Presença incômoda

Desde que assumiu a Presidência, Jair Bolsonaro se dedicou a destruir o que encontrou no País: meio ambiente, cultura, saúde, a educação de nossos jovens, pesquisa e desenvolvimento e as formalidades relativas ao comportamento do presidente. Agora, resolveu invadir comemorações religiosas no afã de conseguir mais alguns votos (Bolsonaro mira evangélicos e católicos; arcebispo de Aparecida cobra identidade, Estado, 13/10, A10). É uma pessoa execrável.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

Machadada

Precioso o artigo A machadada totalitária de Bolsonaro (13/10, A8), de Nicolau da Rocha Cavalcanti, ao salientar a vandalização deste “solo sagrado” que são o sentimento e o coração dos brasileiros, pela irracionalidade e pelo desprezo. Machadadas deixaram a terra desolada. Mas o solo sempre se regenera, se for cuidado com carinho e atenção. É a esperança que nos resta.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Sem freios

Chegamos à encruzilhada do autoritarismo com a roubalheira, onde o voto no menos pior pode ser a via errada. É prudente lembrar que viajamos todos ladeira abaixo, num ônibus sem freios, principalmente éticos e morais.

A.Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

Exemplos

Em notável artigo (Estado, 12/10, A4), Sergio Fausto nos fez lembrar três homens admiráveis de nossa história, exemplos de inteligência, competência e coragem na defesa da democracia nos tempos sombrios da ditadura militar. Tive a honra e o prazer de conhecer pessoalmente Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e Severo Gomes, quando as pessoas mais qualificadas da Nação militavam na política e davam exemplo de civilidade e verdadeiro patriotismo. A política brasileira atual precisa urgentemente de pessoas como eles para reconstruir o Brasil.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Justiça Eleitoral

Chamem o VAR

Ministro do TSE proíbe ‘Lula, ladrão’ na propaganda eleitoral de Bolsonaro (Estado, 13/10). Chamar um candidato de genocida pode, porque o direito fundamental à liberdade de expressão protege as opiniões duvidosas, exageradas, condenáveis. Já chamar um outro candidato de ladrão ou admirador de Daniel Ortega não pode, por ser propaganda ilícita, por não observar a legislação eleitoral regente, bem como a regra constitucional da presunção de inocência. Nós, pobres brasileiros, gostaríamos de entender a lógica da justiça, ou que chamem o VAR.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

Meio ambiente

Boas notícias

Duas interessantes notícias sobre meio ambiente na edição do Estadão do dia 12/10. Uma é sobre a reciclagem de componentes: Dona da Fiat lança negócio global para produção de peças remanufaturadas (B10), medida que contribuirá com a dedução das emissões de CO2 e em 50% o consumo de energia para o Grupo Stellantis. Outra é sobre o programa de reciclagem de uniformes pela FedEx do Brasil: Era um uniforme, mas virou brinquedo (C2), com a proposta de diminuir a geração de resíduos. São iniciativas que nos trazem alento diante do nosso tão combalido planeta Terra.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

Polícia Militar

Câmeras nas fardas

O deputado federal Capitão Augusto (Coluna do Estadão, 13/10, A2) desinforma sobre as câmeras na farda da PM. É um projeto cuidadosamente desenvolvido pela própria PM, inclusive com análise da experiência internacional, e muito antes do governo Doria, que só apoiou sua ampliação. Muito tempo afastado da carreira militar e sem conhecer o avançado sistema em uso parece ter influenciado a posição do candidato ao governo estadual Tarcísio de Freitas. Capitães que verdadeiramente conhecem o uso da câmera pelos policiais que comandam são quase unânimes em sua aprovação, como constatei em pesquisa com esses oficiais no mestrado profissional.

José Vicente da Silva Filho,

coronel reformado e professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da PM

cel.jvs@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CASO MARAJÓ

Damares Alves, senadora eleita pelo Distrito Federal, fez relatos terríveis sobre abuso e tráfico de crianças na Ilha do Marajó. Ao ser cobrada pelas autoridades a comprovar o que falou, enviou material cujo conteúdo não contém os fatos que ela diz terem ocorrido. Aí, em entrevista à Rádio Bandeirantes, ela contou que as denúncias são ouvidas nas ruas. O povo de Marajó está indignado. Imaginem o que não fará essa mulher que está pleiteando ser até presidente do Senado.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

SENSO DO REAL

A ex-ministra e senadora eleita Damares Alves é evangélica, assim como eu. Sendo assim, ela é conhecedora do preceito bíblico contido em Levítico 19:16: "Não espalharás boatos no meio de teu povo". Lamentável que a ex-ministra evangélica não siga o que diz crer. Ao espalhar gravíssimas acusações sobre hediondos casos de pedofilia, a senadora tem o dever de comprovar que tais acusações são reais, possibilitando que as autoridades tomem as providências contra os responsáveis por tão inominável crime. Contudo, transgredindo a Bíblia que diz seguir e a lei que pretende respeitar, não comprovou nenhuma de suas acusações, expondo-se a justificadas críticas de opositores e do meio jurídico. Embora não seja caso de cassação de seu mandato, que sequer se iniciou, a senadora eleita deve aprender com esse episódio a ser mais humilde, pois, nas palavras de Olavo de Carvalho, do qual a senadora eleita é admiradora, “humildade significa, no fundo, apenas senso do real". Um pouco mais de senso do real e teria evitado que a Nação fosse exposta a esses lamentáveis comentários.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

TOC SEXUAL

Damares Alves expõe todos os sintomas do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) sexual: pensamentos sobre abuso sexual, agressividade e violência de cunho sexual. Estudo da Universidade de São Paulo (USP) explica a doença.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

VISITANTES INDESEJADOS

O arcebispo do Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo, d. Orlando Brandes, declarou durante a homilia que é preciso combater o dragão do ódio, da mentira, do desemprego, da fome e da incredulidade, sem citar nome do visitante indesejado. No ano passado, durante a pregação no dia da padroeira, disse que "para ser pátria amada, não pode ser pátria armada", também na presença de Jair Bolsonaro. Na verdade, novamente, Bolsonaro não se apercebeu que suas visitas à padroeira são indesejadas, principalmente quando acompanhado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Essa é a dupla negacionista brasileira que contribuiu para milhares de óbitos, vítimas da covid-19, faltando só Eduardo Pazuello. Mais uma vergonha nacional.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

INTERVENÇÃO NA DIOCESE

O referido arcebispo d. Orlando Brandes se esqueceu de que o papa João Paulo II, com fundamentos fáticos e canônicos legais provados pelo então genial cardeal Ratzinger, se viu obrigado a intervir na Diocese de São Paulo à época de d. Evaristo Arns, fracionando-a em decorrência da constante ingerência de d. Arns na esfera política e, por conseguinte, enfraqueceu sua influência e dever religioso/espiritual. A ver verdade, a aludida ingerência política do cardeal d. Arns, ao invés de cuidar de "seu rebanho", só serviu para um trabalho adicional do papa João Paulo II em "pôr ordem nas coisas da época" e que valem tanto para os dias atuais quanto ao predito d. Orlando, podendo ser repetida. Com a devida máxima vênia, o citado arcebispo d. Orlando está trilhando o mesmo caminho, em detrimento de seu "rebanho" e da Igreja Católica Apostólica Romana na região a ele afeta. Atenção para evitar as consequências que poderão em breve ser repetidas, deixando a política de lado que não lhe compete e cuidando mais da coisa de Deus e de "seu rebanho".

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

RELIGIÃO DE BOLSONARO

Especular sobre qual é a religião seguida por Jair Bolsonaro, se é que professa alguma, é perda de tempo. Em troca de votos, mesmo o mais fervoroso ateu é capaz de elogiar e simpatizar com o credo que for. É preciso reiterar, entretanto, que esse comportamento não é nenhuma novidade. Houve época, por exemplo, em que, por ocasião das eleições municipais em São Paulo, candidatos a prefeito compareciam a sinagogas durante as comemorações do Ano-Novo judaico. Evidentemente que não era só para desejar bom ano à comunidade. A mistura de política com religião é tão antiga quanto a própria humanidade e está longe de ser resolvida. Fato é que, seja quem for o eleito, precisaremos de muita força espiritual para enfrentar os próximos anos.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

MISTURA PERIGOSA

Se prestássemos mais atenção na história do mundo e observássemos as consequências que a mistura de política com religião trouxe à humanidade, com certeza as campanhas políticas aqui, no Brasil, seriam diferentes.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

DEBATE SEM TARCÍSIO

O que está por detrás da recusa de Tarcísio de Freitas, à frente nas pesquisas para o Governo de São Paulo, em recusar o debate promovidos pelo Estadão e outros veículos, é o fato de que toda vez que precisa falar de São Paulo, a cidade, fica claro o seu total desconhecimento do mínimo necessário, sequer sabia o colégio onde votava, o bairro. Ainda assim, o PSDB, o que sobrou do partido, não sei se sobrou, declarou apoio ao carioca/bolsonarista, ao ponto de um tucano da estirpe de José Serra ter declarado voto nele.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

PAUTA ANTICORRUPÇÃO

Ouso discordar do leitor José Elias Laier (Fórum dos Leitores, 13/10, A4). Na coluna A metamorfose de Moro, o repórter especial Marcelo Godoy nada mais faz que transcrever a realidade dos fatos. Tanto Sergio Moro como Deltan Dallagnol perderam a enorme credibilidade conquistada na Operação Lava Jato junto à população, pelo menos da parcela que ainda possui senso crítico. Pautas anticorrupção não combinam com atitudes reacionárias, praticadas pelo atual presidente da República, a quem ambos declararam apoio explícito nestas eleições. Sinalizam o ex-juiz e o ex-procurador do Paraná, então, que desaprenderam o que de mais relevante diz a Constituição: promover o bem geral de todos, e defender o Estado Democrático de Direito.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

mlucia.rjorge@gmail.com

Piracicaba

*

PROIBIR O PASSADO

Mais um ato de censura emanado do Poder Judiciário, por intermédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agora é proibido se lembrar do passado se esse passado não é conveniente ao candidato Lula da Silva. Mas lembrar o passado também não é conveniente ao Poder Judiciário, principalmente para a sua cúpula: acolheram uma incompetência relativa depois de julgado o mérito. Não satisfeitos, ainda reconheceram a parcialidade de um juiz a despeito da manutenção de suas sentenças em duas outras instâncias. Pisoteiam regras constitucionais e infraconstitucionais e ainda querem ser respeitados. E boa parte da imprensa os vê como "defensores da democracia". Que democracia é essa que compactua com a corrupção? Corrupção não é a quebra da igualdade perante a lei por parte daqueles que têm a obrigação de bem executar a lei? Corrupção não tira recursos públicos de quem realmente mais precisa para que os poderosos se beneficiem? Que democracia é essa?

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

O PROGRESSO BRASILEIRO E O MUNDO

O Brasil conta com inúmeros olhos no planeta. O Fundo Monetário Internacional (FMI) faz as suas previsões, errando muitas vezes. Entretanto, quando se vai falar da situação atual do País, é necessário que sejam alinhados os fatores principais de influência no progresso: inflação de mais de 7%, mas que pode atingir a meta de 5% até o final do ano; eleições que estão gerando disputa ferrenha, afetando as forças produtivas, que ficam no aguardo do resultado; e, finalmente, além de outros mais como a não aceitação do orçamento secreto e o medo ao retorno das invasões, com ofensas ao direito de propriedade, há o medo que está sendo companheiro dos brasileiros em geral. E, lutando contra muitas circunstâncias, não é correto e justo que o País apresente índices não do agrado de institutos mundiais prontos para criticar?

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

DEFLAÇÃO

Como não ocorria desde 1998, a razão dessa sequência de três meses seguidos de deflação como em julho (-0,68%) agosto (-0,36%) e setembro (-0,29%) devemos creditar principalmente pela queda do preço internacional do petróleo, que, dos quase US$ 140 o barril, caiu para abaixo dos US$ 90. E pelo literal golpe eleitoral de Jair Bolsonaro e cumplicidade do Congresso que, às portas da eleição deste ano, reduziu o ICMS nos preços dos combustíveis, válido somente até dezembro próximo. Como consequência, a inflação que estava em 11,73% no mês de maio, em setembro, despencou para 7,13% e pode fechar o ano em torno de 5,6%, já que o preço do combustível caiu entre julho e setembro 31,54%. Somente em setembro, a gasolina teve queda de 8,33%, o etanol, 12,43%, e o diesel, 4,57%. Entre alimentos, queda maior de 13,7% no leite longa vida, que em 12 meses acumula alta de 36,93%. Também não podemos desprezar a atitude do nosso Banco Central, que, em razão da pandemia e guerra da Ucrânia, tivemos a alta preocupante do preço dos insumos, etc., e prudentemente iniciou o ajuste da taxa Selic, que dos 2% ao ano, em fevereiro de 2021, subiu para 13,75% justamente para inibir e enfrentar a alta da inflação. E, enquanto um novo governo não demonstrar respeito ao equilíbrio fiscal, como infelizmente age Bolsonaro, essa taxa básica não cai.

Paulo Panossian

paulopanosssian@hotmail.com

São Carlos

*

PETROBRAS

Se Lula for eleito, podemos contar com um aumento no investimento da Petrobras de US$ 68 bilhões no pré-sal em pelo menos 10%. Pensando melhor, 10% é pouco. O Supremo Tribunal Federal (STF) garante. Sete bilhões de dólares é dinheiro de pinga para farra dessa gente.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

CARRO ELÉTRICO

O carro elétrico na China mostra que aquele país está superando rótulos ideológicos para focar em conteúdos econômicos pragmáticos (Estado, 13/10, C6). De um pária ambiental, devido aos sistemas produtivos altamente poluentes utilizados nas últimas décadas, passa a ser exemplo de sustentabilidade, incluindo socialmente sua população de múltiplas origens e culturas. Quiçá seja um exemplo em terra brasilis, pois desenvolvimento sem participação do povo é somente populismo criminoso, ainda mais quando camba para a direita reacionária e retrógrada.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

RESPONSABILIDADE FISCAL E SOCIAL

Excelente o editorial Não foi só a PEC Kamikaze (Estado, 13/10, A3). Ao escancarar para os leitores e eleitores a natureza do atual governo, fornece elementos para avaliação da sua (ir)responsabilidade fiscal e social e, consequentemente, da herança bendita ou maldita que vai deixar para quem assumir no dia 1.º de janeiro de 2023. Neste segundo turno, somos chamados a avaliar e comparar, com lucidez e serenidade, o conjunto da obra de um ex-presidente e do atual, ambos nascidos das urnas de um Estado Democrático de Direito. Além de comparar o mensalão e o petrolão com o orçamento secreto, é preciso incluir na avaliação a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios, as emendas do relator, o sigilo de cem anos, os cartões corporativos, os ataques ao STF e ao Congresso. Enfim, o (des)respeito à Constituição federal, da qual destaco o artigo 37, com os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo