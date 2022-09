Eleições 2022

Sem plano

Lula não apresentou um plano de governo. Isso não afeta sua eleição. A grande maioria dos seus eleitores se divide em dois grupos: a seita petista que venera a personalidade de Lula, independentemente do que ele faça; e cidadãos que têm horror a Bolsonaro e escolhem Lula para se livrar do mal maior. Nenhum desses grupos vota olhando para plano de governo. Melhor assim: se eleito, Lula não poderá dizer que “o povo brasileiro” aprovou suas propostas.

Eleitores insatisfeitos

PT esconde plano final de governo; Lula afirma que ‘não precisa fazer promessas’ (Estado, 27/9, A10). Esconder o quê? É impossível esconder o que não existe. Nisso ele não está só. Ao que parece, até agora nenhum projeto consistente nos foi apresentado, mas as acusações sobram como numa briga de moleques, deixando, como é natural, os eleitores muito insatisfeitos. Quanto ao “voto útil”, ele pode ser perigoso, pois a eleição presidencial é importante demais e implica grande dose de responsabilidade.

Cheque em branco

Que consultor financeiro aconselharia um cliente a pagar com cheque em branco um investimento, por melhor que fosse? Nenhum! Quem pagaria? Pois vemos, agora, postulante ao cargo de presidente pedindo voto na base da promessa: jura que fará isto, aquilo ou aquilo outro. Mas que plano de governo apresenta? Nenhum. Como poderá ser cobrado no futuro pelos eleitores? Teremos de copiar o cacique Juruna, que cobrava os deputados portando um gravador com o áudio das promessas vãs que faziam? Fome, desemprego, moradias insalubres e insegurança são problemas que afetam grande parcela da população. Que solução trarão os candidatos, além de justificar aumentos de impostos que não necessariamente retornarão para suprir as necessidades básicas deste povo? Povo bajulado nas eleições, mas esquecido até as próximas eleições. Sem um plano palpável para mostrar e defender, só o que temos são palavras sem conteúdo.

O manual de 64 a.C.

Rubens Barbosa abordou interessante assunto sobre o influenciador romano Quintus Tullius (Como ganhar uma eleição, Estado, 27/9, A6). O manual do irmão de Cícero é seguido por candidatos ainda hoje sem provavelmente nunca o terem lido ou conhecido. Sinal de que nada mudou desde aqueles 64 a.C. Os políticos continuam se adaptando camaleonicamente à vontade dos que podem lhes eleger, mas em seguida vem à tona a verdade: que as promessas eram apenas sedutoras e socializadoras, já que nunca pertenceram a um programa de governo nem eram realizáveis.

Desanimador

Rubens Barbosa cita os elementos que podem garantir votos numa eleição: favores, esperança e relações pessoais. Os elementos estão no documento de Quintus Tullius que fez de Cícero, seu irmão, um vitorioso. Muitos eleitores vão às urnas sem esperar favores e sem ter relações pessoais. Eles têm esperança e acreditam que podem mudar o País. Nesse sentido, é desanimador ler o artigo Como ganhar uma eleição e constatar que não demos um passo à frente quando se trata de eleição. É tempo de promessas, mentiras e um salve-se quem puder. Pobre Brasil!

Censo 2022

Só isso?

Acabo de receber a visita de uma recenseadora do IBGE. A entrevista não durou 3 minutos e ela só me perguntou meus dados pessoais, quantas pessoas moram comigo, qual a minha idade e a de minha mulher, se neste ano passado morreu alguém em minha casa, qual a minha faixa de renda (mas não a da minha mulher), qual a minha cor e a de minha mulher. Não perguntou meu grau de instrução, minha profissão, minha atividade econômica, se estou empregado, se tenho casa própria, meu estado civil, se tenho filhos. Pergunto ao Estadão: é isso mesmo? Só essas informações bastam para o IBGE? É possível fazer planejamentos públicos e privados só com essas informações ou existem outras fontes de dados complementares atuais que não conheço?

FALA CAPCIOSA

Fala capciosa a de Lula da Silva, quando disse, em ato no dia 25/9, "quem deve são eles a mim, porque, em algum momento, o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida". Tal pretensão, além de indevida e improcedente, demonstra o caráter mercenário do candidato e ex-presidente para roubar dinheiro do contribuinte brasileiro, inclusive que vota em Lula. Ora, Lula, quem tem de devolver dinheiro para o Tesouro é o senhor, que extraviou milhões de recursos deste país para outros países, como outros de domínio público sem autorização do Congresso Nacional, fato que se constitui em crime de apropriação de dinheiro do erário nacional, sujeito às penalidades previstas na legislação pertinente.

JAIR BOLSONARO

Venhamos e convenhamos, tem que fazer um esforço excepcional para perder uma eleição para um ex-presidiário condenado por corrupção.

ALGOZ DE LULA

O grande algoz de Lula e do PT, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa declarou voto em Lula, em favor da democracia. Bom senso e inteligência nessas horas é um diferencial.

PLANO DO PT

Na esteira da estratégia questionável da pregação do voto útil antes do primeiro turno, o PT usa do mesmo expediente pragmático e não divulga seu plano detalhado de governo, se é que tem algum. A razão principal, evidentemente, é evitar fogo certo dos opositores e críticas, resistências e questionamentos por parte dos aliados. Em outras palavras, a ordem é vencer a eleição primeiro e o resto fica para depois. Questionado sobre isso, Lula disse: "Não preciso ficar fazendo promessas, porque eu tenho como avalista das políticas que eu vou fazer um legado de oito anos que foram de muito sucesso". Independentemente do exagero do uso da palavra "sucesso", fato é que os tempos são outros, os problemas, maiores, e a sociedade, mais demandante, atenta e exigente. Portanto, não se trata de promessa. Caso vença a eleição, Lula não poderá adotar a mesma estratégia eleitoreira e se achar no direito de deixar as questões "para depois". Aprendemos muito com o desastre Bolsonaro. Não vamos tolerar outro.

PROVÁVEL PROGRAMA

Já que o PT de Lula não quer divulgar seu plano de governo, vou detalhar alguns pontos do seu provável programa: lotear os cargos de direção na Petrobras; incentivar, através do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a invasão de fazendas; criar o Ministério dos Sem-Teto (Guilherme Boulos como candidato a ministro) para coordenar a invasão de prédios nas cidades; auxiliar Venezuela, Cuba e Nicarágua a saírem da crise em que se encontram; mudar o nome do Auxilio Brasil para Bolsa Família; mudar o nome do programa Casa Verde e Amarela para Minha Casa Minha Vida, etc.

PROGRAMAS DE GOVERNO

Nos anos 1960, fiz um curso de pós-graduação em Urbanismo na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), com o professor Anhaia Mello, que eu achei que não havia sido dado nada sobre a ordem de execução das medidas preconizadas. Resolvi fazer uma tese de doutorado (também na Poli-USP) sobre programação de obras públicas, que foi aprovada e publicada pelo Estadão nos anos 1970. Hoje, mudando a relevância de algumas afirmações, elas, implícitas ou explícitas, ainda são inteiramente válidas: 1) o gestor e seus auxiliares têm que ser honestos; 2) já que as variáveis mudam com a aplicação de recursos, a relação custo-benefício de cada aplicação tem que levar isso em conta; 3) quando for usar padrões internacionais de renda, a renda que deve ser usada é a que sobra, depois de subtrair a renda necessária para a sobrevivência; 4) não deve ser usada a classificação de despesa obrigatória e discricionária; 6) as despesas e custos serão classificados hierarquicamente pelo fim a que se destinam; 6) o objetivo tem que ser definido. Por exemplo, desviar o máximo possível de dinheiro, ter lucro político, proporcionar o máximo de conforto à população atingida. Em relação à atual eleição, em quem tenho vontade de votar? Não tenho vontade de votar, mas de chorar.

CHEQUE EM BRANCO

Milhões de eleitores que votarão em Lula no próximo domingo, 2/10, sem conhecimento de qualquer linha do programa de governo não apresentado até o presente, estarão, na verdade, assinando um cheque em branco ao ficha-suja e ex-presidiário para fazer o que bem quiser durante os próximos quatro anos de mandato. Diante da confiança depositada às cegas, o novo presidente poderá decretar no dia seguinte à posse que mudará o idioma oficial do País para o tupi-guarani; a moeda, para os réis; a religião, para o zen-budismo; o verde-amarelo para o vermelho; e por aí vai.

PROJETO UTÓPICO

Há menos de dois meses como presidente da Colômbia, o esquerdista e ex-guerrilheiro Gustavo Petro enfrenta protestos nas principais cidades. Taxar os mais ricos, frear a produção de petróleo e realizar reforma agrária estão entre as propostas de Petro que desagradam o eleitor. Indígenas e camponeses estão invadindo propriedades e ocupando terras à força. Colômbia, Peru, Chile e Argentina, que optaram por governos de viés socialista, estão arrependidos. A História mostra que governos de esquerda não se sustentam por promessas e projetos utópicos. E o Brasil está prestes a cair outra vez nas mãos de um governo de esquerda e ainda com um agravante: corrupto.

PAÍS DIVIDIDO

Em 2016, durante a campanha à Presidência dos EUA, as pesquisas apontavam vitória de Hillary Clinton, mas foi Donald Trump que venceu. A cinco dias das nossas eleições, pesquisa Ipec aponta possibilidade de vitória do candidato petista já no primeiro turno. Entretanto, como no exemplo norte-americano, isso pode não se confirmar nas urnas. O fato é: independentemente de quem for eleito, o próximo presidente da República vai ter que governar um país fortemente dividido entre a direita e a esquerda.

NEGACIONISTAS

Faltam poucos dias para conhecermos o resultado do primeiro turno. Na noite de domingo, 2/10, saberemos se ganharam os que acreditam nas técnicas das empresas de propaganda, digo, pesquisas eleitorais, ou os que acreditam nos próprios olhos e ouvidos. Em outras palavras, veremos se os "seguidores da ciência" ou os "negacionistas" estavam certos.

FIM DA CELEUMA

Muito interessante o artigo do professor Rafael Mafei Um voto pela terceira via (de 2026) (Estado, 26/9, A4). Como não há a mínima probabilidade de uma terceira via para nos salvar dos dois enganadores, deveríamos tentar antecipar a decisão para o primeiro turno. Permanecendo as intenções dos votos, e, como os cálculos são feitos sobre os votos válidos, se houvesse um número significante de votos nulos, a eleição para presidente poderia ser resolvida no primeiro turno e já ficaríamos sabendo se o capitão vai mesmo utilizar as mais de 1,3 milhão de armas em poder dos caçadores, colecionadores e atiradores (CACs), dos policiais militares e das Forças Armadas para dar o golpe militar ora negado ora ameaçado, acabando com a celeuma.

ASTRONAUTA MATREIRO

O astronauta de sorriso falso, matreiro, não é exemplo de cientista, nem de político. Tão logo chegou ao Brasil da viagem espacial, pediu aposentadoria enquanto muitos professores só se aposentam quando são impedidos pela compulsória. Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, cedeu a Bolsonaro nos cortes radicais de verbas para as universidades. Um desastre.

DEMANDAS DOS CICLISTAS

Entre 1986 e 2006, participei de um movimento de ciclistas e cidadãos que entregaram para praticamente todos os candidatos a presidente, governador, prefeito e outros cargos legislativos manifesto de pedidos sobre demandas dos ciclistas, pedestres e pessoas com necessidades especiais, só esses últimos pelo menos 15% da população brasileira. O que manifestávamos tinha começo, meio e fim, apontando a realidade (então desconhecida) e mantendo-se no possível, no factível e principalmente no urgente. Em alguns casos fomos bem recebidos, noutros fomos recebidos, e houve quando encontramos portas fechadas. Algumas campanhas pediram que participássemos de algum ato de campanha, o que fizemos para marcar posição pela nossa causa, incluídos entre os nossos até quem votava no partido oposto. A prioridade era a causa, não nossas diferenças. O capotar sem consequências de Rita Camata pedalando no nosso grupo, com imagens publicadas em primeira página no Estadão, foi memorável. Boas épocas de uma luta à frente de seu tempo que demorou, mas passou a ser ouvida e trabalhada. Não chegamos a tudo que demandávamos, mas fomos ouvidos. As incongruências do Brasil de então eram muito menos intensas que as que temos hoje, as campanhas via de regra tinham um programa, propostas e projetos apresentados a público, e seus interlocutores no geral mostravam bom preparo e civilidade, até para dizer não. Bons tempos! Não é de hoje que entregar manifestos ou manifestar-se por uma causa complicou muito, quando não virou possível risco à integridade. O primeiro sinal de mudança dos tempos foi há quase 20 anos, quando, para receber um manifesto, a candidata apareceu com seguranças com cara de "some daqui". O manifesto foi retirado de nossas mãos e imediatamente passado para um segurança e conversa encerrada, prenúncio do que vivemos hoje. O Brasil é feito de diferentes que, mais que querer, precisam se manifestar, o que é convenientemente obturado pelo "nós ou eles". O Brasil que não era para iniciantes daqueles tempos se transformou numa briga de foice obscura de intenções mui particulares. Manifestar-se virou terreno perigoso, quando não de alto risco. Como curiosidade, no passeio de bicicleta eu era o responsável por Rita Camata. Por estar exausta, pedalava com dificuldade. Avisei que iríamos parar no semáforo à frente e Rita estancou a mão no freio, capotando por cima do guidão, tombo sem consequências a não ser o susto. Dois dias depois fui até a central de campanha para pedir desculpas, com medo de apanhar, e fui recebido com festa. O tombo de Rita Camata havia saído em todos os jornais e o patético tombo havia dado um forte impulso à campanha.

FLORESTAS SACRIFICADAS

Esclarecedor e inquietante a reportagem Europa sacrifica florestas por mais energia (Estado, 27/9, C6), em que é demonstrada a hipocrisia dos defensores do meio ambiente europeus, pois eles têm a bárbara coragem de classificarem a queima de árvores de suas florestas como energia verde, renovável, e isso há mais de uma década. Fico curioso para ver se algum dos estridentes críticos do nosso desmatamento, o que quero deixar claro, de antemão, que não aprovo, irá, com a mesma virulência, criticar o crime contra o meio ambiente que ora se perpetra na Europa. Olhos e ouvidos atentos então ficam aguardando tais manifestações.

EQUÍVOCO GLOBAL

O mundo está muito louco. Ou talvez perdido mesmo. A Nasa fez colidir uma nave interplanetária contra um asteroide, para testar uma defesa contra não sei o quê. O que eu sei é que esse dinheiro todo poderia ser gasto para transformar tantas desgraças que acometem a população do planeta. Um grande equívoco global, na minha modesta opinião.

