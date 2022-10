Eleições 2022

O Brasil perde

Com os candidatos à Presidência da República que tínhamos, pouco importa quem vence esta eleição. Como sempre, nós, brasileiros, perderemos.

A.Fernandes

Cidade

A última vez

Que esta seja a última eleição em que o Brasil é obrigado a escolher entre o ruim e o pior. O País tem de se libertar da ditadura dos partidos políticos, que escolhem os candidatos a governantes com o único objetivo de eleger alguém que garanta acesso aos cofres públicos. O Brasil precisa tomar as rédeas de seu destino, precisa poder escolher entre candidatos previamente qualificados, que apresentem seus planos de governo, e não entre um bando de quadrilheiros corruptos e incompetentes. Chega de engolir o lixo que os partidos políticos empurram goela abaixo do País. O Brasil precisa de uma grande reforma política, se quiser um dia sair do Terceiro Mundo.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Filas para votar

A biometria e a mudança na metodologia não funcionaram a contento. Filas enormes que não andaram. Horas de espera e ausência de horário para prioridade por idade.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Governo Bolsonaro

Anocracia

Agradeço a Sérgio Augusto e ao Estadão pela publicação, no caderno Aliás, do texto intitulado Anocracia: uma palavra que define o Brasil atual (2/10, C6). Na minha ânsia de tentar entender o Brasil, os brasileiros e o mundo, acabo de aprender o significado de mais uma palavra, sintetizada nesta frase: “Anocrasias são aqueles regimes híbridos, ditos transicionais, nem autocracias absolutas nem democracias plenas”. O neologismo vai fazer companhia, em meu dicionário, à palavra democracia (plena ou relativa) e, também, autocracia, aristocracia e plutocracia. O livro Como as guerras civis começam – e como impedi-las, de Barbara F. Walter, vai para minha estante, ao lado de A marcha da insensatez – de Troia ao Vietnã, de Barbara W. Tuchman. Depois de uma campanha eleitoral carente de debates sérios, ideias e propostas, mas abundante de silêncios convenientes, bravatas e patacoadas, acho que me fará bem acatar a sugestão de leitura.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

‘Acima da lei e da Justiça’

Ao mencionar Lula, deve-se ler Bolsonaro na coluna do jornalista J. R. Guzzo Acima da lei e da Justiça (2/10, A9). Lula cumpriu seus dias de cadeia sem levantar qualquer irresignação fora do processo judicial. Lula não contaminou seus seguidores com a típica perfídia bolsonarista. Se alguém se acha acima do bem e do mal, esta pessoa é Bolsonaro. A ele parecem não incidir o império da lei, a supremacia do interesse público e a força da Constituição. Espantoso que, a despeito de todas as sandices que cometeu em seu mandato, não tenha sido defenestrado do poder via impeachment. Exagera-se nas tintas que pintam Lula, mas esquece-se da aquarela que merecia ser destinada a Jair Bolsonaro.

Delma Vilar

Altinópolis

Cracolândia

Nossa vida de volta!

Sou um dos moradores do Edifício Racy, o chamado Copanzinho, icônico, tombado e, agora, derrubado. Estamos na esquina da Rua Helvétia, para onde a Prefeitura de São Paulo e a delegacia local acharam por bem transferir o fluxo da Cracolândia. No início dessa mudança, recebemos a visita do prefeito e do delegado, que, mentirosamente, nos prometeram a retirada do fluxo dali em no máximo um mês. Nada aconteceu, e desde então nossa vida mudou: não se dorme mais, pelo burburinho diuturno, as crianças e os idosos não saem mais sozinhos à rua, com medo de serem assaltados, comerciantes fecharam seus estabelecimentos, a sujeira impera ali e – o cúmulo – foram instalados banheiros químicos e um posto de saúde, prerrogativa que os cidadãos não têm. É fácil para o governo, a Justiça e os defensores de direitos humanos não terem interesse em resolver a questão da Cracolândia: moram em outro lugar, tranquilos, longe do problema. Queremos nossa vida de volta!

Carlos Alberto Cinquegrana

São Paulo

PRÓXIMOS QUATRO ANOS

Está feito! Teremos segundo turno conforme democraticamente determinaram as urnas entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Será ruim de qualquer jeito. Agora é esperar que mais brasileiros tenham mais acesso à educação e informação para que, em 2026, tenhamos condições de escolher melhor quem cuidará dos quatro anos seguintes. Vamos torcer para que os próximos quatro sejam suportáveis. Amém!

Luiz Frid

São Paulo

SÃO PAULO BOLSONARISTA

Lamentável a situação brasileira. Até em São Paulo assistimos a um sujeito medíocre como o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, ganhar a única cadeira ao Senado para os próximos oito anos. Força de Bolsonaro. Assim como o carioca Tarcísio de Freitas vai disputar com Fernando Haddad o segundo turno para governador. Quem atrapalhou Haddad foi Lula, que chamou os paulistas do interior de capiaus. O boquirroto ex-presidente não aprende, cada vez que solta uma farpa contra os que não fazem reverência à sua excelência, que sempre pensa que é um rei, dá nisso. Bolsonaro realmente mudou o Brasil, para muito pior. Periga até que seja reeleito. O que será uma tragédia. Deus ajude que isso não aconteça.

Jane Araújo

Brasília

PESQUISA ELEITORAL

Ou existe uma certa "esquizofrenia" no comportamento do eleitor brasileiro ou há algo muito errado na forma com que as pesquisas de intenção de votos foram feitas nestas eleições.

João Manuel Maio

São José dos Campos

INSTITUTOS DE PESQUISA

Mesmo sem estarem definitivamente computados todos votos, uma medida que se impunha na noite de domingo, 2/10, era uma devassa na maioria dos institutos de pesquisa e, para o bem da nossa estimada democracia, o seu posterior fechamento. Não há justificativa plausível para as diferenças entre pesquisas versus votos reais, e isso não somente para a Presidência. Não se pode mais perder tempo com essa gente.

Carlos Ayrton Biasetto

São Paulo

FOLCLORE BRASILEIRO

Temos muitos personagens do folclore brasileiro. Saci-pererê, curupira, mula-sem-cabeça, cuca, lobisomem e institutos de pesquisas eleitorais. Todos existem no folclore mas sabemos que em nenhum dá para acreditar.

Carlos Alberto Duarte

São Paulo

PERDER OU PERDER

Lamentavelmente, neste 2 de outubro o Brasil iria perder ou perder. Já era certo que os dois piores candidatos iriam prevalecer. Ou tendo o Lula como vencedor no primeiro turno ou um segundo turno entre ele e Bolsonaro. A volta de Lula tirou do povo brasileiro a chance de termos novos nomes com chance de vencer. Pergunta-se: quais forças encaminharam esta funesta situação?

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

PAPEL DO PSDB

Seja quem for o mais votado nesta eleição polarizada entre dois péssimos políticos, há que se mirar na vergonhosa participação do PSDB na disputa. Se o partido tivesse apoiado João Doria para presidente da República, teríamos, sim, uma terceira via competitiva e séria.

Eliana Pace

São Paulo

TEBET 2026

Independentemente dos resultados desta eleição presidencial, os brasileiros de bem querem que Simone Tebet não desista de sua empreitada. Na verdade, prejudicada pelo próprio partido, que desdenhou de suas qualidades e empenho, ela conseguiu, proporcionalmente, uma grande evolução em relação aos demais. Afinal, não se esqueça de que 2026 chega logo, mesmo porque a atual "dupla corrupta" de hoje certamente já estará alijada das futuras eleições. Fica a dica, Simone Tebet. Parabéns!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

VOTO SEM ESPERANÇA

Há seis décadas que, com entusiasmo e otimismo, deposito meu voto nas urnas. Porém, neste ano, infelizmente, para presidente da República, foi um voto triste e sem esperança. Que o próximo ocupante do Palácio do Planalto exerça seu cargo com a dignidade que os brasileiros merecem e esperam. Já que é desolador ver que os líderes das pesquisas são

idólatras de ditadores e corruptos e que em seus mandatos afrontaram as nossas instituições, como casos do ex-presidente e ex-presidiário, Lula, e o atual Bolsonaro. Como confirmado o segundo turno para o Planalto, certamente a mediocridade institucional e retrocesso econômico e social, lamentavelmente, por mais quatro anos vão continuar, já que, na campanha eleitoral, Lula e Bolsonaro foram pródigos por suas farsas e mentiras e nulos de propostas dignificantes para o desenvolvimento do País. Ou seja, nada mudou, e continuaremos colhendo prejuízos e indignação.

Paulo Panossian

São Carlos

BIOMETRIA

Nossa democracia agradece pelo que vimos no dia da eleição. Muitos idosos, vários andando com bengala, andadores ou cadeiras de roda, casais jovens levando crianças pequenas para que participem da eleição, ambiente tranquilo, em paz. Se percebia que as pessoas estavam conscientes de que estavam apoiando nossa democracia, vimos um exemplo do que nosso país deveria ser sempre. Que continue. Um senão que ficou evidente: a biometria atrapalhou. É uma boa ideia, mas os equipamentos de reconhecimento da digital não funcionam e atrasaram o andamento da eleição. Fica a recomendação para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) corrija essa falha.

Aldo Bertolucci

São Paulo

INVIOLABILIDADE DA URNA

Ao votar, fiquei olhando para a urna tentando entender como ela tinha conseguido convencer os que se manifestaram a respeito de sua inviolabilidade e de sua confiabilidade de que o digitado é o que ela dirá quando consultada. Confesso que admiro aqueles que pela cara atestaram a virgindade do equipamento. Eu não consigo. Talvez me falte esse sexto sentido a respeito de um software cujo conteúdo não enxergo. Uma auditoria em todos equipamentos como ocorre com os taxímetros e as balanças teria sido suficiente para me convencer. Pena que não ocorreu. Mas votei. Afinal, não ouso duvidar nem um pouco. O tema virou um dogma e uma questão de fé cega no TSE.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

DISCURSO DE ÓDIO

Eu li o artigo de Sérgio Augusto Anocracia: uma palavra que define o Brasil atual (Estado, 2/10, C6) e fico pensando numa história que li ontem, de uma senhora de 70 anos, bolsonarista fanática, que queria comprar uma arma. Contei a história para minha mãe, que tem a mesma idade, e ela deu muita risada. O que vejo no comportamento dos fanáticos por Bolsonaro é um profundo ódio do discurso esquerdista, inclusive aquele proferido por fascistas disfarçados, criando mini-incêndios do Reichstag todo santo dia. Este pavor já havia começado muito tempo antes de Bolsonaro. Lembro-me quando religiosos começaram a falar numa tal "ideologia de gênero" e curiosamente os políticos esquerdistas e militantes autênticos nunca tentaram deter esse discurso, até porque seriam acusados de homofóbicos, racistas, machistas, etc. Até poucas semanas atrás, a comunicação de massa compartilhava ostensivamente essas ideias. Ainda nas últimas semanas, vi intelectuais fazendo discursos de ódio contra descendentes de imigrantes. Vocês querem que a tia neta de italianos sinta-se como se ficam falando que o avô dela era um "invasor racista"? O resultado está aí.

Rynaldo Papoy

Guarulhos

ELIANE CANTANHÊDE

Se alguém no futuro quiser saber como foram os quatro anos do desgoverno Bolsonaro (2019/2022), deverá ler as colunas de Eliane Cantanhêde no Estadão durante este período. É o heróico relato histórico de um equívoco eleitoral nacional. Melhor colunista política da imprensa brasileira, Cantanhêde soube analisar e explicar aos leitores, três vezes por semana, tudo o que acontecia de relevante num governo complexo em que haviam verdades escamoteadas e mentiras proclamadas, como se tudo fosse natural. Uma tentativa de impor uma volta aos tempos da ditadura militar, em que o atual presidente era um tenente insubordinado, mais radical que seus comandantes. Quatro anos de suspense sobre um golpe anunciado pairando como uma assombração sobre o Brasil. Parabéns e obrigado à colunista, que nos manteve por dentro do que acontecia do nebuloso poder em Brasília nestes quatro anos em que o Brasil viveu em perigo.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

REFORMA POLÍTICA

O Editorial Por um Estado eficiente (1/10, A3), publicado em meio à comiseração nacional gerada pelo último debate presidencial, é um bálsamo de racionalidade. De fato, as deficiências do Estado brasileiro não serão solucionadas com base em frases ocas, simplificações ideológicas extraídas de doutrinas econômicas que se contrapõem entre "Estado mínimo" e "Estado máximo". Mas há algo que é despercebido pelo povo brasileiro e que, a esta altura, especialmente após o lamentável desempenho dos principais candidatos, já deveria ter sido notado: o Estado brasileiro não mudará enquanto os agentes políticos comandarem livremente os corpos estáveis, sem limites estabelecidos de forma clara pela lei. A ineficiência estatal é reflexo direto da incompetência dos governantes eleitos e não dos servidores públicos. Os excessos corporativistas e alguns defeitos notórios dos corpos estáveis são naturais reflexos dos vícios muito mais graves dos governantes. Enfim, é a partir da reforma política que se concluirá a "reforma administrativa" e não, como tem sido apregoado, pelo caminho inverso.

Celso Augusto Coccaro Filho

São Paulo

Em relação ao editorial Por um Estado eficiente, o texto até começou bem, e só. Como sempre, foram evitadas as perguntas que realmente têm que ser feitas para essa relevante discussão: para que e para quem serve o Estado brasileiro? Qual é a relação da atuação atual do Estado com um plano de longo prazo para o País? Qual é o real interesse dos governantes na eficiência e eficácia do Estado? Como evitar que a eficiência e eficácia do Estado conflitem os interesses políticos dos governantes de plantão? Gostaria muito de saber o que os chamados "especialistas" têm a dizer sobre isso. Sinceramente, pode-se esperar grande coisa? Se não houver clareza sobre o que se pretende alcançar e como fazê-lo com o arcabouço institucional existente, ficaremos eternamente discutindo números e comparações internacionais com outros países bem diferentes do nosso, sem realizar qualquer avanço na resolução dessas questões. Ou pior: corre-se o risco de desmonte de estruturas que atualmente funcionam de forma eficiente e eficaz. A conclusão óbvia é: sem um plano concreto de curto, médio e longo prazos que defina o papel do Estado e leve em conta as particularidades sociais, econômicas e políticas do País, não haverá como ajudar o Brasil a sair da situação atual. Enfim, é uma pena constatar que o Brasil realmente não avança e, pelo jeito, está condenado a passar todo o século 21 como um mero fornecedor de commodities e produtos básicos. Sem falar nos riscos de desordem e retrocesso (o contrário do lema da bandeira nacional) trazidos pela eleição atual. E, aparentemente, inexiste por aqui uma sociedade civil ou uma academia com condições suficientes para propiciar as referidas discussões, amplas e relevantes, sobre como sequer começar a mudar essa realidade.

Fernando T.H.F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo