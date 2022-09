Eleições 2022

Voz de comando

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, se não vencer a eleição no primeiro turno com mais de 60% dos votos, “algo de anormal” terá acontecido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ou seja, todos os danos que puderem advir de sua derrota, por meio de quaisquer distúrbios, já foram assumidos pelo presidente Bolsonaro como sendo de sua responsabilidade, pois que advirão de sua constante e sempre reiterada voz de comando aos bolsonaristas inconformados com sua previsível derrota.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

Depois da Lava Jato

Vinte e seis nomes que foram condenados, acusados ou investigados pela Operação Lava Jato são candidatos nestas eleições (Estado, 19/9, A6). Lula é o mais notório. Passou 580 dias preso, foi libertado pelo STF, teve devolvido o seu direito de candidatar-se e hoje concorre à Presidência. Os outros são 19 candidatos a deputado federal, 2 a senador, 1 a deputado estadual e 3 a governador. O ministro Carlos Velloso, ex-presidente do STF, foi enfático: “Se são elegíveis, segundo a legislação eleitoral, não cabe deixar de ser registrada a candidatura, cabendo ao eleitor acolher ou desacolher os nomes dos candidatos com pendência judicial”. Não me cabe discutir o erro ou acerto do encaminhamento dado aos alvos lavajatistas, mas fico com a observação do dr. Velloso. Já que a Justiça permite a candidatura dos 26, o eleitor pode fazer seu filtro, pesquisando sobre o que fizeram para ser envolvidos na operação e, principalmente, se os processos ainda estão sub judice ou se já acabaram. Tendo conhecimento de tudo isso, ficará mais fácil de decidir se, mesmo com todos os problemas, deve confirmar o voto naquela figura ou procurar outra com melhor currículo. O povo tem o direito de atuar como agente do próprio destino. Diante do que foi feito pela Lava Jato, tudo, agora, parece inusitado no Direito brasileiro, uma jabuticaba (que só existe no Brasil). Prova de que vivemos um dos momentos mais controversos da história política nacional. Oremos.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

Apostas abertas

Com 26 alvos da Operação Lava Jato disputando cargos nas eleições deste ano, de presidente, senador, governador e outros, a quantidade de eleitos vai confirmar ou refutar o “mito” de que o brasileiro não sabe votar. As apostas estão abertas.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

Impunidade

Além de Lula, ao menos outros 25 alvos da Lava Jato são candidatos na eleição. Qual a surpresa? Afinal de contas, o Brasil é ou não o país da impunidade?

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

Educação Stem

Na Agenda Estadão de 18/9 (Como liderar um movimento por foco em Stem em todos os níveis?, A24 e A25), a jornalista Renata Cafardo mostra que o programa Stem (das iniciais, em inglês, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática) tem faltado à maioria das escolas brasileiras, especialmente as públicas. Criado nos EUA no governo Obama, o programa melhora a capacidade de argumentação e conecta conteúdos escolares aos problemas da realidade dos alunos. Estudando este assunto, constatei que ao programa foi acrescentada a letra A, de artes, passando a chamar-se Steam. Foi um grande avanço, porque os problemas da vida real não se limitam às chamadas ciências e técnicas exatas, mas estão também no âmbito da arte. É como dizia Ferreira Gullar, a arte existe porque a vida não basta.

Lilian Anna Wachowicz

lilian.bendhack@gmail.com

Curitiba

*

Funeral na Inglaterra

Vilipêndio

Os ingleses demonstram ao mundo como se expressa sua admirável personalidade coletiva e histórica, ao respeitar com rigor o luto pela morte de sua rainha, num funeral emocionante – sejamos ou não adeptos da monarquia britânica. Só um vento soprava sobre Londres: o do respeito e da saudade pela rainha Elisabeth II. E o silêncio retrata sua reverência maior, salvo um ato de campanha política que o insultou. Não poderia ser outro o homem das cavernas a vilipendiar uma culta e nobre civilização: Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, um chefe de Estado inconsciente das honras.

Amadeu Garrido

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

‘PIOR QUE TÁ NÃO FICA’

Já sabíamos que Jair Bolsonaro pretendia desperdiçar mais do nosso pobre dinheirinho na ida ao funeral da rainha Elizabeth II para aparecer nas fotos como o estadista que ele nunca foi. Agora, levar a tiracolo o pastor Silas Malafaia para conseguir mais meia dúzia de votos de pessoas alheias à realidade é muita cara de pau. Tiririca não tinha razão, piorou.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

GASOLINA COMPARADA

O presidente Bolsonaro quis comparar o preço da gasolina em Londres e no Brasil, dizendo que a daqui é a mais barata do mundo. Ora, terá razão quando o salário mínimo brasileiro for igual ao de lá, que é de aproximadamente o equivalente a R$ 10 mil. Continua sendo um enganador.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

‘GOD SAVE THE QUEEN’

A cerimônia do sepultamento da rainha Elizabeth II foi impecável nos mínimos detalhes, digno da nobre, sensata, querida e respeitável que foi durante o seu longevo reinado. Não só o Reino Unido lhe rendeu a merecida homenagem, também com a presença dos representantes de quase todas as nações e a maior audiência televisiva à face da Terra.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

LIÇÃO NA MORTE

O mundo assistiu nesta segunda-feira, 19/9, o funeral da rainha Elizabeth II. Uma cerimônia impecável, solene, respeitosa. Ver um povo unido num momento histórico é o que há de mais bonito. Uma lição para a humanidade, que vive momentos conturbados de ódio e desunião. A rainha deixou uma lição para o mundo na vida e na morte.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

AUTORIDADES BRITÂNICAS

Achei um tanto longas e exageradas as solenidades do velório da rainha Elizabeth II. Nem o papa, autoridade muito mais importante para bilhões de pessoas em todo o mundo, ocupou tanto tempo para ser carregado para a cova. Falo de João Paulo II, um dos mais amados, dentre os que já se foram, obviamente. E, curiosidade, o corpo da rainha nem será enterrado, a cova dela é uma câmara ardente. Em outros tempos e outro lugar, seria uma pirâmide. E os cachorrinhos provavelmente a acompanhariam. Duvidam? Os tempos mudaram, mas a soberba dos que se acham acima de todos, não. Que ela descanse em paz e se entenda lá em cima com o Criador sobre o sofrimento que a Inglaterra impôs aos povos nas colônias dominadas por seus antepassados e que sob seu domínio ainda demoraram a se libertar do jugo e exploração a que foram submetidos. As autoridades maiores da Grã-Bretanha, ao meu ver, sempre foram e serão Shakespeare, o maior de todos os escritores, Darwin, o maior de todos os cientistas, e Churchill, o estadista que libertou o mundo de um dos mais pavorosos genocidas que já existiram.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

SHOW ANACRÔNICO

O dito popular segundo o qual não há mal que dure para sempre ficou confirmado quando se encerraram as cerimônias do funeral da rainha Elizabeth II. A verdade é que ninguém aguentava mais ligar a televisão e se deparar com o inescapável show de “pageantria” montado e vendido pela anacrônica monarquia inglesa. E houve quem pagasse caro por ele.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

‘LAVA JATO: O RETORNO'

A constatação de que 26 políticos condenados na Lava Jato concorrem a cargos nas próximas eleições provoca um misto de revolta e nostalgia (Estado, 19/9, A6). Nunca, na história do Brasil, a corrupção sistêmica foi tão eficazmente revelada e combatida, promovendo condenações que levaram à prisão um sem número de políticos, incluindo um ex-presidente da República. O País vivenciou a tão sonhada e necessária seriedade que há tempos não se via, se é que alguma vez se viu. O resto da história já sabemos: excessos condenáveis por parte do Ministério Público fragilizaram a operação, levando à sua extinção e agora esses mesmos ex-condenados e ex-presidiários voltam à cena com direito à cara de paisagem. Mas não há porque desanimar. A Lava Jato foi um grande aprendizado para todos. Tal qual um filme que fez grande sucesso e continua com novas e melhores produções, a Nação clama pela Lava Jato II: O Retorno.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

‘INJÚRIA’

Em 15/9, um homem de 50 anos foi preso porque chamou o ex-presidiário Lula de "ladrão, safado e sem-vergonha" durante a passagem do petista em Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Segundo seus seguranças da Polícia Federal, o homem cometeu crime de "injúria" (atribuir palavras ou qualidades ofensivas que atinjam a honra e moral de alguém). Sem me prender a detalhes do embate, é fato que os crimes que demandaram a condenação unânime de Lula por três instâncias de Justiça deram provimento ao desabafo do preso, que amplificou o grito de toda a sociedade de bem. Não foi noticiado se, em sua defesa, o injuriado cidadão fez menção aos ladrões Dimas ou Gestas, bom e mau ladrão, respectivamente, crucificados ao lado de Jesus. Pela sua fé e crença, Dimas foi para o Céu, remido de seus pecados. Pela folha corrida, contrariando os acomodados judeus, o povo sabe com quais personagens da Bíblia o descondenado se identifica e para onde deve ir, por justiça, sem remissões. Um mix de Barrabás e Gestas, diriam os coroinhas de minha paróquia.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PSDB

Será que o PSDB não aprende? Independentemente de não querer a continuidade deste presidente, leio que caciques do PSDB já querem apoiar o PT no primeiro turno. Respeitem seus eleitores e até os ex-eleitores, pois eu pergunto: se fosse o candidato do PSDB (Simone Tebet) que já estivesse na posição de Lula, o PT apoiaria um pedido do PSDB nos modos que quer hoje para si? Memoriol, senhores caciques!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

DEMOCRÁTICO

Geraldo Alckmin não percebeu que ele saiu de um partido que tem democracia no nome – Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – para um que não tem – Partido Socalista Brasileiro (PSB)?

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FORASTEIROS

Há de se prestar atenção, paulistas e paulistanos, que, nestas eleições, candidatos que nunca moraram em nosso Estado aparecem como se aqui fosse seu domicílio eleitoral e, nas propagandas gratuitas veiculadas nas TVs, pedem votos a fim de nos representar. Então, diante desse fato, faz-se necessário destacar pelo menos dois candidatos, políticos que sempre moraram no Rio de Janeiro e por lá se elegeram nas últimas eleições, filiados ao PTB. A primeira, Cris Brasil, que aparece toda transfigurada, blefando já na aparência, e que surge com o pai, Roberto Jefferson, numa dessas propagandas em que ele fala com uma comoção nitidamente falsa sobre Cristo e família. Quem os conhece sabe que a peça é um verdadeiro ardil, pois eles nunca foram o que ali representam. Outro candidato do mesmo PTB que caiu por aqui é Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados preso pela Operação Lava-Jato. Enfim, faz-se necessário perceber esses disfarces e aprender a dizer “não” a esses forasteiros. Fora!

Eni Maria Martin de Carvalho

enimartin@uol.com.br

Botucatu

*

CANDIDATOS PARAQUEDISTAS

Com o maior colégio eleitoral do País, o Estado de São Paulo se tornou terra fértil onde candidatos paraquedistas de vários Estados estão disputando os votos dos paulistas para cargos legislativos federais e até para o de governador, na esteira do sucesso eleitoral do filho 02 do presidente em 2018, o carioca que fez mais de um milhão de votos para deputado federal sem ter domicílio em SP. Daqui do Paraná, o casal Sergio e Rosangela Moro tentaram emplacar uma dobradinha em solo paulista, ele para senador, ela para deputada federal. Além do fato estúpido de renegarem seu Estado de origem na busca por um mandato popular, também chama atenção que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha impugnado somente a candidatura do ex-juiz e permitido a da “conja”. Do Rio de Janeiro, além de Eduardo Bolsonaro, brigam pelo voto paulista Eduardo Cunha e Tarcísio de Freitas, este que também veste a fantasia de bom gestor apenas por bater martelo na Ibovespa com mais força que outros. Pois será interessante se a imprensa reportar um levantamento de quantos “forasteiros” são candidatos por São Paulo e, daqueles já eleitos, quais foram os benefícios que trouxeram ao seu Estado de aluguel. Aí, que os paulistas tirem, então, suas próprias conclusões.

Sandro Ferreira.

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

*

ROSANGELA MORO

Lamentável que, diante de tantos descalabros da vida política nacional, sendo o mais afrontoso um ex-presidiário ter sido autorizado a tentar voltar à cena do crime, que se dê espaço para expor de forma negativa a imagem da sra. Rosangela Moro comendo pastel de feira ao lado de uma pessoa revirando o lixo só por ser mulher de Sergio Moro. Qual a responsabilidade da candidata a deputada federal por São Paulo pela fome de parte da população? E mais, da imagem dá para concluir que Rosangela Moro estava desdenhando da pessoa que revolvia uma lata de lixo? Da foto eu concluiria que a candidata não via o que se passava às suas costas. O politicamente correto está chegando às raias da hipocrisia mais descarada. Imagino o que não se diria contra a candidata se tivesse oferecido um pastel àquela pobre senhora. Só espero que não se proíba a venda de pastel na feira.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

PASTEL

O casal Sergio e Rosangela Moro, em suas tentativas de se elegerem, se tornaram dois pastéis. A cada dia é um flash que dá vergonha alheia.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

BONITO NA FOTO

O ápice da escrotidão surge no pseudoconservador brasileiro quando um candidato a deputado federal, que imaginamos que vai representar os interesses do maior Estado do Brasil, aparece sorrindo e se deliciando com um pastel de feira, e logo ao fundo, na mesma imagem, aparece um Brasil que passa fome.

Rodrigo Ibraim

rodrigoibraim@gmail.com

Joinville (SC)