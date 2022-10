Sucessão presidencial

Por que só agora?

As mais ilustres figuras da República resolveram declarar voto, agora, “em favor da democracia” – leia-se voto contra Jair Bolsonaro –, apoiando desavergonhadamente um candidato condenado em três instâncias, preso por 580 dias, e que está solto graças apenas a firulas jurídicas. Muitas dessas ilustres personalidades, conforme suas próprias declarações, votaram no primeiro turno em Simone Tebet, considerando-a, inclusive, a melhor candidata. Então, aqui fica a pergunta: por que não apoiaram ostensivamente essa candidata no primeiro turno, ao invés de ficarem atrás do muro? Com a força de que dispõem, como formadores de opinião, esse apoio teria certamente mudado o panorama atual, que me obriga a votar em branco no segundo turno.

Guenji Yamazoe

guenji@yamazoe.com.br

São Paulo

*

Juízo

É preciso colocar juízo na campanha de Lula e “tirar o vermelho das ruas” para não assustar os conservadores – palavras da senadora Simone Tebet, que sepultou sua carreira política ao declarar apoio ao líder do PT. Deveria ter seguido o exemplo de Soraya Thronicke e ter ficado calada.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

‘Tirar o vermelho das ruas’

O PT e Lula que tomem tento, se quiserem ganhar as eleições. Que tal Gleisi Hoffmann agradecer os apoios recebidos até aqui? Sugiro aos marqueteiros de Lula e ao PT que retirem do ar imagens que mostram somente apoiadores usando camisetas vermelhas e bandeiras do PT. Sinto-me incomodada com essas imagens, e outros eleitores devem sentir o mesmo. Elas são prova de que o PT e Lula sempre quiseram o protagonismo só para si. Mas agora precisam de apoio, e têm de mostrar isso.

Eloisa Tedeschi Dauar

etdauar@gmail.com

São Paulo

*

Escolha de Sofia

Tenho recebido mensagens variadas de pessoas querendo me persuadir a votar em um dos dois remanescentes candidatos à Presidência. Pipocam vídeos de FHC, Geraldo Alckmin e, mais recentemente, de Simone Tebet (em quem votei no primeiro turno), entre outros, hoje apoiando o sr. Lula, depois de escorraçá-lo por seus enormes e evidentes malfeitos de corrupção. De outro lado, questionam-me por que votar num camarada que atrasou e desdenhou do programa da Coronavac, que deixou a Amazônia ser tão devastada, que praticou a pior política de relações externas com potências mundiais, que foi e é leniente com o orçamento secreto, que ameaça romper com o Estado de Direito e que destruiu a educação, a cultura e a saúde. Quem já assistiu ao filme A escolha de Sofia entende que, em certos momentos, não há alternativa plausível. Temo que o gigante adormecido não vai se levantar tão cedo.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

Governo incurável

Santo Agostinho dizia que ninguém é tão incurável quanto aquele que se julga sadio, algo que pode ser dito tanto sobre indivíduos como sobre governos. Principalmente sobre o atual governo. Como todos os demais, o governo Bolsonaro tem erros e acertos, e é sadio o reconhecimento de ambos – seus acertos são reconhecidos e elogiados; seus erros são denunciados e criticados, criando a oportunidade de correção de rumos e aperfeiçoamento da gestão. Contudo, para Bolsonaro, seu governo não tem erros, máculas nem correções a serem feitas. O problema é sempre dos outros, de conspiradores, da imprensa, do globalismo. Obviamente, por não reconhecer seus erros e de seu governo, Bolsonaro pretende curar os demais, nem que para isso seja anunciada a proposta incurável de ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF) com o aumento do número de ministros. Bolsonaro e seu governo revelam-se, assim, incuráveis, e um governo incurável não pode ter a oportunidade de continuar.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

Minar a democracia

A ideia de aumentar o número de ministros do STF, para que seja fielmente recomposto e domado pelo mandatário da vez, pode não prosperar pela flagrante agressão à causa mais pétrea da Constituição: a separação de Poderes. Mas serve como sinal cabal de que a intenção – num sonhado segundo mandato de Bolsonaro, sem limites para ser alcançado – é minar a democracia. Exemplos não faltam pelo mundo e até bem perto de nós.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DEBATE POR PROCURAÇÃO

O debate eleitoral entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas foi realizado por procuração. Afinal, ambos só falaram do condenado Lula da Silva e do ditador Jair Bolsonaro, com direito a ofensas recíprocas. Quanto aos programas de governo para o Estado de São Paulo, esses foram deixados em segundo plano. Na verdade, os temas que mais se sobressaíram foram "orçamento secreto, sigilo de cem anos e crime organizado". É o que temos para hoje.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

HADDAD

O paulista que vota em Haddad que me desculpe, mas está votando em um fantoche. Vê-lo no debate da Band, em 10/10, foi aflitivo. O PT tem o hábito de idiotizar tanto seus políticos quanto seus seguidores. No debate só falava de Lula, e nada sobre o Estado de São Paulo. Infelizmente, seu apelido de "poste" de Lula é supercorreto. Eu não quero um governante que é servil a seu líder. É um perigo para seu Estado. Ele irá trabalhar para seu "mestre" e não para seu cargo.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

TARCÍSIO

Não apenas em relação às câmeras nos uniformes policiais erra o pretendente bolsonarento ao Palácio dos Bandeirantes, como bem apontou o editorial Insistindo no erro (11/10, A14). Dependente da candidatura presidencial, o candidato fluminense precisa se justificar e tentar se legitimar frente ao eleitorado paulista adotando as pautas de costumes, de ode à violência e de ilusão quanto ao inexistente desenvolvimento econômico propalado por seu mentor. Curiosamente, ambos os candidatos ao governo ficaram com cinco pontos porcentuais de votos a menos do que os candidatos à Presidência em São Paulo e, por isso, no debate a vinculação àqueles foi franca e direta.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

O BEBÊ DE IGNÁCIO

Agradeço a Ignácio de Loyola Brandão pelo texto O bebê que me salvou (9/10, C9) Acredito que a palavra-chave do momento deva ser esperança, algo difícil nesta encruzilhada em que nos metemos, mas fundamental para seguirmos em frente na imprescindível reconstrução e transformação do País. Ouvi muita gente repetir a frase inicial do texto: “Terminada a apuração, fiquei prostrado”. Muitos andam perdendo o sono e comprometendo a saúde mental porque nem Ciro Gomes nem Simone Tebet vão disputar o segundo turno com Lula. Essa é a realidade, e deixar se abater só vai piorar a situação. Virada essa página, vida que segue. Agora, é encarar o desafio de interromper a marcha da insensatez de 2018 e não deixar que a serpente decida por nós novamente. Nossa lição de casa é impedir o triunfo dos caquistocratas, conforme editorial deste jornal (Estado, 9/10, A3). Proponho refletirmos sobre a indagação de nosso jornalista e escritor: “Será que um dia posso cruzar com este bebê, então um jovem, em uma seção eleitoral, ambos acreditando que se possa mudar as coisas?”. A resposta, vamos digitar na cabine de votação no dia 30 de outubro.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

CORONELISMO

O Ministério Público do Trabalho tem recebido centenas de denúncias contra empresas acusadas de realizar assédio eleitoral contra seus empregados. Empresários, tanto petistas quanto bolsonaristas, têm exercido pressão psicológica contra os empregados, em pleno ambiente de trabalho, para que votem em seus candidatos preferidos. Essa prática demonstra que Olavo de Carvalho estava correto quando disse que “a corrupção da política vem da corrupção da cultura, e não o contrário”. O empresário que pressiona seu empregado, parte claramente vulnerável na relação de emprego, a votar em Lula ou Bolsonaro é um corruptor. Corrompe a liberdade de voto, a liberdade de expressão e a lisura das eleições e abusa de seu poder econômico. A maioria dos empresários acusados de prática tão infame é alinhada ao bolsonarismo, mas o presidente da República, que diuturnamente clama por “eleições limpas”, nenhuma reprovação emitiu sobre isso. Também não se viu o candidato petista denunciar essa prática que também o favorece. Todo empregado tem o direito constitucional de votar em quem quiser, seja em Bolsonaro, seja em Lula. A cultura corrompida de empresários que, sentindo-se novos coronéis, creem que podem colocar cabresto no voto de seus empregados, precisa ser combatida com punições rigorosas e severas.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

ENTULHO AUTORITÁRIO

Por que alguns senadores, ao invés de pensarem em aumentar o número de ministros da Suprema Corte, desrespeitando a independência dos Poderes, não voltam aos dois senadores por cada Estado, como era antes da ditadura? Os 54, e não os 81. O Tesouro Nacional agradeceria.

Nivaldo Ribeiro Santos

nivasan1928@gmail.com

São Paulo

*

PARLAMENTARISMO

Com o presidente da República controlando só 60% do Orçamento, melhor seria implantar o parlamentarismo, no qual o Congresso teria muita força, mas assumiria também muita responsabilidade. No atual sistema, o Congresso passou a ter mais força sem praticamente nenhuma responsabilidade.

Euclides Rossignoli

clidesrossi@gmail.com

Ourinhos

*

THIAGO BRENNAND

O foragido da Justiça machista, sexista, violento, colecionador de armas, suposto estuprador – segundo as diversas denúncias que vieram a público após agredir uma mulher numa academia –, Thiago Brennand, se diz bolsonarista. Alguém ficou surpreso?

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

LIGAR PARA A MÃE

Um avião de pequeno porte recebeu autorização para descer no Aeroporto de Congonhas. Essa autorização pressupõe que o aeroporto esteja organizado para receber esses voos, além dos de aeronaves maiores, e estar organizado e preparado para problemas eventuais. De repente, esse avião teve um problema e estouraram seus pneus sem que acontecesse mais nada, não pegou fogo, não morreu ninguém. Como é possível que, para um dos maiores movimentos de voos do País, esse avião tenha ficado muitas horas parado na pista e tenham sido cancelados dezenas de voos, atrapalhando a vida de milhares de passageiros? Não é aceitável que os responsáveis pela operação de Congonhas não sejam responsabilizados e afastados. Se houver um acidente maior, esses administradores vão ligar para as mães perguntando o que fazer?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

TECO-TECO

Como já é regra, as “otoridades” desrespeitam aos que lhes pagam altos salários. Em meia hora, qualquer pequeno trator, como os das dezenas existentes no pátio, puxaria o teco-teco para fora da pista.

Otton José Bertolini

ojbertolini@uol.com.br

Campinas

*

CENSURA

A censura ao jornal Gazeta do Povo paranaense viola a liberdade de informação. Esperamos que a Associação Brasileira de Imprensa se pronuncie sobre o caso. Não eram fake news. Dizer que Lula quando presidente ajudou a Daniel Ortega e Cuba, entre outros países, é uma realidade. Por que esconder se recorrente, já que o governo Dilma fez do mesmo? E, é claro, se eleito voltará a repetir a prática. Volta e meia, vemos Lula em campanha usando paletó boliviano ou camisa cubana. É direito dele usar o que quiser. Vão proibi-lo de se expressar como quer? Surpreendente a baixa ênfase das publicações a respeito. Essa prática pode ser chamada de democrática? Voltaremos a ler Camões nas censuras já não mais executadas por censores, mas por ministros da Justiça?

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

LIBERDADE DE IMPRENSA

A respeito da condenável é inadmissível censura imposta ao jornal paranaense Gazeta do Povo pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de Tarso Sanseverino, a pedido do PT, referente à retirada de 31 publicações que associam o candidato Lula a um de seus ídolos, o famigerado ditador nicaraguense Daniel Ortega, cabe dizer: se o ainda candidato Lula exige que um veículo de imprensa seja censurado, imaginem o que fará se eleito presidente. Por oportuno, cabe reproduzir o artigo 220 da Carta Magna: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Liberdade de imprensa e de expressão, sempre. Mordaça e censura nunca mais.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

FLORESTA AMAZÔNICA

Em brilhante artigo sobre ameaças de internacionalizar a Amazônia, tendo em vista as articulações do presidente da Colômbia com a Otan e o governo dos Estados Unidos (Estado, 11/10, A6), o embaixador Rubens Barbosa aponta os perigos para nossa soberania sobre a importante região. Mas cabe ao Brasil proteger a Amazônia da devastação a ela causada pelos próprios brasileiros. É melhor uma Amazônia preservada e protegida por organismos internacionais, como a ONU, do que uma Amazônia só nossa, mas em processo acelerado de destruição por brasileiros. O Brasil – sua agricultura, seus rios, suas hidrelétricas, sua água – é uma dádiva da Floresta Amazônica. Desmatar a Amazônia é matar o Brasil.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

INTERVENÇÃO NA AMAZÔNIA

Não pode ser como quer a Colômbia. A Amazônia é nossa, e sabemos cuidar dela muito bem. A Otan e os EUA são bem-vindos como visitas e como forma de colaboração, porque intervencionismo é inadmissível e incompatível com os desejos de uma grande nação como o Brasil. Sugestão de mau gosto e própria de um esquerdismo repudiado sempre por nós.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

NOBEL DA PAZ

O Prêmio Nobel da Paz foi entregue sob a sombra da guerra da Ucrânia. Essa guerra é comandada por dois irresponsáveis, Putin e Zelensky. Um ganhou a simpatia de quase todos os países e o outro a repulsa dos mesmos países. Como se eles não soubessem nada a respeito, nessa guerra não tem anjos nem demônios. O Prêmio Nobel da Paz já foi criticado por ser influenciado por grupos não exatamente democráticos. A dra. Zélia Arns não recebeu tal prêmio apesar de ter salvo centenas de milhares de crianças da subnutrição. Merecia ter recebido. Allyson Paulinelli, com a criação da Embrapa, está salvando da fome milhões de pessoas nos mais diversos continentes. Também não recebeu tal prêmio. Ambos, Zélia e Allyson, mereciam muito mais esse prêmio do que os dois ganhadores, que somente estão dando respaldo a esses dois governantes irresponsáveis que já causaram a morte de milhares de pessoas inocentes, sem falar nos refugiados.

Americo Mellagi

americo.mellagi@gmail.com

São Paulo