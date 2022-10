Eleições 2022

O Brasil vai às urnas

Nunca será demais repetir que somos nós, eleitores, os maiores responsáveis pela escolha dos políticos que serão eleitos hoje. Muitos eleitores não fazem questão de levar a sério o dever de votar ou são dados, ainda, à compra e venda de votos, vexame que marca nossa história. Se é verdade o princípio que diz “aprende-se a votar votando”, sejam bem-vindos à eleição deste ano. Será um passo a mais em busca de um país de cidadãos dignos e respeitáveis. Que o voto dos brasileiros hoje contribua para termos uma sociedade cujas estruturas promovam o desenvolvimento integral da pessoa humana e o banimento da violência e da corrupção. É importante recordar o apelo insistente pela paz, pelo diálogo e pelo respeito entre todos, jamais recorrendo à violência. “Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5:9). Votemos com consciência.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

A névoa do esquecimento

‘Névoa cerebral’ pode ser sintoma de doença, artigo de Knvul Sheikh, do The New York Times, no Estadão de 28/9 (A21), define bem o mal de que padece o Brasil em relação à realidade política da Nação. Sofremos de memória curta, nos esquecemos do passado e vivemos num eterno presente utópico de sonhos e esperanças vãs. A cair na real, preferimos nos refugiar na névoa do esquecimento. Acorde, Brasil, e vai votar bem, de olhos abertos para a nossa realidade e com bom senso nas escolhas.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

Cuidado com o ‘voto útil’

Uma grande massa da população brasileira vota naquele que é o líder nas pesquisas eleitorais para se sentir também um vitorioso e não “perder” o seu voto. Nas eleições que são realizadas em dois turnos, devemos escolher conscientemente no primeiro turno o candidato que avaliamos ter a melhor proposta e que possa nos representar com dignidade no governo. Principalmente nesta eleição para presidente, em que os índices de rejeição de Bolsonaro e Lula são tão altos que, se canalizados para um outro candidato, podem mudar o rumo para o segundo turno. Lembremos das eleições passadas, entre Lula e Collor e entre Haddad e Bolsonaro, nas quais a escolha pelo voto útil nos levou a governos desastrosos. Nesta eleição, se para o segundo turno sobrarem o roto e o rasgado, você pode tomar duas decisões: mostrar a sua indignação com os candidatos anulando, votando em branco ou se abstendo da votação, para não se sentir responsável por eleger um incompetente; ou votar no menos pior, e seu voto terá sido inútil para conseguir um futuro melhor para todos nós. Portanto, hoje, faça uma escolha com a cabeça e com o coração e vote no candidato que mais te representa.

Donato Prota

Santos

*

Aprendizado

Fernando Gabeira se supera a cada artigo que escreve. Em Ascensão e queda da extrema direita (Estado, 30/9, A5), ele nos concebeu um primor de escrita ao comparar e expor premissas entre as direitas italiana, francesa e brasileira. Mas, na minha visão, o ápice do texto foi o alerta para que, diante do ideário direitista trazido pelo seu atual líder, Jair Bolsonaro, que se aprenda a lição de casa, resumida na frase “mas nada impede, como aconteceu na França, que haja renovação e também aprendam algo com a derrota”. A colocação é de tal forma abrangente que vale tanto para a direita como para a esquerda.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

Governo inviável

Lula poderá ter uma raríssima chance de se redimir num eventual terceiro mandato na Presidência da República. O Brasil espera que Lula abandone as práticas de corrupção e desvio de dinheiro público que foram a marca registrada da gestão de seu partido quando esteve no governo. Lula não terá vida fácil se parar de dar dinheiro ao Congresso, se acabar com o orçamento secreto e com as emendas secretas, se não pagar o mensalão. Lula terá enormes dificuldades para se manter no cargo e poderá sofrer um impeachment relâmpago. O Brasil precisa de uma grande reforma política que acabe com a ditadura dos partidos políticos, devolva o poder ao povo e viabilize um governo que não paga propina a ninguém. Enquanto isso não for feito, ninguém será capaz de governar, e o País terá de continuar se conformando com o mal menor, o que rouba menos.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

AGITADOR DA TURBA

No segundo turno das eleições de 2018, eu estava saindo para votar e minha idosa mãe, ex-petista, porém nova admiradora fanática de Jair Bolsonaro (como é até hoje) me perguntou em quem eu iria votar. "(Fernando) Haddad", respondi. "Mas você odeia o PT tanto quanto eu", questionou-me. "Não posso votar em Bolsonaro", respondi. Esse estilo autoritário do ex-militar, apontado no editorial do Estadão A intolerável ameaça de Bolsonaro (29/9, A3), é algo que, ainda que não tenha efeitos políticos práticos, serve para "agitar a turba", como apontava a Escola de Frankfurt, e, portanto, ele obtém sucesso ao fomentar o terrorismo cristão de extrema direita. Com uma ajudinha da comunicação de massa que publica, deliberadamente, notícias como "atriz trans diz que atores não queriam beijá-la", com o objetivo de ampliar o ódio da extrema direita. Ao questionar as amigas e amigos idosos da igreja que minha mãe frequenta sobre por qual motivo eles são admiradores fanáticos do extremista, relataram-me que o problema é o discurso esquerdista, incluindo a tal "ideologia de gênero" que eles temem tanto e que é frequentemente propagandeada por pastores e padres. Já a comunidade japonesa de São Paulo não está nem um pouco satisfeita com o discurso de ódio que anda sendo feito por acadêmicos sobre o bairro da Liberdade. Afirmam que os japoneses expulsaram negros que moravam no local, informação inédita na história da cidade de São Paulo. Esses discursos têm como objetivo aumentar o ódio de descendentes de imigrantes no Brasil, como já haviam feito vastamente sobre imigrantes italianos. Considero que existem fascistas disfarçados no meio das esquerdas, fomentando o ódio diariamente, até mesmo nos grandes jornais. A Europa já elegeu extremistas de direita na Suécia e na Itália, o que empolgou o mundo inteiro, pois descobriram que a "estratégia da tensão" funciona.

Carla G. Silva

Cuiabá

*

‘MACHISMO ELEITORAL’

Em todas as eleições, ouvimos falar no "machismo eleitoral", em que mulheres reclamam da pouca representatividade feminina na política, afinal, elas são a maioria da população do Brasil e, consequentemente, a maioria dos eleitores. Entretanto, representam uma minoria dos deputados e senadores. Com exceção da "presidenta", uma "invenção" do ex-presidente Lula da Silva, que após dois governos desastrosos conseguiu ser cassada pelo Congresso. Nesta eleição, temos duas candidatas atuais senadoras da República, competentes e com uma boa folha de serviços prestados à Nação. Entretanto, as duas candidatas juntas, pelas pesquisas, mal conseguem atingir 5% das intenções de voto. Realmente é um mistério que ninguém consegue entender. Assim ficamos à mercê de um "ex-presidiário", absolvido até pela Organização das Nações Unidas (ONU), e um "capitão maluco" com pretensões a ditador. Que Deus nos ajude. Afinal, dizem que ele é brasileiro.

Luiz Antônio Alves de Souza

São Paulo

*

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acho muito estranho que celebridades, empresários, gente do Judiciário, esportistas, militares, religiosos e outros declarem seu voto. Afinal, o voto é ou não é secreto? As declarações podem induzir os votos. Será que, se os candidatos apresentassem melhor suas propostas, não teríamos dúvidas de em quem votar?

Tania Tavares

São Paulo

*

BOA INTENÇÃO

Estamos cansados de mesmices e de enganações. Que tal dar uma chance a alguém com boas intenções e de, pelo menos, compostura adequada para o cargo pretendido? Hoje, o Brasil de tamanho continental já poderia estar ao lado de outras grandes nações desenvolvidas, sem nada a dever a quem quer que seja.

Alvaro Salvi

Santo André

*

CARTA AOS BRASILEIROS

A recomendação é não votar em ladrão.

Helio Teixeira Pinto

Rio de Janeiro

*

PELA LIBERDADE

No domingo irei votar em Lula, porque amo a democracia e a liberdade de expressão. Aliás, sem ela este jornal não existiria nestes moldes. Amo o direito de ir e vir, a liberdade de culto e, principalmente, poder votar em quem quiser, direito este que nos foi relegado por mais de 21 anos pela ditadura militar, que Bolsonaro defende.

Marcos Barbosa

Casa branca

*

JULGAMENTO PELAS URNAS

Lula não é uma boa escolha, mas sua vitória, ainda mais se conseguida no primeiro turno, será o impeachment que rondou o governo Bolsonaro. Presidentes da Câmara engavetaram todos os pedidos, protegeram a si e ao chefe, mas agora chegou a hora de julgarmos a gestão desastrosa, particularmente na educação e meio ambiente, do governo atual.

Flávio Madureira Padula

São Paulo

*

SEM SORTE

O povo brasileiro não tem sorte. A eleição está definida, com nenhum dos futuros eleitos sendo do agrado dos eleitores esclarecidos, particularmente quanto à Presidência da República. O provável vencedor, um corrupto condenado à prisão por nove juízes de notório saber jurídico, liberto graças a um ministro do (ridículo) Supremo que, após cinco anos e milhões de reais em custos inúteis para o povo famélico, descobriu que deveria anular o processo. O outro, um notório desequilibrado que pensou que podia tudo para descobrir tardiamente que gente muito mais esperta pode muitíssimo mais do que ele. O País teria sorte se ambos pudessem ser afastados da vida pública, mas o primeiro, inacreditavelmente, ocupará novamente a Presidência. O pior é que o PT poderá ocupar indefinidamente não só a Presidência do Brasil, mas o governo do Estado-locomotiva também.

Ademir Valezi

São Paulo

*

O CANDIDATO FORASTEIRO

Considerando-se as condições em que o País vive, podemos afirmar que, no geral, o Estado de São Paulo vem sendo bem administrado nas últimas décadas. Com sua população constituída de paulistas natos, brasileiros de todos os Estados, imigrantes vindos de outras terras além-fronteiras, aqui vivem, estudam, trabalham. Nossas lideranças despontam em todas as áreas: finanças, agricultura, comércio, indústria, profissionais liberais das mais diferentes áreas, universidades. Consideramos uma afronta a São Paulo um cidadão carioca que não mora em nosso Estado, e do qual nada conhece, obter domicílio eleitoral na cidade de São José dos Campos e se apresentar como candidato a governador dos paulistas. Estamos vivendo uma situação parecida com o que ocorria nos anos 1930, quando cidadãos que não viviam em São Paulo eram nomeados interventores no Estado, causando revolta das lideranças, da imprensa e da comunidade.

Francisco Antônio Moschini

São Paulo

*

TRAMOIA ELEITORAL

O que vem acontecendo em São Paulo, na disputa para o cargo de governador do nosso Estado, é uma tramoia eleitoral. Não assisti ao debate dos governadores na TV Globo, em 27/9, pois já sabia que a dobradinha Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas iria se repetir, com poucas informações sobre os respectivos programas de governo e ataques a Rodrigo Garcia, candidato à reeleição. O ex-ministro de Bolsonaro é um autêntico presente de grego para São Paulo, lembrando a tomada daquela cidade pelos gregos. Como mostrou reportagem do Estadão, os dois candidatos, ligados a Lula e a Bolsonaro – que as pesquisas apontam que perderiam de Garcia em um eventual segundo turno –, se uniram outra vez contra o governador para atacá-lo, nada de útil citando sobre os seus planos de governo. Bolsonaro foi o pior presidente da nossa República. Não fez nada de que possa se orgulhar. Entregou a Amazônia, nossa maior riqueza, para que quadrilhas de todos os tipos roubassem tudo o que quisessem. Com 35.000 km² de desmatamento na Amazônia, seu governo bateu o recorde. As grilagens e os roubos de ouro, com o uso de dragas, e o envenenamento por mercúrio das águas dos rios daquele bioma também foram inéditas. Na pandemia, o então governador João Doria liderou uma oposição à tresloucada campanha do presidente contra as vacinas. E Freitas junto a ele. Tanto que já declarou que será contra a vacinação obrigatória aqui, se eleito for. Não entendo como alguém o queira como nosso governador.

Gilberto Pacini

São Paulo

*

DISPUTA POLARIZADA

Com este comentário quero elogiar os editorialistas do Estadão pela demonstração que têm dado recentemente de equilíbrio na abordagem da lamentável disputa polarizada que se observa no período que antecede as eleições. Desde as primeiras menções às prováveis candidaturas para presidente da República no próximo quadriênio, podíamos observar críticas permanentes e atrozes do jornal ao candidato à reeleição, enquanto seu principal adversário, malgrado sua extensa e vergonhosa ficha criminal, era poupado, recebendo apenas notas informativas sobre suas atividades, além de poucas e amenas críticas a respeito de seu comportamento pregresso. Com isso, essa disputa bipolarizada ficava desbalanceada em favor do apedeuta de Caetés, o que não parecia justo partindo de um veículo de comunicação que deveria se mostrar neutro. Houve um dia até que, de tantas críticas estampadas na primeira página, esta parecia mais um folheto de contrapropaganda patrocinada pelo partido do principal adversário do candidato à reeleição. Entretanto, qual não foi minha agradável surpresa quando o jornal publicou um magnífico editorial com título Lula não gosta de ‘capiau’ (28/9, A3), em que é exposta toda a sua ignorância, arrogância e preconceito com relação aos brasileiros que habitam o interior do Estado de São Paulo. E minha surpresa aumentou quando percorri os comentários selecionados e publicados pelo jornal no Fórum dos Leitores (29/9, A4), com destaque para o primeiro deles, em que o leitor aborda com muita propriedade a absurda declaração de voto de dois ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), pasmem, para o candidato que eles condenaram no passado, um no escândalo do mensalão e outro no do petrolão. Essa atitude condescendente desses e de outros membros destacados do Poder Judiciário me impele a sugerir que, para as próximas eleições presidenciais de 2026, os atuais presidiários Marcola e Beira-Mar formem uma chapa através da coalizão de seus "partidos" PCC-SP e CV-RJ para concorrerem, com grande chance de sucesso, aos cargos de presidente e vice-presidente da República. Nosso país é mesmo surreal!

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

*

INTERIOR PAULISTA

Nossos valores não são meramente pecuniários e vão muito além do Produto Interno Bruto (PIB). O território do Estado é muito maior que o "quadrilátero paulista". Lula ofendeu muitíssimo mais que o retratado no editorial de 28/9.

Miguel Angelo Napolitano

Bauru

*

OFENDIDO

Há muitos e muitos anos que campanha eleitoral, no Brasil, virou sinônimo de baixaria, de palavras ditas sem significado ou sem consequência alguma. Porém, até 22/9, eu nunca havia me sentido pessoalmente ofendido por um candidato. Pois bem, nesse fatídico dia, Lula, tão falso quanto uma nota de três reais, resolveu atacar, gratuitamente, o povo do interior paulista, os caipiras, os capiaus. Mas a ofensa não está aí, afinal os paulistas, em geral, em conjunto com os muitos imigrantes, sobretudo os italianos, conseguiram construir e manter o Estado mais importante e rico deste imenso Brasil. Fosse São Paulo um Estado independente, nossa economia certamente apresentaria índices de padrões europeus. E aí veio a ofensa mais pesada dele: paulista do interior é "ignorante". Ora, nós somos ignorantes? Olhem quem acusa 40 milhões de pessoas de serem ignorantes, uma verdadeira "anta". Por favor, é uma questão de coerência: você, que é paulista e quer votar no candidato do PT, reflita um pouco, não foi só você o ofendido mas, provavelmente, seus pais, irmãos, avós, tios, etc. Não peço voto a Bolsonaro. Vote nos outros candidatos, vote em branco ou mesmo nulo, mas não dê seu voto a quem te ofendeu diretamente.

Renato Luis C. Gagliardi

Campinas

*

TIRO NO PÉ

Um tiro no pé, pelo ex-presidente, ao atacar o povo do interior paulista de forma desrespeitosa e preconceituosa. Trata-se de mais um, no âmbito dos desapontamentos, entre os quais aquele protagonizado pela danosa e contundente face oculta, ao abrigo dos vícios da política tradicional, conforme o tom de desconsolo expressado na Carta aberta a Lula, pelo seu amigo Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, publicada na Folha de São Paulo em 20/9/2015. Não faz muito tempo.

João Carlos Araújo Figueira

Rio de Janeiro

*

MINHOCÃO

Diariamente, quatro vezes ao dia, circulo pelo Elevado Presidente João Goulart, principal ligação leste-oeste da cidade, e tenho notado falta de manutenção e conservação do mesmo, além de falhas gritantes em sua circulação. Caminhões de todos os tipos, de lixo, de areia, de móveis, caminhões-tanques, ônibus e guindastes circulam livremente sem fiscalização. Isso tem acarretado problemas nas juntas de dilatação, que estão perdendo todas as suas massas, grandes fissuras nas pistas com graves infiltrações de água de chuvas. O elevado não foi feito para esse tipo de circulação, o que pode ocasionar acidentes gravíssimos. Em 28/9, no período das 8h30 às 9h, contei 19 caminhões circulando pelo elevado, sem nenhuma fiscalização. Algo deve ser feito com urgência.

Valdeci Cardoso

São Paulo