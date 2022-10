Eleições 2022

É evidente que a determinação do Ministério da Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de abrir inquérito para investigar as empresas DataFolha, Ipec e Ipespe, por suspeita de formação de cartel e manipulação fraudulenta das eleições, é autoritária, abusiva e eleitoreira, e acerta o ministro Alexandre de Moraes em coibir esse absurdo (Estado, 14/10, A8). Mas é preciso considerar que esses institutos ainda não explicaram a flagrante discrepância entre o que apontavam as pesquisas um dia antes da eleição e o resultado final, principalmente a ascensão significativa de Jair Bolsonaro e, pior, a inversão de posições entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. A única argumentação apresentada, de que a pesquisa é “diagnóstica, e não prognóstica”, é demasiadamente defensiva, simplista e nebulosa. A opinião pública, cada vez mais esclarecida e exigente, demanda explicações detalhadas e apuradas. A credibilidade das pesquisas e dos institutos está indubitavelmente em xeque.

Luciano Harary

São Paulo

Ingenuidade

Rogério Werneck, em Nove economistas (Estado, 14/10, B7), fez coro àqueles que gostariam de formalmente saber qual o plano econômico do candidato do PT à Presidência. Como diria o personagem Robin, “santa ingenuidade, Batman!”. Robin tem razão. Depois de quatro anos no poder, ninguém tem dúvidas sobre o programa econômico de Jair Bolsonaro. Da mesma forma, depois de 14 anos no poder, apoio expresso às políticas públicas de Argentina, Venezuela e Nicarágua, e nenhuma reflexão pública sobre seus erros enquanto no comando da República, não podemos ter dúvidas sobre o programa econômico de Lula. Só os inocentes úteis ficam numa procissão, literalmente, de fé acreditando que ele e o PT aprenderam alguma coisa e mudaram. Ao contrário, os céticos (ou realistas) têm como certo que Lula e sua trupe voltarão ao poder com sangue nos olhos e comprometidos com um programa de governo que garanta, de qualquer forma, sua perpetuação no poder.

Oscar Thompson

São Paulo

Revisão necessária

Se eleito, Lula terá de separar a parceria comercial com países autoritários do apoio a líderes autoritários. Quem não se lembra de que, em 2009, Lula se recusou a interceder em favor de uma mulher condenada ao apedrejamento no Irã, acusada de adultério, dizendo que, se todo mundo pedisse para um país mudar suas leis, poderia virar uma “avacalhação”? Se não revir esses apoios, sua biografia estará em risco.

Diogo Molina Gois

Itajubá (MG)

Polícia Militar

Câmeras nas fardas

O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) fez duas observações na Coluna do Estadão de 13/10 (A2): uma procede, a outra não. A que procede é que as câmeras nas fardas estão sendo colocadas por falta de confiança nos policiais. Ele tem razão, e os policiais deram motivos de sobra para isso, não há como negar. A segunda é que nenhuma outra categoria de servidores “está sendo fiscalizada dessa maneira”. Isso é uma bobagem sem tamanho, pois, afinal, a polícia é um serviço público diferenciado: é militar fardada e armada pelo Estado. Tem poder de vida e morte sobre o cidadão, até mesmo o inocente. Isso nos remete à primeira observação: falta de confiança. O que me admira neste caso é um deputado capitão apresentar este tipo de argumento.

Nelson N. Ferraz

São Paulo

Sem sentido

Vejamos o que o deputado Capitão Augusto disse: “Doria partiu da desconfiança sobre as ações policiais para colocar câmeras nas fardas. Nenhum outro servidor está sendo fiscalizado dessa forma”. Fiquei, no mínimo, chocado com a simploriedade do argumento. Ora, é justamente o policial militar, servidor público estadual, que faz o policiamento ostensivo e de choque e porta arma de fogo. Os demais servidores estaduais, exceção de policiais civis e outras áreas de segurança, não. Portanto, não faz o menor sentido esse argumento. Pode até ter efeito eleitoral, mas é algo contraditório e obscurantista. A segurança é um dever muito além do espírito de corpo de seus integrantes, por mais bem-intencionados que possam estar em suas ações. Estou convencido de que bons policiais e a sociedade só têm a ganhar com o uso das câmeras.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

CREDIBILIDADE DAS PESQUISAS

Não me preocupa o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, suspender as investigações sobre a atuação dos institutos de pesquisa eleitoral. Entendendo que essa é uma atribuição da Justiça Eleitoral, o ministro puxa para o próprio colo a tarefa de investigar e responder às indagações da sociedade. Espera-se que seja diligente para garantir o funcionamento dos órgãos pesquisadores e rígido na exigência de cumprimento da legislação e normas que regulam a atividade e, ainda, que adote as devidas providências quando identificar problemas. Os resultados das eleições têm demonstrado que as empresas de pesquisa vêm errando cada vez mais em relação ao apurado nas urnas. Está na hora de criar novos parâmetros que garantam a continuidade do serviço e, principalmente, mantenha a sociedade a salvo do seu uso indevido ou abusivo. Tradicionalmente, as pesquisas servem para orientar o candidato e sua campanha, mas ultimamente são transformadas em propaganda enganosa do candidato preferido do esquema pesquisador ou de seus clientes. Senadores e deputados eleitos deveriam propor novos regulamentos e, para serem mais abrangentes, as mudanças devem incluir sugestões e opiniões fornecidas pelos órgãos pesquisadores, pelos seus clientes (partidos políticos e veículos de comunicação) e pela Justiça Eleitoral, como operadora do sistema. Nos próximos dias, as pesquisas e as empresas que as realizam estarão sob observação e análise da sociedade. Aqueles que apresentarem previsões muito distantes do que se apurar nas urnas perderão credibilidade. E os veículos de comunicação com audiência auditada por essas empresas também poderão começar a perder anunciantes inseguros com os atestados tidos como inidôneos. Cuidem-se.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

PEDRA NO SAPATO

Alexandre de Moraes, presidente do TSE, para o bem ou para o mal, é uma pedra no sapato de Jair Bolsonaro. Moraes proibiu qualquer investigação contra os institutos de pesquisa eleitoral, que erraram feio em suas previsões para o primeiro turno. Erraram grosseiramente ou manipularam dados, essa é a questão. A resposta virá com o segundo turno.

J. A. Muller

Avaré

URNAS PARALELAS

A respeito da iniciativa frustrada por decisão do ministro Alexandre de Moraes da Polícia Federal e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de instaurarem inquérito para apurar eventual formação de cartel por parte dos institutos de pesquisa de opinião pública Datafolha, Ipec e Ipesp, há de se constar que o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores são escorados em uma combinação de vezo autoritário, ameaçador, temperados de profunda ignorância sobre as metodologias e escopo empregados pelos levantamentos regulares para verificar como o eleitorado e a cidadania enxergam a contenda eleitoral. Seguramente, dentre as metodologias associadas às condições efetivas para a realização das pesquisas, há possibilidades distintas com resultados próximos e outros nem tanto. Dito isso, é bem diferente realizar procedimentos investigatórios para um assunto que não tem o menor cabimento, e críticas são bem-vindas daquilo que poderia ser diferente. Mesmo que muito possa ser feito em termos de aprimoramento, ainda assim, as pesquisas de intenção de voto não pretendem ser urnas paralelas. O próprio nome diz se tratar de verificar a opinião do eleitorado e não fotografar o voto na urna. Ora, as opiniões de determinadas parcelas da população são firmes e as de outras, muito voláteis. E isso não é um fenômeno apenas brasileiro. Quanto às metodologias, muito já foi dito sobre a desatualização do nosso Censo, base para o bom desenho das amostras, as possibilidades e limitações das amostragens por cotas, e, algo de mais relevante: o eleitor parece se servir cada vez mais das pesquisas de opinião para orientar seu voto e reconsiderar sua decisão a depender de como se encontra a disputa. Isso quer dizer que muita gente já fez o voto útil no primeiro turno e, provavelmente, pelo lado do atual presidente Bolsonaro. Outras considerações poderiam ser feitas, mas não é este o espaço. Ora, não são os políticos que costumam dizer que a verdadeira pesquisa é a das urnas?

Rui Tavares Maluf

São Paulo

TEMOR DA ESQUERDA

Não entendo o temor de setores da esquerda, liderados pelo sr. Moraes, com as apurações das pesquisas. Seria temor de que a verdade apareça? Tudo está sendo, desesperadamente, feito para a vitória do ex-presidiário, com a bênção nada velada de vários juízes.

Sergio Cortez

São Paulo

BRASIL NO RALO

Após mais uma decisão controversa neste ciclo eleitoral, não consigo pensar em adjetivos positivos para o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil não vai para o ralo. Já estamos lá. A questão agora é quando chegaremos à estação de tratamento de esgoto.

Oscar Thompson

São Paulo

INTERPRETAÇÃO NUMÉRICA

Ecoa como uma piada. Abrir investigação contra os institutos de pesquisa por não "acertarem" o resultado das eleições é de uma desfaçatez absurda. As pesquisas não são revelações do futuro ou premonições, mas uma amostra, estatística de intenções – supostos desejos – de voto do eleitorado. Fazem jus os aliados do governo desejarem a criminalização ou até a extinção dos órgãos de levantamento, afinal, interpretações de números nunca foram seu potencial. Basta analisar os dados lastimáveis da pandemia.

Matheus Queiroz

São Paulo

PRIORIDADE

Num país onde tanta gente passa fome, gastar milhões de reais para fazer pesquisas eleitorais, na minha opinião, é sinal de que alguma coisa está errada.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

INFLAÇÃO ENGANOSA

IPCA crava 3.ª deflação consecutiva (Estado, 12/10, B1). O que ninguém fala é que a correção do salário mínimo baseada no índice fajuto de inflação, que apresenta redução em virtude da redução forçada da gasolina, prejudica os que recebem salário mínimo e aposentadorias do INSS.

Ademir Valezi

São Paulo

USO DA POBREZA

A propaganda eleitoral continua sempre com a mesma pauta. Pobreza, desemprego, preconceito. Mas há quantos anos vemos políticos usando a pobreza para se eleger? Acabar com a pobreza é matar a galinha dos ovos de ouro. E por que o nordestino vai para as grandes capitais? Todo o dinheiro investido no Nordeste não acaba com a pobreza? Precisa ver se realmente o dinheiro chega lá na ponta. E, vendo tanta gente tendo que buscar melhores oportunidades em SP, RJ e MG, dá para deduzir que as promessas continuarão enganando aqueles que mais precisam delas. Triste é o voto que se faz com o estômago. Não há esperança de melhorarmos nossa nação com os mesmos apelos e sem a melhora na vida da população.

Izabel Avallone

São Paulo

ARES FEMININOS

Li com alegria a coluna de Elena Landau (Estado, 14/10, B5). Ela e Simone Tebet estão maduras para dar uma enorme contribuição ao País, levando ares femininos à campanha na parte econômica e política. Mas precisam se lançar. Serão duas semanas cruciais para o destino do Brasil. Se apoiam um dos lados, apoiem para valer. Não é hora de hesitação. A hora pede humildade e ação.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

FESTIVIDADES

Bolsonaro e sua turma conseguiram bagunçar dois dos importantes eventos festivos brasileiros de 2022. Primeiro, o presidente se apossou da data do Bicentenário da Independência do Brasil e, um mês depois, também com seus seguidores alienados, bagunçou a festa de milhares de católicos em Aparecida (SP). Em meus mais de 73 anos, nunca vi coisa igual. Se os brasileiros se deixarem levar por esse pessoal, que futuro se pode esperar para o Brasil?

Éllis A. Oliveira

Cunha

DOM ORLANDO

Como católica praticante, achei lamentável a declaração do arcebispo de Aparecida sobre a visita do presidente da República (Estado, 13/10, A10). A declaração foi preconceituosa, demagoga e unilateral. Cristo nos pediu para nos amarmos uns aos outros. Dom Orlando não foi cristão.

Maria Elisa M. R. Carmona

São Paulo

SEM PROVAS

O que aconteceu com Damares Alves durante sua "pregação" numa igreja Assembleia de Deus em Goiânia, no dia 8 de outubro, foi perverso, criminoso, além de inconsequente. Diante de fiéis cúmplices e crianças inocentes, ela desfiou uma série de denúncias sem que tivesse uma única prova ou evidência daquilo que falou. Ao ser questionada pelo Ministério Público Federal (MPF) e por diversas autoridades, disse ter ouvido nas ruas da Ilha de Marajó as barbaridades que falou em tom agressivo, imputando os crimes supostamente cometidos à esquerda e ao PT. Essa senhora deveria ser cassada antes mesmo de tomar posse, visto que demonstrou não ter condições éticas, morais e de instabilidade emocional para ocupar o cargo de senadora da República. Que seja feita a justiça e que esses tipos de mentiras criminosas sejam definitivamente punidos.

Rafael Moia Filho

Bauru

PUNIÇÃO COM RIGOR

Se a ex-ministra Damares Alves não provar as atrocidades que denunciou contra crianças e deprimiu a sociedade brasileira, deve ser punida com rigor.

Luiz Frid

São Paulo

DIA DO PROFESSOR

Professor. Profissão virtuosa, nobre, significativa na condução de um mundo mais justo, humano, harmonioso. Sabemos que educar é muito mais que oferecer conhecimento, envolve encontro de almas olhando o outro de uma maneira positiva, baseada numa atitude de acolhimento genuinamente empático de um mestre e seu aprendiz, permeado por afetos, vínculos, sensibilidade, escuta e respeito à ciência. Um dos prazeres desse ofício é ver a magia do aprendizado das primeiras palavras pelas crianças, é ser testemunha da alegria de um jovem ao empunhar seu primeiro diploma no aprendizado de uma profissão. Neste 15 de outubro, Dia do Professor, homenageio a todos os educadores e educadoras que servem de farol para milhares de crianças e jovens, tendo como propósito o bem-estar comum de nossa comunidade humana.

Anderson Antonio Vidal

Suzano