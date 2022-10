Segundo turno

O apoio de Simone Tebet

Simone Tebet decidiu declarar seu voto em Lula neste segundo turno da eleição presidencial, apesar de seus apoiadores implorarem por neutralidade. Ela foi capaz de seguir seu instinto de democrata e de compreender que seu voto não significa a opção pelo PT, mas a compreensão de que Lula será capaz de garantir a estabilidade democrática, enquanto Jair Bolsonaro será uma ameaça todas as vezes que sua vontade for contrariada. Simone teve a grandeza de colocar seus interesses eleitorais e pessoais de lado pelo futuro de nosso país. Seu gesto tem um significado e um simbolismo que poucos são capazes de alcançar: de que ainda é possível acreditar e confiar no caráter e na honradez de alguns políticos. A senadora é um orgulho para nós, mulheres.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

Democracia e corrupção

Ante as manifestações de apoio à candidatura Lula, todas invocando a preocupação com a preservação da democracia, pergunto: é possível preservar a democracia com corrupção sistêmica?

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

Neutralidade

Tendo confiado na terceira via Tebet, só não estou mais enojado por causa da atitude – esta, sim, corajosa – de Mara Gabrilli.

Jorge João Burunzuzian

burunlegal@hotmail.com

São Paulo

*

Pá de cal

Após 28 anos de hegemonia no governo paulista, coube ao neófito Rodrigo Garcia jogar a pá de cal sobre os restos do PSDB. Com rapidez, mas já de caso pensado, Garcia surpreendeu todos com o apoio a Bolsonaro no 2.º turno, sem ter a dignidade de declarar propostas ao indicado, como fizeram o PDT e Tebet. Sem arroubos de paixão pela extrema direita, mas com interesses políticos futuros, Garcia envergonhou seus eleitores e enterrou o PSDB sem direito à missa de sétimo dia. E mandou confeccionar a lápide, com os dizeres: Com meu apoio “incondicional”, R.G.

Valdir Ferraz de Oliveira

valdirferraz@uol.com.br

Santana de Parnaíba

*

‘Pra frente!’

“Nem direita, nem esquerda, pra frente!” – nisso muitos, como eu, se inspiraram para votar em Rodrigo Garcia, como uma espécie de terceira via, equilibrada e isenta dos extremos. Agora, o slogan muda para “apoio incondicional”. É lamentável e decepcionante. Torço para que o PSDB se reinvente, o quanto antes.

Rogério Thomé

rogerio.thome69@gmail.com

São Paulo

*

Social-democracia

Perfeito o editorial Nem social, nem democrata (Estado, 6/10, A3), sobre o PSDB. Entre erros e acertos, a social-democracia é a forma de governo mais justa e responsável, mas o partido foi deteriorado pelos maus elementos, piorando eleição após eleição. Decepcionou seus eleitores e os deixou acéfalos, obrigados a escolher entre Bolsonaro e Lula.

Rita de Cássia Guglielmi Rua

ritarua@uol.com.br

São Paulo

*

Réquiem para o PSDB

O editorial Nem social, nem democrata e o artigo Não, o resto não é silêncio (6/10, A5), este magistralmente escrito por Eugênio Bucci, são de leitura obrigatória. Aguardamos a missa de réquiem.

Maria Celina Christiani

mariacelinachris@gmail.com

São Paulo

*

Vacinação contra pólio

A proibição do TSE

O que é mais grave: atrasar menos de um mês o início da vacinação contra a covid-19, com uma vacina experimental – tempo este recuperado depois com uma das maiores vacinações do mundo; ou proibir a divulgação de uma campanha de vacinação contra a poliomielite, com uma vacina plenamente conhecida, que pode salvar inúmeras crianças de tão grave doença e de suas terríveis consequências? No primeiro caso, chamam de genocídio. Neste caso da pólio, a proibição tem nome: política.

Maria Luiza de B. N. A. de Oliveira

jc.amaral1@uol.com.br

São Paulo

*

Guerra na Ucrânia

Esperança

A história de Serguei Ivanchuk (Barítono recupera voz após quase ser morto por russos, Estado, 6/10, A20) nos inspira e enche de esperança, em tempos tão conflituosos. É o poder que a música tem para restabelecer um espírito fraterno e mais humano. Tomara que tudo isso passe e o que reste sejam só a música e a arte.

Pedro Spósito

pedrosposito1999@gmail.com

Cássia (MG)

Cumprimento efusivamente nossa competente senadora da República Simone Tebet por não aceitar a conveniente neutralidade do seu partido neste segundo turno da eleição presidencial (Tebet critica omissão, cobra propostas e declara voto em Lula, que atrai FHC, 6/10, A6). Sua corajosa atitude lembra aos que conheceram as posições que seu honrado e saudoso pai, Ramez Tebet, assumiu quando também senador nos idos do começo do ano 2000. Senadora, apesar do terceiro lugar no resultado do primeiro turno da eleição presidencial, a senhora sai engrandecida desta disputa tão polarizada, maior mesmo que seu partido. Parabéns.

Nivaldo Ribeiro Santos

nivasan1928@gmail.com

São Paulo

*

SEMANA CRUEL

Em certas ocasiões, temos o dever de calar-nos. Vivemos um período de decepções em cascata. Até tu, Tebet?

Jose Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

*

PRINCÍPIOS

Na reunião com lideranças petistas em que declarou seu apoio a Lula da Silva, a senadora Simone Tebet disse que não pedia cargo algum em troca num futuro governo, pois tal apoio é regido por princípios. Postura ética e nobre, sem dúvida, mas, neste momento, algo ingênua. Pois, se a única chance de Lula se eleger é através da guinada ao centro, essa intenção precisa ser concretamente demonstrada ao eleitor através de propostas e sinalização de cargos. A demanda de um cargo por parte da senadora seria uma forma de tentar implantar, de fato, suas ideias e ao mesmo tempo discutir e fiscalizar as ações do governo, não como oposição, mas como participante. Na política brasileira, princípios não elegem ninguém. É preciso esperteza.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

ESTRELA SEM BRILHO

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e o primeiro turno das eleições presidenciais catapultaram a desconhecida senadora Simone Tebet à condição de estrela. O brilho do novo astro tende a desaparecer após declarar seu apoio ao "inocente" e "honesto" Lula, apesar de todas as provas da corrupção dos governos petistas. Não se fazem mais políticos como os de antigamente.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

APOIO DE TEBET

Se a denúncia da senadora Mara Gabrilli de que Lula teria pago R$ 12 milhões a Ronan Maria Pinto para excluí-lo de participação no assassinato do prefeito de Santo André Celso Daniel não foi o suficiente pra sua parceira de campanha presidencial, a senadora Simone Tebet, desistir de apoiar o candidato, então não sei mais o que seria necessário ao desestímulo, permitindo supor interesses não declarados.

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

RESPONSABILIDADE

Na contramão do desonroso universo que se transformou o meio político brasileiro nestas eleições, apresenta-se Simone Tebet dando uma aula de comportamento ético e responsável ao manifestar apoio a Lula da Silva. Ético porque, diferentemente de Rodrigo Garcia, ela se desculpou e justificou seu ato junto aos eleitores que exigiam sua neutralidade. E responsável por vincular sua adesão à exigência de acolhimento aos seus projetos. Se nas eleições presidenciais teve meu voto, agora conquistou minha admiração. Pregando a gestão pela reestruturação administrativa, fiscal e social, apresentou um programa mínimo de governança, atitude responsável que faltou aos dois candidatos em disputa. Enfim, uma luz de esperança nesta desordem institucional e estímulos ao extremismo a que assistimos aturdidos.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

O ‘JUDAS’ PAULISTA

Rodrigo Garcia, durante toda a sua campanha ao governo de São Paulo, afirmava não estar nem com a esquerda (Lula) nem com a direita (Bolsonaro), mas que caminhava em frente, na defesa do Estado. Entretanto, mal as urnas se fecharam, e mesmo o candidato bolsonarista tendo dito que não o queria em seu palanque, declarou, de imediato, com falta de brio aparente, apoio incondicional a Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas. Traiu os eleitores que confiaram nele. Tucano de penugem falsa, não soube ficar um pouco em cima do muro esperando as decisões do partido para logo dar um voo rasteiro, talvez à procura de algum abrigo futuro no ninho do candidato a governador, que parece realmente ter condições de ser eleito.

Eni Maria Martin de Carvalho

enimartin@uol.com.br

Botucatu

*

O ‘PTT’

Proponho que o PSDB mude a sigla para PTT, que significa Partido dos Traidores Tucanos. A mudança da sigla retrata o tipo de políticos atuais que jogaram no lixo de banheiro sanitário a história desse partido. Mário Covas, se fosse vivo, teria vergonha do comportamento de figuras até então exemplares, como FHC e José Serra. Quanto a Geraldo Alckmin, nunca foi.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

*

MORRER COM HONRA

A respeito do artigo Não, o resto não é silêncio (Estado, 6/10, A5), no filme 300, muitos se renderam ao inescrupuloso Xerxes da Pérsia. Comandando o povo espartano, Leônidas não se rendeu e acabou padecendo em batalha. Morreu com honra e deixou um legado de milhares de homens que continuaram a lutar por liberdade. Nos dias atuais, os líderes se assemelham, mas o exército de fiéis seguidores é desproporcional. Aguardemos ao fim do filme.

André Ferrazzo

alo.ferrazzo@gmail.com

Jundiaí

*

BOCA FECHADA

Sergio Moro faria melhor se ficasse de boca fechada. Jair Bolsonaro vai usá-lo para atrair votos, como já o fez uma vez, e depois descartá-lo novamente. A conferir.

Marisa Bodenstorfer

(Lenting, Alemanha)

*

CATÓLICO OU PROTESTANTE

Como a religião se tornou uma questão nestas eleições, eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois candidatos. Bolsonaro, você é católico ou protestante? Eu pergunto porque não entendo como pode ir à missa num dia e depois assistir a um culto evangélico. Lula, quando você encontrou os frades franciscanos em São Paulo, em 4/10, por que você, como católico, não condenou os ataques brutais contra a Igreja na Nicarágua por seu amigo Daniel Ortega? Ele expulsou do país freiras que têm feito valioso trabalho social e espiritual entre os pobres, prendeu padres e colocou um bispo em prisão domiciliar. Lula, você é realmente catolico ou não?

John Fitzpatrick

johnfitz668@gmail.com

São Paulo

*

MAÇONARIA

Todo mundo sabe que a maçonaria e a igreja evangélica são como água e óleo. Não se misturam. Mas, dependendo do interesse de um dos templos, a heterogeneidade e as diferenças podem ser minimizadas. Até deixarem de existir. Como agora, durante a campanha à Presidência da República, em que vídeos envolvendo Bolsonaro e sua mulher, Michelle, ambos de base, supostamente, evangélica, mostram que vale tudo para se conquistar votos. De maçons, cristãos, ateus… e do diabo, se for preciso.

João Di Renna

joao_direnna@hotmail.com

Quissamã (RJ)

*

PROMESSAS PARA A EDUCAÇÃO

O presidente Bolsonaro prometeu publicamente que, se for reeleito, no seu próximo governo vai investir na educação, além de outras áreas. A pergunta que me surgiu rápida e automaticamente foi: só agora que ele "percebeu" que a educação é importante para o Brasil? Isso cheira à compra de votos, isso sim. Durante quatro anos de governo, Bolsonaro menosprezou quase que por completo os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, inclusive retirou verbas dessas pastas para destinos que não quis especificar. Duvido mesmo que alguém dessas áreas ficará sensibilizado por sua promessa e trocará o voto para você, presidente. Não tente enganar o povo brasileiro como se estivesse tratando de uma criança malcriada na loja de brinquedos.

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

PROVA ‘DOS NOVE’

Na infância, na escola primária, aprendíamos que cada conta realizada deveria ser verificada através de uma prova chamada "dos nove". Os "especialistas" do Ipec, antes de divulgarem qualquer pesquisa, no mínimo deveriam proceder a algum tipo de testagem para aferir os resultados de seus cálculos estatísticos. Eles publicaram nesta quarta, 5/10, uma pesquisa para o segundo turno da eleição para presidente com o seguinte resultado: 55% para Lula e 45% para Bolsonaro. Ora, no primeiro turno esse mesmo instituto indicava 52% para o petista e 34% para o capitão que nos preside. E erraram, pois os porcentuais foram respectivamente 48,4% e 43,2%. Ou seja, o candidato ex-presidiário teve cerca de 7% a menos do que a previsão divulgada e o "mito", cerca de 27% a mais do que o número apresentado. Corrigindo os valores da pesquisa do Ipec para o segundo turno com os mesmos porcentuais de erro ocorrido na pesquisa do primeiro turno, teríamos 51,1% para Lula e 57,1% para Bolsonaro, que excede os 100% possível. Ajustando a soma desses porcentuais para o total possível de 100%, Lula teria 47% e o presidente, 53%. Salvo melhores cálculos, isso inverte a posição dos dois candidatos. Aritmética, senhores "especialistas"! Aritmética!

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

PODRIDÃO ELEITORAL

A última da "podridão eleitoral" é que candidatos com singelos 300 votos nas últimas eleições receberam do Fundo Partidário outros "singelos" R$ 50 milhões. Isso explica por que vários segmentos da nossa sociedade se interessam pela "política", pois a ideia é se locupletar com essa fartas verbas. Afinal, ninguém é bobo, não é mesmo?

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo