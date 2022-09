Eleições 2022

‘Não vai ter paz’

Na sabatina Estadão/Faap, a candidata ao Planalto Simone Tebet, com lucidez, afirmou: “Segundo turno com Lula e Bolsonaro é o pior dos mundos. Não vai ter paz”. Acrescento: vença Lula ou Bolsonaro, também não vai haver respeito às nossas instituições nem zelo com os recursos dos contribuintes. Ou seja, a corrupção vai correr solta. E o Brasil vai continuar sua trajetória de retrocesso econômico e social.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

O pior dos mundos

Simone Tebet tem razão sobre a polarização política entre lulistas e bolsonaristas durante o próximo quadriênio (2023-2026), que promete reviver o pior dos mundos, como o confronto radicalizado entre getulistas e lacerdistas, de 1951 a 1954, que terminou de maneira tão trágica para o Brasil.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Voto nulo

Fui perguntado por minha filha em quem eu votaria para presidente. Sem hesitar, confirmei o nome de Simone Tebet. “E no segundo turno, se as pesquisas forem confirmadas?” A segunda pergunta era esperada. Com muito desconforto, respondi que iria anular. O Brasil não vai suportar mais quatro anos de desgoverno, de passar vergonha (as gafes do funeral da rainha Elisabeth II foram homéricas), de fomentar orçamento secreto, de não reformar, de virar as costas para o meio ambiente, a educação e a saúde. Tampouco aguentará práticas de aparelhamento de estatais, corrupção em larga escala, populismo barato e novos apoios a ditaduras latinas de esquerda. Considero anular voto algo ruim, mas chega de escolher o menos pior – se é que ele existe. Hora de agir com consciência. Que venha 2026!

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

Judiciário

Autocrítica

Correto o artigo de Carlos Alberto Di Franco STF – abuso e insegurança jurídica (Estado, 19/9, A5). Apontou desacertos de decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes, em harmonia com o editorial de domingo deste jornal (O dever do Supremo de rever seus erros, A3), que acertadamente mostra que ninguém é perfeito, todos cometem erros. Michel Temer, bom governante e professor de Direito Constitucional, responsável pela indicação do ministro, que o diga.

F. G. Salgado Cesar

fgscesar@hotmail.com

Guarujá

*

Reciclagem

A febre das embalagens

Em artigo publicado no domingo (Essa reciclagem complicada demais, B2), Celso Ming aborda um assunto que deveria preocupar todos nós há mais tempo: a febre de embalagens excessivas, que piorou durante a pandemia, quando aumentou o número de compras com entrega em domicílio. Cito dois exemplos: o leite longa-vida, que antes comprávamos no supermercado e vinha acondicionado em caixas de papelão com 12 unidades perfeitamente seguras, passou a ser entregue com mais uma fita adesiva de plástico, como reforço, englobando até as caixas de leite que ficavam nas extremidades do pacote. Outro exemplo: uma caixa de papelão contendo simples máscaras, mas toda enrolada em fita adesiva de plástico. Muitas empresas passaram a utilizar essas fitas adesivas em casos desnecessários. São resíduos de descarte complicado e que deveriam ser utilizados em último caso. A Prefeitura de São Paulo está demorando para regulamentar a coleta seletiva de lixo em larga escala, que poderia até se constituir numa fonte de renda, para baratear o serviço e contribuir com o meio ambiente. Como lembrou Ming, o seu reaproveitamento é insignificante e já é tempo de a administração municipal incentivar a economia circular.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

*

Aliança China-Rússia

A paz ditatorial

“A China está disposta, junto com a Rússia, a desempenhar um papel orientador para injetar estabilidade e energia positiva em um mundo abalado pela turbulência social”, proclamou Xi Jinping a Vladimir Putin. Essa é a paz dos autocratas, sejam de direita ou de esquerda. O que os líderes totalitários odeiam é a liberdade de protestar, criticar e se opor às ditaduras. Democracia é o poder do povo de ser feliz como bem quiser.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

VERGONHA INTERNACIONAL

Depois de passar vergonha em Londres, quando fez do funeral da rainha Elizabeth II um palanque político, Bolsonaro chega a Nova York para passar mais vergonha. Muito mais do que isso, uma vez que ele já demonstrou, por diversas vezes, não estar nem aí e querer mais que o Brasil "se dane", aliás, expressões chulas que fazem parte de seu pequeno vocabulário. Durante os quase quatro anos à frente do Executivo, algo que deve achar ser um "reinado", com princesa e tudo – o que explica ter ido à cerimônia em Westminster –, o presidente, além de ridicularizar nosso país, nos levou à condição de pária internacional tendo se tornado comum sermos isolados de várias agendas entre chefes de Estado com o propósito de melhorar a vida na Terra.

João Di Renna

joao_direnna@hotmail.com

Quissamã (RJ)

*

A TIRACOLO

Como perguntar não é ofensa, eu pergunto: qual é a explicação plausível para o pastor Silas Malafaia estar acompanhando Bolsonaro em viagens internacionais?

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

MERECIDA HOMENAGEM

Jair Bolsonaro tanto ciscou, mas tanto ciscou, que conseguiu uma merecida homenagem projetada no prédio da Organização das Nações Unidas (ONU), onde aconteceu a Assembleia-Geral das ONU, em Nova York. As merecidas homenagens se referem às palavras dizendo que Bolsonaro é "vergonha brasileira", "desgraça" e "mentiroso". Para quem se esmera em envergonhar os brasileiros, até que as menções foram "suaves", pois faltou "genocida", "misógino" e outros adjetivos mais. Mais uma vergonha nacional.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

PROBLEMA NOSSO

É quase certo de que haveria manifestações contra Bolsonaro, que abre a Assembleia-Geral da ONU, o que a bem da verdade não significa nada, porque o presidente brasileiro mostrou uma série de falhas que inclusive o tornam proibido de continuar na vida pública. Dito isso, quais países da ONU têm o direito de cobrar Bolsonaro quando não fizeram nada contra Putin quando este ameaçava invadir a Ucrânia? Nada de positivo, apenas discursinhos feitos para sair em jornais de seus países. Putin, que já tomara a Crimeia da Ucrânia, sabia que a ONU é apenas um fantoche que, se não causa preocupação a países pequenos em economia e poder militar comandados por ditadores meia-boca, quanto mais tomarem dura contra a Rússia. Bolsonaro é problema nosso, dos brasileiros que não o querem no comando do País, porque conseguiu ser igual ou até mesmo pior que Lula, que hoje muitos dos países daquele órgão o apoiam, esquecidos de que, não fosse a generosidade de um Supremo Tribunal Federal (STF), ele estaria curtindo cadeia.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.brg

Garça

*

FALEM MAL MAS FALEM DE MIM

Na segunda-feira, 19/9, o jornalismo dedicou o dia para criticar o comportamento de Bolsonaro em Londres. As críticas foram justas, para dizer o mínimo, mas fizeram mal ao candidato Bolsonaro? O nome de Bolsonaro foi o mais citado entre todos os candidatos. Mais do que o de Lula, aquele que ocupa o primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Não será isso o que Bolsonaro quer? Pois, mesmo que negativa, a cobertura aumenta sua popularidade. A pensar.

Leonardo Sternberg

bergzynski@gmail.com

São Paulo

*

SIMONE TEBET

A participação da candidata à Presidência da República Simone Tebet na sabatina promovida na segunda-feira, 19/9, pelo Estadão e Faap, a meu ver, foi aurora e convincente e deve ter deixado deveras empolgado os presentes e também quem leu a matéria Tebet marca posição crítica a Lula e vê PT em busca de poder perpétuo (20/9, A10). Anteriormente, no debate da Band exibido em 28 de agosto, a candidata foi considerada a participante com melhor desempenho por 43% dos entrevistados. Esse momento foi assistido por 1,5 milhão de telespectadores na plataforma de vídeo do Google. Conforme manifestação de especialistas, Simone Tebet tem o melhor plano de governo entre todos os candidatos a presidente. Seu programa está à disposição na internet com o título Amor e Coragem e merece ser lido com dedicação e atentamente. Está destacado por ela que "o País precisa de uma verdadeira reconstrução, ampla e abrangente". Simone Tebet tem um currículo invejável com uma trajetória sem precedentes e é ficha-limpa. É inconcebível que ela oscile apenas entre 2% e 5% entre os pesquisados pelos institutos de pesquisa. Com a liberdade constitucional de opinião, eu coloco em dúvida a fidelidade das pesquisas eleitorais. Elas são realizadas em média em apenas dois dias com cerca de 3 mil pesquisados em torno de 180 municípios. O Brasil ocupa uma área 8.515767.049 quilômetros quadrados, que são preenchidos por 5.568 municípios onde residem mais de 215 milhões de habitantes. A equipe de Simone Tebet precisa torná-la conhecida urgentemente. A candidata é desconhecida por 73% da população brasileira. No Brasil, temos 156 milhões de eleitores, dos quais 82.373.164 são mulheres (52,65%). Dirijo-me às eleitoras femininas para, respeitosamente, inquiri-las por que não eleger uma mulher decente e preparada para ser presidente do Brasil? Aproveito a oportunidade para parafrasear Mahatma Gandhi, que disse "seja a mudança que você quer ver no mundo". Por que não acreditar que pode ser Simone Tebet? Como muitos, eu gostaria de obliterar os nomes dos histriões que lideram a corrida eleitoral, um ex-presidiário que ainda é réu em processos que aguardam sentença e outro com uma extensa folha corrida de crimes de responsabilidades ainda "sub judice". Segundo o BTG/FSB, Lula tem 45% de rejeição e Bolsonaro, 55%. Um bom motivo junto com as eleitoras mulheres para um trabalho exaustivo de persuasão que conduza Simone Tebet ao segundo turno e depois à Presidência. Chi ben comincia, è a metà dell'opera (um começo bem-feito é meio caminho andado).

Junios Paes Leme

junios.paesleme@outlook.com

Santos

*

ROSANGELA MORO E O PASTEL

A culpa pela fome no Brasil não é de Rosangela Moro nem do pastel. Todos sabem que a culpa é dos governos petistas e do atual. O dinheiro público para matar a fome dos brasileiros foi para os bolsos deles e de amigos, escondido em cuecas e em mansões.

Lourdes Migliavacca

São Paulo

*

PIB BRASILEIRO

É muito válida a reportagem sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro comparado a outros a nível mundial (Estado, 18/9, B1). Um ponto tem que ser ressaltado, levando estritamente pelo lado econômico: no período 2015-2018, estávamos com um PIB negativo de -0,96 em média (superpreocupante). Agora, no período 2019-2021, com um PIB médio de 0,59%. E, o mais importante, a estimativa para o PIB em 2022 é de 2,9%, acima de países desenvolvidos como EUA, e do G4 e da Zona do Euro, o que é animador. A média brasileira no período 2019-2022 está acima do G4. Portanto, estamos evoluindo economicamente.

Carlos Roberto Salimeno

profsalimeno@gmail.com

São Paulo

*

DIREITO DE CIDADÃO

A verdade é que não temos nenhum bom nome disputando as eleições presidenciais. Quase todos são políticos que estão há décadas no poder, sem apresentar nenhum grande trabalho para o bem da população brasileira. E os novos nomes que aparecem não empolgam. Quando teremos uma renovação de verdade no quadro político do Brasil? Acho que, depois da última eleição, em que eu e a grande maioria votamos e saímos decepcionados, agora vou ficar no meu canto, quieto. Vou exercer meu direito de cidadão de votar, mas não vou apoiar ninguém.

José Ribamar Pinheiro Filho

pinheirinhoma@hotmail.com

Brasília

*

‘COLUNA DO ESTADÃO’

Para mim, os maiores destaques desta eleição têm sido as caricaturas de Kleber Sales, na página A2.

Leonardo Viegas

leonardo.viegas@gmail.com

São Paulo

*

STF E A MÍDIA

Na minha humilde opinião, Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Ambos sabem como obter a ajuda do Congresso, liberando verbas para o Centrão, através de orçamento secreto, obras e bens superfaturados, enganando o cidadão ignorante que jamais terá direito a uma educação de qualidade. Tudo isso com a bênção do Judiciário, cujos integrantes foram indicados pelo Executivo e aprovados pelo Legislativo. Fala sério! Com os três Poderes, harmônicos e unidos nas falcatruas, não tinha como a Lava Jato dar certo. Pois é, os heróis da Lava Jato viraram “bandidos” e a corrupção continua rolando livre, leve e solta na nossa republiqueta de bananas, graças aos Poderes podres e também graças à nossa imprensa livre, que contribuiu para enterrar a Lava Jato ao apoiar o vazamento dos hackers. Enfim, se estamos onde estamos, é graças aos três Poderes juntamente com a mídia e com o apoio dos eleitores. E viva a nossa democracia com voto obrigatório.

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

SUPREMACIA DO JUDICIÁRIO

Os três Poderes republicanos são harmônicos, mas independentes, segundo a Constituição cidadã de 1988. Na prática, quem de fato manda é o Poder Judiciário que, através do Supremo Tribunal Federal, executa, legisla, fiscaliza e pune. Dois acontecimentos recentes mostram a supremacia do Judiciário. Câmara e Senado aprovaram, seguindo todos os trâmites legais previstos na Constituição, o piso salarial dos enfermeiros, e o STF suspendeu. O referendo sobre as armas de 2005 foi regulamentado pelo presidente da República, atendendo a vontade popular, e, novamente, vemos a Suprema Corte intervir. A Constituição, em seu Artigo 52, autoriza o Senado Federal a processar e julgar ministros do STF. Basta punir um dos 11 togados para os Poderes se equilibrarem.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

INSEGURANÇA JURÍDICA

Excelente artigo do jornalista Carlos Alberto Di Franco (STF – abuso e insegurança jurídica, 19/9, A5). Estamos todos vendo a destruição da ordem jurídica no Brasil, causada pela conduta de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que é ou ao menos deveria ser o principal responsável pela garantia do cumprimento e da estabilidade do ordenamento jurídico. A liberdade de expressão, garantia maior da Constituição, foi para o ralo do autoritarismo judicial.

Cleo Aidar

cleoaidar@hotmail.com

São Paulo

*

CORPORATIVISMO DA CORTE

O artigo STF – abuso e insegurança jurídica reflete muito bem que o Supremo joga mais uma vez a Constituição no lixo e rompe com as garantias constitucionais e com os seus deveres como guardiã da Carta Magna. Até quando essa omissão da Corte prevalecerá? Com a presidência da ministra Rosa Weber, pessoa submissa à Constituição, espero que assuma o seu dever efetivamente e faça prevalecer os direitos constitucionais acima do corporativismo, do brilho e dos holofotes de certos ministros da Corte.

Carlos Sulzer

csulzer@terra.com.br

Santos

*

MEGA-SENA MORTAL

Dois ganhadores de prêmios milionários da Mega-Sena assassinados guardavam uma característica em comum. Eram pobres, ingênuos, simples e continuaram vivendo a mesma vida simples de pobres, no mesmo lugar, mesmo após terem ficado milionários. Um erro fatal. Jonas Lucas Alves Dias, 55 anos, morador de Hortolândia (SP), ganhou R$ 47 milhões na Mega-Sena em 2020 e continuou morando na mesma casa de pobre em que sempre viveu, mantendo a mesma rotina simples de quem não almejava nada melhor. Renné Senna, um pobre ex-lavrador que teve as duas pernas amputadas por diabetes, cadeirante, ganhou R$ 52 milhões em 2005. Continuou levando a mesma vida muito simples, em Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro. Foi morto com quatro tiros nas costas a mando da ex-companheira, que passou a reivindicar os milhões. São crônicas de duas mortes anunciadas e previsíveis de pessoas simples e pobres que não sabiam o que fazer com os milhões que ganharam e mantiveram a mesma rotina de vida de pobre. A Caixa deveria orientar os ganhadores de loterias sobre os perigos que rondam os novos ricos ingênuos de vida simples.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre