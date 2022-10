Eleições 2022

O que o povo quer

O que será de nós, brasileiros, diante de tanta baixaria? É danosa a forma como está sendo conduzida esta campanha eleitoral. Há excesso de despudor e completa ausência do que mais interessa ao País: planos de governo. É preciso que os candidatos ponham os interesses da Nação acima dos próprios interesses. O brasileiro quer viver melhor, e isso é possível, basta que o escolhido para exercer o poder em nome do povo governe com responsabilidade e sabedoria. O povo quer comida, saúde, educação, trabalho, lazer, moradia, transporte, segurança, progresso. Mas esta campanha está adoecendo os brasileiros, mexendo com a cabeça de toda a sociedade. Socorre-nos, ó Deus, pois estamos sendo enganados até por quem pastoreia teus rebanhos!

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Taquari (DF)

*

Campanha eleitoral

Diz o velho ditado: quem semeia ventos colhe tempestade. E pode até naufragar.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

*

Política e religião

A identificação de qualquer programa político, quer de direta ou de esquerda, com a “vontade de Deus” perverte, a despeito de méritos intrínsecos, tanto a política como o Evangelho. Quando religião e política se unem, ambas se pervertem e perdem sua essência. Jair Bolsonaro tem sido mestre em perverter o espírito religioso. Católico, divorciado duas vezes, tenta se apresentar como evangélico e defensor dos valores da família tradicional brasileira. Lula, que embora tenha possibilitado a formação de uma sólida bancada evangélica em seus mandatos, tenta transmitir uma imagem religiosa que jamais teve. No meio dos dois, enquanto católicos e evangélicos sinceros assistem bestificados ao sequestro de sua fé, os adeptos de religiões de origem africana sofrem com severo preconceito e ataques de bolsonaristas. Enquanto isso, o Brasil ainda não sabe como ambos os candidatos farão para combater a corrupção, a fome, o desemprego, a volta da poliomielite, a inflação, restaurar a economia e a credibilidade internacional do Brasil. Como fariseus, Lula e Bolsonaro falam sobre religião para não falar sobre os reais problemas da Nação.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

Eleição em Alagoas

‘Rachadinha’ e reeleição

Há uma normalização na política brasileira de situação hipotética improvável, que causa estranheza e espanto a qualquer observador internacional, mas que acontece na realidade do País quando um governador de Estado afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) está em campanha pela reeleição. Os analistas políticos vão debater a situação a sério, ouvir especialistas e aguardar o resultado e as consequências com base na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: em caso de vitória no segundo turno do governador afastado (neste mandato), o ganhador poderá tomar posse e, depois, ser novamente afastado (do novo mandato), após ter conseguido a reeleição nas urnas. Com a nulidade dos votos e a anulação do pleito, haverá a posse do presidente da Assembleia Legislativa como governador interino até a realização de novo segundo turno entre o candidato derrotado naquela votação anterior e o terceiro colocado do primeiro turno, quando terminar todos os recursos até o Supremo Tribunal Federal.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Corrupção

O secretão

Para garantir a colaboração dos parlamentares do Centrão, tivemos o mensalão, o petrolão e, agora, temos o secretão, codinome para as emendas secretas do relator, que somam R$ 16,5 bilhões neste ano. Trata-se de uma inovação escandalosa, em que recursos públicos são distribuídos secretamente para parlamentares, sem revelar o montante e o nome do receptador, que não presta conta do gasto. Como o cobertor é curto, tais recursos são descontados explicitamente da verba da saúde, da educação e da ciência e tecnologia, ou de maneira implícita, usando o truque contábil de contingenciamento (leia-se verba existente só no papel). Em matéria de corrupção, o Brasil é campeão. Pobre Nação!

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

A evolução da corrupção

Mensalão, Operação Lava Jato, orçamento secreto. O que nos espera em 2023?

Robert Haller

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ATRAÇÃO MAGNÉTICA

Em razão de grandes e longas investigações da Polícia Federal, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, que disputará a reeleição em 30/10, enquadrado por crime de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, foi afastado do cargo por decisão de uma juíza do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tocou zorra na república de Alagoas e na do xerife do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que, provocado pelo "coroné" Renan Calheiros, aliado do governador afastado, está a exigir explicações da Polícia Federal, que denunciou outros escândalos criminosos no Estado. Sendo tudo farinha do mesmo saco, jogando na mesma equipe, o ex-presidiário Lula da Silva anunciou que estará em campanha em Maceió ombreado a Paulo Dantas. Se nas noites políticas de Maceió todos os gatos são pardos, o malcheiroso corporativismo do descondenado petista e do velhaco senador Renan Calheiros, ambos com as "capivaras" em aberto com a verdadeira Justiça, instituiu concorrência à lei da atração magnética entre os opostos. Eles se atraem pela vibração do vil metal, mel do mal, e não são opostos.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

A DITADURA DE BOLSONARO

O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, indicado para o posto pelo líder do Centrão, Ciro Nogueira, é mais um daqueles medíocres colaboradores de Jair Bolsonaro. E, como serviçal do Planalto, em ação inédita quer investigar empresas de pesquisas de opinião, em que a maioria absoluta delas indica Lula na liderança para o segundo turno. O inquérito do Cade (derrubado nesta quinta-feira, 13/10, pelo ministro Alexandre de Moraes), deseja atingir os institutos Ipec, Datafolha e Ipesp. Ou seja, é um presidente com perfil de ditador, incapaz de conviver com o sistema democrático. E não faltam exemplos nessa sua desastrada e desumana gestão, já que apoiou de forma explícita suas milícias que desejavam fechar o STF e o Congresso. É um confesso inimigo da imprensa livre, odeia jornalistas e já ameaçou até fechar a TV Globo. Na realidade, um maluco travestido de presidente da República, que continua dando prejuízos incalculáveis à imagem do Brasil.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

DEBATE EM SÃO PAULO

Assisti ao debate de Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad na TV Band em 10/10. Tarcísio é um pretenso Bolsonaro, forasteiro, e seu grande feito será tirar as câmeras dos policiais, ou seja, pretos e pobres serão mortos como moscas assim como fizeram matando um doente mental por andar como o presidente, sem capacete, com gás lacrimogêneo dentro uma viatura policial. Haddad já mostrou várias coisas. Iniciou o mandato com o estímulo de usar a bicicleta como meio de transporte. Errou drasticamente ao fazer ciclovias desnecessárias e ridículas, perigosas, mas merece meu respeito e confiança. Chega de ódio, de ignorância e de orçamento secreto.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

AOS INDECISOS

Pergunta aos eleitores indecisos e faltosos: vocês vão jogar fora um país que está dando certo?

Ricardo C. Siqueira

ricardocsiqueira@lwmail.com.br

Niterói (RJ)

*

REGIME SOCIALISTA

Onde o socialismo deu certo? Socialismo e evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) não caminham juntos, e é uma pena que não haja nenhum bom exemplo, especialmente na América Latina. Mas pelo menos em termos de promessas não há quem prometa melhor. E, se o pobre não ganhar a picanha prometida, ele acabará compreendendo que era apenas uma figura de retórica. Mas, ao menos para os poderosos, os influentes e os oligarcas que se aliam ao regime, para esses seus sonhos se concretizam no detalhe. O país pode não ter para todos, mas tem ao menos para todos eles. Assim, pelo menos para eles, o socialismo sempre dá muito certo. E isso é o que ocorre em toda parte. Isso é o que segura a casa em pé se esses elementos beneficiados estiverem em todos os lugares-chave do Estado, da sociedade e da economia.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

ESCOLHA DE RUMO

A cisão entre "bolsonaristas" e "lulistas/petistas" é totalmente emocional, fundamentada em rejeições e alienada em relação aos problemas importantes. Dever-se-ia optar, conscientemente, entre "a continuação do rumo atual de desenvolvimento" e uma "mudança de rumo".

Harald Hellmuth

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

*

EXPECTATIVA X REALIDADE

Admiro a demonstração de fé dada pelos economistas do Plano Real ao ex-presidente Lula. Mesmo sem plano de governo vão votar com base em "expectativas". Com respeito a esse fabuloso grupo de economistas que souberam com muita responsabilidade colocar a economia de nosso país nos eixos, lembrando que (nós, o povo) pagamos caro por isso, como eles podem votar em cima de expectativas, sendo que existem no governo atual realidades econômicas? O que é mais fácil corrigir?

Marcos Ribeiro Jacob

marcosrjacob@hotmail.com

São Paulo

*

ESFINGE POPULISTA

Em artigo (A machadada totalitária de Bolsonaro, 13/10, A8), Nicolau da Rocha Cavalcanti, como bom advogado em analisar mentes, decifrou o enigma da esfinge populista e fascista que fascina reacionários alheios a raciocínios racionalistas mas abertos a apelos emocionais que trazem à tona sentimentos obscuros e ressentimentos não resolvidos de pessoas medíocres, egoístas e carentes de ideias racionais. A banalidade do mal é filosofia de vida de tolos e sem caráter, que se identificam com figuras como Bolsonaro, em quem se espelham, por serem seus iguais.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ERRO HISTÓRICO

Nos anos 1960, no Irã, o maior mandatário do país era o xá Reza Pahlavi, muito ligado ao Ocidente e com ideias avançadas. Houve um golpe por parte de líderes religiosos que o acusaram de corrupção e tomou o poder o religioso Ruhollah Khomeini. A partir daquele momento o Irã retrocedeu para a Idade Média e atualmente há policiais que prendem e matam mulheres que não cobriram os cabelos como manda a religião. Dá calafrios o paralelo que podemos fazer com nosso país atualmente. De um lado, um alucinado que é o pior presidente de nossa história. De outro, alguém que não explica alguns erros do passado. Vamos votar pela Idade Média ou pela esperança da modernidade?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

TEOLOGIA INVERSA

Jesus era judeu palestino. De pele escura, pobre, cabeludo e sábio. Pregou o amor contra o ódio, a injustiça e a pobreza, junto da maioria do povo do seu tempo. O Império de Roma, rei Herodes e os vendilhões da fé o mataram. Para quem será que o mito, que se diz cristão, reza em templos e igrejas, após espalhar a morte, o ódio e a fome pelo País? O rei abissal deve estar sendo mais louvado que o Deus da vida.

João Bosco Egas Carlucho

boscocarlucho@gmail.com

Garibaldi (RS)

*

MULHERES DA MONARQUIA

Ao ler uma homenagem da família imperial à princesa Isabel, que teve o aniversário de sua morte há 131 anos, lembrei-me de mulheres que estiveram no poder máximo no Brasil. Tivemos a princesa Leopoldina, Teresa Cristina e princesa Isabel na monarquia. Na República, nossa querida e inesquecível comediante Dilma Rousseff, que nos ajuda claramente a ver, com todo o respeito, a diferença entre os regimes.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

BELEZA NATURAL

Minha geração, sabiamente, nunca se indispôs com o volume dos seios. Mesmo sendo as musas do cinema pródigas na fartura das mamas, havia uma tendência em admirar as atrizes esbeltas, com seios médios ou pequenos, que harmonizam muito bem com a silhueta. Assisti a uma geração de jovens aderirem ao silicone, para mim, uma violência contra a formosura do corpo jovem e natural. Agora há o movimento contrário, quem colocou está tirando. Mesmo sem ser médica ou profissional da área, sabia que havia risco de colocar algo estranho dentro do corpo apenas por uma tola vaidade. Imagino as cicatrizes. Tomara que as garotas de hoje sejam mais seguras e apreciem sua beleza natural, inclusive evitando as tatuagens exageradas, que mais enfeiam do que embelezam. Sejam naturais.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

MOSAICO ROMANO

Espetacular a foto do afresco do século 4.º encontrado na Síria (Estado, 14/10, A15).

Ademir Valezi

adevale@gmail.com

São Paulo

*

VILA MADALENA

Vila Madalena é ‘13º bairro mais legal do mundo’, diz site (Estado, 14/10, C3). O tema merece uma matéria de como essa área, quase destruída, foi resgatada por um superjornalista, Gilberto Dimenstein, com seu projeto de arte com azulejos e café com xícaras especiais.

Luís Norberto Pascoal

luisn@dpaschoal.com.br

São Paulo

*

ESCOLA PÚBLICA

Minha vida é suficientemente longa para me permitir lembrar que já houve tempo em que o ensino básico praticado em escolas públicas era sensivelmente mais bem qualificado que o desenvolvido na rede particular, em que pese o fato de que muitos integrantes desta última também exibissem padrão comparável e às vezes superior. De umas décadas para cá, porém, talvez em consequência do crescimento da chamada indústria do ensino, com seus poderosos lobistas, a componente pública gradualmente se desvalorizou, elitizando de modo quase desumano o acesso a um bom nível pedagógico, a ponto de as famílias que dispõem de renda serem obrigadas a drenar boa parte de seus recursos para bancar a educação dos filhos, caminho negado às menos favorecidas. Hoje são considerados heroicos os esforços de jovens profissionais vencedores em suas áreas que, ao resumir sua saga, apresentam como marca de uma luta desigual o fato de terem, nas fases de formação, cursado escolas públicas, hoje mal classificadas em termos de parâmetros internacionais. Lamentável inversão de paradigmas.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro