Segundo turno

Frente contra Bolsonaro

O bom senso faz com que saibamos que as eleições presidenciais ultrapassam o jogo da política partidária. Nunca é demais repetir o óbvio: o que está em jogo são a barbárie e uma sociedade minimamente civilizada. Validar o atual governo é afirmar que as incitações à violência e o desrespeito às instituições, propalados por Bolsonaro desde o início da sua carreira e constitutivos da sua visão de mundo, são atos sem consequência. Na mais pura realidade do 2º turno, apoiar Lula não é sinônimo de inocentá-lo ou endossar a sua política partidária, mas dizer que há limites intransponíveis para a existência de uma vida civilizada – limites há muito vilipendiados por Bolsonaro. Urge uma ampla, múltipla e sólida frente contra o bolsonarismo. A História nos julgará.

Victor Villon

Rio de Janeiro

Eu me lembro

Vejo grandes nomes do jornalismo dizendo que o bolsonarismo veio para ficar e é maior do que o próprio Jair Bolsonaro. Discordo. Não sou bolsonarista nem creio na existência de uma doutrina chamada bolsonarismo. Só não gosto que me tratem como idiota. Depois de ver gerentes da Petrobras devolvendo milhões aos cofres públicos; depois de ouvir Marcelo Odebrecht dizendo que “o amigo de meu pai pediu”; depois de ver a JBS usar dinheiro do BNDES para matar frigoríficos menores; e depois de acompanhar decisões colegiadas condenando um corrupto, eu voto até em Fernando Beira-Mar, que admite seus crimes, mas não voto num hipócrita. Acho que milhões pensam como eu.

Celso Francisco Álvares Leite

Campinas

A disputa da rejeição

Vamos ser razoáveis, Lula e Bolsonaro, neste 2º turno, brigam não por terem qualidades, mas por menos rejeição. Seria ótimo que os dois deixassem muito transparentes seus projetos de governo para o Brasil, para ao menos podermos cobrar as suas promessas.

Luiz Frid

São Paulo

‘Apoio incondicional’

Não é o fato de ter amigos esclarecidos que mantêm adoração pelo atual presidente que me choca. É verdade que alguns destes se apoiam na muleta do “menos pior”. Tampouco me chocam os que alegam ter votado em Lula da Silva no 1º turno, com sua longa ficha corrida superconhecida e abençoada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mas, talvez, o que me causa maior espanto e indignação é notar a real estirpe do político brasileiro, ao assistir, nesta semana, às declarações de “apoio incondicional” de candidatos derrotados no 1.º turno a inimigos contumazes, declarados até domingo passado.

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

No muro não

Cumprimento o governador Rodrigo Garcia, por anunciar seu apoio ao presidente Bolsonaro e ao candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas logo após o fim do 1º turno. Conheço a trajetória de Rodrigo desde o final dos anos 90 e ele nunca foi de ficar sobre o muro.

Moyses Cheid Junior

São Paulo

Bisonho

Ciro Gomes anunciou apoio a Lula neste 2º turno, porém com críticas e sem citá-lo. Isso é tão bisonho quanto um padre perguntar ao noivo se aceita a noiva como legítima esposa e o noivo responder que aceita, mas com a condição de não ter de pronunciar o nome dela nem chamá-la de esposa. Ciro, de quem o PT e Lula fizeram gato e sapato, tornando-se um político patético representante do baixo clero, ilude-se pensando ser ainda um cardeal com um pé no papado.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

Poder Judiciário

Maus hábitos

O ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, competente professor e respeitado desembargador José Renato Nalini tem a mais ampla condição de criticar os maus hábitos dos nossos magistrados, que, de modo direto, reduzem a eficiência dos tribunais de justiça. Entre as ricas recomendações apresentadas no artigo Receituário para a Justiça (Estado, 5/10, A6), aplaudo o fim do exibicionismo dos ministros do STF na TV Justiça e nos canais abertos de televisão, em que, com raras exceções, eles se acotovelam para mostrar a sua infinita vaidade.

José Pastore

São Paulo

MOTIVOS PARA OTIMISMO

O eleitor brasileiro apresentou notável inteligência quando assinalou o seu voto no primeiro turno. Uma parte do País parece ter finalmente compreendido qual é a missão do Estado e, em que pese narrativas enganosas veiculadas na mídia convencional, parece ter escolhido candidatos que possam dar continuidade às pautas urgentes que estão difusas na sociedade: necessidade de reformas, necessidade de equalização e redução das desigualdades subsidiadas com recursos públicos, e, afinal, o entendimento de que a função do Estado é o exercício da regulamentação e da autoridade, razão pela qual o seu tamanho deve ser mínimo, a fim de evitar a sanha regulatória que trava o desenvolvimento econômico e as liberdades individuais e o excesso de autoridade policial/judicial, que pode descambar para o autoritarismo, ou, por outro lado, criar privilégios para os lobbies das corporações e demais grupos de interesses. A sociedade brasileira precisa entender que a redução da desigualdade (com a melhora da educação, por exemplo) e a defesa dos direitos civis (como o respeito aos direitos das minorias) não podem ser pautas defendidas de dentro do Estado, mas de fora, pois tudo o que é feito dentro se torna norma (lei) e é difícil de ser alterado, por isso seria desejável uma reforma constitucional que mantivesse na Constituição apenas o que é fundamental e uma revisão legislativa que suprimisse leis que cerceiem liberdades civis em contradição até mesmo aos direitos fundamentais. Os parlamentares não podem continuar a ser avaliados com base na "produção legislativa", mas, ao contrário, na identificação de leis que violem a cidadania. Considerando tudo isso, Lula da Silva é um candidato que confunde a sociedade, pois tenta dar uma cara "filantrópica" ao Estado, sendo a filantropia contra a natureza do Estado e sim um atributo da sociedade. Agindo assim, também se torna antipolítico, pois introduz dentro do Estado e do governo uma visão de privilégio classista, quando compete a esses entes em sua abstração agir pelo bem comum, incluindo empresários, ricos e burgueses, além de todos os demais que compõem as maiorias na sociedade. E o Estado age bem quando preserva a essencialidade no seu modo de agir (até mesmo não agindo, quando necessário). Outro aspecto digno de nota é que o eleitor, usando as poucas ferramentas a seu dispor, tentou distribuir o poder entre os vários espectros ideológicos. Viva o Brasil! Há motivos de sobra para otimismo, pois um ambiente propício para mudanças que podem nos tirar do atraso e do retrocesso parece ter sido inaugurado.

Airton Reis Júnior

Guarulhos

SEM FUTURO

Depois de tudo o que vimos nestas eleições – conchavos, 33 partidos políticos que não servem para nada, 33 milhões de esfomeados sem lar e sem comida na mesa, bilhões de reais gastos com propaganda eleitoral para eleger políticos que protegem seus interesses e não os do povo, um Congresso que vota o que quer e não o que precisa ser votado, um Supremo Tribunal Federal (STF) que, com uma decisão monocrática, consegue anular uma condenação clara e evidente –, chego à seguinte conclusão: Stefan Zweig, escritor alemão que nos idos de 1941 cunhou a famosa frase "Brasil, país do futuro", estava enganado; mais certo seria “Brasil, país sem futuro”.

Károly J. Gombert

Vinhedo

DEUS É VIDA

Jair Bolsonaro na pandemia foi contra a vacina, a máscara, o "fique em casa", ou seja, tudo em favor da doença "da morte". E fala de Deus. Ora, Deus é vida e em favor da nossa existência. Portanto, Bolsonaro se porta como um verdadeiro anticristo. Não merece ser presidente de uma nação.

Leonel Borin

São Paulo

ALERTA A BOLSONARO

Em 1932, quando São Paulo se rebelou contra Getúlio Vargas, Minas Gerais prometeu apoiar-nos, só que na hora H pulou fora. Por quê? Porque eles não têm dinheiro e dependem do governo federal. Este ano fui visitar familiares que moram lá e as estradas estavam um lixo, só buraco.

Caio Lorena Bueno

São Paulo

APOIO DE MORO

O ex- juiz Sergio Moro maculou sua biografia e desapontou muitos admiradores ao declarar seu voto em Bolsonaro. Haja masoquismo!

Tania Tavares

São Paulo

PSDB E MDB

Bolsonaro amplia alianças no Sudeste; Lula garante apoios de Tebet e do PDT (Estado, 5/10, primeira página). Dois dos maiores partidos brasileiros, responsáveis pela Constituição de 1988, representantes do centro ideológico da Nação e opositores à ditadura militar e à polarização entre direita e esquerda, cometeram suicídio por se sentirem abandonados e invadidos por inimigos infiltrados em suas linhas de defesa da democracia. Espera-se que Simone Tebet, a jovem viúva do MDB, consiga formar um novo partido com o acervo deixado pelos falecidos. Reis mortos, salve a princesa.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

O PORQUÊ DO FIM

Ao ver a foto do oportunista que foi promovido a governador em São Paulo, juntamente com as pessoas que ele apoia, vi o porquê do fim do PSDB. O partido agregou pessoas completamente sem perfil, aproveitadores, além de se esquecer na campanha das realizações de João Doria (reforma do Museu do Ipiranga, vacinação, ordem econômica no Estado, etc.). Triste fim.

José Roberto Palma

São Paulo

NINHO DE TUCANOS

Preocupados apenas com projetos pessoais alardeiam apoio ao maior corrupto deste país ameaçando deixar o governo paulista após o apoio de Rodrigo Garcia a Bolsonaro. O antigo ninho do PSDB abriga hoje apenas um bando de tucanos carreiristas desavergonhados. Paradoxal é o canto do cisne.

A. Fernandes

São Paulo

O PSDB NÃO MORREU

O PSDB não está morto. Disputa, neste segundo turno, quatro governos estaduais: Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Paraíba. Se mantiver seu ideário de partido de centro-esquerda, equilibrado, centro com preocupações sociais, terá muitas chances. A reputação do partido fará o restante. A falta de protagonismo nacional, presente nos últimos 30 anos, afetou o próprio partido e suas projeções estaduais. Há de se recuperar isso. O caminho está aberto.

Helio Teixeira Pinto

Rio de Janeiro

AMADURECIMENTO

Assusta a superficialidade dos comentários e das argumentações sobre o resultado das eleições de domingo, 2/10. Numa democracia há posicionamentos divergentes e, em alguns casos, ainda que as ideias sejam antagônicas, é possível haver consenso. Política, aliás, é a arte do convencimento, da negociação, da busca pelo bem comum (diferentemente de politicagem). Está ficando difícil promover discussões saudáveis sobre o futuro do País, dos Estados e dos municípios brasileiros. Há extremos de ambos os lados. Perde a democracia. Perdem as pessoas. Perde o País. Precisamos discutir ideias e propostas. É imperioso que os problemas do Brasil sejam tratados com seriedade, competência e espírito público. O amadurecimento enquanto sociedade é urgente e indispensável.

Willian Martins

Guararema

VOTO LIVRE

É negativamente surpreendente a postura de alguns leitores que criticam, de forma depreciativa, os eleitores que votaram em candidatos que não são os de sua preferência ou agrado. Afinal, estamos em uma democracia e os eleitores são livres para votar em quem quiserem. Prova disso é a votação recebida por ex-chefe de um governo reconhecidamente corrupto.

F. G. Salgado Cesar

Guarujá

‘PROPAGANDA ELEITORAL ESTELIONATÁRIA'

Não há dúvidas de que as antecipadas e supérfluas pesquisas de intenção de votos, mais apropriadamente definíveis como "propaganda eleitoral estelionatária", realizadas antecipadamente um ano antes das inscrições dos candidatos, foi decisória em eliminar outras opções ao eleitorado que não fosse a do lulopetismo versus o bolsonarismo. A polarização interessava a ambos os lados, além dos tabloides, e em nada contribuiu aos anseios de uma nação que necessita de pluralidade de ideias e competências. Na essência, os protagonistas ocupando o debate à Presidência resumiram-se ao escracho versus o escrachado; o anacronismo e o malmandado; a falta de caráter com a patente crueldade; enfim, a estupidez e a ignorância; ou ainda o imbrochável em opção ao "inocente injustiçado", segundo o STF. No arraste desse ideário anódino dos candidatos previamente colocados no topo por parte da imprensa efusiva, milhares de políticos, em diversos mas importantes níveis de representatividade no Legislativo, se elegeram condenando esta nação a mais quatro anos de insignificância de obras no âmbito social, econômico e até mesmo moral aos olhos do mundo.

Oswaldo Colombo Filho

São Paulo

DEMOCRACIA LESADA

A estatística perdeu a confiabilidade como ciência ou foi manipulada no episódio das prévias feitas por órgãos de pesquisa eleitoral na disputa presidencial recente. Divulgaram, até o final, números porcentuais grosseiros, de absurda discrepância, em prejuízo de um candidato e benefício do outro. É claro que os institutos, em suas divulgações, são capazes de influenciar e formar a opinião de milhões de eleitores. As pesquisas não informam, com exatidão, os resultados das urnas, mas com muita proximidade. A democracia e os brasileiros sentem-se lesados.

Marcelo de Lima Araújo

Rio de Janeiro

AUDITAGEM DAS URNAS

Cadê o resultado da auditagem das urnas eletrônicas feita pelo Exército nacional depois de tanto barulho e intimidações? Silêncio sepulcral. Resultados confirmaram os números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)? Receio de serem desmoralizados pela auditagem também feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU)? Imprensa, falta vossa investigação sobre o assunto.

Fernando Duarte Pierri

São Paulo

REFORMA DO JUDICIÁRIO

O artigo de autoria de José Renato Nalini, Receituário para a Justiça (Estado, 5/10, A6), é sem dúvida uma oportuna prescrição de remédios para sanar uma série de males do nosso moroso e caríssimo Judiciário. A sociedade já se mostra incomodada com tamanha ineficiência, e uma profunda reforma da estrutura do Judiciário é uma necessidade, especialmente com grande redução de custos, de sorte a ficar similar ao dos países adiantados.

José Elias Laier

São Carlos