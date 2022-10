Ensino superior

Dinheiro bloqueado

Governo bloqueia R$ 475 milhões de verbas para universidades, institutos e centros tecnológicos na reta final das eleições. Se algum estudante ainda estivesse em dúvida em quem votar, agora não deve estar mais.

Alroger Luiz Gomes

alroger-gomes@uol.com.br

Cotia

*

Eleição presidencial

O verdadeiro voto útil

A grande corrida entre Lula e Bolsonaro mira os 32,7 milhões de eleitores (20,94%) que se abstiveram de votar no dia 2 de outubro e os 5,3 milhões de eleitores (4,41%) que votaram em branco e nulo. Eles precisam ser motivados a votar e optar por quem melhor incorpora suas concepções de Brasil. Os dois finalistas têm recebido o apoio dos ex-concorrentes, de governadores e de outras lideranças. Difícil é estimar o quanto isso pode acrescentar ao apoiado, já que os apoiadores não são donos dos votos, e não há a certeza de que tenham força para repassá-los. O processo se repetirá nos 12 Estados cuja eleição para governador também ficou para decisão em segundo turno, no próximo dia 30. Espera-se, agora, pelo verdadeiro voto útil: o destes eleitores que faltaram ou que gravaram branco ou nulo no primeiro turno. Isso pode decidir a eleição, já que os votantes convictos que escolheram um dos finalistas dificilmente optarão pelo seu concorrente.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

Os bons profetas

Malan, Arida, Arminio e Bacha superam rivalidade com o PT ao apoiar Lula (Estado, 7/10, B5). Apoiar planos econômicos independentemente do partido, quando eles existem e são exequíveis, é atitude nobre, principalmente quando partem de figuras notáveis como Pedro Malan, Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pérsio Arida. Agora, apoiar uma política econômica que não existe e vinda de quem demonizou o Plano Real e seus eficazes e eficientes criadores é politicagem barata. Pedro Malan e companheiros deveriam ter mais respeito por suas biografias. Resta torcer para que, se Lula for eleito, eles, além de excelentes economistas, também sejam ótimos profetas.

João Israel Neiva

jneiva@uol.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

Do lado errado

Excelente o artigo de Paulo Sotero (7/10, A5) sobre o lado errado da História em que o Brasil se posiciona hoje e continuará posicionado, independentemente do resultado das eleições, com relação à guerra na Ucrânia – ou, como bem define o Estadão, a “guerra de Putin”. Do lado do presidente Bolsonaro, o alinhamento ocorre por meio da afinidade ideológica de seu grupo com a forma ditatorial democrática do governo russo. Num eventual mandato de Lula, o alinhamento ocorrerá principalmente pelo antiamericanismo histórico do PT. Tristes, também, o desconhecimento da população brasileira em geral e o descaso de nossos políticos com relação ao que está em jogo nesta guerra: a luta pela soberania de fronteiras e a defesa da própria democracia.

Luiz Paulo Ghirello

ghirello@gmail.com

Santos

*

Lula ou Bolsonaro

Quis o destino (ou a História) que o Brasil chegasse a esta encruzilhada dramática: de um lado, uma estrada pedregosa, estreita e desafiadora; de outro, uma ladeira que vai dar num precipício sem fundo. E não tem ré.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Os vices

Ambos os candidatos à Presidência buscam novos espaços com índices de aceitação e rejeição pelos atos passados. É claro, fazem promessas com base nas novas realidades legislativas e nas necessidades de diálogo e negociação. Já quanto aos dois candidatos a vice-presidente, só um tem capacidade de agregar e reforçar a democracia. Só um tem experiência legislativa e, em cargo executivo, manteve relacionamento positivo com o Legislativo. Quanto ao outro, que papel político terá num futuro governo? Papel político, pois é a primeira vez que vejo um general aceitar ficar abaixo de um tenente-capitão.

Luis Tadeu Ribeiro Dix

tadix@terra.com.br

São Paulo

*

Melhor de três

Deveríamos considerar para o segundo turno de eleição majoritária a presença dos três candidatos mais votados, para que assim pudéssemos escolher o melhor entre três, e não ficássemos presos à dicotomia eleiçoeira, como se verifica atualmente.

Decio Sebastião Daidone

dsdaidone@uol.com.br

São Paulo

*

ROTA DE COLISÃO

O presidente Jair Bolsonaro só perde votos quando fala em analfabetismo no Nordeste. Bolsonaro sabe que precisa do Nordeste para se reeleger, assim como os votos dos mineiros. Simone Tebet e Ciro Gomes negaram apoio a Bolsonaro e estão de mãos dadas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As primeiras pesquisas de intenções de votos para o segundo turno mostram que Lula está na dianteira com uma vantagem de dez pontos porcentuais. Lula tem falado muito do passado, contado casos dos últimos 40 anos. Sem apresentar o seu plano de governo, Lula recebeu cinco milhões de votos a mais que Bolsonaro. Esse é o Brasil que está em rota de colisão com a corrupção.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

TRISTE SINA

Bolsonaro não criou seus fanáticos. São uma parte do Brasil que já existia. Condenam só a corrupção de inimigos, não a que os favorecem, e aprovam as do presidente. Se dizem cristãos, mas odeiam pobres, gays, negros, refugiados, nordestinos, etc. Matariam Jesus de novo se ele voltasse. Odeiam a democracia, pois ela é uma ameaça às suas vidas de fachadas suspeitas.

João Bosco Carlucho

boscocarlucho@gmail.com

Garibaldi (RS)

*

ANTICRISTÃO

Não há ninguém mais anticristão do que Bolsonaro, que no governo trabalha contra os pobres e os oprimidos. Basta ver a política de seu economista Paulo Guedes, que levou 33,1 milhões de brasileiros a passarem fome hoje no Brasil. Com as minorias oprimidas ele faz o mesmo, odeia gays, lésbicas, negros, nordestinos. Mas vive posando contrito, de cabeça baixa e mão no coração nas pregações evangélicas, dessas novas seitas sob comando de pastores milionários com jatinhos, e ao ouvir o hino nacional do País que ele vem destruindo, desde as matas até os valores e costumes, derrubando e queimando as florestas e enchendo de armas e caçadores. Haja falsidade!

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

PERSONAGEM

Vocês já repararam como Bolsonaro virou bonzinho, educado, de fala mansa, amiguinho das mulheres e dos pobres na campanha do segundo turno? O povo vai engolir a nova personagem? Ninguém percebeu a armadilha por trás? Êta, Brasil! E o adversário não é melhor.

Ademir Valezi

adevale@uol.com.br

São Paulo

*

MÍSSIL NO PÉ

O candidato Bolsonaro disparou um míssil no pé ao relacionar o nordestino com o analfabetismo. A resposta do Nordeste virá dia 30 de outubro, taokey? Não vai dar pra consertar "isso daí".

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

IMAGEM DO PRESIDENTE

Bolsonaro precisa, de forma leve e verdadeira, mudar sua imagem no Nordeste. E não é comprando. Mas, sim, exalando a imagem de liberdade. Sua pauta econômica já tem esse viés, falta se mostrar mais solto. Parar com esse falso moralismo e não atacar causas de gênero. É perda de tempo e fica com a pecha de "pai careta". E também isso de religião. O brasileiro é religioso, mas não aceita regras. E nunca brigar com artistas. Deixe cada um falar o que quer. E deixe claro que o que falam é bobagem, não brigando. Se mostre solto, leve e avesso à opressão. O nordestino é pró-América. Liberdade e leveza agora valem mais que bolsa-salário, tá ok?

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

FÉ NAS INSTITUIÇÕES

Como um cidadão que vê as notícias diárias de um país que sempre foi uma democracia após o período da ditadura, vemos com espanto e admiração as investidas de um presidente que nunca exerceu as condições de um estadista, a não ser em benefício de sua família e "amigos". Tenta desacreditar as nossas urnas, que são o símbolo da democracia, afronta as instituições e provoca tumulto em toda a sociedade brasileira e internacional. Será que nossas instituições não podem dar um direcionamento a esse tipo de pessoa, que tem pensamento destrutivo e megalomaníaco por natureza? Não vamos encontrar uma barreira em nossas instituições que possa dar um basta nessa pessoa, evitando que o País venha a sofrer um golpe e que leve aos caos total de nossa soberania nacional? Espero que, a tempo, alguém com juízo possa obstruir essa onda de violência. Esperamos um Brasil que possa ocupar um lugar de pleno desenvolvimento e que deixe de ser um país retrógrado, evitando que se tornem o poder eternamente, como temos vários exemplos em vários países no mundo. Espero acreditar e colocar fé nas nossas instituições.

Pedro Ramos

pgrramosmed@yahoo.com.br

São Paulo

*

JOGO DE INTERESSES

Em se tratando de eleição, não existe coerência e, sim, interesses. Foi o que acabamos de ver em relação à candidata do MDB, Simone Tebet. Ela criticou ambos os candidatos e agora, com discurso envergonhado, apoia Lula. Um jogo de interesses sem tamanho. Melhor a decisão de Soraya Thronicke: criticou ambos e não apoia nenhum. Tem coerência e não enganou seu eleitor.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

NEUTRALIDADE

Disse Tebet: "Conhecidos, correligionários e parentes imploraram por minha neutralidade no segundo turno". Ou seja, essa senhora não escuta ninguém, a não ser o seu enorme ego. E ainda disse que se eleita governaria "compondo". E, pior, eu acreditei nela. Simone nunca mais.

Sandra Maria Gonçalves

sandgon46@gmail.com

São Paulo

*

SIMONE GIGANTE

A parte mais importante do discurso de Simone após o primeiro turno foi que não ficará em casa, não votará em branco nem anulará seu voto. Fez sua adesão a Lula com propostas elevando o nível da disputa. Meu voto teria sido seu, mas fiz voto útil com medo de que, num segundo turno, o presidente usasse a máquina para se reeleger, como realmente vem fazendo. Já a admirava pelo papel que exerceu na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, cavando lugar para as mulheres, e agora ainda mais com sua eloquência propositiva. Simone está gigante.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

VERDADEIRO GOLPE

Com relação ao artigo de Eugênio Bucci (a quem eu admiro demais) Não, o resto não é silêncio (Estado, 6/10, A5), em que ele cita um "golpe" do governador Rodrigo Garcia, permita-me lembrá-lo de que o verdadeiro golpe foi dado lá atrás, quando um juiz "descondenou" um criminoso para permitir que se candidatasse ao cargo máximo da Nação. Isso sim foi o golpe. Golpe com o qual o PSDB foi conivente, boicotando seu pré-candidato em favor do político mais corrupto que o Brasil já conheceu. Isso me envergonhou mais do que tudo.

José Roberto dos Santos Vieira

jrdsvieira@gmail.com

São Paulo

*

CORTAR NA CARNE

Não é nada por acaso que Lula não divulgou até agora um programa mínimo de governo, caso seja eleito, tampouco seu eventual ministro da Economia. As divergências internas no PT quanto às bases do plano econômico são claras: há uma ala radical que pouco se importa com responsabilidade fiscal – o mesmo grupo que ditou a gastança desenfreada no segundo mandato de Lula e deu carta branca para as pedaladas de Dilma Rousseff. Não há muito o que pensar. O ex-presidente sabe que não há espaço para propostas aventureiras irresponsáveis que arriscariam sua eleição e o próprio País. Se quiser fazer acomodações políticas internas, terá que cortar na carne do próprio partido.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

ECONOMISTA

Vi com espanto as manifestações de alguns economistas que pertenceram a governos liberais em apoio a Lula. Pensei: estariam drogados ou foram simplesmente corrompidos? Nivelaram-se a Dilma e Guido Mantega que, com certeza, estudaram Economia em cursinhos de corte e costura. Só falta agora Lula chamar o ex-BBB Gil do Vigor para conduzir a Economia. Ruim com Guedes, pior sem ele. Palavra de uma dona de casa que sabe administrá-la. Estou disponível tanto para Lula quanto para Bolsonaro.

Iria de Sá Dodde

iriadodde@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

TURBULÊNCIA

Segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), temos 156 milhões de brasileiros aptos a votar. Destes, 123 milhões compareceram às urnas e 33 milhões ficaram em casa. Se computarmos os votos recebidos pelos dois candidatos no primeiro turno sobre o total do eleitorado, iremos verificar que ambos receberam menos de 40% dos votos dos brasileiros aptos a votar, ou seja, provavelmente teremos um presidente eleito que 60% dos brasileiros não aprovaram nas urnas. Com certeza, o desafio de qualquer um dos eleitos será governar um país com somente 40% de aprovação. Que Deus nos ajude nestes próximos quatro anos, que provavelmente serão de muita turbulência.

Valdecir Ginevro

valdecir.ginevro@uol.com.br

São José dos Campos

*

ISA PENNA

A instauração de um processo de cassação do mandato da deputada Isa Penna na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em razão de uma discussão com um delegado, pode entrar como um clássico para a história da perseguição às mulheres na política. A deputada já foi alvo de assédio sexual dentro do plenário, enquanto trabalhava, e teve que ver seu importunador receber uma pena leve de suspensão do mandato. Agora, ao defender a procuradora covardemente espancada pelo colega em Registro (SP), é denunciada por quebra de decoro parlamentar. Nenhuma dúvida de que a deputada tenha sido incisiva e contundente ao questionar a liberdade concedida de imediato ao agressor, pessoa claramente desequilibrada, que necessita de cuidados médicos e atenção para deixar de ser um perigo público. A indignação de 60 mulheres foi vocalizada pela deputada, eleita para isso mesmo, defender os interesses da população. E isso é quebra de decoro parlamentar? Que pode resultar em perda de mandato? O que é que está acontecendo? Em que mundo estamos vivendo? É o avesso do avesso do avesso do avesso.

Ana Maria Willoweit

anawo@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal