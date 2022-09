Eleições 2022

A escolha Lula

Algozes da "tigrada" petista, os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa e Celso de Mello, depois de conhecerem a fundo as aptidões do cumpanheiro Lula da Silva na ladroagem – que terminou por condenar vários no caso do mensalão –, agora, com cara de paisagem, declaram e pedem voto ao condenado demiurgo de Garanhuns. Ambos dizem que Jair Bolsonaro é "abjeto", "desprezível" e "constrangedora figura". A bem da verdade, a dupla ministerial poderia ter manifestado apoio aos candidatos ficha-limpa desta eleição, mas optaram por apoiar um ficha-sujíssima. É o que temos para hoje. Pobre Brasil!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

Maldita dicotomia

Quando Lula se tornou elegível, e a política delineou que a eleição de 2022 seria disputada apenas por ele e Bolsonaro, abandonei a esperança de que uma terceira via fosse capaz de enfrentar essa polarização que esfacela a boa política no Poder Executivo. Eu teria um candidato à terceira via, Paulo Hartung, comprovadamente um bom executivo estadual por três mandatos, sem mácula de proveito pessoal e com bons auxiliares, mas infelizmente meu desejo não se confirmou e voltamos à insuperável polarização. As duas atuais candidatas têm todo o estofo necessário para executar um bom governo, uma delas com experiência parlamentar e executiva, municipal e estadual. Infelizmente, não terão a menor chance de vencer. Portanto, urge acabar com a polarização escolhendo o "menos pior", pois em 2026, seja quem for o vencedor neste ano, não terá ele como tentar reeleição ou eleição. Nunca votei nem votaria em Lula, mas, se a única forma de acabar de vez com essa maldita dicotomia for a eleição dele, acabemos de vez com este desgoverno proveitosamente clerical, falsamente liberal, verdadeiramente mal educado, incompetente e que envergonha o Brasil dia sim, outro também, seja no Planalto/Alvorada, seja no exterior. E que se vote o fim da reeleição.

Paulo M. B. de Araújo

Rio de Janeiro

Paulo M. B. de Araújo

pmbapb@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Moto-contínuo?

Interessante o eleitorado brasileiro: em 2018 votamos em Bolsonaro para não eleger Lula; e agora, em 2022, votaremos em Lula para não eleger Bolsonaro. Vai entender esse raciocínio.

Nelson Cepeda

São Paulo

Nelson Cepeda

fazoka@me.com

São Paulo

*

Terceira via é agora

Derrotar Bolsonaro votando em Lula é o mesmo que chamar Roger Abdelmassih para substituir o anestesista Giovanni Bezerra. Não nos esqueçamos da frase "sabemos brigar. Sobretudo quando o Stédile colocar o exército dele nas ruas", nem com quem começou o "nós contra eles". Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. Existem diferenças atenuantes, mas não são favoráveis a Lula. Entre um sujeito condenado em várias instâncias (juízo incompetente não é sinônimo de réu inocente) e outro altamente suspeito, mas apenas suspeito, ambos autoritários, busquemos a terceira via já.

Celso Francisco Álvares Leite

Campinas

Celso Francisco Álvares Leite

celsoleite932@gmail.com

Campinas

*

‘Entupidos’ de pesquisas

Votem em quem vocês acham que devem votar. Dentro de três dias elegeremos quem vai orientar os rumos de nossa vida. Elegeremos quem vai dar os rumos da nossa economia, de nossa liberdade de ir e vir e da nossa liberdade de pensar e fazer o que realmente queremos, sempre respeitando a liberdade dos outros. Estamos entupidos de pesquisas que acabam nos induzindo a votar em X para não ganhar o Y. Penso que o correto é votar em quem achamos que devemos votar. Caso contrário, nunca teremos alguém digno orientando os nossos destinos.

Sérgio Bruschini

São Paulo

Sérgio Bruschini

bruschini0207@gmail.com

São Paulo

*

Voto Útil? Não!

As eleições majoritárias brasileiras são em dois turnos. No primeiro turno votaremos no candidato que, no entender de cada um, será o melhor governante para o Brasil ou para seu Estado. Voto útil no primeiro turno? Não! Havendo segundo turno, poderemos exercer nosso direito de voto em um dos dois candidatos que forem indicados pela maioria dos votos dos brasileiros, ou manifestar nosso repúdio a ambos. O resultado deverá ser respeitado por todos, e com o desejo de que exerça o seu mandato no mais alto nível visando aos interesses maiores da sociedade. Simples assim!

João Cyro André

Barueri

João Cyro André

joaocyro.andre@gmail.com

Barueri

*

PAULISTAS E BRASILEIROS TRABALHADORES

Paulistas e brasileiros do interior ou das capitais movimentam o Brasil com o seu trabalho. E o trabalho pode ser no comércio, na indústria ou no agronegócio. São Paulo, com seu trabalho eficiente, consegue mandar sempre por volta de R$ 400 bilhões de tributos coletados para os cofres da União, possibilitando que muitos roubem e muitos vivam às custas desse dinheiro. Assim, nenhum vagabundo, político ou desocupado simplesmente tem moral para falar dos paulistas operosos ou dos brasileiros que trabalham e produzem riquezas. Muito oportuno o editorial Lula não gosta de 'capiau' (28/9, A3), porque presta homenagem devida e necessária a quem labuta diuturnamente. Ainda, saliente-se, os paulistas nunca precisaram de Lula da Silva e nunca dele necessitarão, porque São Paulo lhe deu berço e nunca lhe tomou nada.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

ESTELIONATO ELEITORAL

Lula, quando questionado sobre algum tema polêmico, inicia sua resposta com a palavra "sabe" e, e em seguida, vem a enrolação. Em entrevista concedida ao SBT sobre a autonomia do Banco Central (BC), respondeu: "Sabe, no meu governo, o (Henrique) Meirelles tocava o BC sem minha interferência". Em outra entrevista, disse ser contra as armas de fogo, mas que andava armado em São Paulo. Lula é o verdadeiro estelionatário eleitoral.

J. A. Muller

Avaré

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

DESONRA À TOGA

É triste ver um ministro da nossa Suprema Corte declarando seu voto a um candidato à Presidência. Eles devem se mostrar imparciais, e não declarar apoio a X, Y ou Z. Celso de Mello é uma desonra à toga do Supremo Tribunal Federal (STF).

Moyses Cheid Junior

São Paulo

Moyses Cheid Junior

jr.cheid@gmail.com

São Paulo

*

TIRO NO PÉ

Quanto mais o mal ataca o bem, mais e mais se multiplica o apoio do povo brasileiro ao capitão Jair Bolsonaro. Lamentamos a infeliz escolha do desmemoriado Joaquim Barbosa, o mesmo que condenou toda a cúpula petista por formação de quadrilha no processo do mensalão, um dos maiores escândalos de corrupção da história recente do Brasil. Toda a sua empobrecida e diminuta biografia foi jogada na lata do lixo, num momento de fraqueza moral, sem perceber que o crime não compensa e que fora da lei não há salvação. A inevitável reeleição do presidente Bolsonaro será o manifesto desejo de milhões de brasileiros e o alinhamento do nosso país com o bem e com as boas práticas. No próximo domingo, 2/10, daremos uma resposta à altura àqueles que desejam a volta dos agentes corruptos e da corrupção ao nosso país. O crime não compensa. Não subestimem o povo brasileiro, advirto. Pesquisas encomendadas e manipuladas não ganham eleição, ressalve-se.

Moacyr Rodrigues Nogueira

Salvador

Moacyr Rodrigues Nogueira

moaca14@hotmail.com

Salvador

*

OPINIÃO ENVIESADA

Ao pedir voto em Lula já no primeiro turno, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa argumentou: "Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a Presidência da República. Bolsonaro não é um nome sério, não serve para governar um país como o nosso. Não está à altura. Não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância". É preciso cuidado com as opiniões retrospectivas, pois são inevitavelmente influenciadas por um maior ou menor grau de viés. A rejeição ao petismo em 2018 era de tal monta por conta do mensalão e do petrolão que inviabilizou a eleição do então candidato Fernando Haddad. Não foram poucos os que, mesmo com o pé atrás, votaram em Bolsonaro na esperança de um governo no mínimo razoável. A afirmação do ex-ministro soa como recriminação. Não há o que recriminar. Para muitos, Bolsonaro era a opção daquele momento.

Luciano Harary

São Paulo

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

DEMOCRACIA EM RISCO

Apesar dos muitos e graves erros dos governos presididos por Lula e seu partido, autoridades do País decidiram declarar voto útil para seu retorno ao poder logo no primeiro turno diante do risco de Bolsonaro ser reeleito. Com esse último, o que está em risco é a própria sobrevivência do Brasil como nação livre, soberana e próspera. Ainda dá para reverter todo o estrago dos últimos quatro anos, é o que esperamos.

Jane Araújo

Brasília

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

O GOLPE JÁ FOI DADO

Está preocupado que Bolsonaro seja reeleito e dê um golpe? Não se preocupe, o verdadeiro golpe contra a democracia já foi dado quando um juiz militante partidário anulou, com uma canetada, o processo do presidiário e o colocou na disputa. E o cidadão, indefeso, teve de engolir. É bom lembrar que o PT já indicou sete dos 11 ministros da atual composição do STF, e que, em vencendo a eleição, vai nomear mais alguns.

José Roberto dos Santos Vieira

São Paulo

José Roberto dos Santos Vieira

jrdsvieira@gmail.com

São Paulo

*

DERROTA DE BOLSONARO

Muitos não entendem porque um ex- presidiário, leia-se Luiz Inácio Lula da Silva, poderá vencer esta eleição já no primeiro turno. Eu acredito que, no momento em que os eleitores se lembrarem de o presidente Bolsonaro imitando pessoas morrendo de covid-19 e principalmente das enormes filas de pessoas que se formavam nas portas dos açougues para ganhar um quilo de osso, esse será o principal motivo que derrotará Bolsonaro.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

CLAMOR POR MUDANÇA

As pesquisas de preferência eleitoral para presidente refletem a vontade da maioria dos cidadãos brasileiros em dar um fim neste formato bolsonarista de fazer governo. O povo brasileiro pacífico não aceita um presidente que só destila seu ódio e rancor e até incentiva a anarquia geral contra os poderes judiciais constituídos.

Célio Borba

Curitiba

Célio Borba

borba.celio@bol.com.br

Curitiba

*

ARTE DO POSSÍVEL

Sabemos que a política é a arte do possível. Vimos isso acontecer na chapa Lula-Alckmin. O mundo está ficando cheio de ódio, os governantes deveriam pregar a paz, pois todo exemplo vem de cima. Eu tenho uma sugestão para o próximo presidente. Se for Lula, que Bolsonaro seja seu ministro da Defesa. Se for Bolsonaro, que Lula seja seu ministro das Comunicações. E, selada a paz, escolham pessoas competentes para gerir o Brasil. Afinal, o povo brasileiro é batalhador e não merece sofrer. Como sonhar é de graça, fica a dica. Eis o país dos sonhos. Sem egos e prepotência.

Izabel Avallone

São Paulo

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

FICHA-LIMPA

Precisa ficar bem nítido para o eleitor que, havendo um segundo turno, o candidato Bolsonaro não vencerá Lula. Ele é rejeitado por 54% dos eleitores. Mas, se há uma chance de votar em uma candidata ilibada, por que escolher um populista da direita ou da esquerda?

Helena Rodarte Costa Valente

Rio de Janeiro

Helena Rodarte Costa Valente

helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

VICE DE CIRO

Tenho acompanhado todos os debates e parece-me que Ciro Gomes é o candidato que tem mais condições para governar o País e tem um plano de governo, apesar de seu temperamento mercurial. Mas, a despeito de suas condições, é sabido que em caso de impeachment quem assume é a vice. Nem sei o nome da vice, suas qualidades e condições, pois permaneceu durante a campanha no anonimato. Assim, não se pode votar num candidato a presidente sem saber quem é o vice. É o caso. Dessa forma, Ciro está deixando a oportunidade passar, mais uma vez.

Luiz Sergio de Carvalho Santoro

Itapira

Luiz Sergio de Carvalho Santoro

lscsantoro@uol.com.br

Itapira

*

QUEDA LIVRE

Desde o seu descobrimento, o Brasil é cantado e decantado como o país do futuro, de povo altaneiro, perseverante, idealista, otimista e consciente de seus ideais pessoais, profissionais e políticos. A poucos dias do primeiro turno das eleições de 2022, tais afirmações carecem de veracidade e demonstram toda a hipocrisia nelas contidas pois é alarmante verificar que estamos, literalmente, não mais à beira do precipício, mas sim em queda livre rumo ao fundo dele, por culpa única e exclusiva de seu povo. Ter Lula e Bolsonaro ostentando quase 80% de intenção de votos para a condução da Nação demonstra claramente que perdemos totalmente nosso arcabouço moral e ético. Vota-se no Brasil sem nenhuma consciência cívica ou política, como zumbis desprovidos de massa encefálica, como animais de

Renato Otto Ortlepp

renatotto@hotmail.com

São Paulo

*

ELEITOR RACIONAL

Se as pesquisas de intenção de voto forem confirmadas, 89% da população brasileira já se definiu entre Lula e Bolsonaro. É inacreditável que, tirando os fanáticos militantes petistas e bolsonaristas, tenhamos algo em torno de 40% da população incapaz de raciocinar e ver que nenhum desses dois tem a menor condição ética, moral, democrática e de decoro para governar novamente o País. Tristes tempos.

Celso Neves Dacca

celsodacca@gmail.com

São Paulo

*

DEVER

Cerca de 156 milhões de brasileiros precisam tomar uma decisão importante para seu futuro e de seus filhos: votar nos melhores e mais competentes candidatos para o Poder Executivo e o Poder Legislativo de seus Estados e do Brasil. Uma nação em busca de um destino. Somos uma democracia, o poder exercido pelo povo, para o bem de todos. Somos responsáveis por nossos atos e por nosso futuro como nação. Que cada um cumpra o seu dever com seriedade e sabedoria. Amém.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre