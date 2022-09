Eleição presidencial

Sala aberta

A poucos dias das eleições mais polêmicas desde a democratização do Brasil, é um alento ver o ministro Alexandre de Moraes abrir a sala de totalização dos votos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não é “secreta” nem “escura”. Chega de fake news e de ameaças! Muitos não gostam dos dois líderes nas pesquisas de intenção de voto, mas exercer o voto é dever de todos os brasileiros. Que vença o mais votado, já que não temos um “melhor” para escolher.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

Medo da violência

Sou de centro, rejeito tanto a extrema esquerda como a extrema direita, defendo o direito de cada um de ser e de fazer o que desejar, respeitando a liberdade dos outros. Por isso, sou considerado “reacionário” por uns e “comunista” por outros. Como não ter medo da violência provocada por essa polarização?

Radoico Câmara Guimarães

São Paulo

Oportunidade perdida

Desde 2019 no governo, a direita perdeu a oportunidade de mostrar um projeto de país moderno e pujante. Preferiu aliar-se a um governo iliberal, retrógrado e regressivo. Sustentou, sem questionar, políticas que visavam a desconstruir nossas instituições democráticas e nossos sistemas de educação e de saúde, e uma guerra contra a arte e a cultura. Viu o desmonte da política de meio ambiente e de bem-estar social e festeja, hoje, um país violento, dividido e mais pobre.

José Tadeu Gobbi

São Paulo

De mão beijada

Certa vez, em 2018, ouvimos José Dirceu dizer que “é questão de tempo para a gente tomar o poder”. Pasmem: não bastaria ganhar a eleição. Lula e o PT estão, mesmo, é sedentos pelo poder – e todos sabemos muito bem para qual finalidade. A confirmar o resultado das pesquisas, Jair Bolsonaro entregará o Brasil de mão beijada àquele que, por seus malfeitos, é a pessoa mais indigna do cargo. Bolsonaro vai ficar marcado na história do País por seus atos inconsequentes, por facilitar a volta da esquerda ao poder, causando, assim, enorme dano à Nação brasileira. Já Lula ficará devendo a Jair eterna gratidão por essa ajuda. O Brasil necessita com urgência de um novo Messias.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

As regras do jogo

Relembrando frase da música Castigo, de Dolores Duran, “se eu soubesse, naquele dia, o que sei agora”, não teria votado em Jair Bolsonaro para evitar o PT em 2018. Ora, se Bolsonaro não tem confiança nas regras do jogo que está disputando (Estado, 29/9, A3), que vá competir no torneio intitulado Eu Sozinho. É possível que se classifique em 2.º lugar, com honras.

Clodomir de Jesus Redondo

Araçoiaba da Serra

Tragédia

Tosco e inábil, Bolsonaro não se dá conta de que as ameaças que faz às eleições provam que ele tem certeza da derrota no pleito – e nós podemos aguardar o bafafá que haverá de vir. Por sua vez, Lula solta a voz rouca para expelir impropérios, classificando seu próprio companheiro de chapa como capiau ignorante, e arrasta nessa verborragia grosseira todo o interior do País. São estas duas faces de uma mesma moeda podre as opções mais vistosas, únicas viáveis, na opinião do povo, para comandar os destinos da Nação. Francamente, como é possível tamanha tragédia?

Doca Ramos Mello

São Sebastião

Primeiro turno

Votar útil significa escolher entre os candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe D’Avila, não em qualquer um dos dois energúmenos que estão na frente das pesquisas. Tenho dito!

Emmanoel Agostinho de Oliveira

Vitória da Conquista (BA)

Lula e os ‘capiaus’

Declaração abjeta

Não engoli a abjeta declaração de Lula comentada com grande lucidez no editorial Lula não gosta de ‘capiau’ (Estado, 28/9, A3). O candidato chamou os paulistas do interior de ignorantes e capiaus. Sou filho de paulistas de Jaú e de Itatinga, nascidos no vibrante hinterland bandeirante, e não admito tal atitude. Quanto ao “capiau” de Pindamonhangaba, parece que não pensa, logo não existe, desmentindo à saciedade pensamento de Descartes.

José Roberto Cersósimo

São Paulo

CONVERSA FIADA

Não sei o que fazer. Domingo, 2 de outubro, terei um encontro com a urna eletrônica na qual digitarei os números dos candidatos que escolherei para trabalharem para o bem do povo. Assisti aos programas eleitorais e fiquei estarrecido com a quantidade de candidatos que desejam melhorar a vida da população. É gente demais. Pelo que eu vi, o nosso futuro será maravilhoso. Muitos hospitais, mais creches, mais escolas, melhor segurança, transporte público de qualidade, mais emprego, moradia para todos, muita comida no prato e por aí vai. Vi candidato a deputado distrital que deseja fazer coisas que não são da competência de um deputado distrital. Quanto desejo de fazer com que os impostos arrecadados retornem para o bem-estar da sociedade! Por favor, ajudem-me nessa escolha. Se possível fosse, eu votaria em todos. Ah, o vovô me disse que é tudo conversa fiada e que desde criança ele escuta isso.

Jeovah Ferreira

Brasília

POLARIZAÇÃO

Vamos encerrar esta eleição no primeiro turno. Ninguém aguenta mais esta polarização. Temos que pensar no Brasil, nos 33 milhões que passam fome, no desemprego, na educação, na saúde, no saneamento básico, nas pautas ambientais, tudo o que foi deixado de lado nestes últimos quatro anos.

Azor de Toledo Barros Filho

São Paulo

SEM RISCO

Não quero nenhum dos candidatos que lideram as intenções de voto. Mas vou ter que escolher. O bom senso adverte para não correr risco. Lembram-se da facada? Vou tentar ser um voto a mais em quem pode liquidar a fatura já no primeiro round. Não dá para correr risco. E minha candidata não cresce a ponto de parear com a dupla que lidera. Vamos pensar no Brasil e escolher com lucidez também os senadores e os deputados federais e estaduais. Precisamos ter em mente que um Congresso arejado das hienas que lá estão já pode ser um primeiro passo rumo a uma democracia de verdade. Pelo fim do orçamento secreto e que o Fundo Partidário seja um fundo, não um abismo vergonhoso de apropriação indébita do dinheiro público. É preciso lutar pela redução do número de partidos e para que se comece a ensinar aos jovens, aos empresários, aos donos do grande capital que uma democracia saudável e um país próspero requerem o envolvimento de todos no sentido de se estabelecer as prioridades para avançarmos, enquanto há tempo, rumo a um futuro mais justo para todos.

Jane Araújo

Brasília

DECLARAÇÃO DESNECESSÁRIA

Na reta final das eleições, fico profundamente decepcionado com pelo menos duas personalidades que sempre admirei: os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello e Carlos Velloso. Ambos repudiam veementemente o candidato Jair Bolsonaro em nome da moralidade pública da qual sempre foram defensores admirados, com o que eu concordo plenamente e não poderia esperar posição diferente. Causa-me decepção e estranheza, entretanto, suas desnecessárias declarações de voto ao candidato Lula da Silva. Quando poderia esperar que magistrados que representavam tudo aquilo que esperamos de qualidade em uma Suprema Corte declararem agora seu voto naquele que conseguiu implantar neste país o maior esquema de corrupção que se tem notícia e foi julgado por todas instâncias cabíveis culpado? Uma declaração que não serve à moralidade que esperamos ter um dia neste país. Só serve a ambos os candidatos: a um, para reforçar seu argumento de ser perseguido pelo STF atual e mesmo anteriormente; ao outro, como confirmação de seu argumento de que foi inocentado pelo STF, apesar de perseguido por alguns juízes irrelevantes de instância inferior. É verdade que a notícia informa que foram ambos convencidos por um grupo de advogados que defende "prerrogativas" (as próprias). Neste momento, cabe um elogio ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu passar a mesma mensagem sem declarar seu voto. Bom, errar é humano, sigamos em frente na busca de líderes que consigam influenciar este país na busca de qualidade tão necessária neste momento.

Antonio Carlos Queiroz Ferreira

São Paulo

BRASIL ‘SUI GENERIS’

O Brasil é um país sui generis. O indivíduo, do nada, virou presidente, foi reeleito e pouco fez; passeou para caramba, virou o País de ponta-cabeça; se envolveu em corrupção; foi duplamente condenado em três instâncias, preso, mas solto por uma vírgula jurídica; agora está solto, sujo, mas estranhamento limpo na Lei da Ficha Limpa; é líder nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência tendo como vice seu ex-adversário que, em 2017, afirmou que ex-presidente queria "voltar à cena do crime". Dentre 215 milhões de brasileiros, é um contrassenso eleger como presidente um criminoso. Errar é humano, mas errar pela terceira vez é burrice. Muita burrice.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

FAZENDO A ALEGRIA

Como demonstra o jantar de Lula com empresários, sua provável eleição está fazendo a alegria de banqueiros, empreiteiros, empresários "campeões nacionais", políticos corruptos e amigos poderosos do "descondenado" rei. Afinal, concentração de renda é uma das especialidades do "ex-criminoso", ao contrário do que alardeiam seus discursos. E, também, a utilização da riqueza pública pelo seu partido como privada (em ambas as acepções). A classe pobre permanecerá na mesma draga de sempre e a classe média continuará trabalhando cinco meses por ano para sustentar o funcionalismo público, que voltará a inchar cada vez mais a máquina pública (aliás, essa é outra especialidade do "mais honesto" e de seu partido e, não por outro motivo, o funcionalismo também está esfuziante diante de sua provável vitória). Por essas e outras, me incomoda profundamente ouvir de pessoas com bom nível cultural e bem informadas que o "injustiçado" ex-presidente é "menos ruim" do que o que ocupa o Planalto atualmente e que por isso merece seu voto. Se quiser declarar e justificar seu voto no "inocentado", caro eleitor, diga que você tem um "crush" antigo nele, que ele lhe traz boas lembranças da juventude, que você "era feliz e não sabia", que ele é "o cara", que é "sinônimo de democracia", que você sofre síndrome de Estocolmo, mas não diga que é "menos ruim" do que o que está no Planalto. Aí, já é hipocrisia demais.

José Roberto dos Santos Vieira

São Paulo

PROVOCAÇÕES PREMEDITADAS

As contínuas e desmedidas provocações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o presidente Bolsonaro e sua família visam desestabilizá-lo para que ele tome medida drástica contra o STF para que a esquerda alegue que foi um golpe após a derrota de Lula. Mais uma chicana imperdoável dos esquerdopatas.

Walter Rosa de Oliveira

São Paulo

VELHOS PROTOCOLOS

Leio que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) terá plantão para receber denúncias contra juízes e desembargadores que fizerem manifestações político-partidárias no sábado (1/10) e domingo (2/10). Velhos e inócuos protocolos de eleições. Nenhuma citação aos inatingíveis semideuses supremos, que tudo podem, tudo falam, tudo fazem. E que se dane o respeito às instituições, aos Poderes coirmãos e à ordem constitucional. Considerando que o CNJ e o STF são presididos pela altiva Rosa Weber, alguém acredita que os parciais magistrados assentados no STF e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), escancarados ativistas político-partidários, constitucionalmente impedidos de panfletarem fora ou dentro dos autos, se calarão por ordem da colega presidente? É fato que esse sujo jogo (ou negócio?) de palavras e manipuladas decisões vem sendo jogado há algum tempo pelos atletas falastrões da arena suprema, demandando um nocivo apartheid judicial. Se o CNJ atua como VAR nesses certames, a República não tem salvação. Com a palavra, o senador Rodrigo Pacheco.

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

VÍRUS DA CORRUPÇÃO

A eleição de "lula" é um insulto à minha dignidade e um deboche à minha vida pregressa, fortaleza inexpugnável, porque sem máculas. Os desembargadores de Porto Alegre, que constataram os deslizes de "lula" e aumentaram a pena de nove para doze anos de prisão, deveriam vir a público e desmentir as narrativas do PT e confirmar que "lula" é inquestionavelmente um delinquente e que sua descondenação deveu-se a uma chicana engendrada sabemos por quem, não é mesmo? Quase todos os dias a polícia desbarata uma quadrilha composta por espertalhões de todos os matizes. Dia desses, por exemplo, foi preso um diretor do Detran em cuja residência a polícia encontrou vultosa quantia em dinheiro, além de outras provas que o incriminavam. Há também estatística alertando que, a cada "x" minutos, pessoas são ludibriadas por golpes a cada dia mais engenhosos, ou seja, tem-se a impressão de que metade da população está empenhada em lesar a outra metade. Portanto, é lícito supor que a metade perversa não possui valores para discernir a desonra de "lula" e o prestigia é conivente com suas maracutaias e dá-lhe o voto: são, pois, farinha do mesmo saco. Também são portadores do vírus da corrupção em estado latente, o qual se manifestará oportunamente. É da natureza deles. Cidadão brasileiro, não contribua para que esses trânsfugas alimentem a convicção de que o crime compensa. Além de Bolsonaro, de quem você talvez não goste, temos as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet.

Jaime Manuel da Costa Ferreira

São Paulo

ALULADOS E EMBOLSADOS

Ou deixaram-se alular pelas sentenças aluladas. Ou deixaram-se embolsar pelas sentenças embolsadas. E ambos expressam e apressam seus votos. Votos úteis para a celebridade: os extrovertidos. Votos inúteis para a integridade: os introvertidos. A memória do brasileiro é maleável, ou pela dura corrupção, esquecida, ou pela pura ambição, aquecida. E pela moralidade; dessa duplicidade, pregam a imoralidade de invalidar candidaturas válidas em diversidade. Ou apoia um candidato ultrapassado, que menos fez bem do que mal, ou apoiam um alucinado, que só faz mal, e são na Justiça ultraprocessados. Quando teremos honrosos e primorosos candidatos, bem superiores aos dois atrasos? Por anos, Lula fomentou conchavos e não ideias. Por anos, Bolsonaro arregimentou escravos e não plateias. Ambos só pensam no próprio poder, e ainda iludem que a nossa democracia estão a defender? Demagogos! O eterno sindicalista do gogó e o fraterno militarista do cipó. Flertam com estadistas autoritários. Esperam na geopolítica mundial qual corolário? Profunda vergonha e desumanidade, apoiarem Putin na sua letal maldade. Viva Ucrânia! Essa é uma brava gente, com toda vênia. Ambos soletram a linguagem dos iletrados, e se apoiam ou na disseminação de faculdades desqualificadas ou na formação de crianças desescolarizadas. E se gabam de serem pouco estudados! São o futuro do pretérito, são para os que não qualificam o mérito. Há quatro infinitos anos sob Bolsonaro e na reta final ele está ficando caro? Lula surgir neste cenário não é nada raro. Se a democracia estava arriscada, por que não o alijaram, e só agora temem ser riscada? Nestes dois planos rasos, o futuro não pulará a sua própria risca. A presidenta é obra da lulista inteligência. Golpeou a economia com toda competência. E ele mantém a mesma sapiência. A Lula, a economia é flexível, não se pode programar. Mas pode a Meirelles chamar. Contudo, ao primeiro mandato, 20 anos atrás, não é mais possível voltar. Setenta e oito por cento convictos de seus votos? A pesquisa influenciando em quem votar? Não preciso pensar. No melhor colocado e não no candidato vou apostar. Não importa o quê, eu quero ganhar. De preferência, sempre dinheiro acumular. A pesquisa em profusão prejudica demais a opinião. É a promoção do marketing eleitoral: vote na porcentagem maioral! Compre! Compre! Sem pensar! Índices maiores: maior satisfação. E o povão é objeto de eleitoral calibragem. Overdose de porcentagem! E pouca dose de arbitragem. Acerto? Zero por cento de margem. Lula marinada com picolé de chuchu são combinações descombinadas? Em suas figuras, ela precisava dar uma temperada e ele, dar uma ressuscitada. Junte-se a ele, ao Obamacara, não podendo vencer o inimigo? Sorry! Política não rima com inimigo. Os alulados e os embolsados, nessas religiões, estão colados. Muitos até embalsamados. Mas existem os deslocados. Os que têm personalidade e, no voto, honestidade – sem "elinho" e sem arminha, darão a verdadeira mão para este país em construção. Simone é uma opção, mas sem sombra de dúvida, para o Brasil, Ciro é a melhor solução.

Lucy Nassar

São Paulo

PADRE KELMON

Muitos religiosos costumam se indignar quando programas de humor satirizam qualquer tema relacionado às suas respectivas religiões. Ora, programas de humor, como o próprio nome já indica, são programas de entretenimento e não visam a obtenção de nenhum cargo eletivo de poder efetivo, o máximo que podem almejar é fazer as pessoas refletirem sobre determinados temas através da ironia e da sátira. No entanto, quando um charlatão, que se intitula "padre" sem o sê-lo, tenta se promover politicamente, apropriando-se de símbolos religiosos para conquistar poderes políticos concretos, esses mesmos religiosos que se indignam diante da sátira parecem calar-se e não tentar deter, através dos meios legais, o mau uso da temática religiosa para fins eleitoreiros.

Victor Villon

Rio de Janeiro

URNAS ELETRÔNICAS

Pelo caráter autoritário de Bolsonaro, o problema das eleições não são as urnas eletrônicas, mas simplesmente as urnas.

Luiz Frid

São Paulo

SEQUELAS DO GOVERNO BOLSONARO

O governo de Jair Bolsonaro está trabalhando como cupim para destruir muitas coisas que deixarão sequelas pesadas em nosso futuro. Uma dessas destruições é a ausência do ministério da saúde (em minúsculo, como merece) na manutenção do estímulo à vacinação. Somos um povo ignorante, mas que sempre participou das campanhas de vacinação. Agora estamos convivendo com a estupidez deste governo e em breve estaremos sendo atacados por sarampo, paralisia infantil, meningite, etc., e jogando no lixo essa cultura que tínhamos herdado de governos responsáveis.

Aldo Bertolucci

São Paulo

POLIOMIELITE

A campanha contra a pólio se encerra nesta sexta-feira, 30/9, e fico chocada ao saber que somente 54% das crianças foram vacinadas até agora. Essa doença estava erradicada há muito tempo. E a não vacinação abre brecha para o reaparecimento de uma doença terrível, que compromete o futuro das crianças. Um só caso pode causar o reaparecimento. A responsabilidade é dos pais em dar a seus filhos condições de saúde plena. Não seja algoz do futuro de seus filhos. Vacine-os.

Lucia Helena Flaquer

São Paulo

AVISO PRÉVIO

Confirmadas as previsões, no dia 3 de outubro a Amazônia vai bater todos os recordes de queimadas e desmatamento, os mineradores ilegais vão fazer a festa até o fim do ano, envenenando os maiores rios do planeta nos últimos meses da gestão do mito imbrochável. O Brasil precisa urgentemente revisar esse hiato entre a eleição e a posse do novo presidente da República. Não interessa ao País um presidente cumprindo aviso prévio tão longo e impondo políticas de terra arrasada.

Mário Barilá Filho

São Paulo