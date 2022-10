Eleições 2022

Pesadelo

Não só a fatura de Lula não foi liquidada no 1.º turno, como pode nem ser no 2º turno. Os institutos de pesquisa, que davam como praticamente certo o fim da era Bolsonaro, erraram feio. As razões são várias, complexas e algumas merecem destaque: erros técnicos de amostragem e metodologia, bolsonaristas envergonhados que esconderam a intenção do voto, a equivocadíssima estratégia do voto útil em Lula, cujo tiro saiu pela culatra na medida em que muitos indecisos, em protesto ou com medo, podem ter votado utilmente em Bolsonaro, e um forte e vigente sentimento antipetista. Fato é que o bolsonarismo fincou pé na realidade brasileira e Bolsonaro tem chances concretas de se reeleger. Caso isso ocorra, ele sem dúvida se sentirá forte, e sabe-se lá o que isso significará para o futuro do País. Vivemos um pesadelo, sem prazo para acordar.

Luciano Harary

Liderança

Somados os votos de Simone Tebet, Ciro Gomes, demais nanicos, votos nulos, brancos e as abstenções, chega-se a quase 30% dos votos possíveis num universo de 156 milhões de eleitores. Isso significa que quase 50 milhões de eleitores rejeitam essas duas figuras. Isso não dará ao presidente eleito o direito de falar grosso e de arvorar-se líder da Nação.

Eduardo Ricca

Brasil dividido

Funcionou o efeito manada: metade para Lula e metade para Bolsonaro. E mais quatro anos para aprender a votar.

Nivaldo Ribeiro Santos

Bolsonaristas eleitos

Mesmo depois de quase 700 mil mortos pela covid – resultado, em parte, da omissão ou da ação contra no combate à pandemia do presidente Bolsonaro e de seu ministro Eduardo Pazuello –, parece que grande parte dos eleitores, por esquecimento, falta de conhecimento ou insensibilidade, resolveu eleger figuras a eles ligadas. O próprio Pazuello foi eleito deputado pelo RJ. O ex-ministro da “boiada” foi eleito deputado por SP; e Damares Alves e Marcos Pontes, eleitos para o Senado. E, na disputa pelo governo de SP, Tarcísio de Freitas, que nunca viveu no Estado, vai disputar o 2º turno.

Éllis A. Oliveira

A eleição de pessoas como Damares Alves, Eduardo Pazuello, Marcos Pontes e Ricardo Salles mostra que a votação foi pela emoção, não pelo julgamento do desempenho dessas pessoas no governo Bolsonaro. Não adiantaram as pérolas de Damares (“menino veste azul e menina veste rosa”); a incompetência de Pazuello no enfrentamento da covid-19 (“um manda, o outro obedece”); nem a passagem da boiada contra o meio ambiente aconselhada por Salles.

Omar El Seoud

A ruína do PSDB

Pela primeira vez em quase três décadas o PSDB deixará o governo paulista e pode, de fato, perder relevância política. Há disputas regionais envolvendo os tucanos em quatro Estados, mas seus candidatos estão porcentualmente atrás dos adversários. É difícil imaginar que o partido do ex-presidente FHC, que governou o País por dois mandatos e chegou a comandar 8 Estados brasileiros, esteja, neste ano, enfrentando não uma mera crise de identidade, mas o dilema que pode sepultá-lo definitivamente. As disputas internas, o comando absoluto da ala paulista e a inabilidade política de seus líderes, especialmente o presidente da sigla, mostraram que o caminho pode ser de extinção acelerada. Em Minas Gerais a votação foi inexpressiva e em São Paulo a derrota foi um vexame. O partido tem duas opções: reinventa-se e marca posição ou pode dar adeus ao protagonismo, relevância enquanto principal partido político nacional. Caberá a seus fundadores, antigas e novas lideranças limpar as feridas e focar na reconstrução. Ainda há esperança na terra arrasada.

Willian Martins

Governo de SP

Rodrigo Garcia é um bom governador. Ficou atrás de Tarcísio, neófito no Estado. Pagou o preço pela decisão dos donos do PSDB de, definitivamente, torná-lo um partido nanico, satélite do PT. Os saudosos Franco Montoro e Mário Covas devem estar se contorcendo no túmulo.

José Roberto dos Santos Vieira

LAVA JATO

As urnas ressuscitaram a Lava Jato, a maior operação sobre corrupção que já existiu. A eleição fragorosa de Sergio Moro e Deltan Dallagnol mostrou que o povo paranaense não se esqueceu do trabalho do ex-juiz e do ex-procurador. Tomara que ambos façam a diferença ao chegarem ao Congresso carcomido e viciado em mamar nas tetas do governo. Apesar de as pesquisas terem feito de tudo para melar o jogo, o melhor instituto de pesquisa chama-se urna eletrônica. O resto é ativismo.

Izabel Avallone

ELEITORADO ATENTO

O resultado das eleições demonstra que havia fundamento para a desconfiança em relação às projeções de intenção de voto para o pleito de 2022. Martelaram jornais e institutos de pesquisa, semanas a fio, vantagem expressiva do candidato ex-presidente diante do atual presidente em busca da reeleição. A vantagem era forte inclusive em São Paulo, onde o antipetismo é marcante. A tática de insistir que o ex-presidente estava na dianteira nas intenções, por se saber que o brasileiro não vota em perdedor, não “colou”. Tentaram transformar os defeitos do atual presidente da República em virtudes para o seu oponente, como se isso fosse possível para alguém flagrado em “tenebrosas transações”. Houve campanha contra a maior operação de combate à corrupção, com tentativa de desmoralização dos integrantes da força-tarefa da Lava Jato e do juiz que julgou várias das ações em primeiro grau. As urnas revelaram o reconhecimento de boa parte do eleitorado àqueles servidores públicos que bem cumpriram seu dever, enviando-os ao Congresso Nacional. Enfim, a população está mais atenta do que poderiam supor os “formadores de opinião”. Espero que tenham aprendido alguma coisa.

Ana Lúcia Amaral

PREVISÃO

Os grandes perdedores na eleição do último domingo, 2/10, foram os institutos de pesquisa. Erraram mais do que os que fazem previsões meteorológicas. Tem que ter mais responsabilidade na coleta, apuração e divulgação dos números. Para quem vive de credibilidade, os resultados divulgados ao longo do tempo foram muito diferentes dos resultados que saíram das urnas. Não só erraram, não sei se propositalmente, como induziram muitos eleitores indecisos ao erro.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

CREDIBILIDADE INCRÉDULA

A credibilidade incrédula dos institutos de pesquisa direcionam os eleitores indecisos, aqueles que não querem perder o voto. Fernando Haddad, Márcio França, ACM Neto, Eduardo Leite, Álvaro Dias, entre outros, foram derrotados, apesar de ocuparem o primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Erro, engano ou pesquisas direcionadas? O eleitor foi, mais uma vez, enganado.

J. A. Muller

POR TRÁS DA URNA

A respeito da discrepância entre os prognósticos das pesquisas eleitorais e o resultado das urnas, cabe dizer que assim como os políticos prometem uma coisa em frente às câmeras e fazem outra por trás, os respondentes parecem fazer o mesmo. No domingo de eleição, 2/10, as urnas eletrônicas se mostraram plenamente confiáveis, ao contrário dos institutos de pesquisa.

J. S. Decol

‘DATAPOVO’

A empresa de pesquisa do sr. presidente, “Datapovo”, errou feio, afinal de contas ele disse que teria no mínimo 60% dos votos válidos. Será que o sr. Augusto Aras vai também investigar o resultado das urnas eletrônicas? Será que foram fraudadas? Que vergonha para o meu país ter pessoas assim, com esse comportamento.

Heitor Portugal Procopio de Araujo

ENVERGONHADOS X ASSANHADOS

A polarização político-ideológica iniciada por Lula da Silva com o "nós contra eles" foi impulsionada meteoricamente com a eleição do atual presidente. A direita não se intimidou ao alcunhar a esquerda de mal e a eles mesmos de bem. Neste processo evolutivo, a esquerda se autoproclamou progressista embora o governo Dilma Rousseff tenha desmentido esse posicionamento. Quando todos esperavam a isenção da Justiça, até então o pilar melhor avaliado dos Poderes e instituições, também ela se viu em posição partidária: liberando um candidato preso por julgamentos em instâncias inferiores a se candidatar quando o mesmo órgão, anteriormente, não tinha posto em dúvida ou visto qualquer inconveniência na prisão do réu. Some-se a isso o fato de a maioria dos ministros da instituição ter sido conduzida ao cargo por partido de esquerda. Não poderia ser outro senão o aumento na descrença quanto à isenção de julgamentos do referido órgão. Além da torcida explícita a certo candidato por determinadas mídias que se autointitulam de isentas, vemos os órgãos de pesquisa errarem no sistema de condução de apurações acima dos limites permitidos de erro. Erros que privilegiam candidatos da esquerda. Será a coincidência dos ditos envergonhados da direita? Será que a partir de agora será formada nova dicotomia: envergonhados X assanhados?

Sergio Holl Lara

CAIR NA REAL

Ao terminar a leitura do editorial O pior dos pesadelos (3/10, A3), atrevo-me a expressar minha opinião como cidadão preocupado com o nosso destino. Aplica-se para este momento a expressão “é o que temos para hoje” e, a partir dela, a expressão “o que fazer?”. Respeito os que pensam e praticam o contrário, mas em todas as eleições de que participei, nunca pratiquei – e continuarei não praticando – as opções absenteísmo, voto em branco e voto nulo. Na democracia representativa, com eleição em dois turnos, no primeiro, o eleitor vota no candidato que considera mais preparado para governar; no segundo – de preferência sem sebastianismo, personalismo nem maniqueísmo –, no candidato que considera o mal menor. Isso posto, uma das alternativas é “cair na real”, calçar as sandálias da humildade, olhar-se no espelho, fazer um exame de consciência, discernir, evitar o voto esquizofrênico e, com a inteireza necessária da razão e da emoção, fazer a sua parte, no exercício da cidadania.

João Pedro da Fonseca

EXIGÊNCIA

Estamos entre o roto e o esfarrapado, independentemente da ordem. Temos, porém, de escolher alguém, pois anular ou votar em branco neste momento é dar um cheque em branco a um deles. Temos que exigir dos dois postulantes à Presidência que a democracia seja protegida de qualquer outra questão.

Tania Tavares

SALTO ALTO

O candidato Lula da Silva sempre gostou de fazer analogias da política com o futebol. Certamente ele sabe que time que entra em campo de salto alto acaba dando com os burros n’água. Agora, depois do primeiro turno definido, ele vem com o papo de fazer propostas de governo. É...

José Roberto dos Santos Vieira

ASTRONAUTA

Sempre tivemos políticos vivendo no mundo da Lua, agora teremos um senador que veio diretamente do espaço.

Carlos Gaspar

SENADORA DO MATO GROSSO DO SUL

Tereza Cristina talvez seja a única coisa boa que o bolsonarismo produziu. Não deixou-se levar pelo radicalismo do chefe e pela cegueira ideológica de outros ex-colegas de governo. Ficam as esperanças de que se mantenha no bom patamar moral que tem.

Sérgio Eckermann Passos

FIM DO TUCANATO

A partir da eleição do fenômeno João Doria para a Prefeitura de São Paulo, em 2016, sob a alcunha de outsider da política, o PSDB deixou de ser um partido “social-democrata” e perdeu sua essência que construiu durante as últimas três décadas no Estado. João Doria não tinha planos nem compromissos com o partido e muito menos com a população paulista, que sempre rejeitou o PT e começou a declinar para o bolsonarismo após a eleição de 2018. Eleição que Doria surfou na onda do bolsonarismo com o “BolsoDoria”, e ali ficava evidente que o seu projeto era pessoal. Projeto esse que excluía a velha política do PSDB e os “cabeças brancas” do partido. Doria nunca teve compromisso com seu cargo, apenas usufruiu dele para galgar degraus rumo ao seu projeto pessoal, que sempre foi a Presidência da República. O plano foi frustado com o fraco desempenho nas pesquisas de intenção, e Doria acabou vítima de si mesmo e o PSDB, cúmplice de todo esse fracasso. Após perder a Prefeitura (com a morte trágica de Bruno Covas), entregando-a a um prefeito fraco e sem ligação com o partido, o PSDB fracassa com a derrota de Rodrigo Garcia, um tucano moldado por Doria para sucedê-lo. Depois de perder 30 anos em apenas 5, restará ao PSDB juntar os cacos após o luto e a Doria, voltar a ser bem-sucedido como empresário, o que nunca deixou de ser mesmo ocupando cargos públicos. Se tem algum culpado pelo fim melancólico da hegemonia do tucanato em São Paulo, esse tem nome e sobrenome: João Doria.

Giovani Lima Montenegro

BIOMETRIA

Nunca precisou e não fez falta. Agora é a campeã das filas. Não levaram em conta que mão engordurada, suada e para alguns idosos ela não funciona. Para que complicar? Ridículo dizer que é por segurança, se nunca foi necessária.

WALDIR GANDOLFI

FILAS E PESQUISAS

Filas de duas a três horas para votar devem ter levado muitos a irem embora, ou nem comparecerem, já que isso era informado na mídia durante todo o dia. Como os bolsonaristas são mais fanáticos do que os eleitores de Lula, persistiram assim mesmo. Deve-se verificar nas taxas de abstenção se os locais que mais tinham filas foram aqueles que mais invalidaram as pesquisas.

Wilson de Campos Vieira

