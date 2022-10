Sucessão presidencial

Em face da matéria TSE manda excluir post da ‘Gazeta do Povo’; ANJ vê censura (Estado, 9/10, A11), lembrei-me do artigo de Libero Badaró escrito em 1829 – portanto há quase 200 anos – intitulado Liberdade de imprensa. Deveria ser lido por todos os membros dos Três Poderes da República.

Carlos Alberto Dabus Maluf

carlosalbertodabusmaluf@gmail.com

São Paulo

*

Brasil surreal

Há cerca de 80 anos a Polônia foi invadida por Hitler a oeste e por Stalin a leste, dando início à 2ª Guerra Mundial. Ambos os ditadores causaram destruição e o assassinato da população civil daquele país. Nada seria mais surreal se, após a guerra, os poloneses tivessem uma eleição democrática em que tivessem de escolher entre Hitler e Stalin. Esse tipo de surrealismo é real no Brasil, onde nosso sistema político conspirou para que tenhamos de fazer a escolha entre um ex-presidente que entregou um PIB a fundo perdido às ditaduras amigas e usou privadamente as empresas públicas e um presidente que traiu todas as promessas de campanha e cujas ações acabaram por tornar legais todas as ilegalidades do governo anterior. Nosso novo lema será “Brasil, o país sem futuro”.

Abram Belk

abrambelk@gmail.com

São Paulo

*

Pesquisas eleitorais

Criminalização

É proposição que só pode ter partido de um dos inúmeros néscios que compõem nosso vergonhoso Congresso a proposta de tornar crime a disparidade entre resultados de levantamentos de intenção de votos e a totalização das urnas. Poderiam incluir no Código Penal, também, as promessas não cumpridas dos políticos – estas com pena maior, quem sabe até a pena capital. Vale a pena inserir, ainda, penalidade severa para os erros de previsão de crescimento do PIB ou para o não cumprimento dos orçamentos destinados à segurança, saúde e educação. Esta última medida, caso fosse levada a sério neste país dominado por políticos beócios, evitaria a apresentação de propostas esdrúxulas como esta da criminalização das pesquisas eleitorais, se houvesse o mínimo de conhecimento destes broncos do que são estatística, intervalo de segurança e margem de erro. Só no Brasil.

Arnaldo Luiz Correa

arnaldocorrea@hotmail.com

Santos

*

Poder Judiciário

Ameaça constitucional

Eleito senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão diz defender a ampliação do número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF). Estaríamos nós, brasileiros, presenciando nossa Constituição sob futura ameaça? O desejo exposto revela a clara intenção de obter maioria na Corte para “passar a boiada” (termo habitual do governo) por temas restritos pela Lei Maior. Espero que as instituições reajam a qualquer suposto ataque à democracia. Com maioria no Supremo, o governo teria carta branca. Quando se rompe a “barreira do Judiciário”, está implantada a supremacia absoluta de poder. Venezuela é um exemplo.

Matheus Queiroz

matheusadrian11@hotmail.com

São Paulo

*

A guerra de Putin

‘Terrorismo’

Vladimir Putin teve a desfaçatez de acusar a Ucrânia de terrorismo ao explodir parte da ponte da Crimeia. Terrorista é ele, que invade um país porque se acha dono dele e provoca os massacres de civis que temos acompanhado, horrorizados, pela imprensa. Já passou da hora de os próprios russos tirarem este facínora do poder. Antes que venham as bombas nucleares.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

Quem preza a humanidade me diga: é ou não desprezível este ditador da Rússia?

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

São Paulo

Podas mal feitas

Sobre a matéria Podas mal feitas destroem árvores e irritam moradores em São Paulo, Estado, 9/10, A17), é desesperador ver que Enel e Prefeitura agem com frieza e irresponsabilidade sobre o que ainda sobrou de árvores na cidade. Mas muito pior é o silêncio que fazem sobre a lei de aterramento dos cabos, o que evitaria esta e outras tragédias que os ultrapassados e famigerados postes provocam em nossa vida.

Carlos Eduardo Taparelli

cedutaparelli@outlook.com

São Paulo

*

BAIXO NÍVEL

É surpreendente que um candidato à Presidência quase vencedor em primeiro turno utilize uma propaganda tão apelativa como a do suposto canibalismo de Jair Bolsonaro. Algo semelhante só se viu na campanha de Fernando Collor contra Lula da Silva, quando o primeiro veiculou a existência de uma filha do opositor até então desconhecida do eleitorado. Peças publicitárias como essas demonstram primarismo. Distorcer fatos de seu contexto e criar uma notícia falsa. Mentiras induzem a quê? Por que criar mentiras se não faltam verdades a serem contrapostas? Se usam esses tributos é porque a estratégia para ganhar é de terra arrasada. Lamentável, baixo nível.

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

MENTIROSOS

De todas as eleições neste país, eu nunca vi tantos mentirosos juntos. Votei em Collor, o caçador de marajás. Posteriormente, duas vezes em FHC. Votei em José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves. E todos eles falavam que Lula não era preparado, que era corrupto e formador de quadrilha. E eu, como cidadão e eleitor, fui bombardeado por mais de três décadas com falas de que Lula era o pior para o Brasil. E agora muitos deles estão juntos de Lula. E a mídia sempre noticiou as corrupções e escândalos no governo petista. A Justiça condenou Lula e conseguiu recuperar bilhões de reais roubados por seus "companheiros". Enfim, penso que deveria haver uma punição para candidatos mentirosos e manipuladores. Reflexão: todos os ditadores da América Latina apoiam Lula. Então, não posso me furtar aos fatos, e votar em Bolsonaro é racional.

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa

*

ZEMA E TARCÍSIO

A opção pelo voto em Bolsonaro no segundo turno é mais que fácil. Além do já sabido em relação a Lula e ao PT, a reeleição do presidente pavimentaria o caminho para gente do calibre de Romeu Zema e Tarcísio de Freitas – com a competência e seriedade necessárias para levar o Brasil à posição de destaque que merece – chegar ao Planalto. É tão simples quanto isso.

Marcelo Melgaço

melgacocosta@gmail.com

Goiânia

*

MINAS GERAIS

Minha nossa, a que se reduziu Minas Gerais! A terra de Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, de Darcy Ribeiro e Carlos Drummond de Andrade, agora pariu um anão político, aliado do capitão suspeito de rachadinhas que chegou lá por uma armação do destino e loucura coletiva. Vixe, só um exorcismo nisso que está acontecendo no País! Chamem um padre, que não seja um embusteiro como o ex-candidato à Presidência Kelmon. Joguem água benta, muita vela benta. Socorro, isso não pode estar acontecendo! Tem de parar, já!

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

LUCIANO HUCK

Ao condicionar seu apoio a Lula mediante compromisso fiscal, Luciano Huck está cometendo pelo menos dois pecados capitais. O primeiro é esquecer a longa história perdulária e irresponsável que tem o PT na direção de Poderes Executivos ao redor do País. O segundo é querer acreditar em uma só palavra que sai da boca de Lula. Haja ingenuidade.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

‘COMO AS DEMOCRACIAS MORREM’

Esse é o título de um livro recente que se tornou um clássico pelo estudo feito sobre o nascimento de ditaduras. Uma das manobras contadas nessa obra é o que fez Hugo Chávez quando aumentou os membros do Supremo Tribunal da Venezuela. Coincidência, é a mesma proposta que nosso presidente tem para eleger várias vacas de presépio que concordem com o Executivo, qualquer seja a agressão do Poder à Constituição federal. Fico surpreso com a votação que está recebendo nesta eleição.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

IMPEACHMENT DE MINISTROS

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul, defende a ampliação do número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF) e outras medidas para evitar o denunciado ativismo político e a interferência daquela Corte de Justiça nas atribuições dos outros Poderes da República. Bolsonaro diz que isso é tema só para depois do segundo turno. Antes de medidas que exijam emenda constitucional, é preciso o Senado exercer devidamente a sua função de casa moduladora, há muito tempo abandonada e substituída pela indevida omissão ou até submissão. Responsáveis por sabatinar e aprovar (ou não) os indicados pelo presidente da República para compor os tribunais superiores, os senadores têm também a atribuição de acompanhar sua atividade e corrigir o curso quando necessário. O mais explícito dos instrumentos dessa modulação está no processo de impeachment de ministros que não estejam se portando dentro dos limites constitucionais. De 2019 até agora foram apresentados 62 pedidos, todos engavetados pelos presidentes do Senado. Espera-se que o general Mourão e os outros eleitos para o Senado tenham o peso suficiente para mudar o procedimento e trazer os ministros das Cortes superiores ao regime que a lei estabeleceu para seus postos e que hoje não é cumprido. E que a nova composição da Câmara dos Deputados também seja capaz de acabar com a protelação dos pedidos de impeachment do presidente da República. Só Bolsonaro tem contra si 150 pedidos, todos bloqueados nas gavetas grandes do ex-presidente Rodrigo Maia e do atual, Arthur Lira. O pedido de impeachment é regulado pela Lei n.º 1979, de 1950. O texto determina que o pedido seja lido na primeira sessão após seu protocolo na Casa legislativa. Engavetar é prevaricar.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

RISCO À DEMOCRACIA

Com relação à coluna de Eliane Cantanhêde (Estado, 9/10, A9), o PT já domina com folga o Supremo e, Lula ganhando, irá dominar totalmente, visto que poderá indicar outros ministros. Vejo o mesmo risco à democracia que o demonstrado pelo atual presidente.

José Roberto dos Santos Vieira

jrdsvieira@gmail.com

São Paulo

*

MORO E DALLAGNOL

Em E o lavajatismo chegou lá (Estado, 10/10, A3), é realizado um alerta simplista ao senador eleito Sergio Moro e ao deputado federal eleito Deltan Dallagnol, sem entrar a fundo no processo legislativo e nos escaninhos do mundo político. Como um exemplo simples, os dois novos membros do futuro Legislativo podem propor leis para melhorar o Código Penal. Até nas religiões há envolvimento com a política. Finalizando, o termo "política" vem da palavra grega "polis", que significa aquilo que é público, urbano e comum.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

‘MARANHÃO 66’

O agora senador eleito Flávio Dino, pelo PSB, que foi governador do Maranhão pelo PCdoB, sugere que a campanha de Lula faça uma representação pedindo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para autorizar prefeituras a usar ônibus escolares para levar eleitores para irem votar. Embora a maioria dos brasileiros não tenha uma boa memória, era exatamente o que o clã Sarney sempre fez no Maranhão, é só assistir a Maranhão 66, documentário do nosso genial e saudoso Glauber Rocha. Em pleno século 21, ainda temos o voto de cabresto, só que o coronelismo e as famílias oligárquicas foram substituídos pela esquerda. Coitadinho do maranhense que não votar no Lula. Isso é coerção de voto, não? Não seria crime eleitoral? E, o pior, com o dinheiro dos nossos impostos. O nordestino, esse povo sofrido, parece ter o destino selado. Não é à toa que a esquerda odeia tanto a classe média, por ser um setor independente, uma massaque pode fazer críticas ao seu governo de plantão, sem sofrer represálias diretas, porque o seu patrão não é o Estado. Justiça social, senhores, se faz com geração de empregos e uma educação de qualidade, porque também não adianta gerar vagas de emprego se não se tem pessoas qualificadas para ocupá-las, como já foi demonstrado. O resto é conversinha fiada.

Rosa Maria Teixeira Tage Biaggio

rmtage@gmail.com

São José dos Campos

*

DEBATE ELEITORAL

Perdeu-se o significado. Debate virou reunião de torcidas fanáticas. Quem pode, grita mais, ofende mais, rebaixa o nível do evento ao máximo. Enquanto o adversário não perder a linha, a proposta parece não ser convincente.

Matheus Adrian

matheusadrian11@hotmail.com

São Paulo

*

FÓRMULA ECONÔMICA IDEAL

Como sabem as mães, fazer um bebê parar de chorar e pegar no sono bem alimentado depois de mamar é trabalhoso, mas tem truques, como revelou a matéria Estudo aponta qual a fórmula ideal para fazer o bebê pegar no sono (Estado, 10/10, A16). O grande problema do País é encontrar a fórmula econômica ideal para fazer milhões de crianças pararem de chorar de fome.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CONGONHAS

Não compreendo por que o avião que parou o aeroporto de Congonhas nesta segunda-feira, 10/10, ficou na pista por tantas horas e depois foi rapidamente rebocado. Quantas pessoas sofreram por esse atraso? Quantos milhões de reais foram jogados no lixo por questões burocráticas? Não havendo vítimas no acidente nem impossibilidade de rebocar a aeronave, por que não tirá-la logo e depois ver o que aconteceu, como se faz com carros na rua?

Radoico Câmara Guimarães

radoico@gmail.com

São Paulo

*

AEROPORTO MOVIMENTADO

É inaceitável (para usar uma expressão bem amena) que o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil fique fechado por 9 horas e tenha tido mais de 200 voos cancelados por um incidente sem gravidade com uma aeronave de pequeno porte. Antes disso, como passageiro, sempre evitei esse aeroporto. Agora, espero nunca mais pisar nele.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

AIR FRANCE

Na matéria sobre o acidente da Air France em 2009 (Estado, 10/10, A15), falta uma importante nota. Naquela noite, durante a rota para a Europa, o voo da Air France decidiu enfrentar uma tempestade da qual todos os outros voos decidiram desviar dada a violência. A pergunta é: por quê? Inexperiência do piloto? Ignorância? Atrevimento? Ou estaria dormindo mesmo?

Lúcia Mendonça

luciamendonca@terra.com.br

São Paulo

*

CAUSAS DA GUERRA

O artigo de Paulo Sotero (Bolsonaro e Lula do lado errado na Ucrânia, 7/10, A5) e a coluna Lourival Sant'Anna (Estado, 9/10, A15) ignoram as verdadeiras causas da guerra na Ucrânia: (1) a defesa das minorias étnicas, entre as quais mais de 10 milhões de russos, encerradas pelas fronteiras ucranianas artificiais, minorias oprimidas pelo governo do comediante Volodymyr Zelensky, e (2) a necessidade da Rússia de garantir sua liberdade de navegação no Mar Negro, liberdade sem a qual o país perderia seu status de grande potência. Consequentemente, mesmo que, graças à intervenção dos EUA, da União Europeia e do sacrifício de vidas ucranianas, Zelensky consiga um sucesso momentâneo, o alcance dos objetivos russos será apenas adiado e podemos prever futura guerra, ainda de maior intensidade.

Tibor Rabóczkay

trabocka@hotmail.com

São Paulo

*

VELHA LUTA DA HUMANIDADE

Estamos vivendo, mais uma vez, a luta do bem contra o mal. Na disputa atual, ela tem vários sinônimos: comunistas X democratas, Deus X diabo, pessoas de bem X sanguessugas da sociedade, ricos X pobres, entre outros. Como “a história é a versão do vencedor”, ainda não sabemos como a História vai registrar esta batalha. Porém, independentemente de quem a escreva, tenho certeza de que já passamos do ponto em que a distribuição de riqueza não pode ser a que vemos hoje: 5% das pessoas acumulam 70% da riqueza e 95% das pessoas “brigam” pelos outros 30% restantes. Essa “briga” pelos 30% (muita gente competindo por pouco) gera distorções que, depois de mais de 5 mil anos de História escrita, não podem ser vistas com indiferença. Compartilho o resumo do caso da “Maria” – menina de 3 anos em situação de rua na cidade de São Paulo. “Maria” chega com uma hora de atraso à escola de educação infantil municipal que frequenta acompanhada pela mãe, que faz a primeira pergunta: “Cheguei atrasada porque vim andando. Ela vai perder o café da manhã?”. Maria não perdeu o café e, depois de tomar dois copos de leite e comer um pão com manteiga, foi para o banho, em que as professoras removem os piolhos que a infestavam e substituem suas roupinhas sujas e rasgadas. “Maria” fez questão de ficar com a fitinha verde e amarela de cabelo (“foi um presente de um candidato para ela”). Conversando com “Maria”, vi que ela é uma criança feliz, com muitas histórias bonitas para contar sobre os pais que, embora tenham problemas com álcool, dentro de sua “parte na História” tentam fazer o melhor para ela e isso é reconhecido e retribuído pelas histórias dessa pequena brasileira de três anos. Compartilho três delas. “A gente recebe duas marmitas: uma, o papai fala para a mamãe comer, pois precisa estar alimentada, e a outra comemos eu e meus irmãos. Papai fala que não tem fome, mas, como eu sei que ele tem fome, sim, sempre deixo um resto da minha comida. Aí, ele come e eu fico feliz.” “A nossa casa é uma barraca e ela furou. Quando chove, papai dorme sentado no buraco para a chuva não molhar a gente. Ele me diz que nunca vai deixar a chuva me molhar.” “Papai descobriu um lugar onde dá para a gente tomar banho. À noite, bem à noite, ele e mamãe levam a gente lá e nos dão banho.” Espero que aquele grupo que for escrever a próxima página de nossa História lembre-se de que somos 200 milhões de brasileiros e que, por mais que acumulemos riqueza, nosso final será o mesmo que o da “Maria”: voltar ao pó. Por fim, vale lembrar o que o imperador romano Marco Aurélio dizia há quase dois mil anos: "Memento mori”.

Antonio Carlos de Sá

antonio.carlos.de.sa@hotmail.com

São Paulo