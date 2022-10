Eleições 2022

Brasil revelado nas urnas

As urnas no domingo revelam um Centro-Sul do Brasil extremamente conservador e de direita reacionária. Se é fruto de uma natureza construída, de indução ou de ilusão, isso somente poderão responder os estudiosos da Política, da Sociologia e da História. Mais à direita do que à esquerda, votos envergonhados não foram detectados pelos institutos de pesquisa, que erraram feio. Metodologia errada ou um novo perfil estratigráfico existe em nossa sociedade que me faz diferente entre meus iguais?

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

O antilulismo

Incrível como os analistas da imprensa tiveram uma visão parcial da votação de Jair Bolsonaro no dia 2/10, que foi muito superior à prevista nas pesquisas. Todos insistem em falar do voto escondido ou envergonhado de bolsonaristas, que só apareceu no dia da votação. Isso é uma análise parcial, pois existe, ainda, uma parcela significativa de eleitores que votou em Bolsonaro para não eleger Lula no primeiro turno. Não são bolsonaristas, apenas eleitores que rejeitam a ideia de ter o petista de volta ao poder. Infelizmente, esses eleitores desiludidos vão ter de engolir um ou outro.

Antonio Carlos Mesquita

São Paulo

*

Insegurança

Em nenhum momento ficou claro que a soltura e a consequente elegibilidade de Lula eram a decisão correta da Justiça. Além disso, foi grosseira a omissão dos representantes do Congresso Nacional de não dar o devido rumo às centenas de pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Agora, passado o primeiro turno das eleições gerais, a sensação que fica é de desalento, de imprevisibilidade e de insegurança – inclusive jurídica. Lamentável.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

Piracicaba

*

Correção

Sugere-se ao candidato Lula, neste segundo turno, que não volte a afirmar categoricamente, diante de câmeras e microfones, que foi inocentado de todas as acusações feitas e imputadas a ele. A mentira soa como escárnio à inteligência alheia.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

*

O Brasil ganha

Qualquer candidato eleito para a Presidência nos dará tempo para construirmos melhor nossa maneira de pensar em quem votar, sem religião interferindo, sem dinheiro de suborno e compra de voto, sem promessas de cargos e favores (apadrinhamento). E, principalmente, que tenham assistido aos filmes O candidato honesto, dirigido por Roberto Santucci, e O mentiroso, de Tom Shadyac. Duas classificações para a maioria de nossos políticos.

Tibor Simcsik

São Paulo

*

Credibilidade e paz

Estas eleições foram muito difíceis porque em ambos os lados os grupos estavam armados e municiados para uma guerra fratricida. Agora, no segundo turno, é preciso termos em mente que a questão política não nos pode separar, somos brasileiros em primeiro lugar e nossa luta é para melhorar a Nação, nunca romper relacionamentos por causa de política. Outra questão a ser considerada neste momento é qual será o futuro dos institutos de pesquisa. Eles mais uma vez erraram, e muito. Projetavam uma distância muito grande entre Lula e Bolsonaro, mas no fim a distância foi de apenas 5 pontos porcentuais. No caso da eleição para o governo de São Paulo, segundo as pesquisas o candidato favorito era o ex-prefeito Fernando Haddad, porém as urnas mais uma vez trouxeram outro resultado: o favorito foi o candidato do governo federal. E no Senado repetiu-se esse cenário. É preciso que os institutos expliquem melhor o que aconteceu. A continuar como está, arriscam perder a credibilidade.

Josué Ferreira

São Paulo

*

Civilidade

Excelente o artigo A oportunidade do segundo turno, de Paulo Hartung (Estado, 4/10, A4), mas esperar para o segundo turno “que o Brasil que podemos e merecemos ser esteja na pauta da conversa civilizada e republicana que toda democracia de verdade demanda e enseja” não passa de – usando uma expressão em inglês que não tem tradução literal para o português, mas cujo significado corresponde precisamente à esperança de Hartung – wishful thinking.

Marcelo Melgaço

Goiânia

*

TUCANOS DE ORIGEM

O PSDB saiu esfacelado destas eleições. Pode sumir do mapa um dos mais importantes partidos brasileiros. Teve um presidente, FHC, por dois mandatos, e figuras importantes do cenário político: Covas, Montoro, Serra, Jereissati, entre outros. Entregou o partido a João Doria, que o usou com o fatídico BolsoDoria e venceu duas eleições, para prefeito e governador de São Paulo. Desistiu de ambos os cargos por um projeto pessoal que não vingou, a Presidência, deixando o governo com um não tucano, Rodrigo Garcia, que agora, ao não conseguir nem chegar ao segundo turno, mesmo com a máquina nas mãos, decide apoiar o bolsonarista carioca Tarcísio de Freitas. Que os tucanos de origem não permitam.

Marcos Barbosa

Casa Branca

*

PACAEMBU

Endosso a opinião do leitor Giovani Lima Montenegro (Fórum dos Leitores, 4/10) sobre o desmonte do PSDB, pois foi direto ao ponto sobre a derrocada de um partido. Sobre João Doria, autor da façanha, cabe acrescentar a sua "esperteza" ao se eleger prefeito, com um lema irreal, ou seja, "ser um gestor, não um político". Ora, a definição de político é a de ser o gestor dos assuntos públicos, que vem desde os sábios da antiga Grécia. Cumpriu com a palavra e, no seu mais escabroso exemplo, entregou o Pacaembu, tombado, à indústria imobiliária, além do próprio bairro do Pacaembu. Jamais foi um estádio de futebol, como se tornou conhecido. Era uma obra-prima da arquitetura paulista, elaborada pelo seu mais famoso arquiteto, Ramos de Azevedo. Um conjunto construído para receber eventos esportivos e culturais. O campo de futebol, na realidade, era um anfiteatro ao ar livre, inclusive com a concha acústica, para receber concertos com orquestras sinfônicas. Esta havia sido derrubada antes por outro prefeito, Paulo Maluf. Sua entrega à sanha imobiliária não terminou, pois corre processo na Justiça contra tal façanha. Afinal, não se pode entregar um patrimônio público para gestão particular. Tanto que, ao se eleger governador, carreirista que é, tentou fazer o mesmo com o Conjunto Ibirapuera, mas foi impedido pela Justiça.

Gilberto Pacini

São Paulo

*

CIDADE ADOTIVA

Sou gaúcha, meu pai migrou para São Paulo nos anos 1960, com 11 filhos na boleia de um caminhão. Aqui lutou, fez sua vida e formou os filhos, quase todos na Universidade de São Paulo (USP), pois o dinheiro era suado. Sempre tive orgulho da minha cidade adotiva, mas nestas eleições amarguei uma grande decepção. Muito embora não goste do lulopetismo, acredito ser o bolsonarismo muito pior, pois ataca a cultura, a ciência, o meio ambiente, as mulheres. E São Paulo apoiar Bolsonaro e um carioca como governador e eleger Tiririca, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambeli, Marcos Pontes e outros expoentes da truculência e do atraso foi uma grande decepção. Nomes como Marco Antonio Villa não foram eleitos, por exemplo. Oxalá no segundo turno os paulistas revejam suas preferências e deem uma chance para o Brasil voltar a respirar os ares da democracia, sem ameaças diárias a ela.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

INTERIOR PAULISTA

Nós do interior não gostamos do PT e ponto final. Digam ao senhor Fernando Haddad que partido que apoia liberar as drogas e o aborto, aqui, não tem vez. Pode ser que aí, na capital, tenha algum "fiel", mas, aqui, nós somos por Deus, pela Pátria e pela família, e não adianta tentar nos enganar, pois, como disse seu candidato, no interior somos "capiaus ignorantes".

Paulo Boccato

Taquaritinga

*

QUESITO MORALIDADE

É óbvio que o eleitor, ao escolher o voto para presidente, fará comparações: por mais que Jair Bolsonaro faça ameaças, seja grosso, inconsequente e fale tantas bobagens, até agora foram palavras ditas ao vento, da boca para fora – nada do que disse chegou a se consumar. Já Lula da Silva, inversamente, que tanto se gaba de ser a alma mais honesta do País, é acusado das piores práticas na vida pública durante o período em que foi governo – condenado em três instâncias, sendo até considerado chefe de quadrilha pelo Ministério Público. Assim, pesará muito na escolha do eleitor a percepção de que Bolsonaro leva imensa vantagem sobre Lula no quesito moralidade na administração pública.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

*

JAIR BOLSONARO

Aviso à imprensa: no caso de reeleição, se preparem para o presidente Bols-orban-aro. Vocês só se preocuparam com Lula-PT, mas vem aí uma ditadura de extrema direita, com aparelhamento do Judiciário, fim das liberdades de gênero e religiosas, e o pior: censura da imprensa e da liberdade de expressão. Parabéns ao povo brasileiro.

Nelson Piffer Jr.

São Paulo

*

GESTÃO PETISTA

Referente à carta de Éllis A. Oliveira (Fórum dos Leitores, 4/10, A4), vou me ater apenas a um aspecto dela: os 700 mil mortos pela covid. Sou médico. Acompanhei de perto as desgraças desencadeadas pela gripe chinesa, que, apesar de terem abrandado ao longo dos últimos dois anos, não foram embora e deixaram sequelas. É a covid longa, com seus inúmeros desmembramentos e que aflige cerca de 30% das pessoas que contraíram esse vírus. Essa pandemia, que matou milhões no mundo todo e mereceu de Lula o comentário "ainda bem que a natureza criou o coronavírus", deve ter feito Fernando Haddad, candidato derrotado nas eleições de 2018, agradecer a Deus (se é que ele acredita em um) por não ter sido eleito presidente. A pergunta de um milhão de dólares é: se Haddad fosse o atual presidente do Brasil, esta pandemia teria sido melhor conduzida? Será que o PT teria se saído melhor no combate a essa praga made in China? Bom, jamais saberemos. Talvez em algum momento Lula tenha também comentado entre seus pares: "Ainda bem que nós perdemos para Bolsonaro". Eu tenho inúmeras, incontáveis, inesgotáveis e eternas críticas a fazer à forma com que o governo federal agiu durante a pandemia. Entretanto, é muito fácil para o outro lado, a extrema esquerda, criticar sem jamais ter sido testada face a uma calamidade dessas. Teriam os petistas se saído melhor do que o atual governo? Se compararmos a evolução dessa pandemia em alguns países de esquerda da América do Sul, talvez a resposta fosse não. Sabemos que a covid – assim como zika, chikungunya, dengue, malária, gripe espanhola (uma mutação do H1N1, há 90 anos entre nós) e outras pestes – deixará de ser pandêmica para se tornar endêmica, ou seja, teremos que conviver muito com ela ainda. No dia 30 de outubro, as urnas eletrônicas decidirão quem será o próximo presidente do Brasil. Se for Lula e uma nova pandemia assolar a humanidade ou observarmos um recrudescimento ou uma nova variante da covid-19, aí sim teremos um bom parâmetro de comparação entre os dois governos. Quem viver, verá.

João Manuel Maio

São José dos Campos

*

APRENDIZADO

Os petistas não aprenderam com as gigantescas manifestações de 2013 contra seu partido. Não aprenderam quando a ex-presidente, com a ajuda de um juiz "cumpanheiro", teve seus direitos políticos mantidos após ser "impichada", mas sofreu humilhante derrota impingida pelos mineiros. Não aprenderam em 2018 quando um desconhecido deputado obteve quase o dobro de votos que seu candidato. Não aprenderam em 2020, com a fragorosa derrota de suas bancadas nas eleições municipais. Será que os petistas irão perceber, nestas eleições de 2022, que, mesmo o maior mito da política nacional em quatro décadas, ainda contando com a ajuda de outro juiz "cumpanheiro", não conseguiu levar no primeiro turno uma eleição considerada uma barbada porque metade dos eleitores preferiram votar no pior presidente da história do País só para não os ver retornar ao poder? Sei não, essa gente não aprende.

José Roberto dos Santos Vieira

São Paulo

*

ABSTENÇÃO

Um em cada cinco brasileiros se absteve de votar. É o maior contingente dos que podem vir a decidir estas eleições. O que leva alguém a se abster? Desencanto com os candidatos em particular ou com a política em geral, uma eleição "mais fria", campanhas menos inflamadas e polarizadas e a facilidade de justificar a ausência. Ambos os candidatos irão procurar mostrar o seu lado encantador, a campanha irá esquentar e polarizar como nunca e a crítica à abstenção irá crescer muito. Mas o principal para conquistar novos eleitores é apresentar algo que nenhum dos dois fez até o momento: a capacidade de admitir seus erros e corrigi-los. E a flexibilidade para incorporar novas ideias. Se Romeu Zema ensinar Bolsonaro a fazer isso, ter-lhe-á dado algo mais importante do que o seu apoio. E se Lula pedir desculpas pela corrupção e se comprometer a tomar providências críveis para nunca mais repetir o malfeito, conquistará a simpatia de uma parcela dos eleitores que não se convenceram de sua capacidade de agir com lisura no trato da coisa pública.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

*

CONSELHOS

A Carta aberta ao presidente eleito (Estado, 3/10, A4), escrita por Roberto Livianu, diz tudo o que as pessoas de bem cobram do próximo mandatário do País. Já que o tempo não volta, é urgente corrigir todos os erros e vícios que vêm sendo cometidos nas administrações vigentes até agora para que o futuro que todos ansiamos se torne realidade. Esperamos que os candidatos leiam o que escreveu o professor Livianu no Espaço Aberto deste jornal e coloquem em prática seus conselhos. Não existe milagre capaz de fazer uma nação próspera e justa a não ser através da ação coletiva pelo bem, pela educação e pelo respeito por cada um dos que fazem parte dela.

Jane Araújo

Brasília

*

ILUDIR É SUFICIENTE

O hábito de se eleger supostos mitos, sem quaisquer programas de governo, desprezando líderes políticos capazes e verdadeiramente interessados no crescimento, e não em projetos pessoais de poder, está nos condenando a eternos extrativistas de minérios, criadores de proteína animal, plantadores de grãos e eucaliptos. Ficando em três exemplos, não abordaram o estímulo ao aproveitamento de nossas abundantes matérias-primas, expandindo salutarmente nosso parque industrial, hoje focado principalmente na demanda veicular para a elite e no transporte rodoviário de cargas, na contramão do mundo, que usa massivamente as ferrovias. Ou então substituir insumos importados que poderíamos produzir aqui. No mesmo sentido, tampouco mencionaram estimular as pesquisas originárias das universidades que, com raras exceções, se encontram encerradas em casulos acadêmicos e burocráticos construídos ao capricho de seus integrantes. E, consagrando a decrepitude nacional, vendem ilusões extremistas de direita e esquerda, aproveitando-se covardemente de nossa visceral conduta oportunista de "levar vantagem". E esse conjunto comportamental, de enganadores e enganados, explica claramente por que os dois candidatos líderes de pesquisa sequer se deram ao trabalho de apresentar programas de governo. Iludir é suficiente.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

CORDEIROS

O Brasil saberá mudar? Pode mudar para pior ou melhor. O pior pode vir pelos agouros de nomes eleitos, políticos de má fama. Na dinâmica política, o dinheiro é o grande vencedor e o povo votante ou esquecido, na maioria, é e será perdedor, se nada mudar. Separar o joio do trigo é tarefa para quem conhece a terra. Nossos políticos semeiam o joio esperando colher o trigo, e conseguem. Somos coitados comendo o joio enquanto os trigais engordam uma elite suspeita em compra de votos, que seguem cordeiros daquele único que manda e o bando obedece.

Tibor Simcsik

São Paulo

*

PROJEÇÕES ELEITORAIS

Os erros nas projeções eleitorais desmoralizam de vez os institutos de pesquisa. Ao longo do período eleitoral, as informações que tive a oportunidade de assimilar paulatinamente não me permitiram concluir que eram confiáveis e fidedignas. Com a conclusão das apurações do primeiro turno do pleito eleitoral, ficou evidente o desastroso lanço dos institutos de pesquisa. O desfecho negativo foi tão alarmante que exigiu uma assertiva do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes: "Quem deve explicar as discrepâncias de pesquisas eleitorais são os institutos". Eu me sinto estimulado a realçar alguns casos que são mais transcendentais. Treze institutos de pesquisa cravavam 51% dos votos válidos para Lula e 36% para Bolsonaro, e o desiderato foi de 48,40% e 43,22%. Bolsonaro teve mais votos que previsto. Ciro Gomes, que sempre foi apontado à frente de Simone Tebet, terminou atrás dela. Simone e Ciro, somados, tiveram apenas 7% dos votos válidos, contrariando as pesquisas que apontavam a somatória de 12% a 13%. Para governador em São Paulo, os institutos sempre destacaram a liderança de Haddad, que acumulava 44% dos votos válidos contra 35% de Tarcísio (houve quem tenha sacramentado 58% a 27%, uma diferença de mais de 30 pontos). No fim, Tarcísio com 42,32% superou Haddad, com 35,7%). Para o Senado, Marcos Pontes, com 49,68%, superou o favorito Márcio França, que obteve 36,27%. No Rio, Cláudio Castro derrotou Marcelo Freixo no primeiro turno, contrariando as pesquisas. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite liderou as pesquisas para governador ininterruptamente e, no entanto, foi derrotado por Onyx Lorenzoni (37,5% ), com uma diferença de 10 pontos e por pouco (2.441 votos) não ficou fora do segundo turno. Para senador, Hamilton Mourão, que foi mantido em terceiro lugar nas pesquisas, se sagrou vencedor com 44% dos votos válidos. No Paraná, Sergio Moro, que conforme o Ipec detinha 27% dos votos válidos, superou o favorito Álvaro Dias, que teria 33%. Moro foi eleito com 33,5% contra 23,9% de Álvaro Dias. Na Bahia, ACM Neto, que segundo o Ipec venceria no primeiro turno com 51% dos votos válidos, terminou com 40,88% e foi superado por Jerônimo Rodrigues, que obteve 49,33%, que quase venceu no primeiro turno. Os institutos de pesquisa se tornaram úteis para os canais de TV preencherem suas grades noticiosas por um bom tempo, iludindo os telespectadores. A meu talante, devem rapidamente "enfiar a viola no saco".

Junios Paes Leme

Santos

*

CIENTISTA POLÍTICO

Cientista é o cidadão que trabalha em pesquisa e desenvolvimento. O fruto de seu trabalho é trazer para a sociedade produtos que vão melhorar seu bem-estar. Estão, entre outros, médicos, biólogos, físicos, engenheiros, enfim, gente de formação científica. Cidadãos que se intitulam cientistas políticos descobrem o quê? Não passam de alcoviteiros, fofoqueiros. Vimos a mídia endeusar esses profissionais não sei por quais motivos. Resumindo, não servem para nada. São, no máximo, palpiteiros. E não dão uma dentro.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

*

FILAS EM MOEMA

Na Escola Móbile, em Moema, onde voltei, cada seção eleitoral apresentava uma fila imensa, e cada eleitor levou em média de duas a três horas para votar. Assim, com meus 81 anos de idade, após aguardar cerca de duas horas e meia, ao entrar no local de votação deparei-me com um rapaz e uma mocinha, ambos com cerca de 16 a 18 anos. Ao perguntar se eles estavam sozinhos, recebi a informação de que os outros dois companheiros tinham ido almoçar. No local tinha uma senhora, identificada como representante do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que em nada colaborava para melhorar aquele caos. Assim, me permito perguntar: quantos mesários fazem parte de cada seção eleitoral? Será que aqueles "meninos" não foram instruídos para não abandonarem o local de votação em duplas? Enfim, visto tratar-se de uma eleição em que o eleitor deveria votar em cinco candidatos, entendo que os grupos de mesários deveriam ser em maior número para cada seção. Por outro lado, nos dias de hoje, com detergentes, giz escolar e outros produtos, poucas pessoas possuem impressões digitais fáceis de obter. No meu caso, tive que fazer quatro tentativas, em vão, para que a mocinha fosse convencida de que, no polegar e no indicador, ela não teria êxito em obter minhas impressões digitais.

Luiz Antônio Alves de Souza

São Paulo