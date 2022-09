A guerra de Putin

Ao alcance das mãos

Quatro regiões separatistas do leste e do sul da Ucrânia realizarão, no curto prazo – naturalmente sob influência do Kremlin –, referendos para formalizar sua anexação ao território russo. A aprovação disso pela população dessas províncias configura, na prática, que elas passariam a fazer parte do território russo e que, portanto, um ataque a qualquer uma delas pela Ucrânia – em fase de recuperação de algumas áreas há pouco sob o controle russo, naturalmente com forte respaldo do Ocidente com armas e recursos – será considerado por Moscou como uma agressão ao povo russo e seu território. Antevendo tal cenário, o presidente Vladimir Putin ordenou a mobilização de 300 mil reservistas, medida tomada pela última vez na 2.ª Guerra Mundial. Acrescentou que tal ataque, se concretizado, será rechaçado inclusive com armas nucleares contra o Ocidente, caso o seu apoio a Kiev aumente proporcionalmente. Ressaltou, ainda, que essa possível retaliação não se trata de blefe. Tudo parece indicar que a 3.ª guerra mundial está ao alcance das mãos de certos governantes. A humanidade torce para que elas possam ser recolhidas a tempo de evitar uma tragédia nuclear.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

Eleições 2022

Promessa aos odiados

Lula prepara pacote de promessas para buscar votos da classe média (Coluna do Estadão, 21/9, A2). Não podemos nunca nos esquecer de que, em 2013, num debate sobre os dez anos de governo petista, a lulista-raiz professora Marilena Chauí afirmou, transfigurada de ira, que odiava a classe média, sob sorrisos e palminhas de Lula.

Benedito Dantas Chiaradia

bdantas@uol.com.br

São Paulo

*

Contra a lei e o bom senso

Jair Bolsonaro insistiu em mentir em seu discurso na ONU, diante do mundo inteiro, transformou o funeral da rainha Elisabeth 2.ª em palanque, produz fake news sobre o preço da gasolina e inundou Brasília com outdoors ilegais a seu favor. E nada acontece?

Maria Ísis M. Monteiro de Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

Vergonha

Eu, com meus quase 75 anos, fico me remoendo com o que diz o “mito”. E os apoiadores dele aceitam essas afirmativas como verdadeiras? Livrai-me do mal, Senhor! (Mas de qual deles?)

Jose Roberto Palma

palmajoseroberto@yahoo.com.br

São Paulo

*

Brasil colônia

Tem razão o leitor sr. Pedro de Camargo, que, corroborando com anteriores argumentos do professor Roberto Macedo, escreveu neste Fórum (17/9) que foi graças às guerras napoleônicas que o Brasil deixou de ser uma atrasada e paupérrima colônia com seu povo explorado em benefício “(...) do bem-estar de um punhado de nobres ociosos em Portugal”. Isso é fato, porque a vinda de dom João VI inegavelmente favoreceu a independência. Contudo, o entusiasmo por uma estátua para Napoleão talvez não se justifique tanto, pois não deixa de ser fato, também, que, mesmo independente, o Brasil continuou e continua sendo um país atrasado em muitos aspectos, especialmente quanto às condições de seu povo, que, paupérrimo em grande parte, continua sendo explorado e pessimamente representado, se não mais por nobres ociosos, pela maioria dos políticos que elege, iludido que é pela demagogia clientelista e desonesta. Napoleão fez sua parte, dom João VI também, mas a sequência dos resultados não foi bem o que poderia ter sido. Como diria Leandro Karnal, o que nos resta é a esperança. Vale acrescentar: apesar das pesquisas.

Roberto Barone

rbtobr263@gmail.com

São Paulo

*

Piso da enfermagem

A pergunta necessária

Nosso Judiciário parece disposto a não referendar o aumento do piso salarial nacional dos enfermeiros. Uma das alegações: não foi identificada fonte de recursos para este aumento da despesa pública. No entanto, ao conceder 18% de reajuste aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – e, claro, o movimento em cascata que isso provoca em todo o Judiciário –, ninguém na Corte fez a mesma pergunta: de onde virão os recursos? A independência orçamentária deste Poder, importante para garantir sua isenção diante das pressões, não deveria significar fechar os olhos para o resto do País. Dois pesos, duas medidas.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ELEIÇÕES 2022

As pessoas não querem saber, ouvir ou ler a verdade. Vivemos um tempo de intolerância jamais visto no País. Do nada, um ex-deputado, político tradicional do submundo da Câmara, é elevado a mito. Os possíveis crimes cometidos por ele são desconsiderados, na falta de argumentação ofendem, agridem e respondem mecanicamente "e o PT"?, “e a esquerda?”, “e o comunismo?”. Como se quem gosta de política ou a discute fosse necessariamente petista. Na verdade, a maioria nem tem partido, apenas sabe distinguir alguém que está trabalhando de alguém que está apenas desfrutando do poder em motociatas. Depois de quase quatro anos de gestão, nada foi realizado na educação, saúde, infraestrutura, habitação ou segurança. Para justificar a falta de trabalho e projetos, acusa-se o Supremo Tribunal Federal (STF), os governadores e a pandemia. Simples e fácil, porém, 34% dos eleitores acreditam nisso, brigam com seus parentes e amigos. É patético que a maioria que se diz "apolítica", fala que não gosta de política, entretanto, apoia ferrenhamente o pior presidente e ser humano que a classe política já produziu. Não será apenas uma escolha entre um candidato de centro-esquerda e outro de direita, não será apenas uma escolha entre partidos, mas sim entre condenar o futuro da Nação ou tentar dar a ela e sua economia uma chance de se reerguer depois de seis anos nas mãos de incompetentes que nada fizeram pelo País ou pelo povo e se limitaram apenas a atender setores empresariais, ricos e a nossa elite financeira. O País caminha para a eleição e o horizonte é tenebroso, não pelo resultado das urnas, mas pelo que eles planejam fazer caso sejam derrotados. A ladainha das fraudes nas urnas, que nunca deram problemas desde 1996. Aquilo que ocorreu nos EUA, no Capitólio, pode se repetir em Brasília, com sangue e caos nas instituições frágeis da nossa democracia. Portanto, esta eleição se reveste de uma importância gigante para todos os brasileiros. Por último, apesar de tudo, não vote em branco nem anule seu voto no primeiro turno, ele é o mais importante, porque contém nossa possibilidade de escolha dos representantes das Assembleias Estaduais, Câmara e Senado. São eles que por quatro anos vão legislar em nosso nome. Deixar para os outros escolherem pode ser uma armadilha que leve ao poder coronéis, pastores e militares que depois transformem o Congresso num bordel, com direito a orçamento secreto e muita corrupção. A escolha é sua, de mais ninguém. Vote com consciência.

Rafael Moia Filho

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

*

VOTO NULO

Sobre a carta do sr. Rodrigo Cesar Pereira (Fórum dos Leitores, 21/9, A4), anular o voto não resolve nada. Um dos dois principais colocados na disputa presidencial vai entrar, pois a eleição para presidente é majoritária. Tem sempre um que é pior que o outro, como agora. Vote nesse. O ano de 2026 está muito longe.

Abel Pires​ Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

LÓGICA

Ninguém em sã consciência escolhe um médico que já errou com um parente ou conhecido para sua própria cirurgia. Não seria lógico aplicar o mesmo critério com um candidato a cargo público que já errou com muito mais gente? Se a política fosse óbvia…

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

MUNDO DAS MIRAGENS

Como era previsível, Bolsonaro usou a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para fazer campanha eleitoral. Segundo ele, o Brasil não negou as vacinas, nem levou à morte 670 mil pessoas; não desmata nem destrói a Amazônia; não tem desemprego nem fome. Esse mundo de miragem que apresenta tem financiadores da burguesia e vem da escola nazifascista de Goebbels. Moral da história: o objetivo é manter o poder político, a alta concentração de renda e aumento da desigualdade. Cada país trava sua luta na busca da verdade. No Brasil, temos um trunfo forte, que é Lula, originário dos mais vulneráveis que ocupou a Presidência e saiu com boa aprovação. A luta é muito difícil contra poderosos, desde sempre no poder.

Antonio Negrão de Sá

negraosa1@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

BRASIL NA ONU

Em resumo, a fala do presidente brasileiro na ONU foi positiva. Mostrou que, apesar dos contratempos que afetam sensivelmente a todos no planeta Terra desde 2020, o Brasil se sobressai no amparo social, humanitário e econômico, avançando inclusive com exportações que alimentam o mundo num momento tão crítico.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

TURBULÊNCIA À VISTA

Não é somente no segundo turno que "não vai ter paz", como afirmou a candidata Simone Tebet referindo-se à polarização Lula/Bolsonaro (Estado, 20/9, A10). Seja quem for o próximo presidente, ela inclusive, não será antes de um bom tempo de tempestades e provações que a "paz" voltará a reinar entre nós, se é que um dia vai. Pois, assim como o lulopetismo constituiu-se num formato político próprio e atuante, com milhares de seguidores, o bolsonarismo também veio para ficar. Ambos os movimentos representam faces opostas da mesma moeda: pensamentos engessados, inflexíveis, autocráticos, fortemente doutrinários. É imperativo ter esperança em dias melhores, mas a turbulência dos próximos anos é certa.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

TERRENOS NA LUA

Em mais uma promessa do pau oco, fazendo comparações com os custos em razão dos CEPs dos produtores/fornecedores, o ex-presidiário Lula disse que vai dar um jeito no preço do querosene de aviação. "Nós produzimos o petróleo, nós produzimos o querosene, por que tem que ser tão caro?", perguntou. Sendo assim, candidato, considerando a relação "custo x (seu) benefício", para o bem de nossa economia, prometa que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) bancará a compra de uma fábrica do referido combustível na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua ou em outras nações "amigas" pobres, a negociar. Avalie a criação de outra Casa da Moeda, no Nordeste, para turbinar a emissão de moeda e papel-moeda para combater a inflação, a disparada dos preços, o desemprego, etc. advindos da desastrada política econômica que vem produzindo deflação nos últimos tempos. Com efeito, suplico ao candidato condenado: fale, Lula. Fale muito. Prometa terrenos na Lua aos companheiros inocentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Que tal? O eleitor indeciso agradece.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

LULA E OS JUDEUS

Uma notícia pode ser dada de várias formas. Vejamos o que foi publicado: "Mais de mil judeus declaram apoio à chapa Lula-Alckmin em novo manifesto". Faltou dizer que isso só mostra quão poucos da comunidade judaica apoiam essa candidatura.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PETISTAS CANSADOS

Ao tempo em que cumprimento o Estadão pelo editorial Os petistas, ora vejam, estão cansados (21/9, A3), recomendo que tal texto seja lido por muitos jornalistas e comentaristas políticos para que ao menos sejam mais isentos em suas colunas e comentários. Atualmente, está sendo difícil suportar a campanha aberta em prol desse candidato e desse partido, os quais, como corretamente apontado no editorial, tanto mal e atraso causaram ao País.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

SUPREMO PETISTA

Com a possível vitória de Lula, o PT vai continuar a manter sua supremacia na Suprema Corte de Justiça do País. Dos atuais 11 ministros, sete foram indicados pelos governos Lula-Dilma. E esse número deverá ser mantido com as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Dificilmente um indicado se coloca contra seu criador. A exceção foi Joaquim Barbosa que, mesmo indicado por Lula, condenou Zé Dirceu. O STF vai continuar petista por um bom tempo.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

SINCERA AUTOCRÍTICA

Bastante adequado e oportuno o artigo de autoria do jornalista Carlos Alberto Di Franco (Estado, 19/9, A5): "É hora de todos, também os ilustres ministros do STF, fazerem uma sincera autocrítica". Como ponderado pelo lúcido articulista, "a destruição da ordem jurídica, que no Brasil de hoje é visível a olho nu e, infelizmente, está sendo causada pela conduta de alguns ministros do Supremo, que é – ou ao menos deveria ser – o principal responsável pela garantia do cumprimento e da estabilidade do ordenamento jurídico”.

Alvaro Augusto Fonseca de Arruda

alvaroarruda46@gmail.com

São Paulo

*

DECRETOS SOBRE ARMAS

Excelente, a notícia STF tem maioria para suspender decretos de Bolsonaro sobre armas (Estado, 21/9, A10). Na realidade, não só suspender no período eleitoral, mas em definitivo, só liberando em casos extremamente necessários (profissionais, pessoais, etc.). Desde quando o brasileiro tem estrutura social, cultural, mental e tudo mais para ter uma arma? Com a palavra, os apoiadores dessa ridícula ideia.

Adalberto Fernando Santos

asanto17@bol.com.br

Taubaté

*

VERDADEIRA VOCAÇÃO

Lê-se que o Exército brasileiro abre mão de seu dever (como se fosse possível renunciar a dever) de fiscalizar as armas no Brasil até o fim do pesadelo, digo, do desgoverno Bolsonaro (Estado, 18/9). Portaria da força adia a retomada da fiscalização (interrompida de forma a permitir a formação de arsenais milicianos, a exemplo dos Tonton Macoute) para janeiro de 2023. Talvez seja porque o Exército entende mesmo é de urna eletrônica, de totalização de dados eleitorais, de Viagra e de prótese peniana. Talvez, para a questão das armas e da vigilância da Amazônia e fronteiras, tenhamos de pedir auxílio a algum exército estrangeiro.

Carlos Frederico Barbosa Bentivegna

carlosbentivegna@uol.com.br

São Paulo

*

FESTA DE DESVIOS

Pela leitura do Estadão, a impressão que dá é de que a Justiça Eleitoral não fiscaliza a aplicação do dinheiro público e não se incomoda com isso. Valores de milhões de reais são desviados em favor de candidaturas femininas fantasmas e entregues indevidamente a outros candidatos que fazem com ele o que quiserem. É uma festa de desvios, com ninguém responsável. Êta Brasil sem jeito e sem vergonha.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo - SP

*

DONOS DAS CALÇADAS

Cicloentregadores de São Paulo enfrentam insegurança e cansaço (Estado, 15/9, B5). Como ficam os pedestres? Bicicleta na calçada pode? O que mais se vê em São Paulo são cicloentregadores em alta velocidade pelas calçadas tirando a tranquilidade dos pedestres. Vêm pelas calçadas na contramão e, quando na rua, também na contramão. Como a fiscalização não existe, os cicloentregadores viraram donos das calçadas. Hoje, ser pedestre em São Paulo é uma aventura. Quando não vem uma bicicleta para assustar, vem uma moto. Mas aí é outra história. A legislação permite bicicletas e motos na calçada ou na contramão? A Organização Não Governamental (ONG) mencionada na matéria deveria ensinar nos seus cursos o respeito aos pedestres.

Gaspar Gasparian Filho

gaspar@fenosonesta.com.br

São Paulo