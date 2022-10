Sucessão presidencial

Refém do Congresso

Três em cada quatro eleitores declararam votar, no segundo turno, em um candidato apenas para o outro não vencer. De qualquer modo, o eleito será cativo e refém da máfia do Congresso, que inevitavelmente estará de olho na manutenção de seus poderes supremos para a apropriação do seu orçamento secreto da vez. Isso é democracia? Seguramente, não. Isso é apenas a nossa fake news da democracia, o mínimo que nos basta para continuarmos a ser, jamais, qualquer melhor país de qualquer futuro.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Orçamento secreto

Decisão final do Judiciário

A colisão do orçamento secreto com o disposto no artigo 37 da Constituição federal somente aguarda a declaração de sua manifesta inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como pontuou o desembargador aposentado Aloísio de Toledo César, no Estado de 10/10 (Nosso orçamento continua secreto, A4). Mas a publicidade dos atos e das leis, entre os quais os orçamentários, para proteção das amplas maiorias fracas contra as minorias fortes, se perde nas brumas da História desde os escritos nas rochas na Babilônia do ano de 1772 a.C., no reino de Hamurabi, e a Lei das Doze Tábuas, vinda à luz pela pressão da plebe em Roma, e que ficava exposta no fórum até ser perdida em 390 a.C., com a invasão dos gauleses. As normas escritas e dadas à publicidade permitiam o conhecimento das leis em contraposição à tradição oral e à insegurança jurídica. O orçamento secreto de Bolsonaro é uma violação das Constituições vigentes no mundo e uma excrescência histórica em face das democracias ocidentais.

Amadeu R. Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Breque do STF

O orçamento secreto continua secretíssimo (Estado, 10/10, A4). Afinal, a politicalha continua deitando e rolando no uso destes recursos públicos. Desafiando o artigo 37 da Constituição federal, ela finge que não sabe de nada para continuar vilipendiando o País. Os brasileiros de bem esperam que o Poder Judiciário ponha ordem nesta conduta ilegal, responsabilizando aqueles que concederam e os que receberam recursos dessa maneira. Será que o STF vai colocar um breque nesta orgia?

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

Escândalo

Apesar do nome quase técnico e sem apelo, o orçamento secreto é, sim, escandalosamente contra o que prega a Constituição, tornando-se a institucionalização dos desmandos públicos. Excelente o artigo do desembargador Aloísio de Toledo César, que tão bem esclareceu esta afronta a que somos submetidos pelo governo Jair Bolsonaro.

Maria Ísis Meirelles M. de Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

Operação Lava Jato

Mãos Limpas

No dia de nossa padroeira, em que pedi para que ela abençoe o Brasil, li a coluna sobre Sergio Moro, a Lava Jato e a operação italiana Mãos Limpas (Estado, 12/10, A10). Admirei e torci pelo juiz Sergio Moro, não quando se uniu a Bolsonaro como ministro e contra seu maior acusado. Não pegou bem, foi antiético, para dizer o mínimo. Veio a ruptura e a tentativa de virar candidato. Ato contínuo, voltou-se contra um aliado e o venceu para o Senado. Agora, declara apoio ao governante. Para resumir, é melhor ter mais cuidado ao comparar tudo isso à operação italiana, que se manteve íntegra até o fim.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

Voto de confiança

A trajetória do ex-juiz Sergio Moro desde que deixou a carreira no Judiciário foi analisada depreciativamente na coluna de Marcelo Godoy, bem como secundariamente a do ex-procurador Deltan Dallagnol. Afinal, é necessário ter-se em mente que os criminosos da Lava Jato roubavam dinheiro público, enquanto os alcançados pela Operação Mãos Limpas estavam envolvidos com organizações do tráfico de drogas. É preciso esperar mais um pouco para depreciar a escolha da carreira política por parte do ex-juiz e do ex-procurador. É inegável que a Operação Lava Jato foi um marco singular extremamente positivo no combate à corrupção no Brasil.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PADROEIRA DO BRASIL

O próximo presidente do Brasil será provavelmente eleito com alta taxa de rejeição, desconfiança e acusações e cercado de políticos infiéis. Que Deus nos proteja e Nossa Senhora Aparecida nos abençoe e não acredite nas promessas que farão a seus pés.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

VOTO DO DETENTO

O programa do horário eleitoral da campanha de Jair Bolsonaro desta terça-feira, 11/10, foi sintomático. Mostrou como é pouco verdadeiro seu propalado espírito cristão, além de pôr em evidência, mais uma vez, seu desapreço para com direitos constitucionais. O capítulo que foi ao ar no horário eleitoral aborda o voto do presidiário. A forma preconceituosa, insensível e desumana com que o tema foi tratado revela muito da índole do "imbrochável", a dispensar adjetivos, posto que já constatada em diversas ocasiões.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

FESTIVAL DE ACUSAÇÕES

Como era de se esperar, a propaganda eleitoral visando o segundo turno está sendo marcada por um desesperado festival de grosserias e acusações em detrimento de propostas reais que o País tanto precisa. Mas há uma frase, veiculada não importa por quem, muito interessante em si mesma: "Cuidado com seu voto!". Não faltam exemplos, nesta eleição e nas passadas, em que o voto descuidado elegeu quem não devia. Voto é coisa séria e não pode ser banalizado. É preciso votar com cuidado, consciência e responsabilidade. Quem sabe em 2026.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

DUPLA DINÂMICA

Com Lula da Silva e Bolsonaro não falando sobre seus planos de governo, e seus assessores e seguidores veiculando fake news, fica parecendo que tudo isso é para combinar com o orçamento secreto. Que dupla!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

QUINTA SÉRIE

Para os próximos debates presidenciais, em especial o de domingo (16/10), espero que os candidatos tenham o mínimo de postura e respeito ao público. Que possam apresentar propostas justas para o momento do País e deixar de lado as briguinhas de quinta série.

Matheus Queiroz

matheusadrian11@hotmail.com

São Paulo

*

ELEITORES INSATISFEITOS

No editorial do dia seguinte ao primeiro turno nos foi apresentado que os candidatos escolhidos para a próxima fase foram os dois piores presidentes que o Brasil já teve em anos recentes (O pior dos pesadelos, 3/10, A3). Se você faz parte do time do nem um, nem outro, não vote no menos pior, pois a incompetência demonstrada pelos dois em seus respectivos governos garante que não teremos um futuro melhor do que temos atualmente. No primeiro turno, 38,1 milhões de eleitores, que correspondem a 24,4% do total de eleitores, votaram em branco, anularam ou se abstiveram. Vamos aumentar esse número para mostrar que esses candidatos não nos representam. A divulgação do resultado mostrando os porcentuais dos candidatos com base somente nos votos válidos distorce as análises de chances de possíveis candidaturas futuras. Avaliando com base no total de eleitores cadastrados, Lula obteve 36,6% e Bolsonaro, 32,7% dos 156,4 milhões de eleitores. Mesmo sem considerar aqueles insatisfeitos, mas que optaram por um dos dois postulantes, temos uma massa de 30,7% de votos que podem ser conquistados por uma terceira via. É difícil acreditar que nos últimos 20 anos não tenha aparecido nenhuma pessoa mais qualificada e confiável do que um metalúrgico condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e um capitãozinho rebelde. Esperamos que, nestes próximos quatro anos, alguma alma salvadora mostre sua capacidade, competência e confiabilidade para substituir o futuro presidente, e não apareça somente nos últimos cem dias da eleição, como aconteceu desta vez.

Donato Prota

donprota@gmail.com

Santos

*

MILAGRE BRASILEIRO

É difícil ser presidente do Brasil quando se pega o País destroçado e enfrenta adversidades como pandemia, agressão russa à Ucrânia e, internamente insatisfeitos, a mídia e influentes artistas devido a perdas financeiras, acrescido de uma Justiça imparcial/politizada e pesquisas eleitorais desassociadas da realidade. Tendo de quebra, ainda, um sujo ex-presidente tricondenado que se diz inocente e quer "voltar ao local do crime". Internamente unidos, somos imbatíveis, mas com brasileiros agindo e torcendo contra, se torna quase impossível superar tais obstáculos. Mas o Brasil, graças a Deus, milagrosamente sobrevive e é destaque até no cenário internacional.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

NARRATIVA

Antes da eleição, alguns "jornalistas" profetizavam que se Bolsonaro fosse eleito ele iria invadir o Supremo Tribunal Federal (STF) com a ajuda dos militares. Agora, após o primeiro turno, estão apostando que Bolsonaro invadirá o STF com a ajuda do Congresso, isso porque o PL elegeu 99 deputados. Ou seja, a narrativa não tem fim, mudam as estratégias, mas Bolsonaro é sempre o culpado. Tenho saudade do tempo em que os jornalistas não eram militantes e faziam suas análises baseados em fatos e não em projeções fictícias. Bons tempos, aqueles.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

OPÇÃO DIFÌCIL

Nas eleições de 2018, no segundo turno, optei por Bolsonaro. Arrependi-me, como muitos que fizeram essa opção. Neste ano, novamente as mesmas opções, PT X Bolsonaro. Votei em Simone Tebet no primeiro turno, mas não tenho outra opção e irei votar em Lula para evitar a continuação do desastre na administração em todos os sentidos. Não é a opção que gostaria, vai ser para evitar o pior. O País estará a salvo do pior presidente que passou pelo Planalto.

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

*

REFUGIADOS NO AEROPORTO DE GUARULHOS

A concessão de vistos temporários e a autorização de residência para afegãos pelo Ministério das Relações Exteriores, para, em seguida, deixá-los a ermo no terminal do aeroporto quando de sua chegada ao Brasil, bem demonstra o grau de desorganização institucional-administrativa a que chegamos (ademais da desgraça humanitária que já os aflige) em todos os níveis da administração federal, estadual e municipal.

Domingos Fernando Refinetti

domingos.refinetti@wkadvogados.com

São Paulo

*

ASSIMETRIA

Alguns de nossos artistas, notadamente os mais velhos, bem resolvidos financeiramente, se consideram seres diferentes, dotados de uma aura que os distingue do restante dos mortais. Arrogantes, rebelam-se quando as subvenções oficiais a eles destinadas são revistas e posicionam-se politicamente numa esquerda marcada por uísque e primeira classe. Omitem-se para atos de censura quando os atingidos pensam diferente deles e não aceitam a contrapartida dos que, por exemplo, se recusam a aceitar como arte determinados trabalhos de fundo pornográfico desnecessário. Por outro lado, não deixam de censurar quando lhes convém, numa atitude nocivamente assimétrica.Talvez seja chegada a hora de descerem do patamar de semideuses que se julgam estar e se exibirem não só em teatros e galerias elegantes mas também ao lado do povo.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DIA D

O artigo de Sergio Fausto (30 anos sem Ulysses (a três semanas do dia D), 12/10, A4) é um daqueles textos que nos fazem ter enorme satisfação de sermos leitores e assinantes do Estadão. Lúcido e inteligente, justo e ponderado, é uma leitura essencial para estes dias que antecedem a grande escolha de 30 de outubro. Parabéns ao jornal!

Fabiano Marques de Paula

fabianomarquesdepaula@gmail.com

São Paulo

*

DIA DAS CRIANÇAS

Uma graça, as fotos dos colunistas quando crianças na arte gráfica do Caderno 2, neste 12 de outubro. Parabéns à equipe de criação!

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

EDUCAÇÃO DOS FILHOS

"Tudo na idade adulta pode ser rastreado até a infância", disse Penny Junor. Saber como educar crianças é o grande segredo para uma vida inteira equilibrada e feliz. Infelizmente, a sociedade atual ignora e até despreza o importantíssimo papel de uma mãe que se dedica aos seus filhos.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

ENSINO A DISTÂNCIA

É indiscutível o crescimento do ensino superior a distância, como destaca o editorial de 10/10 (Estado, A3). A modalidade ganhou impulso na pandemia quando estudantes, impedidos de ir às instituições, desenvolveram seus estudos pela internet. O editorial destaca, com dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o melhor desempenho entre os estudantes de cursos presenciais. Não se trata de saber se é melhor presencial ou a distância. Não se questiona a validade de cursos a distância (EAD), o que precisa ficar definido pelo Ministério da Educação (MEC) é a qualidade. E, no caso do EAD, a regulação dessa modalidade, porque os cursos vão continuar crescendo. Isso passa por exigir maior preparo de professores no presencial ou a distância, para garantir a qualidade que se espera da formação superior.

Pedrolina Mendonça de Mesquita,

reitora da UniPaulistana São Paulo

pedrolinamendonca@gmail.com

São Paulo