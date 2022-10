Eleições 2022

Debate TV Globo

O que se viu na quinta-feira no debate entre os presidenciáveis foi um espetáculo grotesco de incivilidade e desprezo aos problemas nacionais. Deu vergonha de ser brasileiro. Os candidatos protagonizaram um circo em que o palhaço somos nós, pagadores de impostos e eleitores. Ninguém se prestou a discutir os relevantes temas que afligem os brasileiros – que estão pouco se importando com esquerda ou direita, mas, sim, preocupados com o desemprego, a fome e a bandidagem. De um lado, figuras folclóricas, desconhecidas do grande público, que não articulam uma frase sem tripudiar da gramática e ofender a inteligência do brasileiro. E, de outro, os velhos políticos de sempre, disputando quem é menos ladrão, menos corrupto e menos mentiroso.

Arnaldo Luiz Correa

Santos

*

Triste

Que triste para a Nação: nós, eleitores que nos dispusemos a conhecer os planos dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos para a Presidência da República, escutamos deles só pedidos de “direito de resposta” no debate na TV Globo. Diante desta polarização nefasta, sinto-me um cidadão de quinta categoria, apesar de termos outras alternativas que nos foram apresentadas, mas não são levadas a sério, postergando o reerguimento do País para 2026. Quem viver, talvez, verá.

Marcos Martins Aquino

São Paulo

*

Serventia

Na minha opinião, o debate na TV Globo serviu para que os indecisos continuem indecisos e para que nada mude na escolha daqueles que já haviam decidido seu voto.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

*

Voto útil para o Brasil

O que se viu no último debate presidencial foram: dois piadistas, dois extremistas ideológicos e três candidatos sérios com efetivos programas de governo. Escolher entre Simone Tebet, Ciro Gomes e Felipe D’Avila seria votar com inteligência e patriotismo. Isso, sim, o verdadeiro voto útil para o Brasil.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

*

Sonho

Esta noite tive um sonho: a sociedade brasileira havia acordado e Ciro Gomes e Simone Tebet estavam disputando o 2.º turno.

Fabio Duarte de Araujo

São Paulo

*

Malandragem

Voto útil no 1.º turno? Onde já se viu? O pessoal de Lula está pregando voto útil por quê? Medo de perder no 2.º turno? As pesquisas o favorecem. Portanto, é pura malandragem. Vote no candidato que você escolher, há um monte deles. Algum deve se afinar mais com os seus princípios, mas não desperdice o seu voto. No mínimo, a sua referência será útil nas próximas eleições.

Fernando Procópio de A. Ferraz

São Paulo

*

O inocente útil

Em 2018, antes do atentado em Juiz de Fora, havia espaço para votos conscientes. O cenário mudou quando o capitão encontrou espaço para estabelecer o famoso “nós contra eles”. Agora, com as mesmas ladainhas, o presidente continua trancando a porta do bom senso. No fim desta história, os inocentes conquistados ficarão viúvos do aloprado e terão de engolir o sapo barbudo. Caíram no famoso conto do vigário: o voto do ódio.

Helena Rodarte Costa Valente

Rio de Janeiro

*

Coisa de maluco

Realmente, o Brasil não é para amadores. Você é dono de uma empresa, demite um diretor por roubo e admite um outro que arruma encrenca com clientes, fornecedores e empregados, transformando sua empresa num caos. Então, você readmite o diretor que o roubou, sem ao menos cogitar de contratar um terceiro. Parece piada, mas é o que estamos vendo nesta eleição. Bolsonaro só existe graças ao antipetismo e ao mal que Lula e sua quadrilha fizeram ao País; e agora Bolsonaro consegue ressuscitar Lula. É coisa de maluco. Lula e Bolsonaro são iguais na essência, são personalistas e autoritários. Tentaram solapar nossas instituições – um de forma direta e grotesca e o outro, de modo sutil, dando uma aparência legal à instituição da censura (o controle social da mídia) –, além de ambos comprarem o Congresso, com o mensalão e com o orçamento secreto. O que muda é o sentido do vetor. Pobre Brasil!

Hélio Araújo Cardoso

São Carlos

*

DEBATE DE PROPOSTAS

No último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições, realizado nesta quinta-feira, 29/9, ficou flagrante a covardia do despresidente ao evitar o confronto direto com seu maior oponente, usando o autointitulado padre como míssil teleguiado. Além de vergonhoso e, talvez, criminoso por ser uma candidatura explicitamente laranja, o conchavo explícito nos intervalos foi apenas mais do mesmo, pois o ocupante do Palácio do Planalto não distingue as funções de candidato e de chefe de um poder, muito menos o que é público e o que é interesse privado. Ao menos as candidatas trouxeram um pouco de debate de propostas e puderam desmascarar o conluio montado.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

SIMONE TEBET

Simone Tebet saiu-se melhor. Tem consistência, conhecimento, ficha limpa e bom senso. Pena que a maioria do povo prefere insistir no terror ou no horror. Acorda, Brasil!

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

JOGO DA DISCÓRDIA

Muita, mas muita vergonha foi o que eu senti ao assistir ao debate presidencial. Parecia um Big Brother dentro de um manicômio. As únicas pessoas lúcidas ali eram Luiz Felipe d'Avila, Simone Tebet e o apresentador William Bonner. Foi uma exposição muito negativa para o mundo todo.

Eliane de Oliveira

São Paulo

*

RESPEITO AO ELEITOR

São esses os homens que os brasileiros vão colocar no comando do País para os próximos quatro anos? Pessoas sem brio, sem educação, sem respeito uns com os outros, nem com o público, muito menos com os eleitores? Onde se esperava debate de ideias, viu-se cenas chulas que pareciam troca de insultos de adolescentes mal-educados. Quem é aquela criatura que se diz padre e só foi ali para tumultuar? Deviam ter-lhe dito que aquilo não era o púlpito de uma igreja. Por que a candidata Soraya Thronicke insistia em chamá-lo para fazer perguntas? Aliás, seria bom avisá-la de que o imposto único já foi debatido no passado e os economistas e especialistas no assunto chegaram à conclusão de que seria ruim para todos, principalmente para os mais pobres e para o País. A reforma tributária é urgente e deve ser feita pelo próximo governante, mas não dessa maneira simplista. Ali, viu-se que preparo para governar e educação só possuem Simone Tebet e Ciro Gomes. Dá tempo de mudarmos de candidatos. Felipe d'Avila é educado, mas não é a pessoa para o momento.

Jane Araújo

Brasília

*

CABO ELEITORAL

Depois de o presidente Jair Bolsonaro instituir e fomentar o famigerado gabinete do ódio no terceiro andar do Palácio do Planalto para a produção e propagação das abomináveis fake news em seu desgoverno, com o condenável objetivo de criar mentiras e desacreditar os fatos verdadeiros divulgados pela imprensa séria e independente, o candidato à reeleição acabou por trazer aos debates, como seu cabo eleitoral, o fake Padre Kelmon (PTB). Para quem tanto cita Deus e a religião, é um pecado imperdoável. Xô, Kelmon!

J. S. Decol

São Paulo

*

DISFARCE CRISTÃO

O PT nasceu dos sindicatos e das comunidades eclesiais de base, núcleos marxistas infiltrados na Igreja Católica, combatidos como aberrações heréticas pelos papas João Paulo II e Bento XVI, adversários da falsa teologia da libertação (ou teologia da missão integral, no meio evangélico). A propósito, São João Paulo II, que viveu os horrores do comunismo na Polônia, em 1983, protagonizou cena antológica em visita à Nicarágua, quando, no desembarque, ainda na pista, de dedo em riste, deu dura reprimenda em Ernesto Cardenal (um "padre de passeata", como diria o genial Nelson Rodrigues), então ministro do governo sandinista de Daniel Ortega, hoje um ditador e perseguidor dos cristãos, tal como o imperador Nero. Sendo assim, que moral tem Lula da Silva, amigo do sanguinário Ortega, para desqualificar o candidato Padre Kelmon como sacerdote, como fez no debate da Rede Globo? Lula é cercado de marxistas disfarçados de padres e pastores, parasitas para os quais o cristianismo não passa de um hospedeiro. Padre Kelmon é muito mais sacerdote do que esses petistas luciféricos travestidos de homens de Deus.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

*

MAL-ESTAR

Logo no início do debate, ao ser acusado de corrupção e de ser mandante do assassinato de Celso Daniel, o ex-presidente Lula disse por mais de uma vez não estar se sentindo bem. Às vésperas da reeleição de Dilma Rousseff em 2014, quando os primeiros indícios do escândalo do petrolão vieram à tona, muitos brasileiros não se sentiram bem. Por ocasião do início da pandemia, quando a imagem de Jair Bolsonaro, que já não andava boa, degringolou de vez, muitos brasileiros também não se sentiram bem. Seja quem for o eleito, não há nenhuma garantia de bem-estar para os brasileiros nos próximos anos, muito pelo contrário, serão tempos difíceis. É preciso fazer nossa parte: votar conscientemente e bem, para mitigar as dificuldades que certamente virão.

Luciano Harary

São Paulo

*

LULA X PADRE

Algo sabido mas inesperado veio à tona no debate presidencial: o que qualquer pessoa religiosa pensa a respeito da corrupção do PT e o que Lula pensa a respeito de alguém religioso.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

NOCAUTEADO

O ex-presidiário foi nocauteado pelo Padre Kelmon naquilo que o povo brasileiro está dizendo que foi o melhor momento do debate. Sem chances e deixando o adversário atordoado, bateu com firmeza e de forma certeira. Nesta quinta, 29/9, a nação brasileira foi dormir com a alma lavada e refastelada. Lula ouviu o que precisava ouvir e foi colocado no seu devido lugar. Padre Kelmon é uma bênção e o povo brasileiro ser-lhe-á eternamente grato. Onde já se viu um ex-presidiário ser candidato à Presidência da República? Padre Kelmon, a sua bênção!

Moacyr Rodrigues Nogueira

Salvador

*

DIREITO DE RESPOSTA AOS BRASILEIROS

Sabendo todas as razões e os interesses da Rede Globo, ficou claro que o horário do último debate dos presidenciáveis foi adequado para o que se propôs. Total identificação com a programação de filmes pornôs. Aguardemos a edição tendenciosa que oferecerá ao povo trabalhador que não assistiu ao show. Inusitado, como era esperado, foi o espetáculo do desrespeitoso candidato ex-presidiário, sentindo-se ofendido moralmente naquela casa, que é sua, ao exigir que um adversário apresentasse as fontes comprovando os monstruosos crimes de corrupção que o levaram à cadeia. Sonolento, em contraponto ao mediador do debate que absolveu o seu corrupto de estimação em recente entrevista, respondi para mim que bastava acessar as plataformas de pesquisas ou até mesmo as redes sociais dos ambulantes dos mercados populares que comprovam, inclusive, que não existem as duas instâncias de Justiça da Organização das Nações Unidas (ONU) que também o absolveram dos crimes "que não ocorreram", segundo o irado mentiroso, descondenado e ungido pelos amigos supremos em razão de um CEP inadequado. A partir desse episódio, desligada a TV, dei início às minhas orações, suplicando ao Pai muitos direitos de resposta aos brasileiros do bem no dia da eleição. Abençoe a nossa nação, Senhor! Afaste-a daqueles que pensam que somos idiotas.

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

*

PROGRAMA DE HORROR

Terminado o debate, fui apostar na Mega-Sena para tentar ganhar e pegar o primeiro voo internacional para bem longe do Brasil, que tanto amo, mas é tão infeliz em suas escolhas políticas suicidas. O debate de presidenciáveis na Globo nos fez sentir saudades de Odorico Paraguaçu, o bem-amado prefeito de Sucupira, onde o ódio dera lugar ao bom humor na polÍtica, ao contrário dos canastrões sem desconfiômetro que só nos irritaram com sua mediocridade e falta de humor e inteligência. O presidente em busca de reeleição tinha um padre de pirata no ombro saído de chanchada. Melhor defesa: Lula. Melhor ataque: Simone Tebet. Os outros, abaixo de qualquer crítica. Um programa de horror na TV.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

PRESIDENCIÁVEIS

Por questão de higiene, serei breve sobre o debate dos candidatos à Presidência da República, na TV Globo. Batendo todos eles no liquidificador, sobrarão bacias de entulhos de pantomimas de estupidez, ignorância, bobagens, burrice, cretinice, cinismo, despreparo, mentira, arrogância, sandice, patetice, falácias, ódio, despudor, frustração e idiotices.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

DINÂMICA DE GRUPO

O debate dos candidatos à Presidência da República deixou claro o despreparo de todos. Se fosse uma dinâmica de grupo para contratar um diretor de empresa, o cargo continuaria vago. Ninguém apresentou nada parecido com um plano de governo. Um concurso público deveria ser imposto aos que pretendem ingressar na vida pública, o País não vai progredir nunca com um bando de despreparados, oportunistas, corruptos e incompetentes se revezando no poder. Para contratar uma empregada doméstica, a patroa exige que a candidata saiba fazer uma boa limpeza, saiba lavar e passar roupa, cozinhar o trivial, quer saber as referências da candidata, se é honesta, pontual, limpinha. Para ser presidente da República, não há absolutamente nenhuma exigência: pode ser analfabeto, ignorante, mentiroso, grosso, incompetente, cafajeste, ficha-imunda. O Brasil precisa começar a exigir muito mais de quem quer ingressar na vida pública.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

SEIS POR MEIA DÚZIA

Os debates eleitorais são um verdadeiro festival de baixarias. Uns acusando outros e nada de apresentar um plano de governo que, pelo menos, minimize a situação econômica do País, diminua a desigualdade social e alavanque a educação, que é o caminho para o bem-estar social. Com Lula ou Bolsonaro, será o mesmo que trocar seis por meia dúzia, e mais quatro anos de atraso.

J. A. Muller

Avaré

*

SISTEMA PARTIDÁRIO

No artigo O cadafalso partidário (29/9, A6), de Sebastião V. P. da Paixão Jr., é desnudado o sistema partidário do Brasil e demonstrado de forma nítida que o mesmo é moralmente falido. É necessária uma reforma profunda, mas que dificilmente ocorrerá devido às fortunas repassadas e interesses dos partidos. E, para complementar, temos o aparelhamento político-ideológico da máquina pública, como explicado no editorial É preciso devolver o Estado aos brasileiros (30/9, A3).

José Luiz Abraços

São Paulo