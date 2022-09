Orçamento 2023

Menos dinheiro para Saúde

O corte de R$ 1,2 bilhão no orçamento de 2023 do Programa Farmácia Popular, em benefício do orçamento secreto, vai prejudicar milhares de aposentados do INSS que não têm recursos suficientes para comprar medicamentos, e vai encher de grana as algibeiras daqueles que já têm as algibeiras cheias. Os pobres que se lasquem!

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

Sem compromisso

Excelente o editorial Tesourada na saúde popular (15/9, A3). Falo como usuário do Programa Farmácia Popular: desde quando o presidente Bolsonaro se preocupa com a saúde pública? Quem não se lembra da sua declaração, na pandemia, de que era uma “gripezinha”? É um presidente sem compromisso com a saúde e muito menos com o povo.

Adalberto Fernando Santos

asanto17@bol.com.br

Taubaté

*

Insano

O que dizer de um governo que promove um corte insano na verba para remédios de uso contínuo que combatem doenças como diabetes, asma e hipertensão, além das fraldas geriátricas, para favorecer a excrescência chamada orçamento secreto?

Adalberto Amaral Allegrini

adalberto.allegrini@gmail.com

Bragança Paulista

*

De uma canoa a outra

Os cortes de verbas, como o realizado no Farmácia Popular, para transferir mais recursos para o Centrão em 2023 mostram que também esses políticos têm certeza de que Bolsonaro não vai ser reeleito e já estão tirando o pé dessa canoa e começando a esticar o pé para a outra canoa. A contagem do nocaute já começou.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

Farmácia Popular

Ou os brasileiros acabam com o Centrão ou o Centrão vai acabar com o Brasil.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Jornalismo

Apito de cachorro

A tentativa de jogar o jornalismo profissional nas cordas, intimidando e agredindo a jornalista Vera Magalhães, para além de misógina, é conduta “encomendada”. Cá entre nós, o tal deputado que agrediu a jornalista mal deve saber quem é Vera Magalhães, pois não é leitor dos grandes jornais nem espectador dos programas de que ela participa. O rapaz tem, nitidamente, um severo déficit intelectual e estava obedecendo ao apito de cachorro soprado pelo chefe da familícia, que já mostrou seu desprezo pelo jornalismo profissional (que não seja o chapa-branca), pelas mulheres e, principalmente, por Vera Magalhães, que nos enche de orgulho pela profissional que é.

Carlos Frederico B. Bentivegna

carlosbentivegna@uol.com.br

São Paulo

*

Exemplo

Bolsonaro dá exemplo de violência verbal contra mulheres, e seu “gado” a replica. Lula dá exemplo de como corromper pessoas em benefício próprio, e seu “gado” o replica. Ambos dão exemplo de amor por ditaduras (de direita ou de esquerda), e seus “gados” o replicam. Moral da história: ou o eleitor pensa com a própria cabeça ou está destinado a ser um mero replicador na vida, defendendo o indefensável.

Sandra Maria Gonçalves

sandgon46@gmail.com

São Paulo

*

Mundo digital

Impactos no ser humano

Muito oportunos os dois artigos sobre tecnologia publicados esta semana no Estadão. O primeiro, de Demi Getschko, Internet, a Memoriosa (13/9, B15), nos mostra a avalanche de dados pessoais armazenados confusamente nos bancos de dados, que “pode ser inadministrável”; e o segundo, de Paulo Delgado, A banalização do desamparo (14/9, A5), trata claramente do impacto nocivo da tecnologia digital, que está bitolando as pessoas e afetando principalmente o desenvolvimento das crianças e dos jovens. O livro Nós, de Ievguêni Zamiátin, lançado em 1921, já chamava a atenção, na sua distopia, para uma sociedade completamente mecanizada. Hoje, vemos nas ruas as pessoas andando com olhar fixo nos smartphones, como robôs. E eu não poderia deixar de lembrar, ainda, o livro 1984, de George Orwell, que reflete uma sociedade digital e controlada pelo “Grande Irmão”. O smartphone é um grande instrumento digital para as pessoas, mas está sendo mal usado.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

RACIONALMENTE FALANDO

Faço um esforço danado para entender o que acontece ao meu redor e decifrar como chegamos às “aberrações antirrepublicanas” a que se refere o editorial O eleitor não é ingênuo (Estado, 12/9, A3). Teimosamente esperançoso, tento resistir ao pessimismo, mesmo quando percebo ou pressinto que a vaca está indo para o brejo. Apesar de ficar apreensivo ao observar as despudoradas manipulações e desinformações a que é submetida a população brasileira, também torço para que “o eleitor possa fazer uma avaliação responsável dos diversos candidatos, suas trajetórias e respectivas propostas”. Ao invés de ingenuidade e cinismo, espero que a maioria do eleitorado vote com maturidade, sagacidade, discernimento, perspicácia e coerência. Que a racionalidade vença o arrebatamento e, sem excluir sentimentos e emoções, os eleitores não ingênuos digam em alto e bom som “racionalmente falando, meu voto é do candidato A”.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

ELEITOR INGÊNUO

Permita-me discordar do editorial O eleitor não é ingênuo. Se o eleitor não fosse ingênuo, as pesquisas não mostrariam maior intenção de votos para os dois primeiros colocados.

Airton Cesar

airlou@gmail.com

Barueri

*

OPÇÕES MELHORES

Quanto mais perto da eleição, mais absurdos estou ouvindo nas falas de Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Não é possível que pareçam ser opções que estão nos induzindo a escolher. Os brasileiros têm de ter melhor discernimento para escolher o futuro que o Brasil merece. Ainda temos tempo.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

VOTO ÚTIL

O voto útil que a dupla mais rejeitada nas intenções de voto quer só interessa mesmo ao “aloprado” e ao “corrupto”, nunca à sociedade brasileira. Na verdade, um quer aniquilar o outro logo no primeiro turno, defendendo seus próprios interesses que estão em jogo, mas nunca os interesses do País. Chega de Bolsonaro e chega de Lula, que já mostraram o que são “capazes” de fazer. O Brasil precisa dar uma chance para novas ideias e novos programas.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

REDUTO CONSERVADOR

Vídeo em que homem diz que vai suspender entrega de marmitas a eleitora de Lula viraliza; veja (Estado, 11/9). Solidário à dona Ilza Ramos Rodrigues, minha conterrânea, pela humilhação sofrida, sou testemunha de que em Itapeva e região, reduto tradicionalmente conservador, há dezenas de projetos dirigidos às famílias em condições extremas de vulnerabilidade, projetos esses conduzidos por entidades apartidárias e ligadas a diferentes crenças religiosas e classes sociais.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

*

PROGRAMA SOCIAL

Sobre o editorial Muito dinheiro e pouco resultado (Estado, 14/9, A3), comento que, no Brasil, o “resultado” esperado (não somente por este governo) é a tecla verde da urna. Seria ótimo se nossos governantes levassem a sério as frases do estadista Ronald Reagan “Acredito que o melhor programa social é um emprego” e “Devemos julgar um programa social por quantas pessoas o deixam e não por quantas pessoas são adicionadas a ele”.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

POR QUE MELHORAR?

Mais uma eleição para a Presidência da República vai ocorrer em que o cidadão brasileiro terá o desprazer de escolher entre os piores candidatos – caso haja segundo turno. É duro imaginar que, num país com 150 milhões de cidadãos aptos a votar e serem votados, se chegue ao final do certame com o enfrentamento entre o famigerado condenado por corrupção Lula da Silva e o atual ocupante do Planalto que já demonstrou cabalmente o seu completo despreparo para dirigir uma nação. Por Deus, merecíamos melhor sorte. O ponto forte para este estado de coisas reside no meu sofrido Nordeste, onde a miséria e a total desinformação no campo das letras servem de trunfo para os abutres que infestam o nosso mundo político. Em 1953, o grande Luiz Gonzaga e o seu parceiro Zé Dantas já bradavam contra essa exploração escravizante do homem pelo homem com parte da letra da sua música intitulada Vozes da Seca: "Mas, dotô, uma esmola a um homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão". Na atual campanha eleitoral, Lula promete acabar com a fome do Nordeste dando três pratos de comida por dia; Bolsonaro irá manter o Auxílio Brasil em R$ 600, porém nenhum deles se propõe a promover políticas que visem a uma sustentável e digna sobrevivência ao povo nordestino. Em suma, prometem algumas mudanças para que as coisas continuem como estão. O contrário seria um tiro no próprio pé, ou seja, a perda da galinha dos ovos de ouro. Todavia, sensibilizou-me sobremaneira a proposta do candidato Ciro Gomes no sentido de se industrializar o Nordeste utilizando, para tanto, do seu inesgotável potencial em termos de geração de energia solar fotovoltaica, bem como de energia eólica. Dando margem a isso, estaria dado o primeiro passo a caminho da emancipação da nossa tão sofrida e humilhada região e, futuramente, se desenvolveria no País formas mais decentes de se fazer política, visto que, posto em prática o projeto do candidato, seu resultado possibilitaria ao homem nordestino saciar as suas fomes de comida e de letras. Não se trata de utopia, o que falta e sempre faltou foi vontade política das extremas esquerda e direita, afinal, por que melhorar a vida desse povo se piorar é o mais interessante para a canalha politiqueira?

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

*

TROCA DE COR

Uma nota publicada no Estadão não pode passar despercebida (Coluna do Estadão, 7/9, A2). O PT, na ânsia de garantir mais dinheiro do fundão para Lula, que conta com um orçamento de R$ 88,9 milhões, prevê que quanto mais candidato de cor branca, mais dinheiro do fundo eleitoral. Isso fez com que o candidato José Guimarães trocasse a designação de pardo para branco. Como se pode notar, o PT vai para o lado que oferece mais. Vermos candidato mudar de cor por dinheiro é de se perguntar: que tipo de brasileiro é esse que busca se eleger mudando sua cor por dinheiro? E não deve ser só ele.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

BICENTENÁRIO

A manifestação do Bicentenário da Independência foi magnífica, grandiosa pelo espírito democrático, pacífico, religioso, espontâneo e sem nenhum incidente, num oceano verde e amarelo de brasileiros do bem. Aconteceu de leste a oeste e de norte a sul em aglomerações em todo o território nacional. Tudo indica que o Brasil acordou do berço esplêndido evitando a iminente derrocada, num claro atestado de que, se o papa é argentino, Deus é brasileiro e há de nos ajudar.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

CONDUTA INDECOROSA

Antes de votar, pense em quem está governando o Brasil nos últimos meses. Pense em quem está passeando de motocicleta em várias cidades de norte a sul do Brasil. Bolsonaro, que não hesitou em garantir a sua virilidade no 7 de Setembro, abandonou a sua função de chefe de Estado e de governo da República Federativa do Brasil. Bolsonaro está gostando do dinheiro do Fundo Eleitoral. Mesmo utilizando a máquina pública a seu favor, oferecendo o seu pacote de bondade, continua a ser rejeitado por 50% dos eleitores. A pavorosa conduta de Bolsonaro está sendo exibida na televisão diariamente. Mobilizar os eleitores em um comício está fora de questão para o atual presidente. Bolsonarismo é a frágil escapatória da extrema direita que nunca teve voz.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

MOTOCIATAS

Se realmente somos todos iguais perante a lei, e se o capacete é item de proteção obrigatório, passível de multa a quem não o usa, fica a pergunta: Bolsonaro recebe alguma punição em suas motociatas, já que nunca usa esse item?

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

zaffalon@uol.com.br

Bauru

*

POVO DIVIDIDO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o uso de imagens do 7 de Setembro na campanha bolsonarista, mas nada fez contra as mentiras deslavadas de Lula ao dizer que foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Organização das Nações Unidas (ONU). Lula é o preferido nas pesquisas, mas, no Datapovo, o "mito" está na frente. Janja e Iansã disputam a preferência com os evangélicos capitaneados por Michelle. Essa salada é o mesmo que trocar seis por meia dúzia e só serve para criar mais intolerância, dividir o povo e conduzir o País para o atraso.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

‘AUTORIDADE MUNDIAL’

Jair Bolsonaro foi a Davos e falou por seis minutos, menos tempo do que o previsto, devido à sua ignorância – só fala português e olhe lá – e sua pequenez. Em outra ocasião ficou falando com o ministro turco, vai saber o quê, e com os garçons da cerimônia. Em Nova York, foi comer pizza na rua porque não era aceito dentro do restaurante por não ter se vacinado. Agora vai a Londres para o funeral da rainha Elizabeth II com nosso rico dinheirinho para tirar fotos como "autoridade mundial" e mostrar na campanha. Além do perigo enorme de dar mais um vexame, quem ele quer enganar? Demorou quatro anos para mostrar que é estadista e não o fez, e agora quantos bobos ele espera enganar?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

RITUAIS MONÁRQUICOS

A rainha da Inglaterra reinou por 70 anos e nunca investiu um dia sequer para receber seus súditos, em fila, como o faz agora que morreu. O ser humano é muito estranho.

Ricardo Fioravante Lorenzi

ricardo.lorenzi@gmail.com

São Paulo

*

AS MÃOS E A CANETA

Mal o príncipe Charles foi aclamado rei da Inglaterra, o inchaço de suas mãos já suscita as mais variadas especulações acerca da sua saúde, e a irritação com uma caneta tinteiro provoca questionamentos sobre o comportamento do monarca. Bem, há quem diga que a saúde de uma pessoa pública – como um chefe de Estado – é pública também. Devagar com o andor. Os preceitos médicos fundamentais ditam que qualquer cidadão tem direito ao sigilo médico, reis inclusive. Portanto, há limites e momentos que precisam ser respeitados. Quanto à caneta, é pouco provável que se encontre alguém que não tenha, ao menos uma vez na vida, se irritado com o vazamento da tinta do aparato. O mundo está passando por momentos turbulentos. Há coisas mais importantes com que se preocupar do que as mãos, a caneta e o humor do rei.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo