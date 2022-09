Eleições 2022

Sem memória

Parece-me que, apesar de oito décadas de vida, a minha memória é melhor que a de muitas pessoas que declaram que vão votar logo no primeiro turno no “menos pior” dos candidatos à Presidência em destaque, para derrubar logo o outro, esquecendo-se de como os dois já tiveram a oportunidade de governar e se comprovaram nefastos para o nosso país. Incrivelmente parecem ter esquecido o mensalão, o petrolão, o orçamento secreto, as rachadinhas, a irresponsabilidade na pandemia, o comportamento chulo que nos envergonha aqui e lá fora, os constantes abusos no uso do dinheiro público, o envolvimento de ambos em corrupção e o quanto já se demonstraram antidemocráticos. Esqueceram também que, depois de tantos anos sem o poder do voto, agora podemos renovar nossa pátria e reverter o resultado das pesquisas, escolhendo com esperança outros candidatos de passado limpo. Não consigo entender que brasileiros que amam este país possam ser omissos e submissos – curvando-se logo no primeiro turno à fatalidade da volta de um desses dois candidatos, como se o Brasil fosse fadado a viver continuamente sob governos corruptos, irresponsáveis e incompetentes.

Maria Toledo A. Galvão de França

mariatoledoarruda@gmail.com

Jaú

*

Civilidade e democracia

Concordo com muitas das ideias expostas no artigo Olhar para a frente (24/9, A16), porém não posso concordar com uma das premissas do articulista quando dá a entender, em relação a uma eventual vitória de Lula, que isso nos fará ir ao reencontro da civilidade e da governança democrática. A esta altura, todos nós tínhamos a obrigação de estar trabalhando por alguma candidatura que não fosse nem Bolsonaro, muito menos Lula. Não se pode esperar civilidade e governança democrática de alguém que nunca fez um ato de contrição em relação à corrupção que grassou nos governos do PT, que incensa ditaduras de esquerda (Cuba, Venezuela, Nicarágua), que inventou o “nós contra eles” e que, em um momento em que precisamos de união, qualifica o habitante do interior paulista como “capiau ignorante”.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

Voto útil

Irretocável, o editorial A democracia não depende de Lula (24/9, A3). Na disputa contra o presidente mais abjeto que já tivemos, tudo o que eu posso fazer é torcer por Lula, mas jamais votarei novamente nele.

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

Resultados da gestão

O presidente Jair Bolsonaro teve quatro anos para entrar na história do Brasil como o líder das reformas, mas desperdiçou seu precioso tempo brigando com a imprensa, trocando ministros, prescrevendo medicamentos para a covid-19, viajando para o exterior com seus filhos e gastando milhões no cartão corporativo. A reforma tributária não aconteceu, bem como a administrativa. Com o objetivo de evitar o impeachment e garantir a reeleição, Bolsonaro liberou verbas para os parlamentares e não cortou os benefícios dos funcionários federais. O verdadeiro resultado de sua gestão será percebido nos próximos anos.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

Judiciário

André Mendonça

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), do início de sua suprema magistratura até este momento, deu demonstrações de independência de quem o nomeou. Não poderia ser diferente. Agora, tal inclinação louvável – porque, no Brasil, devemos aplaudir o cumprimento de deveres elementares – fica assentada. A decisão que, censurando o UOL, determinou a retirada do site das referências às aquisições de amplo acervo patrimonial pelo clã Bolsonaro ao longo dos anos, que resultaram na formação de fortuna imobiliária, foi por ele revogada. Ao que tudo indica, não tomaram tubaína em tempos idos.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Congresso Nacional

Piso da enfermagem

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para o piso da enfermagem tendo como fonte de recursos R$ 9,9 bilhões do orçamento secreto resolve o caso para 2023, mas e depois? Depois, como sempre, o pobre consumidor deve pagar a conta.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

VOTO ÚTIL

O editorial A democracia não depende de Lula (Estado, 23/9, A3) descreve muito bem as posturas do candidato. Realmente, ele não é presidente do PT, mas sempre foi o dono do partido, se associou e colaborou com dinheiro público para regimes totalitários considerados de “esquerda”, alguns deles apoiados por narcotraficantes. Disseminou a discórdia do “nós contra eles”, do povo contra as “elites”. Agora, disfarçado de camaleão, prega falsamente a união. Por outro lado, Bolsonaro, defensor da ditadura de 1964 e de ditadores da direita, prega o bem contra o mal, se posiciona contra as instituições e utiliza a participação religiosa no processo eleitoral em flagrante desrespeito ao Estado laico. Voto útil é não votar em políticos corruptos, autoritários, defensores de interesses grupais e que nunca respeitaram a verdadeira democracia, o governo do povo e pelo povo.

José Paulo Cipullo

j.cipullo@terra.com.br

São José do Rio Preto

*

MÃOS À OBRA

Em mais um texto primoroso (Olhar para a frente, 24/9, A16), Marco Aurélio Nogueira sintetizou os desafios que teremos pela frente para reconstruir e depois construir. Tudo passará por uma união muito forte e muito ampla. Fica a pergunta: conseguirão os políticos (porque sempre dependerá deles) sobrepujar suas vaidades e seus interesses mesquinhos, para, juntos, colocar mãos à obra?

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

OPORTUNIDADE REDENTORA

Dados os elevados índices de rejeição aos dois principais candidatos à Presidência, temos a oportunidade única e redentora (para o País) de votar de maneira a levar para o segundo turno Ciro e Simone (cito-os em ordem alfabética). Ouviríamos, então, programas e planos de governo ao invés de embates de vitupérios. Como já nos ensinava Millôr Fernandes, "livre pensar é só pensar".

Carlos H.W. Flechtmann

chwflech@usp.br

Piracicaba

*

TEBET

Minha cara senadora Simone Tebet, você tem um bom programa e está cercada de gente competente, mas agora é entre a mediocridade e a democracia. Sugiro que vá aos debates, conserve seus 5% (que o voto útil diminuir) e, na sexta-feira, 30/9, abdique em favor da democracia. Será um fato histórico e estará, assim, apta até a comandar um Ministério, quem sabe, ou a ser cacifada para as próximas eleições. Que o universo a ilumine.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Pauto

*

SEMANA DECISIVA

Em meio a esta estupidez eleitoral em que o próprio presidente da República fere as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, sem escrúpulo algum, coloca dúvida de que são passíveis de fraudes as respeitadas mundialmente urnas eletrônicas, em menos de uma semana os mais de 156 milhões de eleitores vão escolher deputados estaduais e federais, senadores, governadores e, principalmente, um novo presidente, que, diferentemente do atual, seja digno e respeitoso com a Nação, e, sem populismo e demagogia, comande com determinação o desenvolvimento econômico e social. E que não seja cúmplice da mediocridade política que vivemos e invista pesadamente na saúde, educação, ciência e tecnologia, etc. É urgente que o nosso Brasil deixe de ser perante ao mundo um pária com relação ao meio ambiente. E, no próximo 2 de outubro, que prevaleça a democracia e a determinação do eleitor em confirmar nas urnas o melhor para o País.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

OBRIGAÇÃO

Por que eu sou obrigada a votar e os candidatos não são obrigados a comparecerem nos debates? Que democracia é essa?

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

‘CAPIAU IGNORANTE’

Lula, muito obrigado por me chamar de "capiau". Sou, sim, caipira, pois nasci em Campinas e disso só tenho a me orgulhar, ainda mais por ser neto de imigrantes italianos que tanto colaboraram para que o Estado de São Paulo fosse o que é hoje, o mais importante desta nação. Quanto ao outro adjetivo, "ignorante", acho que não fica bem em nós, pois quem teve a mãe que nasceu analfabeta foi você, não é mesmo?

Renato Luis C. Gagliardi

renatolgagliardi@gmail.com

Campinas

*

MST

A indústria da reforma agrária é como funciona na vida real o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Indivíduos acampam no acostamento de áreas indicadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) como possivelmente improdutivas. Ao sinal de um funcionário da instituição, dá-se então a invasão. As pessoas invadem, simulam morar nas terras, que, após legalizadas em seus nomes, juntam-se em cinco ou seis posseiros e a vendem. Com o dinheiro da venda, reinvestem em casas na cidade e, ao primeiro sinal do grupo ou movimento, voltam para o acostamento para invadir outras fazendas. Não há nada que prenda essas pessoas ou aptidões para o manejo da terra por esses indivíduos. É apenas um negócio de especulação imobiliária, ganhar a terrinha de graça e vender a posse pelo maior valor possível. A cadeia industrial da reforma agrária é enorme, envolve cartórios e prefeituras, que, mesmo de forma velada, terminam por apoiar o comércio dos títulos das terras, pois essa comercialização gera dividendos na forma de impostos, que antes não seriam recebidos. É tudo errado e muito corrupto. Raríssimas exceções são assentamentos fora desse modelo fomentado pelo MST.

Marcelo de Queiroz Pereira da Silva

mqmg77@hotmail.com

São Paulo

*

CONSELHO DO PT

Os protestos no Irã se espalharam muito e agora pode-se dizer que estão acontecendo em todo o país. A violentíssima reação da polícia atendendo às ordens do presidente não tem conseguido contê-los. A grande maioria da população não aguenta mais a ditadura religiosa no poder e almeja o restabelecimento de um regime secular. E essa maioria está deixando de ser silenciosa. Seria hora de o PT, que sempre manteve fortes vínculos com os aiatolás de lá, partilhar os seus ideais democráticos com eles e aconselhá-los a permitir um mínimo de bom senso no convívio desses líderes com sua população, majoritariamente posicionada na oposição ao regime.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

POLÍTICO DE ESTIMAÇÃO

O desorientado que quer se reeleger corta verba de setores importantes. Na área de habitação, o programa Casa Verde e Amarela: menos moradias, mais povo na rua. Na área da saúde, Farmácia Popular: menos remédios. Programas direcionados a gestantes e bebês, dependentes de drogas, portadores de doenças mentais, pessoas com deficiência, equipamentos e procedimentos para detectar doenças e sua cura. E o pior, remédio contra o câncer: mais mortes. E tudo isso com um único objetivo de compra de apoio dos deputados e senadores do Centrão. Atitude essa que atinge os mais pobres. É dito corrente que quem defende Lula tem ladrão de estimação, que não tem caráter. Senhores adeptos da seita bolsonarista, quem defende "genocida" tem o quê de estimação?

Therezinha Stella Romualdo

there.stella@hotmail.com

Santos

*

BRASIL NA UTI

Ficamos somente nos cortes recentes: em julho, o Programa Farmácia Popular sofreu um corte de 60%. Agora, a verba destinada à prevenção e controle do câncer será reduzida em 45%. Sendo as áreas de educação, saúde, trabalho e previdência as mais afetadas em 2022 para reforçar o “orçamento secreto” na tentativa de ganhar as eleições, não precisa de muita inteligência para prever o que pode acontecer em 2023 se o Bolsonaro for reeleito. Pavoroso.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

GOVERNO BOLSONARO

Primeiro negaram a vacina, depois cortaram os recursos da Farmácia Popular, de creches e da merenda escolar. E, agora, além de tentarem censurar a imprensa, negam as pesquisas. Só nos resta negar-lhes o voto.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

*

DÍVIDAS DOS PARTIDOS

Uma vez mais são precisas as argumentações dos editoriais do Estadão, especialmente as que esclarecem as mazelas desse dispositivo legal denominado Fundo Eleitoral (A esbórnia do Fundo Eleitoral, 22/9, A3). Destaco aquilo que reputo importante: aqueles eram apenas um dos aspectos nefastos desse fundo. O mais grave é que ele é impenhorável. Ele se destina a pagar despesas de campanha, mas não para as chamadas “dívidas judiciais de campanhas eleitorais”. Uma rápida consulta nos diversos sites dos Tribunais de Justiça revela que dívidas passadas, quando resultantes de decisões judiciais, em fase de cumprimento de sentença, simplesmente não são levadas a cabo e levam décadas para transitarem em julgado. Lógico, esses gordos saldos bancários dos partidos políticos, quando objeto de penhora online, são facilmente desbloqueados diante da impenhorabilidade circunscrita. Então, quando vemos candidatos postulando votos, dá-nos vontade de dizer: paguem seus credores! Que moral eles têm de prometer algo que na sua própria agremiação ignoram?

Antonio G. Neto

agerassi@terra.com.br

São Paulo

*

PROJETO DE ESCOLA

Como educador e pesquisador, saúdo o Estadão por dedicar tempo e espaço para um tema tão fundamental como é a educação Infantil. O editorial O direito à educação infantil (24/9, A29) é mais do que oportuno, a menos de uma semana das eleições para os poderes Executivo e Legislativo. Nestes dias sombrios, caóticos, competitivos, violentos e bárbaros que vivemos, é do Judiciário que vem a boa notícia – óbvio ululante, diria Nelson Rodrigues – de que a Constituição Federal precisa ser cumprida. Inclusive o parágrafo IV do artigo 208: atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. É espantoso, sim, mas é o Brasil sendo Brasil: terra da judicialização de direitos, terra de contrastes, de grandezas e misérias. Um dia chegaremos lá, com o exercício do direito e do dever da esperança e da mudança, fruto de construção coletiva de projeto de país e de projeto educativo de escola.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

FEDERER

Aos 41 anos, a lenda viva do tênis, Roger Federer, se despediu oficialmente das quadras, deixando um exitoso legado do recorde de nada menos que 237 semanas seguidas na liderança do ranking mundial, bem como 20 títulos de Grand Slams, 8 de Wimbledon e 6 no ATP Finals. Merece todo o respeito, a admiração e uma longa e sonora salva de aplausos de pé dos amantes do nobre esporte que tiveram o privilégio de vê-lo bailar nas quadras mundo afora durante sua vitoriosa e espetacular carreira. Viva Federer!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo