Adesão desavergonhada

Sobre a notícia de que próceres do PSDB estão dando apoio, já no primeiro turno, à eleição de Lula da Silva, em defesa da democracia, pode ser mais uma oportunidade perdida para o que restou de suas lideranças se comportarem como oposição em prol do Brasil. Novamente se sentem pressionados a dar apoio a um partido que corrompeu a democracia quando no poder, sabendo que as pesquisas de intenção de voto já indicam que, independentemente desse apoio, Lula ganhará no segundo turno da eleição. Com essa adesão desavergonhada, dão as costas aos seus eleitores, quando deveriam fincar pé na trincheira democrática, hoje representada nas candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet. Sem uma carta-compromisso tirada desse apoio, será um tiro no escuro o que está por vir com o PT novamente no poder da República. A pergunta que cabe fazer é: se estivesse o PT na posição do PSDB, daria apoio pela democracia em favor de uma candidatura vitoriosa de outro partido? Não precisamos responder. Apenas sabemos o quanto estes caciques sem tribo não conseguem manter a espinha ereta.

Paulo Chiecco Toledo

pct@aasp.org.br

São Paulo

A nota de FHC

O primeiro compromisso com a democracia de qualquer candidato, ainda mais à Presidência da República – e ainda mais no Brasil –, é ser contra a roubalheira. Depois, sim, com tudo o que foi elencado na nota divulgada por Fernando Henrique Cardoso (ou seria FHC, como o PT se referia a ele durante todo o governo tucano, depreciativamente?). E não se pode afirmar que o candidato “oculto” na nota o convalide, ainda que o entenda.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

Governabilidade

Compartilho das preocupações expostas em diversas cartas de leitores publicadas na edição de sexta-feira (23/9) do Estado referentes ao caráter pouco ou nada democrático da pregação ao chamado voto útil. Em relação à carta do leitor sr. Flávio Madureira Padula, que diz que seguimos “o velho caminho batido do ‘presidencialismo de coalizão’”, eu acrescentaria o risco de um processo de impeachment. O voto pressionado por rejeição ao concorrente não representaria adesão de verdade à proposta do candidato eleito, a recolocar conhecidos obstáculos à governabilidade. Convém que os defensores do voto útil enxerguem mais adiante – e se preparem para – a não improvável necessidade de irem às ruas em defesa do governante eleito.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

Falhamos

O presidente é “imbrochável”, mas conseguiu fazer o País brochar. Agora, vem aí mais uma dose de lulismo.

Paula de Ribamar

paula.ribamar@gmail.com

Carapicuíba

Pós-Bolsonaro

Como mostram as pesquisas de intenção de voto mais qualificadas, tudo indica que o incumbente não terá sucesso. O povo, majoritariamente, se prepara para fazer justiça aos quatro anos de desmandos, de despreparo da atual administração que, por causa disso, aprofundou o distanciamento social no País. Fosse apenas o despreparo, estaríamos aqui analisando apenas os aspectos políticos da atuação do governo. Entretanto, inúmeros processos correndo no Supremo Tribunal Federal identificam crimes capitulados nos diferentes códigos de processamento penal, bem como claros desafios aos preceitos constitucionais. Não se espera que dentro do mandato o presidente Jair Bolsonaro e sua turma sejam processados ou presos. Afinal, bilhões foram gastos para manter o presidente no poder. Mas, parodiando Laura Karpuska, eu diria: “Bolsonaro vai sair. Mas vai ficar impune?” (O alienista, Estado, 23/9, B4).

Wilson Demetrio

wilson_demetrio@yahoo.com.br

Campinas

‘Agenda Estadão’

O inchaço do Estado

Como livrar os brasileiros do inchaço do Estado? (Estadão, 23/9, A10 e A11) é a pergunta mais crucial para uma efetiva reforma administrativa. Mas, nesse campo, continuo sem saber ou poder responder o fato de os parlamentares temerem os que mais ganham no funcionalismo, em especial no Poder Judiciário, e, por isso, nada fazer para a referida reforma. Como superar esse corporativismo nefasto?

José Pastore, professor da

FEA-USP

j.pastore@uol.com.br

São Paulo

QUE PAÍS É ESSE?

Eu gostaria que me explicasse que país é esse que o presidente do Brasil mostrou em seu discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na quarta-feira, 20/9. Quanto à pandemia, pareceu ter feito tudo de maneira excepcional e não ter agido contra as vacinas, a favor de um tratamento ineficaz (defendido no discurso do ano passado na ONU), magnânimo na distribuição de valores aos brasileiros. Ao combate à miséria, que está quase extinta, o auxílio é de US$ 4 diários, esquecendo-se de dizer que o valor recebido permite comprar somente uma cesta básica somente em cinco capitais de nosso país. Não há corrupção, esquecendo-se das rachadinhas, do ministro da Educação e dos pastores, do ministro do Meio Ambiente. Falou dos decretos para benefício da mulher, sem citar que rejeitou o projeto do absorvente para meninas e mulheres sem recursos até hoje, mesmo depois de a Câmara revogar sua rejeição, não o formalizou, e perguntou se as mulheres preferem ter uma arma ou a Lei Maria da Penha. Atenho-me a isso porque já me estendi demais. Mas eu vivo num país governado por Jair Bolsonaro que não é o país que o presidente mostrou em seu discurso. Que país é esse?

Lucia Helena Flaquer

lucia.flaquer@gmail.com

São Paulo

‘BOLSONARISTÃO DO SUL’

O presidente Bolsonaro está de volta ao País após seu périplo internacional a Londres e Nova York. O que dizer sobre sua viagem? Verdadeiro show de horrores, me senti envergonhado, Bolsonaro não me representa. Em Londres, expôs total ausência de limites ao sequestrar um evento promovido por um Estado em transe pela perda de sua longeva chefe para transformá-lo em ato de campanha eleitoral, uma vergonha. Não menos vergonhosa foi sua atuação ao discursar na Assembleia-Geral da ONU. Lá, expôs sua incontrolável faceta de mentiroso contumaz em adição a, mais uma vez, extrapolar os limites do que se espera de um chefe de Estado, tomando para sua campanha política a oportunidade de manifestar a visão que o Brasil deve ter das relações globais. Bolsonaro vive num mundo paralelo, governando um país que só existe em sua imaginação, o Bolsonaristão do Sul.

Renato Flavio Fantoni

rffantoni@identidadesegura.com.br

Itatiba

IMAGENS PROIBIDAS

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, aspirante bem cotado para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) caso o amigo ex-presidiário Lula da Silva seja eleito, proibiu que imagens do seu anticandidato Bolsonaro falando aos inúmeros e inflamados brasileiros residentes na Inglaterra sejam divulgadas em sua campanha eleitoral. Com a mesma euforia, os brasileiros residentes em Nova York recepcionaram o presidente em sua chegada para o discurso de abertura da 77.ª Assembleia-Geral da ONU. "Será o Beneditino!", exclamaram por aqui os brasileiros do bem que estão lutando pela ordem constitucional, pregando e aplaudindo os avanços econômicos e estruturais em vigor. Ministro, anote aí. As imagens proibidas grassam pelas redes sociais. A sua parcialidade e consequente proibição demandarão ainda mais o compartilhamento delas entre os internautas. Qual será a manobra para proibir-nos? Seu cálice não comporta bons vinhos. Calibre a sua mira. Isento e imparcial, o senhor jamais dará bom dia a cavalos.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

ESCÂNDALOS DE CORRUPÇÃO

“No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no País”, disse Bolsonaro no discurso na ONU. E o Ministério da Educação? E o orçamento secreto? E a compra de vacinas?

Robert Haller

São Paulo

ALHOS COM BUGALHOS

Enquanto no Reino Unido o salário mínimo é de 9,50 libras por hora, no Brasil é de apenas, R$ 5,51 por hora (R$ 1.212 por mês). Ao comparar o preço do litro da gasolina na Inglaterra (R$ 9,70) com o do Brasil (R$ 4,70), o presidente Bolsonaro misturou alhos com bugalhos, comprovando não entender absolutamente nada de economia, conforme disse tempos atrás.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

DECADÊNCIA E ESPERANÇA

A prevalecer o resultado das pesquisas nas eleições, em primeiro lugar temos Lula da Silva que, após atuar como presidente em dois mandatos pautados pela corrupção, retorna candidato, no momento pregando repetidamente o voto útil, destacando-se que essa utilidade é única e exclusivamente para ele, claro. Tal comportamento já antecede seu estilo de desgovernança: o populismo a qualquer preço, em que até influenciar a consciência democrática do eleitor faz parte do seu jogo. Em segundo, vem Jair Bolsonaro com seu descontrole como marca registrada, palavreado chulo, despudor em ser grosseiro e agora, a última, nos envergonhando com quebra de protocolos no funeral da rainha Elizabeth II. Não suficiente, fez comício para burlesca plateia de apoiadores, a ponto de ingleses pedirem respeito ao triste momento nacional (outra vergonha para nós). Enquanto isso, candidatos com comprovada experiência em gestão pública permanecem em terceira e quarta posição. Difícil entender os brasileiros: preferem a manutenção da decadência à esperança.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

'HOMO BOLSONARUS'

Expressão cunhada por Renato Lessa, filósofo, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), que significa essa parcela significativa de brasileiros, estimada em 30%, em que a presença ostensiva ou velada dos preconceitos atávicos que acompanham a humanidade (racismo, homofobia, misoginia, xenofobia, intolerância religiosa, etc.) se fazem proeminentes nas questões identitárias de personalidade. Bolsonaro apenas catalisou essas incivilidades, fazendo transbordar pelos bueiros das ruas do País, inclusive as mais elegantes, esses resquícios infectos que se achavam, erroneamente, já superados ou adormecidos. Dos 30% citados acima, 15% são aqueles "que, perfeitamente cientes das regras e leis, escolhem transgredi-las de forma deliberada. Realizam aquilo que o fim da primeira infância provou ser impossível; viver sem se responsabilizar pelos seus atos, e sem sofrer as consequências deles". Ao ingressar na segunda infância, adolescência e maturidade, sem a versão da lei (que pode ser os pais, a escola, etc.) e, muito pelo contrário, com aversão a ela, pode acarretar-lhes fissuras cognitivas indeléveis, sendo muito significativo o surgimento, já na segunda infância, da contestação e rebeldia ante instância legais. Muitas pessoas dormem com esses 30% de homo bolsonarus e sabem. Outras(os) não sabem.

Bernardo Assis Filho

bafpsi7@uol.com.br

Salvador

UNIÃO DA OPOSIÇÃO

Já não passou do tempo de cair a ficha? Só com união de todas as oposições, braços dados mesmo, vamos evitar a recidiva de um período tenebroso sobre o País. O avanço da humanidade, através dos ganhos tecnológicos, não admite retrocesso aos tempos pré-históricos da exclusão e da opressão. Estamos mais propensos à liberdade do que nunca. Liberdade conquistada. Liberdade responsável. Mas isso só com profunda união de todos os que acreditarem na luz e não nas sombras. Sem união, afundaremos.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

'STATUS QUO'

A poucos dias para o primeiro turno das eleições, nada de terceira via; tudo de mais do mesmo e o nosso destino continuará inalterado desde a implantação da República em 1889 – sem qualquer saudosismo da monarquia. A fome oportunista e a falta de esperança no ramo das letras reinantes na maioria dos nossos Estados – mormente os nordestinos – funcionam como o arcabouço de um sistema político que visa apenas à manutenção desse terrível status quo que assombra qualquer esperança de um futuro melhor para o nosso povo. Social-democrata que sou, não me oponho à instauração de uma ditadura que vise à derrocada deste estado de coisas no sentido de oferecer uma vida minimamente digna às pessoas que anseiam apenas por proporcionar aos seus descendentes um futuro longe das farsas e hipocrisias que ora reinam neste país. Uma coisa é certa: jamais me exilarei do meu Brasil em busca de outras plagas. Apesar dos meus 71 anos de idade, não me ausentarei da minha luta pelo bem-estar social do meu povo.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

POLÍTICA ECONÔMICA LIBERAL

Com a vitória se avizinhando, talvez até no primeiro turno, Lula acerta ao posar na foto ao lado de seu ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e não é blefe. Também não é somente para trocar amenidades que ele se reúne com empresários e banqueiros. A sinalização é clara: Lula, que é sindicalista e não marxista, sabe muito bem que desenvolvimento sustentável, empregos e benesses sociais só são possíveis através de políticas econômicas liberais que, entre outras coisas, atraem investidores nacionais e estrangeiros. Portanto, para decepção dos marxistas de carteirinha, guinadas estapafúrdias à esquerda estão fora de cogitação, caso ele seja eleito.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

FANTASMAS DESVIAM VERBAS

Infelizmente, a história se repete. Como demonstra levantamento, parte de 30% das verbas do Fundo Eleitoral, que deveriam financiar candidaturas de mulheres, são alocadas de forma vil para candidaturas fantasmas (Estado, 20/9, primeira página). No Amazonas, candidata do PROS, mesmo tendo sua candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, recebeu do Fundo Eleitoral R$ 3 milhões. E outra candidata do PP, em Rondônia, que nunca disputou uma eleição, recebeu R$ 2 milhões. Como diz o jornal, essas candidatas contrataram empresas que não prestam serviços com fins eleitorais. Certamente, forjam documentos frios. E foram identificadas 12 candidatas que se enquadram como fantasmas, que ao todo receberam R$ 5,8 milhões. Verbas essas que vão para o ralo de desvios de recursos públicos. Um literal crime eleitoral que o TSE precisa penalizar principalmente os partidos e seus membros que controlam essa milionária verba que é sugada do bolso dos contribuintes. Fato abominável com o qual, mais uma vez, a classe política nos envergonha.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

PARTIDO NOVO

Os partidos/candidatos estão fazendo uma farra com os R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral. Boa parte do dinheiro não está sendo usado para campanha. Por ser contra Fundos Eleitoral e Partidário, já tomei uma decisão: só votarei em candidatos do Novo, o único partido que rejeita os fundos e devolve o recurso ao governo.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prado (MG)

PRÁTICA RASTEIRA

A reportagem publicada sobre as cidades sem “padrinhos” deixa muito claro que direcionar verbas para municípios não deve ser papel de deputado e muito menos de senador (Estado, 17/9, primeira página). A função do Legislativo é discutir políticas públicas e os critérios para destinação dos recursos para atendimento às necessidades básicas dos municípios, como por exemplo educação, saúde e segurança. O desenvolvimento também pode ser atingido por meio de políticas públicas bem direcionadas. Ter voto no município não pode ser um critério. Senadores também não devem se envolver com destinação de recursos. Eles não representam seus eleitores, mas sim seus Estados. Eles devem deixar de lado essa política miúda e enxergar mais além do que essa prática rasteira de cobrar votos em troca do direcionamento de verbas.

Antonio de Padua Teixeira

paduat@yahoo.com.br

Goiânia (GO)

FOME NO BRASIL

O ministro Paulo Guedes questionou relatório que afirma que 33 milhões de brasileiros passam fome. Primeiro, creio que é prioritário dar condições para que nenhuma pessoa padeça de fome. Qual o parâmetro para qualificar uma pessoa com fome? A quantidade de horas que não se alimentou? Tem um parâmetro de referência internacional? A modelagem da Rede Penssan é transparente e auditável? Uma pessoa pode fazer uma refeição e continuar com fome. Se esse índice, com um novo governo, cair rapidamente, pode-se considerar o efeito ideológico da pesquisa. Creio que essas perguntas são as mesmas de muita gente.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

PREDINHOS

Interessante, a matéria sobre predinhos que serão derrubados em São Paulo para dar lugar a edifícios mais altos e modernos (Estado, 22/9). Dependendo do local, eu não vejo problema em se alterar legislação para permitir construções mais altas. O que não pode é fazer igual a Roberto Marinho, que queria lotear o Parque Lage, no Rio de Janeiro.

Mateus de O. Fechino

mateusofechino@gmail.com

Ribeirão Preto