

O STF, pelo discurso de Rosa Weber, é o Poder supremo mesmo se tornando parça e partidário do PT e fiador da soltura e cegueira em relação aos processos de petistas. O STF hoje, além de puxadinho de Lula, usa o antigo bordão“Façam o que digo, nunca o que faço”. O Brasil está no caminho certo da roça. Quem viver verá e chorará.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

JOGOU A TOALHA

Jair Bolsonaro jogou a toalha na iminência de perder as eleições, segundo todas as pesquisas sérias – inclusive pode ser já no primeiro turno. Diz que aos 67 anos não tem mais o que fazer na Terra. Engano seu, pois ainda terá de explicar à Justiça as mais de 600 mil mortes por covid, muitas por falta de vacina, que o presidente desdenhou; indícios rachadinhas; compra de 51 imóveis de alto padrão com dinheiro vivo, etc. e tal.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

RÉU CONFESSO

Percebendo seu fracasso eleitoral, mas bem colocado no quesito "rejeição", Jair Bolsonaro, de forma jocosa, fez um "mea culpa". Admitiu que na pandemia ele teve atitudes "alopradas" quando disse que quem se vacinasse viraria jacaré e que a vacina se associava à aids. Em sua fala para um podcast, se referiu a um dos apresentadores como "gordinho" e "tu é meio escurinho". Lá atrás já havia se referido a um negro como criador de "baratas" no cabelo crespo e perguntou se ele "pesava mais de sete arrobas". Cometendo crime após crime, só agora Bolsonaro entendeu que, por suas chulas atitudes, acabou por entregar de bandeja a Presidência da República ao condenado por corrupção e ex-presidiário Lula da Silva. A que ponto chegou esse réu confesso!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

O QUE É IMPORTANTE

Mais importante do que Lula ganhar no primeiro turno é Bolsonaro perder no primeiro turno.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

ACORDO IMORAL

Os canalhas também envelhecem e se esquecem do passado. Depois do desavergonhado Geraldo Alckmin, agora aparece a decadente Marina Silva para selar um acordo imoral com Lula. Nada mudará o cenário. Ele continua sem sair às ruas e, quando se atreve a sair, é recebido aos gritos de "ladrão". A realidade das ruas é dura e implacável. "Fora da lei não há salvação", disse o grande Ruy Barbosa.

Moacyr Rodrigues Nogueira

moaca14@hotmail.com

Salvador

*

ZERO À ESQUERDA

Marina Silva, o cometa da política, passa a apoiar Lula na campanha eleitoral, mesmo tendo sofrido uma sólida propaganda difamatória em 2014 por parte do PT. Marina é mais do mesmo e, em termos de política, um zero à esquerda.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

HERANÇA POLÍTICA

Marina Silva sempre foi petista, tendo inclusive participado da fundação do partido. Seu sonho era ser a herdeira política de Lula. Ela só chutou o pau da barraca e saiu do PT no dia em que descobriu que Lula iria deixar sua herança política para Dilma Rousseff.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

METODOLOGIA ISENTA

Até o momento, não vi nenhum instituto de pesquisa considerar a hipótese de Ciro Gomes disputar o segundo turno se opondo a Lula ou Bolsonaro. No caso, os dados poderiam revelar chances ou não de candidatos da chamada terceira via serem eleitos no turno final. A metodologia isenta agradeceria.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

RESGATE BRASILEIRO

Muitos candidatos ligados ao partido e ao governo bolsonarista dizem querer "resgatar a bandeira do Brasil". Oras, ficaram quatro anos no poder e só agora discursam em resgate de bandeira. Aliás, o Brasil não precisa de resgate de bandeiras ou qualquer outro símbolo, pois somos um país continental de muitas cores, diversidades e culturas das mais distintas. O que o governante, seja quem estiver à frente do comando deste gigante país, precisa ficar ciente é de que o povo é que carece de ser resgatado, ter sua dignidade resgatada, seu emprego, renda, saúde e felicidade resgatadas.

Célio Borba

celioborbacwb@gmail.com

Curitiba

*

JUDICIÁRIO CONTAMINADO

Não bastasse a descrença com o turbilhão eleitoral que vivemos, agora somos surpreendidos com notícias de uma trama no universo jurídico. Uns poucos advogados estão se habilitando a receber a bagatela de R$ 300 milhões, originária dos cofres públicos, em contratação de serviços advocatícios visando o enquadramento de municípios no direito aos royalties de petróleo e gás (Estado, 11/9, A8). O pleito em si nada tem de anormal, não fossem os fatos revelados na matéria. Um causídico judicialmente impedido de advogar em contratos públicos safou-se da condenação criando uma entidade sem fins lucrativos, da qual se tornou procurador e, ao obter os contratos com as Prefeituras, os repassa para escritórios de advocacia que um tem à frente o filho de um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outro pertencente ao genro de um ministro do STF, que também é sobrinho de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). E mais: ambos possuem advogados de suas bancas associados na referida entidade. Dos 20 contratos celebrados, 15 foram sem licitação, inclusive ignorando a estrutura jurídica das prefeituras. Para finalizar, um ministro do STF fez recentemente uma viagem bate-e-volta de Brasília a Paris, no jato do advogado, com todas as despesas pagas por ele. Sem dúvida, temos um judiciário contaminado.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

METRÔ PAULISTANO

Hoje há dois Metrôs distintos na cidade de São Paulo. Um estatal (linhas azul, verde e vermelha) e outro privado (linhas amarela e lilás). No Metrô estatal, os usuários nos vagões tropeçam com ambulantes (que vendem tudo, de comida a produtos falsificados), pedintes e assaltantes. No Metrô privado, os usuários fazem uma viagem tranquila, observados por seguranças nos carros e nas estações. O governo paulista e a direção da Companhia do Metropolitano de São Paulo (CMSP) conseguiram acabar com a referência que o Metrô tinha nos anos passados. Hoje, o Metrô estatal é igual ao subúrbio dos anos 1960/1970, e o Metrô privado é igual ao dos anos 1980/1990. Pena.

Maurício Lima

mapeli@uol.com.br

São Paulo

*

HOMENAGEM AO LEITOR

Há anos sou leitora do Estadão. O periódico que me acompanha todas as manhãs, além de trazer informação, até pouco tempo tinha um significado acessório e muito especial para mim: a publicação de algumas notas enviadas por meu pai. Após ter se aposentado de uma longa e sólida carreira na advocacia, meu pai, mestre na arquitetura das palavras, usava dessa aptidão para escrever textos sobre os mais variados assuntos. Mas foi após o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, mal que o acometeu em decorrência dos quase 60 anos como fumante, que ele passou a usar do dom e prazer da escrita para enviar comentários ao jornal. Crítico voraz da política brasileira, dos parlamentares e do sistema em si, teve várias notas publicadas no espaço antigamente denominado Carta dos Leitores, assim como na primeira edição do novo formato do jornal lançado em 2021, na seção agora chamada Fórum dos Leitores. Nem todos os seus textos foram publicados, o que em certa medida o decepcionava, no entanto, a mera possibilidade de tê-los divulgados em um dos periódicos mais renomados do País, mediante criteriosa seleção, colaborou para que seus últimos anos de vida fossem insuflados com mais estímulo e motivação, além do sentimento único de ainda pertencer e contribuir para a sociedade. Passados mais de quatro meses de sua partida, minha intenção com esta mensagem é, além de evidenciar ao Estadão essa outra função social que promoveu na vida de nossa família – seria muito injusto de nossa parte deixar o jornal ignorante a esse respeito –, também a de compartilhar um texto de autoria do meu pai, nunca enviado. A razão para tanto é óbvia, trata-se de reflexão pessoal sobre sua condição como dependente do tabaco, intitulado Pensamentos aleatórios de um ex fumante: “Dando azo à imaginação, pensei que quando jovens somos atraídos por uma deusa do fumo, que nos seduz, envolve e mantém cativos de seus encantos pelo resto da vida. Ela é fatal e ciumenta. Não aceita concorrência que possa reduzir seu poder. Se você a duras penas parar de fumar, não se iluda. Ela não te abandona. Deixa seus agentes infiltrados em seu organismo e só vai sendo expulsa de seus bastiões a um custo enorme. É a luta que enfrento agora, órgão atrás de órgão para sobreviver. Venci, creio eu, algumas pequenas batalhas. Outras virão com maior ou menor intensidade. Vamos à luta. Afinal, se conseguir, prorrogarei o prazo de minha transitoriedade até onde puder. Isto aqui não é um desabafo e muito menos um conselho, apenas reflexões de um decano”. Ao decidir encaminhar esse texto, com o consentimento e apoio de minhas irmãs e mãe, o faço não somente como uma homenagem póstuma ao meu pai, mas também para dividir um pouco da trajetória e dor de alguém que um dia, inconsequentemente, fez uma má escolha, para, quem sabe, essa deixar de ser apenas uma reflexão tardia de meu pai mas passar a ser a de outras pessoas que ainda tenham tempo de mudar o seu destino. Voltando à minha condição de leitora, deixo aqui meus sinceros agradecimentos ao Estadão pelos efeitos adjacentes e imensuráveis que as aproximadamente 50 publicações tiveram na vida de meu pai e de toda a nossa família, que vibrava entusiasmadamente junto a ele a cada nota divulgada. Por vezes, ainda surpreendo meus olhos perambulando despretensiosamente pelo Fórum dos Leitores na vazia busca por mais algum de seus comentários.

Adriana Pinheiro Costa e Oliveira Lima

adriana.pcol@uol.com.br

São Paulo