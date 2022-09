Eleição presidencial

Debate

Hoje, 24/9, às 18h15, haverá mais um debate na TV entre os candidatos à Presidência da República. Temos várias opções para votar no primeiro turno, portanto “voto útil” no primeiro turno é dar um cheque em branco para Lula ou Bolsonaro. Votemos no candidato de nossa preferência, independentemente dos resultados das pesquisas. Vamos fortalecer o nosso candidato e a oposição. Chega de escolher o “menos pior”. Vamos assistir ao debate e escolher o candidato de acordo com a nossa preferência. Votar conscientemente.

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

A ausência de Lula

Nos anos de governo do PT a roubalheira foi tão grande que o grande líder petista – que quando de posse de um microfone é imbatível, segundo seus adoradores – agora se recusa a participar do debate no SBT, promovido em parceria com CNN, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Rádio NovaBrasilFM. Certamente, ele seria novamente muito questionado sobre episódios como o do mensalão, do petrolão, do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, dos Correios, dos fundos de pensão, das palestras milionárias, do apartamento de São Bernardo do Campo, das propinas das empreiteiras, do Instituto Lula e até sobre o caso Celso Daniel. A culpa deve ser tão grande que amarelou.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Velhas ideias

Em evento com idosos e aposentados, o ex-presidiário Lula disse que em seu partido há cotas para diversos segmentos: negros, mulheres, etc. Adoçando a boca da pequena plateia, sob aplausos da claque à sua retaguarda, como se estivesse discursando no parlatório do Palácio do Planalto, alardeou que “para tudo tem cota, mas não tem cota para nós (idosos)”. Nada falou sobre os milionários coti$ta$ descobertos nos escândalos da Lava Jato e do mensalão. Logo a seguir, anunciou que criará o Ministério da Previdência Social. Aparelhamento alinhavado, como uma fênix de mau agouro, o sindicato da tunga ao erário ressurgirá das cinzas. Velhas ideias, velhos hábitos, antigos ideais. É deste criminoso mulato inzoneiro que o povo gosta, meu Brasil brasileiro?

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

São Paulo

*

PT

Sem desculpas

Oportuníssimo o editorial Os petistas, ora vejam, estão cansados (Estado, 21/9, A3). Trata-se de preciso e atempado convite à reflexão. Desculpas são devidas há muito tempo, inclusive dos governos do PT e do atual governo, por equivocadas ambições em favor de causas que não são as do Brasil. Mais do que desculpas, que se perdem nos intermináveis discursos vazios, ora dominados pelo tom acusatório recíproco, carecemos do compromisso com o extermínio da cleptocracia sistêmica. E carecemos, sobretudo, da adoção e do cumprimento de programas de governo sérios e focados em saúde, educação, segurança pública e oportunidades de prosperidade para toda a gente.

João Carlos Araújo Figueira

jfigueira@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

A guerra de Putin

Hora de negociar

A Rússia está, sim, perdendo a guerra contra a Ucrânia. Ninguém poderia imaginar, seis meses atrás, que hoje Vladimir Putin estaria convocando seus reservistas para irem ao front, uma vez que o Exército regular foi contido e derrotado, obrigado a recuar. A Rússia tem poderio bélico para aniquilar a Ucrânia, mas isso seria completamente inaceitável, o uso de armas nucleares em território europeu iria desencadear reações brutais das forças da Otan. O Ocidente tem de desenhar uma saída honrosa para Putin encerrar a guerra sem partir para a solução atômica. Esta guerra pós-pandemia está levando a uma recessão global sem precedentes, causando trilhões de dólares em prejuízos para todo o mundo. Está mais do que na hora de haver um armistício e negociações sérias visando ao fim definitivo do conflito.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

Sob pressão

Quanto tempo um político acuado como Vladimir Putin, da Rússia, suportaria uma pressão do mundo livre e de sua própria população sem fazer uma bobagem nuclear?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

ESTRADA DA CORRUPÇÃO

A conhecida propina do Ministério da Educação (MEC) das barras de ouro para pastores, que partiu de um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro ao ex-ministro Milton Ribeiro para que recebesse os líderes, agora tem outros detalhes: dinheiro em pneus (Esquema no MEC pediu propina dentro de pneu, diz empresário, 23/9, primeira página). É a estrada da corrupção de Bolsonaro.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

COM QUEM ANDAS

Se as motociatas nas estradas podem dar mais votos a um candidato, o comportamento de muitos motoqueiros nas cidades pode tirar. Ainda vale o "diz-me com quem andas que direi quem és”.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

CENSURA

Até o diabo resolveu conspirar contra o messias nesta campanha. Na briga do bem contra o mal, Bolsonaro tem levado a pior pois até um desembargador de Brasília resolveu censurar matéria jornalística do UOL, através de liminar, tratando da compra dos 51 imóveis adquiridos pelo clã Bolsonaro em "dinheiro vivo". Faltando uma semana para o primeiro turno de uma eleição que pode ser decidida sem o segundo, um verdadeiro tiro na campanha do pai e no próprio pé de Flávio, o zero um, que entrou com a ação pedindo a retirada da matéria do ar, o que não impede, por exemplo, o compartilhamento do tema nas redes sociais (quem não sabia, agora sabe). Será que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) vai fazer o mesmo com os usuários, ou seja, impedir a liberdade de expressão/imprensa, mostrando que por lá a censura prevalece?

João Di Renna

joao_direnna@hotmail.com

Quissamã (RJ)

*

PERFIL DIFERENTE

Bolsonaro precisa ser reeleito para o Brasil continuar no rumo de desenvolvimento em que o seu governo conseguiu colocá-lo. Nunca alguém foi tão caluniado no Brasil como o presidente. O seu perfil diferente não é simpático para "bem-educadinhos" que se fazem de melindrosos mas que não têm a coragem que ele demonstrou e demonstra falando verdades.

Harald Hellmuth

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

*

*

APOCALIPSE POLÍTICO

"O horror, o horror", diria Joseph Conrad ao ler as reportagens políticas da semana que passou. O editorial Os petistas, ora vejam, estão cansados (21/9, A3) descreve de forma resumida as falcatruas do PT durante o governo Lula, e o que assusta é ex-ministros, ex-membros do alto das finanças públicas e personagens conhecidos da política declararem apoio a ele. Se existe um terror pelo outro candidato, não precisavam chafurdar na lama. Tenho pena dos meus filhos e netos.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

VILIPENDIADORES DO PAÍS

Escolher o “menos péssimo” para governar o País passou a ser um esforço hercúleo para os brasileiros. Na verdade essa "dupla ficha-suja" melhor colocada nas intenções de voto já deixou claro que são vilipendiadores do País, e todos já sabem do que são capazes. A única saída é votar em candidatos com novas ideias, com novas propostas de governo e, principalmente, que sejam ficha-limpa. Simone Tebet se encaixa perfeitamente nesse perfil salvador. Não custa tentar.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

EM PAZ TAMBÉM

Há quase quatro anos vivo o arrependimento de ter dado meu voto ao menos ruim tendo que assistir no decorrer destes anos aos efeitos da má escolha. Pretendo, assim como o senhor Carlos Tullio Schibuola (Fórum os Leitores, 23/9, A4), votar em Simone Tebet no primeiro turno e, no segundo, se houver, votarei nulo para também não carregar uma culpa por mais quatro anos.

Eliane de Oliveira

eo620412@gmail.com

São Paulo

*

ARMA ÚNICA

Nós, eleitores, temos a obrigação de usar a nossa única arma, que é a eleição, para ajudar o Brasil. Não podemos reeleger o julgado e condenado por corrupção. Não podemos reeleger o pior presidente que o Brasil já teve, que utiliza a mãe dos seus filhos para supostos atos de corrupção e envergonha o nosso país internacionalmente. Vamos eleger Simone Tebet, senadora com um trabalho digno, conseguindo passar pelo "poder" sem ser corrompida, com muita dignidade e demonstração de capacidade.

Rafael Kertzman

rafaelkertzman@yahoo.com.br

São Paulo

*

FHC

Fernando Henrique Cardoso mostra-se o dúbio de sempre. Defende a democracia, mas não pede votos para Simone Tebet. Muralista de carteirinha. Deveria ser claro, grandioso e correto, já que a senadora é candidata apoiada pelo MDB e pelo partido que ajudou a fundar, o PSDB. O ex-presidente é escorregadio. Não quer se comprometer. Não entra em bola dividida. Tebet atolou nos melancólicos 5%. Sabe, porém, que não tem como esconder o Sol com a peneira. Porque o outrora vitorioso partido dos tucanos ficará para sempre ligado à fragorosa derrota de Tebet.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

VOTO DEMOCRÁTICO

Fernando Henrique Cardoso ousou. Pediu para os eleitores pensarem no Brasil, para elegerem um presidente sem "ódio" e democrático. Gostei, afinal, nessa toada, ele praticamente pede para "pensarem" e, se pensarem bem, provavelmente, vão evitar votar em Lula, que quer "regular" a mídia social, o meio democrático de comunicação popular. A democracia vem das mídias sociais, em que o povo ao menos tem a possibilidade de voz. Parabéns, presidente Fernando Henrique Cardoso.

Roberto Moreira da Silva

r56729202@gmail.com

São Paulo

*

TARCÍSIO DE FREITAS

Estão fazendo um escândalo porque Tarcísio de Freitas não lembrou o nome da escola onde vota. Qual o problema? Eu sei ir à escola onde voto, mas não sei o nome. Já teve o nome trocado várias vezes. Isso desqualifica o eleitor? Toda a guerra é porque ele não nasceu em São Paulo. E daí? Tem tanta gente que nasceu em São Paulo que está na política e só se serve das benesses. Nesse momento, o que conta é a capacidade de fazer e não ser poste de ninguém. E sua competência ele provou. Tarcísio deveria ter sacado seu e-Título do celular e mostrado o local.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

GUERRA CONTRA A CIÊNCIA

A Guerra bolsonarista contra as pesquisas (23/9, A3) é reflexo da não aceitação científica do mundo como ele é, pois o despresidente cria uma realidade somente sua e de seu entorno cego e interesseiro. É guerra contra a ciência, contra o saber, contra o conhecimento. Chama a atenção o desespero de Arthur Lira fazendo coro a tais desvarios, levando a crer que sua reeleição à Câmara parece não totalmente segura. Não temos levantamentos para a intenção de votos para deputados, mas seria interessante saber se o povo alagoano, finalmente, está querendo uma mudança radical na representatividade de seu Estado.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

OS DEZ ANOS DE IDADE

O historiador e escritor israelense Yuval Harari, em entrevista por ocasião do lançamento mundial do seu livro Implacáveis: Como Nós Dominamos o Mundo, dirigido para crianças, afirmou: "Se alguém realmente vai mudar o mundo são as pessoas que agora têm dez anos” (Estado, 22/9, C1). Bem, considerando que a educação fundamental brasileira – que se já não andava boa antes de 2018, foi arremessada ao abismo pela pandemia e ostensivamente desprezada pelo governo Bolsonaro –, infelizmente, a maioria da atual geração de brasileiros na faixa dos dez anos de idade pouco contribuirá para a mudança do mundo no futuro.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

ESTUPRO

Chega a impressionar o número de estupros diariamente reportados nos telejornais. O mais impactante, porém, é o dado há pouco tempo divulgado segundo o qual três em cada dez brasileiros culpam a mulher pelo cometimento do crime. Ou seja, realçar os encantos femininos estimula os ataques. No entanto, o que esperar de uma sociedade cujas autoridades policiais e jurídicas, como que puxando o lixo para baixo do tapete, atribuem muitas vezes à vítima, pelo simples fato de ser ela usuária de telefones celulares caros e tênis de marca e de transitar, por necessidade ou não, por locais considerados perigosos, a causa do grande índice de violência praticado contra o cidadão, sem segurança pública eficiente, pelas "vítimas da sociedade"?

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

O VÉU NO IRÃ

A guinada ainda mais radical do Irã contra as mulheres (Irã bloqueia redes socias em meio a protestos por repressão a mulheres, 23/9, A13) é prova do fracasso da maldita Revolução Islâmica que implodiu aquele país.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz