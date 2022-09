Fundo Eleitoral

Para onde foi o dinheiro

Pelas reportagens publicadas no Estadão nesta semana, fica mais do que comprovado que boa parte do dinheiro público para financiamento de campanhas eleitorais é desviada para muitos bolsos de bandidos, com a complacência de órgãos reguladores que são o retrato de um Brasil apodrecido pela corrupção. Os que recebem altíssimos salários, principalmente no Poder Judiciário, não estão nem aí, preocupam-se com combater o reajuste salarial de enfermeiros e a miséria salarial dos auxiliares de enfermagem, mas não criticam as próprias mordomias nem as dos militares – alguns que chegaram a receber R$ 1 milhão em dois meses em 2020, conforme inutilmente mostrado pela imprensa. Brasil é o país da corrupção em primeiro lugar, isso sim.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

Eleições 2022

O ‘voto útil’ afoito

Com todo respeito aos diversos artistas e expoentes da vida pública que pregam cada vez mais intensamente o “voto útil” em Lula, essa estratégia, neste momento, não parece coadunar com o bom senso e a justeza. Pois o voto “legítimo” é um termômetro bastante fidedigno da reação do eleitorado aos diversos candidatos e às suas propostas, e essa percepção é importante tanto para os postulantes quanto para os eleitores. Se o fato de Bolsonaro ter sido eleito pela rejeição ao petismo e as pesquisas apontarem que o mesmo pode acontecer com Lula, pela rejeição ao bolsonarismo, já é altamente criticável, o “voto útil” deslegitima de vez a essência primordial do sufrágio. Há muito afoitamento nessa proposta. Devagar com o andor.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Culto ao voto raso

A incitação ao “voto útil” em Lula contra Bolsonaro é ofensiva à democracia. A supressão da terceira via, sob o mantra do “menos pior”, mediocriza o debate político e turbina o extremismo. Há muito mais que Bolsonaro e Lula nesta eleição. Pena que o culto ao voto raso ignora os bons reais caminhos que o Brasil poderia tomar para evitar a trombada eleitoral para a qual caminhamos.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

O velho caminho batido

Quase metade dos votos que Lula vai receber pode ser considerada de “votos úteis”. Significa que não há cheque em branco nem apoio irrestrito a um governo seu. Se chegar ao Planalto, acho difícil que o alinhamento automático das bancadas ocorra. Então vamos nós, de novo, no mesmo velho caminho batido do “presidencialismo de coalizão”, já percorrido tantas vezes. A escolha do parlamentar que vai representar o eleitor torna-se crucial para que as velhas práticas não perdurem.

Flávio Madureira Padula

flvpadula@gmail.com

São Paulo

*

Trancos e barrancos

Em 2018, mais de 57 milhões de eleitores votaram em Bolsonaro para tirar o corrupto PT do poder. Neste ano, milhões de eleitores votarão em Lula para tirar Bolsonaro do Palácio do Planalto. E assim, de erro em erro, aos trancos e barrancos, o País chegará aos frangalhos em 2026 com o revezamento no governo entre o “coisa ruim” e o “coisa pior”. Pobre Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Pacificação?

A vitória do “ex-corrupto” Lula não vai pacificar os torturadores bolsonaristas. Vai fomentar.

Jorge João Burunzuzian

burunlegal@hotmail.com

São Paulo

*

Em paz

Tenho mais de 80 anos e faço questão de votar. No primeiro turno da eleição presidencial deste ano, meu voto é de Simone Tebet, e no segundo, se houver, faço questão de ir à minha circunscrição para votar nulo, apesar de saber que o voto nulo tem o mesmo valor que o voto em branco e a ausência de comparecimento. Na minha idade, isso não é punido, mas votando nulo ficarei em paz com a minha consciência, que é o mais importante para mim.

Carlos Tullio Schibuola

cschibuola@gmail.com

São Paulo

*

Um dia de cada vez

Baseado nas palavras de Abraham Lincoln (“a melhor coisa do futuro é que ele chega à razão de um dia de cada vez”), depois das eleições de 2022, a melhor coisa sobre o futuro do Brasil é que viveremos um só dia de cada vez.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

CAVALEIROS DO APOCALIPSE

Vladimir Putin ameaça com guerra mundial; o pupilo brasileiro, com golpe nacional, como o ex-presidente Donald Trump. Esse trio saiu das trevas do inferno para tentar destruir o mundo do século 21. Grigori Rasputin redivivo interferiu até nas eleições americanas para ajudar seu colega antidemocrático Donald Trump. Seguindo ambos, Jair Bolsonaro, um ex-militar insubordinado, tenta destruir o Estado Democrático de Direito do Brasil. Três cavaleiros apocalípticos, movidos por ódio e ambição, tentam em vão matar a esperança de povos de três grandes nações.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

METAMORFOSE

Em A Metamorfose, clássico literário de Franz Kafka, genial escritor checo, o protagonista, Gregor Samsa, um caixeiro-viajante, em um dia comum, acorda metamorfoseado em uma repulsiva barata. Se o tresloucado Vladimir Putin iniciar a guerra nuclear que extinguirá a humanidade em ondas de fogo e calor apocalípticos, as baratas sobreviverão por resistirem à radiação, habitarem frestas e locais subterrâneos e se alimentarem de restos. Quem quiser sobreviver, que clame por uma metamorfose kafkiana. Seja uma barata ou morra.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

DISTOPIA

Em 2022, as mulheres estão vivendo cenários distópicos no Afeganistão e no Irã. No primeiro caso, os talibãs tornaram obrigatório o uso do véu islâmico de corpo inteiro com opção apenas da burca (com tela na frente do rosto) ou do niqab (com abertura apenas para os olhos). No segundo caso, a polícia da moralidade pode prender uma mulher cujo cabelo não está totalmente coberto pelo hijab. A trágica morte de uma jovem de apenas 22 anos é o estopim de uma insatisfação de mais de quatro décadas das mulheres contra a Revolução Iraniana de 1979.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

CLARA DOS ANJOS E POLICARPO QUARESMA

A candidatura de Simone Tebet teria alguma projeção maior se não fosse o obstáculo de seu próprio partido em não aceitá-la, isso é evidente pelos apoios regionais que o MDB costurou. Além disso, a possibilidade de associação com Ciro Gomes não vingou desde o início da campanha porque o pedetista nunca aceitaria ser vice de uma mulher. Com a devida vênia a Lima Barreto, o Policarpo Quaresma do Ceará encontra, assim, seu triste fim, e a sulmatogrossense, longe do preconceito e da ingenuidade de uma Clara dos Anjos, não encontra seu devido lugar na sociedade política ainda patriarcal.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

PERÓN

Morei em Buenos Aires até 1973, ano no qual mudei para São Paulo. Tinha 13 anos quando Juan Domingo Perón foi deposto pelo golpe militar ocorrido em 16 de setembro de 1955. Perón era um populista que chegava a decretar feriados para que os operários, seus maiores seguidores, pudessem ter um dia pago pelas empresas sem trabalhar. Era uma época na qual já tinham sido implementados outros importantes benefícios, como número de horas a serem trabalhadas, décimo terceiro salário e férias. Após a sua saída foi descoberto que todo o ouro depositado no Banco Central tinha sido levado para a Suíça em aviões particulares, o que deixou o país na miséria. Também foi comprovado que um centro esportivo para estudantes do ensino médio tinha espelhos falsos para que Perón e seus amigos pudessem observar as alunas quando estavam sem roupa. Poderia escrever muito mais contra Perón, mas os exemplos acima são suficientes para mostrar que Lula da Silva não é igual a Perón em termos de populismo (Tebet critica Lula e afirma que ele será ‘um novo Perón’, 20/9, primeira página). Quanto às outras opiniões de Simone Tebet, concordo com a grande maioria. Eu a considero a melhor opção e espero que ela triunfe nas eleições de 2026.

Leonardo Sternberg

bergzynski@gmail.com

São Paulo

*

BIOGRAFIA RASGADA

Bolsonaro é horrível e seu governo é um dos piores da história do Brasil. Certo, ninguém – lúcido – questiona. Mas Miguel Reale Jr. errou ao declarar publicamente seu voto em Lula. Vai contra tudo o que defendeu, e causa danos à sua própria biografia (Autor de impeachment de Dilma anuncia apoio a Lula; Janaina critica, 22/9, A9).

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

DESSERVIÇO

FHC pede voto 'pró-democracia' nas eleições, com menção indireta contra Bolsonaro (Estado, 22/9). O ex-presidente presta um desserviço à democracia com sua carta ao não condenar o governo Bolsonaro.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

VOTO INÚTIL

O que agora chamam de voto útil nada mais é que um voto inútil em uma democracia inutilizada pelo amplo desconhecimento político, cultural e cívico de grande parte dos eleitores brasileiros. E tudo isso propiciado por um sistema político-eleitoral que privilegia apenas os grandes partidos políticos que sempre se escoraram na demagogia, no casuísmo, no poder econômico-financeiro, nas tradições oligárquicas e no deplorável estado cultural e educacional de uma massa de eleitores que seguem os rumos há muito já traçados pelos teóricos dos populismos e das falsas democracias capengas e covardes, assim como esses nossos políticos sempre de plantão à espera da sua hora de fazerem suas boquinhas.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

VELHAS FÓRMULAS

As pesquisas de intenção de voto para presidente da República mostram o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro na frente da corrida eleitoral. Seguindo essa tendência, a alma mais honesta do Brasil ou o imbrochável comandará e representará o Brasil nos próximos quatro anos. O país do futuro continuará trancado no passado, entregue às castas políticas que não querem perder a galinha dos ovos de ouro. Eleger Lula ou Bolsonaro significa ficar estagnado, repetindo velhas fórmulas que nunca funcionaram para a geração de empregos, para o controle da inflação e muito menos para o progresso do País. Maldito sistema eleitoral que somente drena o nosso dinheiro para os poderosos grupos políticos tupiniquins!

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

ATESTADO DE INCOMPETÊNCIA

Com efeito, eleger Lula ou reeleger Bolsonaro é como contratar novamente um engenheiro cuja ponte desmoronou, uma advogada que perdeu uma causa ganha, um médico cujo paciente morreu na cirurgia, uma professora que não sabe ensinar, entre outros maus exemplos de incompetência. Por oportuno, cabe citar Otto von Bismarck: "Os povos podem ser divididos em três grupos: os inteligentes, que aprendem com a experiência alheia; os medíocres, que aprendem da própria experiência; e os idiotas, que nunca aprendem". Nesta eleição, nem Lula nem Bolsonaro. Muda, Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

POLARIZAÇÃO

Pelo andar da carruagem, a polarização direita versus esquerda veio mesmo para ficar e, uma coisa é fato, na disputa política o centro não tem vez. Não existe caminho do meio, basta olhar para o resultado da última eleição e ver a votação medíocre em Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. Assim, no mundo da política, o candidato terá que se apresentar ou como defensor do liberalismo, que prega o Estado mínimo, cuidando do que é essencial para o País como saúde, educação e segurança pública, deixando a cargo da iniciativa privada fazer inclusão social com geração de emprego e renda, ou, na contramão dos países desenvolvidos, um Estado forte, provedor, assistencialista e gerador de emprego público, que tem, onde se pratica, conseguido acabar com a desigualdade social, só que deixando todos pobres. A escolha é nossa.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Aracatuba

*

CENTRÃO

A atenção dos eleitores e da imprensa é sobre os candidatos aos cargos executivos, mas a realidade é outra. Quem realmente comanda o governo federal são os componentes de alguns partidos unidos no Centrão do Poder Legislativo. Essa composição assume importância fundamental, pois, seja quem for o presidente, tem que atender aos seus interesses para conseguir aprovar os seus projetos. O pior é que tais interesses são basicamente o enriquecimento e a garantia da reeleição de seus componentes. Porém, durante as eleições, utilizam um estratagema simples, ou seja, aparecem como candidatos de seus partidos oficiais. Assim, se elegem, sem que seus eleitores tenham a mínima ideia de que estão reelegendo um membro do grupo. Na atual legislatura, abusaram dessa esperteza, pois o presidente sempre foi um antigo membro na Câmara dos Deputados, não só do Centrão, como também do chamado baixo clero. Fazem parte do grupo os partidos liderados pelo PL, PP, PTB, Republicanos, PSD, Solidariedade, além de outros. Dominam assim o Congresso e as verbas públicas, independentemente do chefe do Executivo. No governo Bolsonaro, o Centrão se agigantou a ponto de criar uma verba bilionária, denominada emenda do relator, que abocanhou verbas federais jamais vistas na nossa história. E como a imprensa noticiou, agora o governo do Posto Ipiranga vai tirar verba da Farmácia Popular e da merenda escolar para dar para o Centrão e ao seu orçamento secreto. Uma das compras, comandada pelo ministro da Casa Civil, senador do Piauí, foi para comprar um caminhão compactador de lixo, pelo dobro do preço, para uma cidadezinha de 3 mil habitantes no seu Estado, cuja prefeitura não terá sequer verba para operar e manter o veículo. Foi uma “bela” combinação, tirar da Farmácia Popular, para jogar literalmente no lixo.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

*

BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Li que o deputado Kim Kataguiri reclamou de ameaças pelas redes sociais (Coluna do Estadão, 22/9, A2). O político é o mesmo que posta propaganda política no YouTube utilizando os algoritmos de detecção de comportamento e idade para focar em jovens eleitores. Meu filho de 17 anos me chamou para mostrar o vídeo de propaganda – Kataguiri jogando um dos videogames mais violentos do mercado, matando pessoas com um rifle, demonstrando grande prazer com isso. Não acho que haja relação direta entre esses dois tipos de violência, mas com certeza há estreita relação indireta. A banalização da violência e sua naturalização reforça sua aceitação por parte da sociedade, quando na verdade deveria haver repúdio total. Qual o sentido da legalidade de games que idolatram o assassinato, o roubo, o atropelamento de inocentes? Está na hora de rediscutirmos seriamente e de forma pragmática o comércio legal de armas, filmes e jogos com apologia à violência, assim como se as drogas realmente devem ser proibidas, gerando o sistema de combate falido que hoje temos. Kataguiri, como um dos 513 deputados de 210 milhões de brasileiros, você representa sozinho quase meio milhão de pessoas – é uma enorme responsabilidade, tendo você a leviandade de promover a violência para jovens de 16 e 17 anos. Isso retorna contra nós todos e contra você mesmo, como está sentindo na pele agora.

Gustavo Chelles

guchelles@gmail.com

São Paulo

*

PLANOS DE SAÚDE

Sancionada lei que derruba rol taxativo e prevê cobertura fora da lista da ANS (Estado, 22/9, A15). Essas questões de saúde cobertas por planos privados são polêmicas. Mas, se há enriquecimentos que chamam a atenção no Brasil, são os ligados à medicina. Hospitais riquíssimos, requintadíssimos e sofisticadíssimos surgem cada vez mais. Médicos famosos são cada vez mais cooptados por eles e torna-se comum abandonarem o serviço público mesmo com salários altos. Os planos privados funcionam com muitos advogados à disposição e tornam-se reclamantes frequentes na imprensa e na Justiça. Suas previsões de catástrofes dos planos graças a coberturas não previstas nunca se realizam. Como se fosse possível alguém predizer quais doenças os vão acometer. São na verdade seguradoras, mas alegam ser empresas de saúde que na hora “h” alegam estar sendo prejudicadas por doenças imprevistas. Mas continuam no ramo sem pensar em desistir, possivelmente porque são lucrativas graças às doenças cobertas, mas que não ocorrem com a frequência esperada ao fixarem as altas mensalidades, pagas sem atraso por motivo óbvio. Agora essas empresas dobraram o Poder Judiciário que enfim mostrou que as protege, mas o Legislativo agiu rapidamente para coibir o abuso contra o povo. Mas não parece que isso terá fim.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo