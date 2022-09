Governo Bolsonaro

Sigilo de 100 anos

Governo Bolsonaro decreta sigilo de 100 anos até em visitas a Michelle (Estado, 26/9, A7). Qual é o receio do presidente?

Robert Haller

São Paulo

*

Eleições 2022

‘Estado vai me pagar’

Quer dizer que Lula vai cobrar do povo brasileiro o prejuízo que teve quando foi condenado pelas falcatruas que cometeu quando presidente (Estado, 26/9, A10)? Vale lembrar que ele não foi inocentado, como diz. O fato de se candidatar a presidente é um indício de que, se eleito, pode multiplicar a corrupção do passado. Então, quando ele entender que recuperou tudo o que havia perdido, vai entregar a faixa presidencial para o “chuchu”.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

Depois de eleito

O pior de tudo é que Lula não apresenta um plano de governo e alega que só depois de vencer vai ver como as coisas estão para dizer o que fará. Temos aí um outro Tiririca. Se isso é o que o povo quer, então não vejo saída para um “Brasil melhor e mais justo”.

José Carlos Costa

policaio@gmail.com

São Paulo

*

Desonestidade intelectual

Sobre o editorial A democracia não depende de Lula (Estado, 24/9, A3), comprar a narrativa de que votar em Lula é “votar pela democracia”, declarando apoio ao ex-presidiário já no 1º turno, constitui imperdoável desonestidade intelectual. Que a banda podre do MDB, parte do desmoralizado PSDB e outros políticos apoiassem previamente o embusteiro era de esperar – lembrando que esses partidos não têm coragem de apoiar a própria candidata –, mas ver pessoas esclarecidas e influentes apoiando o criminoso “inocentado” já no 1º turno alegando “defesa da democracia” é de desanimar qualquer um. Afinal, comprar o apoio de membros do Congresso com mesada é uma prática democrática? Se sim, devo mudar meus conceitos (isso para ficar só em um dos exemplos de práticas democráticas de Lula e seu PT).

José Roberto dos Santos Vieira

jrdsvieira@gmail.com

São Paulo

*

O primeiro turno

O artigo Por que o primeiro turno, de Amarílio Macêdo (Estado, 25/9, A4), explica de forma clara algo que a maioria dos brasileiros ignora. Se você não quer ver eleito nenhum dos dois líderes nas pesquisas da eleição presidencial, não precisa votar em um deles para escolher “o menos pior” ou tentar provocar um 2º turno. Basta votar num candidato que melhor represente suas convicções políticas. Se ninguém atingir mais que 50% dos votos válidos, haverá 2º turno. Então, dá na mesma votar no segundo colocado nas pesquisas ou no último. Creio firmemente que a maioria dos brasileiros esclarecidos e de bom senso não quer ser governada nem por Lula nem por Bolsonaro. Votar em um deles no 1.º turno é dar aval a suas ações e propostas.

Mário Corrêa da Fonseca Filho

mario@gmocoaching.com.br

São Paulo

*

Se novamente os brasileiros, por pragmatismo, preguiça ou desencanto, tendem a partir para o voto útil no 1º turno, pergunto: vale a pena manter o 2º turno no sistema eleitoral? Sem ele, teríamos uma boa economia de tempo e recursos, ambos escassos.

Joaquim Antonio Pereira Alves

metaexport@hotmail.com

Santos

*

Outras vias

Felizmente, não estamos entrincheirados na nociva polarização Lula/Bolsonaro. Há outros candidatos à Presidência que, sem eiva que macule sua vida política, comprovaram competência e honestidade no exercício de outros cargos. Com renovada esperança, caminhemos por outras vias.

Junia Verna Ferreira de Souza

juniaverna@uol.com.br

São Paulo

*

Educação

O futuro das crianças

Sobre o artigo O futuro das crianças de 10 anos (Estado, 25/9, A21), de Renata Cafardo, concordo em parte quando ela diz que “a única coisa possível de ser exaltada nesse momento é o trabalho dos professores e professoras que, em situações de miséria, crise emocional, falta de conectividade, conseguiram ainda manter as crianças de olho neles”. Sou professora estadual e municipal e, em 20 anos de magistério, nunca vi tanta desesperança dos alunos quanto ao futuro. Eles não se veem no futuro. É, pois, muito triste ver que o nosso trabalho não consegue atingir e dar esperança à maioria deles.

Laura C. Daltrino

lauracdaltrino@yahoo.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DEBATE PRESIDENCIAL

Lula da Silva faltou ao debate do último sábado, 24/9, promovido pelo Estadão e pool de veículos. Está certo e convicto de sua vitória. Bolsonaro foi bem no debate. Conta com desemprego em baixa sensível, inflação decadente, além de outros méritos. Não deveria estar tão mal nas pesquisas. Faltam alguns dias para a verdade ser descoberta. Qual seja ela, não será boa para o Brasil. Quem pode dizer que João Doria não venceria? Bom empresário e bom dirigente. Que mal tem feito o PSDB para o País, não?

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

DOBRADINHA

Quanto mais debates entre presidenciáveis, mais consolidada é a democracia. Porém, candidatos raramente respondem ao que são perguntados e limitam-se a fazer pronunciamentos e propaganda de suas propostas, quando as têm. O grande diferencial no debate de sábado, 24/9, foi a explícita dobradinha do incumbente inominável com o autointitulado padre. Não que causasse surpresa, mas o descaramento da tabelinha foi suficiente para atenuar os impactos da ausência do ex-presidente petista. Como sempre, as mulheres fizeram boa figura, o que será importante para suas vidas políticas futuras.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

PROJETO PARA FILHOS E NETOS

Desenvolvimento alicerçado na honradez, segurança jurídica e competência – e não o ódio – é o que diferencia a proposta da Simone Tebet dos demais candidatos. Para o eleitor que assistiu atentamente ao debate presidencial de 24/9, tocou fundo o pragmatismo da professora que prioriza a educação mas coloca sempre o amor de mãe em tudo o que aborda. Não podemos reclamar, a oportunidade está aí: temos uma estadista que, sem brigas ideológicas, pode, definitivamente, unir o País em torno de um grande projeto de desenvolvimento para nossos filhos e netos, para o presente e para o futuro.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

OFENSAS DE LULA

Muitas pessoas criticam Jair Bolsonaro porque não gostam do jeito dele, mas vão votar em Lula, que foi condenado e tem se especializado em ofender grupos que não pensam como ele. Já disse que policiais não são gente, já ofendeu quem é contra o aborto, agradeceu a Deus por ter criado o coronavírus que tantas vidas ceifou e, por último, sem motivo algum escolheu o povo paulista para um novo ataque chamando a todos de ignorantes, brutos e capiaus. Onde está a coerência desses votos?

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

OMISSÃO

A falar verdade dizendo o mínimo, é muito estranha a omissão do centenário Estadão e de outros periódicos no que diz respeito à manifestação do candidato Luiz Inácio criticando os moradores de centenas de municípios do Estado de São Paulo, chamando-os de "capiaus atrasados". Ninguém em sã consciência desconhece o valor do habitantes do interior paulista (como os de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande e Mato Grosso do Sul, por exemplo), os quais auxiliam, e muito, a alimentação dos demais concidadãos brasileiros com seu secular trabalho nos campos e, também, gerando divisas ao nosso país com as respectivas exportações.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

CAVALO DE TROIA

Sem querer ofender os que se posicionam a favor da candidatura do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, cumpre lembrar que ele jamais atuou na administração e na política de São Paulo. Não se trata, portanto, de ele não ter nascido aqui, pois isso nunca foi problema para nós. Porém, a sua candidatura é uma decisão de Bolsonaro, pensada no sentido de aproveitar o seu prestígio e currículo, para ser o seu apoio aqui nestas eleições. Logo no Estado que liderou a reação à sua política criminosa contra as vacinas? Que nos colocou em segundo lugar no número de mortos por milhão pela covid-19, à frente da Índia, com uma população seis vezes maior do que a nossa? Sua candidatura aqui me lembra a história do cavalo de Troia. Nesse particular, cabe ressaltar que o ex-ministro já declarou que, se eleito, vai desobrigar os servidores do Estado de se vacinarem, assim como toda a nossa população, incluindo as crianças. Contra a opinião dos nossos médicos infectologistas? A meu ver, ser contra a vacinação é um achismo tanto quanto pensar que a Terra é plana. Ao contrário do que declarou o ex-ministro, São Paulo nunca precisou da chegada de alguém de fora, de afogadilho, para chegarmos a ser o Estado mais desenvolvido da Nação.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

*

LOQUACIDADE

Lula é realmente portador de uma loquacidade patológica. Ele persiste em manter uma personalidade esdrúxula, ignominiosa e falaciosa. Ele aprecia vergastar, abusar das excrescências e se valer da exegese a seu bel talante. No domingo, 25/9, na quadra da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro, teve o desplante, a impudência e o desatino de afirmar aos seus apoiadores que não deve nada à Justiça e que o Estado terá de ressarci-lo pelos processos em que foi acusado de corrupção durante as ações da Operação Lava Jato. "Em algum momento, o Estado vai ter de devolver e me pagar." Atente para o grave risco. Se Lula for eleito, a sociedade de uma maneira geral pode vir a pagar essa conta em uma decisão em causa própria. Uma temeridade. Dos 26 processos (constam no site do PT) que Lula insiste em afirmar que foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Organização das Nações Unidas (ONU), na verdade, apenas três foram de fato absolvidos em julgamento sobre o mérito da acusação. "O STF não analisou o mérito da causa (as provas do processo). Só assim poderia haver uma decisão absolutória ou condenatória", disse Fernando Castelo Branco, professor de Processo Penal da Pontifícia Universidade Católica (PUC). No caso de prescrição, não é possível considerar absolvição porque não há análise da culpa ou inocência. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na primeira instância; na segunda instância, pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4); e mantida pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). E foi essa a condenação que levou Lula à prisão em abril de 2018. Em novembro de 2019, ele foi solto após o STF mudar o entendimento sobre prisão em segunda instância e definir que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, o fim de todos os processos (por seis votos a cinco, o colegiado do STF alterou a jurisprudência de 2016 que permitia prisão após condenação em segunda instância). O plenário do STF (oito a três) decidiu anular todas as decisões processuais tomadas contra o ex-presidente Lula pela Justiça federal do Paraná dentro da Operação Lava Jato. Não significa que Lula foi inocentado. Lula, igualmente, não foi absolvido pela ONU porque a entidade não tem poder para interferir na Justiça brasileira e fazer a análise penal do caso. O dr. Gustavo Badaró, professor de Direito Processual Penal da Univerisdade de São Paulo (USP), pondera que a conclusão da ONU é uma declaração e não uma decisão sobre o mérito. Lula, há um provérbio italiano que profetiza "chi la fa l'aspetti" (aqui se faz, aqui se paga). É só aguardar. Cesse as parlapatices, as quimeras, o empirismo e os atos burlescos.

Junios Paes Leme

junios.paesleme@outlook.com

Santos

*

TECNICIDADE JURÍDICA

A poucos dias das eleições, as mentiras e a arrogância de Lula aumentam a passos largos. Após afirmar que o PT está cansado de pedir desculpas – se pediu ninguém viu ou ouviu –, ele agora ousa dizer que o Estado terá que ressarci-lo pela condenação por corrupção na Lava Jato, pois foi absolvido. Foi coisíssima nenhuma. Ele foi julgado, condenado e preso, e posteriormente solto por tecnicidade jurídica. Nunca foi absolvido. A tentativa de comparação com Getulio Vargas é um deboche: "Levaram ele a se matar". Errado. Vargas suicidou-se após seu plano fracassado de assassinar seu opositor político, o jornalista Carlos Lacerda, vir a público. Não foi levado a se matar por ninguém. Caso Lula seja eleito, esse será o tom dos próximos quatro anos. Será tanta mentira e arrogância que sairá pelo ladrão, com o perdão do trocadilho.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

BRIZOLA

Vergonhoso e deplorável o oportunismo eleitoreiro de petistas, assim como de ex-filiados do PDT, ao afirmarem que, se fosse vivo, Leonel de Moura Brizola afirmaria e decidiria por esse ou aquele opositor de sempre nesta campanha nefasta de voto útil no primeiro turno. Um desrespeito à memória do "defensor da legalidade".

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

SIGILO DE 100 ANOS

Jair Bolsonaro, novamente, decretou 100 anos de sigilo sobre suas "andanças" enquanto presidente da República. O decreto se estende até mesmo à primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Afinal, saber quem fez os depósitos bancários em conta bancária da primeira-dama seria mais um escândalo. Como diz o presidente, "no meu governo não existe corrupção". Talvez só propina dentro de pneus.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

QUEBRA DE SIGILO

Após a quebra do sigilo de 100 anos, a imprensa vai ter matéria para 100 anos. Agradeçam a Lula.

José Eduardo Bandeira de Mello

josedumello@gmail.com

Itú

*

QUEM AVISA AMIGO É

No ano passado, alertei aos leitores deste Fórum o risco de termos para estas eleições uma polarização extrema que prioriza os dois candidatos que sobejamente provaram o desserviço que prestaram ao Brasil. De nada adiantou o alerta: já quase no final da campanha eleitoral, tudo indica que o País deverá engolir por mais quatro anos ao que tragicamente chamam de menos pior. Ai de nós!

Jorge Spunberg

jspunberg@gmail.com

São Paulo

*

ESCOLHA DE CAMINHO

O editorial A democracia não depende de Lula (24/9, A3) e o artigo À espera de Dom Sebastião (24/9, A4), de modos diferentes mas contundentes, expõem o que as pesquisas de intenção de voto não mostram. As pesquisas refletem somente o que está nos holofotes. A lógica do voto útil entre dois candidatos, quando temos pelo menos mais quatro opções, é jogada de marketing político. Nem Lula nem Bolsonaro, a eleição no Brasil, para presidente, governador, senador ou deputado não é plebiscito, mas escolha de caminho. Não lembro de, em nenhuma outra eleição, ter ouvido descaradamente que voto útil fosse a única opção, e nunca pensei ter jogado voto fora nas vezes em que meu candidato perdeu no primeiro turno, como Mario Covas, e que fiquei nos mais de 30% que anularam o voto no segundo. Anular voto é também uma posição política.

Maria Beatriz Cytrynowicz

biacytry@gmail.com

São Paulo

*

ICMS

Que decepção o artigo do professor Ernesto Lozardo (O desmanche, 24/9, B2), a quem eventualmente acompanho. Bradar contra uma redução de ICMS que ultrapassava os 30% sobre o preço de venda denotando confisco, e usar o leite para crianças pobres como argumento, é intelectualmente primário. Mudou o Natal ou mudei eu?

Abelardo Padua Melo Filho

abelardopaduamelofilho@hotmail.com

São Paulo

*

PERGUNTE AOS RUSSOS

Acompanho todos as colunas de Lourival Sant'Ana, bem como toda a cobertura da guerra na Ucrânia feita por este jornal, que leio diariamente há muitos anos. São boas as ponderações do referido colunista. Contudo, sofre da mesma carência de compreensão do conflito comum a todos aqueles que não conhecem a história do maior país do mundo. Vladimir Putin é um líder autoritário, sim, assim como foram todos os seus antecessores e assim serão seus sucessores também. A Rússia é um país que se tornou imenso porque o medo de viver cercado por inimigos hostis no meio de uma planície desprotegida a impeliu a conquistar territórios em busca de segurança e evitar que suas terras fossem frequentemente invadidas e seu povo, ameaçado – o que não evitou. Na sua história, foram inúmeras as invasões sofridas e sua capital, Moscou, ardeu em chamas três vezes. Melhor o mundo colocar as barbas de molho. Putin ou qualquer outro em seu lugar – pode até assumir alguém ainda mais radical – vai até o fim nesse conflito, nem que seja com uma hecatombe nuclear. Nós todos não conseguimos entender esse conflito como uma luta existencial para a Rússia. Seria bom perguntar aos russos.

José Jairo Martins

josejairomartins7@gmail.com

São Paulo